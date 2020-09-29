А ещё вы увидите Сергачёва с сигарой и шутки на пресс-конференции.

Время, когда даже Кучеров улыбается и танцует. Чемпионская раздевалка «Тампы» (видео)

«Тампа-Бэй» во второй раз в своей истории выиграла главный трофей клубный трофей мирового хоккея – Кубок Стэнли. «Молнии» уже давно считались главными фаворитами на победу, но каждый раз чего-то не хватало. Наконец довольные хоккеисты «Тампы» могут отметить успех. Заслужили!

«Лёгкий, детка! Лёгкий вес», — сказал Стивен Стэмкос. Капитан «молний» из-за травмы провёл в этой серии на льду всего пять смен, зато отметился важнейшим голом в третьем матче серии.

Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Тампы»

А вот довольный и танцующий Никита Кучеров. Более того, российский форвард улыбается! А ведь обычно он даже не празднует голы и всегда выглядит довольно сурово.

Забег Кевина Шаттенкирка с шампанским. Он оказался важной частью чемпионской команды, набрав 13 (3+10) очков в розыгрыше Кубка Стэнли. Шаттенкирк доказал, что его рано стали списывать со счетов – прошлым летом «Рейнджерс» выкупили контракт американца, а сейчас он празднует успех вместе с «Тампой».

Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Тампы»

У Патрика Маруна особенные чувства – он стал восьмым игроком в истории НХЛ, выигравшим Кубок Стэнли дважды подряд в составе разных команд. В прошлом сезоне 32-летний нападающий завоевал трофей в составе «Сент-Луиса».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Патрика Маруна.

Сезон официально завершён – теперь можно и расслабиться.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Зала хоккейной славы

Хоккеисты «Тампы» слушают поздравления с победой от владельца клуба Джеффа Виника.

Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» НХЛ.

Атмосфера победной раздевалки. Все радуются и веселятся. Они долго шли к этой цели.

Главный тренер «Тампы» зажигал на пресс-конференции. «Мы вернёмся домой тяжелее на 35 фунтов», — пошутил наставник «молний».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» Sportsnet.

Когда на пресс-конференцию позвали игроков «Тампы» Брейдена Пойнта, Райана Макдону и Патрика Маруна, игроки «молний» не выдержали. Кучеров ворвался на подиум, сел рядом с Пойнтом и с улыбкой закричал: «Следующий вопрос! Кто следующий?» «Ребята, мы не будем тут отвечать на ваши вопросы всю ночь!» — добавил Киллорн под смех одноклубников, после чего общение с журналистами было закончено.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео можно посмотреть в официальном YouTube–канале Sportsnet.

Ну и напоследок – довольный Михаил Сергачёв с сигарой. Жизнь удалась!