Сейвы легендарных вратарей НХЛ из прошлого. Буре не мог поверить, что не забил Гашеку

Вратарь, пожалуй, самая сложная позиция в хоккее. От них зависит успех команды, они не могут отдохнуть между сменами, должны сохранять максимальную концентрацию все 60 или больше минут, мгновенно забывать о пропущенных шайбах и творить чудеса. Вспоминаем сейвы легендарных вратарей НХЛ из прошлого.

Вратарь с шикарными сейвами, голами и Кубками Стэнли. Каким хоккеистом был Мартин Бродо Бродо стал настоящей легендой вратарского цеха и даже забивал голы.

Мартину Бродо принадлежит немало рекордов НХЛ, за карьеру он выиграл «Колдер Трофи», четыре «Везины», три Кубка Стэнли с «Нью-Джерси». За 20 с лишним лет он совершил немало фантастических сейвов. Сейв на Мариане Габорике во втором матче финала Востока-2012 с «Рейнджерс» примечателен тем, что легендарному вратарю тогда уже исполнилось 40 лет. Это спасение тут же окрестили «сейвом скорпиона» (Бродо, кстати, и раньше такое исполнял).

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«Это, пожалуй, один из самых любопытных сейвов. Даже не знал, что могу достать ногой настолько далеко. Это было движение отчаяния, мне повезло сделать сейв. Выглядит круто, но если промотать на 10 секунд вперёд, то «Рейнджерс» забили, это уже не очень хорошо», — говорил Бродо. Тем не менее «Дэвилз» тогда выиграли, а затем взяли серию в шести матчах и вышли в финал Кубка Стэнли.

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А как вам этот сейв Бродо из регулярного сезона-2001/2002? При счёте 3:1 в пользу «Рейнджерс» Бродо сначала вытащил бросок Тео Флёри, а затем каким-то непостижимым образом, лёжа на животе, выставил клюшку и отбил добивание Майка Йорка. «Как он это сделал?» — изумлялся комментатор. «Дэвилз» отыгрались, но уступили в овертайме.

Кёртис Джозеф

Кёртис Джозеф по прозвищу Куджо ни разу не выигрывал Кубок Стэнли и завершил карьеру с рекордным количеством побед среди вратарей, так и не добравшихся до главного трофея. Перейдя в «Эдмонтон», он сразу стал одним из любимцев публики и в первом раунде 1997 года помог «нефтяникам» выбить одного из фаворитов плей-офф – «Даллас Старз».

В овертайме седьмого матча Джозеф совершил невероятное. Дэрилл Сидор попытался завести шайбу по-бобровски, Джозеф отбил, но прямо перед собой. А там Джо Нуиндайк вырвался из-под опеки и бросил в абсолютно пустые ворота. Никто не мог поверить, что Джозеф вытащил эту шайбу. Через несколько минут «Эдмонтон» забил и вышел в следующий раунд, где проиграл «Колорадо»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Эдмонтон» вернёт должок мощному «Эвеланш» спустя год. Они снова вышли в плей-офф с седьмого места, и снова это была битва Давида с Голиафом. «Ойлерз» проигрывали в серии 1-3, после чего Джозеф принялся стоять на голове. В пятом матче он пропустил одну шайбу, а в шестом и седьмом оставил Форсберга, Сакика и Ко на голодном пайке.

Самый памятный момент серии – сейв в седьмом матче. Джозеф вышел из ворот, чтобы сыграть в шайбу, упал в столкновении с партнёром, поднялся, устремился к воротам, проехал мимо них и, стоя на коленях, положил клюшку на лёд, чтобы остановить Рене Корбе.

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Сейвы Гашека, которые сделали его великим. Лучшие спасения легендарного голкипера Сегодня чешскому вратарю, заканчивавшему профессиональную карьеру в России, исполнилось 55 лет.

У Доминатора с его неподражаемым стилем так много бесподобных сейвов, что только из них можно составить бесконечную подборку и смотреть её, раскрыв рот от восхищения. Он часто играл на рефлексах, но всё-таки большую часть своих невообразимых движений оттачивал на тренировке.

Сейв из регулярного сезона-1996/1997, этот приём Гашек начал использовать ещё в Чехии. Нападающий «Эдмонтона» Дуг Уэйт сделал крутой вираж перед воротами, утягивая за собой Гашека, затем переложил шайбу на удобную и хотел завести её в пустой угол. Лёжа на спине, Гашек завёл руку с блином за голову и остановил снаряд. «Мы видели такое на тренировках, так что не удивились. Все тут же начали говорить, что ему просто повезло, но он двигается по своей собственной методе. Каждый сходит с ума по-своему», — говорил партнёр Гашека Брэд Мэй.

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Вот ещё один похожий сейв, который Гашек сделал пару дней спустя. Павел Буре не может понять, как он мог не забить в этом моменте.

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«Я люблю размышлять о хоккее, о том, как отбить любую шайбу. Когда мне забивают, я всегда думаю, что мне надо сделать иначе, чтобы отразить похожий бросок в следующий раз. На протяжении всей карьеры я каждый день думаю обо всех пропущенных голах», — рассказывал Гашек. А как насчёт этого «скорпиона наоборот»? В 2005-м Гашек остановил Тая Доми.

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Один из самых известных сейвов Гашек сделал в своём последнем сезоне на Мариане Габорике. И дело не в акробатичности, а в том, что Гашек выбежал из ворот, бросился нападающему в ноги, и тот улетел вверх тормашками. Даже обидно, что Доминатору выписали две минуты (но он всё равно не пропустил).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Привет лунатикам! 10 самых странных вратарей в истории НХЛ Илья Брызгалов попал в рейтинг, но не стал лидером.

Руа – четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли и единственный вратарь, трижды признававшийся самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Осенью 1987 года он отбыл восьмиматчевую дисквалификацию за грубую игру клюшкой и вернулся в состав «Монреаля» в матче с «Чикаго». В этой игре Руа отразил все 33 броска, включая выстрел Брайана Нунена. И ведь видно, что это просчитанное движение, а не попытка от отчаяния.

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А тут уже самое что ни на есть отчаяние и есть. Но бороться надо до самого конца – Руа ошибся на выходе за ворота и сам же исправил эту ошибку. Бросился наперерез, упал, выставил клюшку. Этого хватило – Марко Штурм думал, что у него не будет помех, и не поднимал голову. А когда поднял, увидел клюшку Руа, преградившую путь к шайбе. Момент из первого раунда плей-офф 1999 года между «Колорадо» и «Сан-Хосе» («Эвеланш» выиграли серию 4-2).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.