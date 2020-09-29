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«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 0:2 — обзор матча НХЛ, видео лучших моментов, 29 сентября 2020

Максим Замятин
Четыре русских чемпиона! «Тампа» раскатала «Даллас» и взяла Кубок Стэнли!
Радулов «привёз» гол в свои ворота, Худобин оказался бессилен, а «молнии» сыграли безупречно.
Хоккей 0

Перед стартом шестого матча финала Кубка Стэнли состав «Тампы» претерпел некоторые изменения: из обоймы выпали защитник Ян Рутта и нападающий Митчелл Стивенс, которых заменили Зак Богосян и Александр Волков. И если Богосян не попадал в заявку с 19 сентября, когда был сыгран первый матч финала, то для Волкова это был не просто дебют в плей-офф. Предыдущий матч 23-летнего москвича состоялся 229 дней назад — это была игра 13 февраля против «Эдмонтона». В январе Волков неплохо смотрелся в третьей тройке нападения вместе с Пэтом Маруном и Седриком Пакеттом, заслужив похвалу от главного тренера Джона Купера.

«Алекс может помочь нам победить. Последние разы, когда он попадал в состав, то смотрелся очень хорошо, у него отличные габариты и катание. Он делал всё, о чём мы его просили, отлично поработал над своей игрой», — говорил тогда Купер.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Выход Волкова стал повторением рекорда НХЛ по количеству российских хоккеистов в финале Кубка Стэнли — их стало семеро. Предыдущий раз, когда наше представительство было столь многочисленным, было 22 года назад, когда в финале Кубка Стэнли-1998 сошлись «Детройт» и «Вашингтон».

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 6-й матч
29 сентября 2020, вторник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 12:23' (5x4)   0:2 Коулман (Пакетт, Марун) – 27:01' (5x5)

«Даллас» постарался начать матч очень активно, но эта энергия не дала результата. Снова в центре внимания был нападающий «Старз» Александр Радулов: сначала россиянин «обрезался», едва не дав забить Брейдену Пойнту в быстрой контратаке, затем мог забить сам, подправляя бросок Джейми Бенна на пятачке, а после попал под мощнейший силовой приём Богосяна.

Дебютант финала Волков в середине первой двадцатиминутки заработал для «Тампы» большинство, заставив сфолить на себе Джона Клингберга, и это численное преимущество принесло «молниям» лидерство в счёте. Брейден Пойнт удачно сыграл на добивании после своего же броска, опередив на подборе пару оборонцев Линделл — Секера.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Ближе к перерыву «Даллас» получил шанс поиграть большинстве после удаления Хедмана, но реформированная спецбригада большинства (Радулов был переведён из первой пятёрки во вторую) успехов не достигла. А в середине второго периода ошибка Александра привела ко второй шайбе в ворота «Старз», когда неаккуратный «вынос» шайбы из своей зоны привёл к перехвату, мгновенной контратаке и броску в касание в исполнении Блейка Коулмана.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Угроза поражения для «звёзд» стала максимально возможной, и в третьем периоде техасцам необходимо было выжать из себя все остатки сил, но получалось это откровенно плохо. За первые шесть минут заключительного отрезка «Даллас» нанёс только один бросок в створ ворот Андрея Василевского, а всего за 40 минут игры «звёзды» сделали только 4 выстрела в створ в равных составах.

В игре «Далласа» не хватало страсти и эмоций. «Тампа», с четырьмя русскими игрокам в составе, «раскатала» соперника, стала чемпионом этого уникального сезона и взяла Кубок Стэнли, к которому активно стремилась последние годы.

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