Игра этих хоккеистов только вредит их командам, а ведь на многих из них возлагали большие надежды.

Восемь игроков, проваливших старт сезона КХЛ на Востоке. Во что они играют?

За исключением находящегося на карантине «Барыса» все команды Восточной конференции КХЛ провели от 9 до 11 матчей. А это значит, что настало время подвести итоги выступления хоккеистов восточных клубов в сентябре. Рассказываем, кому из игроков на данный момент не стоит гордиться за показанную игру. Во что они играют?

н. Егор Дугин («Куньлунь Ред Стар»)

0 очков в 7 матчах при показателе полезности «-4» и среднем игровом времени 14.07

В межсезонье «Куньлунь Ред Стар» испытал огромные трудности с селекционной работой. За две недели до начала официальных матчей в расположении китайской команды не было ни одного хоккеиста. Иностранные игроки не могли прибыть в Россию из-за бюрократических проблем, и менеджменту «драконов» пришлось судорожно собирать команду из российских игроков, чтобы просто начать сезон. Одним из таких хоккеистов стал центральный нападающий Егор Дугин.

12 нападающих КХЛ, которые не могут забить первый гол в сезоне В регулярном чемпионате КХЛ сыграна почти половина игр, но многие нападающие ещё не познали вкус заброшенной шайбы.

В прошлом сезоне 29-летний россиянин провёл пять матчей за ХК «Сочи», после чего «леопарды» очень быстро отказались от услуг спортсмена. И вряд ли кто-то удивится, если в скором времени Дугину укажут на выход и в «Куньлуне». За семь матчей в сентябре Егор не отметился ни одним результативным действием, успев набрать полезность «-4» и заработав ещё четыре удаления. Сейчас «драконы» продолжают вести работу на трансферном рынке, собирая довольно неплохих легионеров. Кажется, что один из них в ближайшем будущем заменит в команде и самого Дугина.

2 (0+2) очка в 10 матчах при показателе полезности «-15» и среднем игровом времени 17.18

Рассуждать про многочисленные ошибки 29-летнего Игнатовича можно долго и упорно, но лучше всего об игре этого защитника на старте регулярки говорит его показатель полезности, а вернее бесполезности. За 10 проведённых матчей чемпион мира среди молодёжных команд умудрился получить катастрофические «-15». Максим завершил восемь из 10 матчей с отрицательной полезностью, а сильнее всего провалился во встрече с московским «Динамо».

Защитник «Амура» Игнатович был на площадке во время всех голов «Динамо»

В том матче Игнатович находился на площадке в эпизодах со всеми шайбами команды Владимира Крикунова. Примечательно, что за время присутствия Максима на льду хабаровская команда за 10 матчей не забросила ни одной шайбы в равных составах. При этом Игнатович обе свои результативные передачи сделал в большинстве, а по игре «пять на пять» является худшим игроком во всей лиге.

2 (1+1) очка в 11 матчах при показателе полезности «-4» и среднем игровом времени 13.50

23-летний уфимец вернулся в «Салават Юлаев» в межсезонье после не самого удачного пребывания в Северной Америке. На Воробьёва в «Салавате» возлагали большие надежды, с ходу выписав хоккеисту трёхлетний контракт на солидную зарплату. Но Михаил пока не может оправдать выданные авансы, ничем не помогая родному клубу. Два очка в 11 матчах явно не та статистика, которой можно гордиться.

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«Я с самого начала говорил, что ему дали очень серьёзные деньги. Сможет ли он их отработать — это вопрос. Пока у него это не очень получается. Михаил — талантливый игрок. Другое дело, что талантливых людей много, но не все могут реализовать свои возможности. Посмотрим, сколько времени ему нужно на адаптацию. Хотя он уже отыграл один сезон в КХЛ», — сказал бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», комментатор КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд в интервью «Чемпионату».

3 победы в 8 матчах при проценте отражённых бросков 89,8 и коэффициенте надёжности 2,88

Финский голкипер пропустил всю предсезонку из-за травмы и злосчастного коронавируса. В августе 30-летний вратарь отыграл всего один период в контрольном матче с московским «Динамо», пропустив два гола с двух бросков. Неудачно выступает Харри и в регулярном чемпионате. Тренерский штаб «Сибири» пытается дать голкиперу возможность набрать игровую форму через официальные матчи, но пока это оборачивается только потерей важных очков для новосибирской команды.

Голкипера «Сибири» Сятери заменили уже через 63 секунды после начала матча с «Динамо» Мн

В регулярке Сятери снова неудачно сыграл в матче всё с тем же московским «Динамо», пропустив необязательные шайбы от Даниила Тарасова и Дмитрия Яшкина. Матч с минским «Динамо» финский вратарь и вовсе закончил уже через минуту после его начала, уступив место в воротах Алексею Красикову. Провалился Сятери и во встрече с «Йокеритом», пропустив нелепую шайбу после броска чешского защитника Давида Скленички. Игра Харри является одной из главных проблем для «Сибири» на старте сезона.

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2 (1+1) очка в 11 матчах при показателе полезности «-8» и среднем игровом времени 18.39

23-летний нападающий пополнил состав хабаровского клуба в результате обмена с «Локомотивом». Практически наверняка этот обмен является очередным примером скрытой аренды, которую так любят использовать в ярославской команде. По задумке руководства «железнодорожников» Александр должен был перезапустить карьеру в Хабаровске после неудачного сезона в родном клубе.

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Однако никаким перезапуском игру Полунина за «Амур» пока назвать нельзя. Хоккеист получает серьёзное игровое время, много играет в равных составах и в большинстве «тигров», но с лидерской ролью справиться не может. В 11 матчах Александр отметился лишь одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей, а его полезность является одной из худшей в его команде. Возможно, помочь Полунину сможет появление на тренерском мостике опытного Сергея Светлова, который умеет работать с талантливой молодёжью.

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2 победы в 4 матчах при проценте отражённых бросков 89,0 и коэффициенте надёжности 2,46

Команда Дмитрия Квартальнова к этому времени провела 10 матчей в регулярном чемпионате, одержав восемь побед и потерпев два поражения. Симптоматично, что оба матча казанская команда проиграла, когда место на последнем рубеже занимал шведский голкипер Адам Рейдеборн. С Рейдеборном в воротах «Ак Барс» уступил «Витязю» и «Северстали».

Стоит заметить, что не лучшим образом 28-летний вратарь смотрелся даже в тех матчах, где в итоге смог одержать победу. В матче с ЦСКА Адам запустил необязательную шайбу от Дмитрия Саморукова, а во встрече с ХК «Сочи» пропустил три шайбы за 10 минут. Российский вратарь Тимур Билялов смотрится в разы надёжнее своего иностранного конкурента. И этом при том, что услуги Рейдеборна обходятся «Ак Барсу» дороже зарплаты Билялова.

Источник: платёжка «Ак Барса» — 865 млн рублей. Самый дорогой игрок — Азеведу

з. Роман Граборенко («Нефтехимик»)

2 (1+1) очка в 9 матчах при показателе полезности «-6» и среднем игровом времени 15.13

28-летний белорусский великан (194 см, 111 кг) вернулся в нижнекамский клуб спустя два сезона. И сейчас оценить это решение руководства «волков» оценить положительным образом невозможно. Граборенко является худшим защитником в команде Вячеслава Буцаева с точки зрения показателя полезности.

Вредит «Нефтехимику» и несдержанность белорусского хоккеиста. Роман зарабатывал удаления в каждом из последних пяти матчей, порой нарушая правила в абсолютно невынужденных игровых ситуациях. Удаление Граборенко в концовке матча с «Локомотивом» едва не стоило «волкам» упущенной победы, ведь хоккеист оставил свою команду втроём против шестерых соперников.

0 побед в 2 матчах при проценте отражённых бросков 80,0 и коэффициенте надёжности 6,17

Финский голкипер Юха Метсола является безальтернативным первым номером команды Томи Лямся. Однако даже железному Метсоле иногда требуется отдых, и в такой ситуации за его спиной должен быть надёжный сменщик. Однако слово «надёжный» точно нельзя отнести к 22-летнему Сухачёву. Владислав получил два шанса себя проявить в этом месяце, и оба с треском провалил.

Сначала молодой голкипер безобразно сыграл в гостевом матче со «Спартаком», пропустив пять шайб после 29 бросков. А затем настолько неудачно смотрелся во встрече с «Витязем», что тренерскому штабу уфимцев пришлось после первого периода идти на замену голкипера – и в воротах появился Даниил Тарасов. Скорее всего, именно на Тарасова и выпадет основная нагрузка в ближайших матчах, ведь Метсола находится на карантине из-за коронавируса. Что касается Сухачёва, то с такой игрой Владислав сильно рискует отправиться в ВХЛ, когда Юха вернётся в строй.