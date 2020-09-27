Крутой гол Найта! Как тройка «Авангарда» начертила роскошную комбинацию

Перед отчётной встречей обе команды столкнулись с кадровыми потерями. У «Магнитки» не полетели на выезд Сергей Мозякин, Николай Кулёмин и Архип Неколенко. Из-за повреждения не смог выйти на лёд ведущий центральный нападающий Николай Прохоркин. В воротах вместо слабо сыгравшего с «Витязем» Олкинуоры вышел Кошечкин.

У «Авангарда» отсутствовала ведущая пара защитников Покка – Чудинов, а также форварды Александр Хохлачёв (вместо него вышел Толчинский) и Рид Буше. Так что потери у коллектива Боба Хартли тоже существенные. Интересен и ещё один момент. Ещё совсем недавно игравший в омском клубе Семён Кошелев оказался в заявке «Металлурга» и явно хотел огорчить бывший клуб. Тем более что доказывать Кошелеву есть что. О своём бывшем клубе Семён отзывается хорошо, но отмечает, что пришло время для нового вызова.



«Переход в «Металлург» — это новый вызов, который я принял. В сложившейся для меня ситуации в «Авангарде» нужно было что-то менять. Мне важно было перезагрузиться, взбодриться, почувствовать драйв. Увы, в последнее время этого не было. Я амбициозный нападающий, поэтому хотел обмена именно в топ-команду. «Металлург» всегда бьётся за самые высокие места, претендует на свой третий Кубок Гагарина», — сказал Кошелев в интервью «Чемпионату».

«С Хартли было небольшое недопонимание». Кошелев – об обмене в «Магнитку» Новичок «Металлурга» рассказал о трёх проведённых сезонах в «Авангарде», работе с канадским тренером и дебюте за новый клуб.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, хотя хоккей получился достаточно бодрым. Агрессивнее и быстрее встречу начал «Металлург», который порой запирал соперника в его зоне, но уверенно играл Плотников. Регулярно вступался за партнёров Плотников, едва не сцепившийся с Секачем. Оба клуба имели по одному шансу в большинстве, но забить так и не смогли.



Вторая двадцатиминутка получилась более событийной. Уже в самом начале отличный шанс отличиться упустил новобранец «ястребов» Костин, не попавший по шайбе с близкого расстояния после выверенной передачи партнёра.

У уральцев в большинстве каким-то чудом не забил Бек, бросавший в упор. Но Гарипов этим вечером был необычайно хорош. Вообще же удалений этим вечером хватало. Причём в составах обеих команд. Обслуживавшие встречу Алексей Раводин и Мартин Франё только и успевали отправлять хоккеистов в бокс для штрафников.

Именно удаление и сыграло злую шутку с «Металлургом» — команду гостей подвёл финн Песонен. Комбинация «ястребов» в большинстве была разыграна как по нотам. Секач выполнил отличный диагональный перевод на Толчинского, Сергей увидел выскочившего на пятак Найта и моментально отпасовал на партнёра. Канадцу оставалось просто подставить клюшку. В этой ситуации даже опытный и многое повидавший Кошечкин ничем не мог помочь своей команде.

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В концовке периода у Магнитогорска был отличный шанс отличиться, но использовать преимущество «пять на три» команда гостей не сумела. У «Магнитки» не получилось закрепиться в зоне, а в одном из эпизодов Дедунов воспользовался ошибкой соперника и выскочил один на один с Кошечкиным. Накатывавшему сзади Плотникову пришлось фолить – судьи моментально назначили буллит.



Исполнять штрафной бросок вышел Сергей Шумаков, решивший запутать голкипера хитрыми финтами. В итоге Сергей запутал сам себя, не сумев реализовать попытку. 1:0 – с таким счётом команды отправились в раздевалки. «Металлург», учитывая проигранный омичами матч дома (0:4), не мог забить «Авангарду» уже пять периодов.



В третьем периоде «Магнитка» старалась штурмовать ворота Гарипова, а «Авангард» в большей степени играл по счёту. Гости попытались спасти игру, выпустив на лёд шестого полевого хоккеиста, но в итоге пропустили вторую шайбу в пустые ворота. После неудачного буллита реабилитировался Шумаков. 2:0 – «Авангард» во второй раз за сезон переиграл «Металлург».