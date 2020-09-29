Чёрный день Радулова. Попал под сокрушительный силовой и подарил гол «Тампе»

Плей-офф НХЛ в 2020 году несколько неожиданно обернулся шансом жизни взять Кубок Стэнли для нескольких хоккеистов «Далласа». Среди таких парней, у которых наступил момент «всё или ничего», сразу два россиянина – Антон Худобин и Александр Радулов.

Голкипер «Далласа», начавший финальную серию против «Тампы» не слишком удачно, сумел «выстрелить» в пятой игре противостояния. Блистательная статистика и суперсейв во втором овертайме – Худобин буквально вытащил «звёзд» в той встрече и дал своей команде надежду на чудесное спасение.

Кубок Стэнли должен был быть уже у «Тампы». Но Худобин чудом достал шайбу краем щитка! Сейв, который может перевернуть ход финала.

А что же Радулов? Александр играл в финале так же, как и во всём плей-офф. Он был не слишком результативен (четыре передачи в пяти играх, ни одного гола) и, увы, уже привычно недисциплинирован. Радулов продолжал находиться в рамках той роли, которую он получил в «Далласе» — меньше эмоций и самостоятельности, больше работы и системности.

Радулов не стал главной звездой, но приблизился к мечте. Возьмёт ли «Даллас» Кубок Стэнли? В составе «Старз» Александр потерял в яркости, зато он близок к главному трофею.

Возможно, «Старз» как раз и не хватило того взрывного Радулова, к которому привыкли в России. Александр не смог достать из себя что-то по-настоящему лидерское, не повёл «Даллас» за собой и сыграл в финале хоть и неплохо, но как-то ровно и скучно. Ну а день шестой встречи серии и вовсе стал чёрным для некогда главного русского энерджайзера.

Можно ли говорить иначе, если грубейшая ошибка Радулова привела к второму голу в ворота «Далласа»? Гола, который хоть и не стал победным в этой встрече, но, вероятно, окончательно добил «звёзд» в этом финале. Во втором периоде Александр в довольно простой ситуации выдал пас из своей зоны точно на крюк противнику. Хоккеисты «Тампы» в результате мгновенно организовали быструю контратаку с численным преимуществом и во второй раз в матче пробили Худобина.

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Что это был за пас? Вряд ли опытный Радулов и сам ответит, как он мог так сыграть в столь важный момент. На Александра как будто нашло затмение, но если вы следили за его игрой в «Далласе», то знаете, что в таком состоянии Радулов там пребывает частенько.

А ведь в первом периоде россиянин должен был встряхнуться. Его поймал на силовой приём здоровенный американский защитник Зак Богосян. Радулов замешкался с шайбой, опустил голову, а игрок «молний» был тут как тут.

Видео силового приёма Богосяна на Радулове.

К счастью, форвард «Далласа» избежал травмы и вернулся на лёд. Но, увы только для того, чтобы «привезти» гол в свои ворота. Исправиться на другой половине площадки Радулову не удалось. Он, как все хоккеисты «Далласа», остался на сухом пайке в решающем матче сезона. Сказка техасской команды не была доведена до конца, а Кубок Стэнли достался потрясающим «молниям».