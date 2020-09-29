В финале Кубка Стэнли появился ещё один русский. Именно Волков первым запугал «Даллас»

Финальную серию между «Тампой» и «Далласом» мы чаще всего подавали под соусом противостояний двух российских трио. Кучеров, Василевский и Сергачёв против Радулова, Худобина и Гурьянова. Однако перед шестым матчем главный тренер «молний» Джон Купер неожиданно для многих достал из рукава ещё один русский козырь.

Четыре русских чемпиона! «Тампа» раскатала «Даллас» и взяла Кубок Стэнли! Радулов «привёз» гол в свои ворота, Худобин оказался бессилен, а «молнии» сыграли безупречно.

В заявке на игру оказался нападающий Александр Волков. Перед рестартом сезона он попал в окончательный состав «молний», провёл два месяца в «пузыре» и в решающий момент получил шанс войти в историю. Волков свою возможность не упустил, и со своей скромной ролью на площадке справился блестяще. Александр отбегал чуть больше девяти с половиной минут в четвёртом звене с Седриком Пакеттом и Патриком Маруном, отметился одним силовым приёмом и ни разу не бросил по воротам Худобина. Однако так уж вышло, что именно Волков, глубокий запасной «Тампы», косвенно поучаствовал в обеих шайбах своей команды в главном матче сезона.

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Именно из действий Волкова пришёл «золотой» гол Брейдена Пойнта. Российский нападающий в одном из эпизодов первого периода побежал бороться за шайбу, напугал защитника «Далласа» Йона Клингберга и заставил шведа сфолить – тот попросту засунул клюшку в коньки Александру. Спустя полминуты это большинство было реализовано лидерами «молний».



Забавно, что и второй гол «Тампы» случился тоже в какой-то степени благодаря россиянину. Незадолго до перехвата Маруном ужасной передачи Радулова Волков успел поменяться на Блейка Коулмана, и именно американец в итоге стал автором второй шайбы. Таким образом, российский нападающий не заработал плюс в показатель полезности, однако выпустил на лёд хоккеиста, забившего последний гол этого плей-офф.

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Так кто же такой Волков, и почему он вдруг появился в финале Кубка Стэнли? Александр – москвич по рождению, воспитанник столичной школы «Пингвины». В юношеском возрасте Волков переехал в Санкт-Петербург, где вскоре стал выступать за команду МХЛ «СКА-1946». Форвард не выделялся какой-то выдающейся статистикой, не играл на юниорских и молодёжных чемпионатах мира, однако в 2017 году «Тампа» выбрала его достаточно высоко на драфте – во втором раунде под общим 48-м номером.



Волков тут же поехал в Америку, подписал контракт с «молниями» и стал пробивать себе дорогу через АХЛ. В «Сиракьюз Кранч» Александр провёл два полных сезона, причём был далеко не последним форвардом команды. В свой первый год за океаном он даже стал лучшим снайпером клуба, но поднять его в основу тренерский штаб «молний» решил только в нынешнем сезоне. В регулярке Волков провёл за «Тампу» 9 матчей, набрал одно очко. Затем Александр продолжил чемпионат в АХЛ, но летом сначала получил приглашение в тренировочный лагерь «молний», а затем остался в «пузыре», где тренировался, общался с партнёрами и ждал своего шанса.



Чем же приглянулся Волков Джону Куперу? Думаю, дело в том, что Александр – очень трудолюбивый и терпеливый парень, не обделённый талантом, и такие ребята нужны были тренеру «молний» для ротации. На тот случай, если «Тампа» далеко зайдёт в розыгрыше Кубка Стэнли.



«Алекс может помочь нам победить. Последние разы, когда он попадал в состав, то смотрелся очень хорошо, у него отличные габариты и катание. Он делал всё, о чём мы его просили, отлично поработал над своей игрой», — говорил о Волкове Купер в январе. Очевидно, что и сейчас наставнику «молний» понадобились сильные качества Александра, поэтому он и оказался в составе, заменив Митчелла Стивенса.



В хоккее не бывает мелочей. Решающее удаление сезона НХЛ заработал именно Волков, вы можете называть это случайностью или совпадением, но факт остаётся фактом – Купер очень вовремя ввёл в финальную серию своего четвёртого россиянина, и Александр в этом матче заслужил, чтобы его фамилия была выгравирована на Кубке Стэнли. И это ещё одна удивительная история, случившаяся в плей-офф НХЛ.