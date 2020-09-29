Проброс мимо MVP. Кучеров и Василевский с отрывом проиграли Хедману «Конн Смайт Трофи»

Львиная часть индивидуальных наград в Национальная хоккейной лиги вручается на основании регулярного чемпионата. По итогам плей-офф определяется дополнительно премируется всего один игрок – самый ценный хоккеист розыгрыша Кубка Стэнли, которому присуждается специальный приз «Конн Смайт Трофи».

В этом году на звание MVP Кубка Стэнли претендовало трое российских хоккеистов – голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин, его визави из «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и нападающий «молний» Никита Кучеров. Однако в результате трофей достался шведскому защитнику победителей Виктору Хедману. Разбираемся, почему так произошло.

Антон Худобин — главный претендент на приз самому ценному хоккеисту плей-офф НХЛ

Кто определяет MVP плей-офф?

Чтобы понять, почему российские хоккеисты изначально имели мало шансов на получение награды, нужно понять, что такое «Конн Смайт Трофи». Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании финальной игры Кубка Стэнли. Таким образом, самого ценного игрока плей-офф определяет не хоккейное сообщество в лице игроков, тренеров и менеджеров клубов, а журналисты, освещающие жизнедеятельность лиги.



Победитель журналистского опроса, кроме приза, получает чек на 10 тыс… Чаще всех премии удостаивался канадский вратарь Патрик Руа, который получал его трижды (1986, 1993, 2001). В 2009 году обладателем трофея впервые стал россиянин, Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз». В 2018 году успех магнитогорца повторил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

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Два года назад было очень распространено мнение, что самым ценным игроком плей-офф должен был стать Евгений Кузнецов. Челябинский форвард выдал нереальный перфоманс в том плей-офф, однако североамериканские журналисты сделали выбор в пользу Овечкина, который заслужил награду всей своей карьерой в НХЛ. Поэтому «Конн Смайт Трофи» — это о личностном восприятии хоккея, а не о справедливости.

Худобин не мог выиграть «Конн Смайт», потому что проиграл финал

За несколько дней до старта финальной серии главным претендентом на приз считался голкипера «Далласа» Антон Худобин, но поражение в финале свело шансы российского вратаря к нулю. В XXI веке лишь однажды самым ценным игроком плей-офф стал игроку проигравшей команды. Это случилось в 2003 году, когда награда досталась голкиперу «Анахайм Дакс» Жан-Себастьяну Жигеру.



Тот приз по настоящий момент времени остаётся одним из самых необычных выборов ассоциации журналистов НХЛ. Тогда они умудрились прокатить с «Конн Смайтом» вратаря «Нью-Джерси Дэвилз» Мартина Бродо, который оформил три шат-аута в семи матчах противостояния с «Анахаймом», в том числе отыграв на ноль в решающем седьмом матче. Это был пятый (и пока последний) случай в истории, когда титул MVP достался представителю проигравшей команды. С тех пор «Конн Смайт» неизменно уходил к триумфатору плей-офф.

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Факторы в пользу Василевского

Таким образом, на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли реально претендовали четыре хоккеиста «молний» — Василевский, Хедман, Кучеров и Пойнт. Что говорило в пользу 26-летнего воспитанника уфимского хоккея? На самом деле очень многое.



Василевский вошёл в историю плей-офф НХЛ, стал первым вратарём в истории лиги, выигравшим 18 матчей за один плей-офф. Формально, две победы Василевского пришлись на квалификационный турнир, который был сыгран в этом году в рамках нового формата плей-офф НХЛ, введённого из-за ситуации с пандемией коронавируса. Тем не менее достижения игроков в этих матчах официально включаются в общую статистику Кубка Стэнли. Так что, российский голкипер установил рекорд, который будет невозможно побить при обычном формате плей-офф.

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В шестом матче серии с «Далласом» Андрей седьмой раз в плей-офф смог одержать победу сразу после проигранной встречи. Василевский повторил рекорд НХЛ по данному показателю, принадлежащий другому россиянину и бывшему вратарю «Тампы» — Николаю Хабибулину. За три месяца игры в плей-офф «молнии» ни разу не проиграли в двух матчах кряду, и в этом велика заслуга Василевского. Ну и наконец, российский голкипер отыграл весь плей-офф от сирены до сирены. Василевский не то что не пропустил ни одного матча в розыгрыше, но и не разу не был заменён в ходе встречи.

Статистика за Кучерова и Пойнта

Связку Кучерова и Пойнта невозможно рассматривать в отрыве друг от друга. Они как альфа и бета, два элемента, прекрасно дополнявшие друг друга. В победном плей-офф Пойнт и Кучеров набрали 67 очков на двоих. Это четвёртый результат в истории НХЛ для двух лучших бомбардиров клуба в Кубке Стэнли. Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки и Полу Коффи (84 очка в 1985 году).



Российский форвард стал лучшим бомбардиром плей-офф, а канадский нападающим – лучшим снайпером. Канадец и россиянин завершили выступление в финале с результативными сериями из пяти матчей, повторив таким образом достижение Алексея Ковалёва с Марка Мессье 26-летней давности.

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24-летний Пойнт установил рекорд «Тампы» по голам за один плей-офф (14), а Кучеров выдал лучший бомбардирский результат (34 очка) в XXI веке после Малкина, набравшего 36 баллов в 2009 году. Кто-то может сказать, что оценивать статистические рекорды по этому плей-офф несправедливо, ведь у команды были дополнительные матчи на стадии предварительного раунда, где можно было набить статистику.

Но это не случай Кучерова. В трёх матчах за определение посева Никита отметился только двумя результативными действиями. Наоборот, связка Кучерова и Пойнта добавляла от матча к матчу, от серии к серии, раскрутив свой маховик на максимальные обороты к решающим сражениям.

Хедман выиграл голосование в борьбе у Пойнта, Кучеров и Василевский отстали с отрывом

Несмотря на вышесказанные слова, Кучеров и Василевский проиграли голосование с большим отрывом. Как сообщает инсайдер TSN Фрэнк Серавалли, основная борьба развернулась между Хедманом и Пойнтом. Шведский защитник набрал 70 баллов (девять первых мест, восемь вторых и одно третье), канадский форвард – 66 баллов (восемь первых мест, восемь вторых и два третьих). Из 18 представителей ассоциации журналистов лишь один представитель СМИ поставил на первое место Василевского. Кучерова же лучшим игроком плей-офф не выбрал никто.

Вне всяких сомнений, шведского защитника невозможно назвать случайным победителем голосования. Хедман набрал 22 (10+12) очка в плей-офф при показатели полезности «+13». Он стал третьим защитником, которому удалось забросить 10 шайб в одном розыгрыше Кубка Стэнли. В 1994 году Брайан Лич из «Нью-Йорк Рейнджерс» отличился 11 раз, а рекорд по этому показателю установил в 1985 году выступавший за «Эдмонтон» Пол Коффи (12).

Воспитанник МОДО стал третьим шведским хоккеистом, завоевавшим приз самому ценному игроку плей-офф, после Никласа Лидстрёма (2002, «Детройт Ред Уингз») и Хенрика Зеттерберга (2008, «Детройт Ред Уингз»). В родном клубе моментально отреагировали на исторический успех своего выпускника. «Кубок Стэнли и Конн Смайт Трофи! Мы всегда знали, что это не более, чем вопрос времени. От всей организации хоккейного клуба МОДО мы поздравляем тебя с этим успехом. Как же мы гордимся тобой», – сказано в сообщении пресс-служба шведского клуба.

Стоит заметить, что родной клуб Хедмана сейчас продолжает переживать тяжёлые времена. Некогда один из флагманов шведского хоккея выступает в Allsvenskan (первая лига Швеции). А в своё время этот клуб дал мировому хоккею таких игроков, как Петер Форсберг, Маркус Нэслунд, братьев Хенрика и Даниэля Седин и многих других.

Хедман не является случайным MVP. Он эталон хоккейного защитника

29-летний защитник демонстрировал высочайший уровень хоккея на протяжении последних нескольких сезонов. Стихия команды Джона Купера – искромётная атака. Кучеров, Пойнт, Ондржей Палат – игрой этой тройки нападения можно было наслаждаться в плей-офф, но без шведского защитника «молнии» бы ничего не добились. Виктор блестяще катается, обладает отменным броском и не менее роскошным первым пасом, но он обеспечивал «Лайтнинг» необходимый чемпионский баланс.

Игра Хедмана в защите ещё долго будет сниться в ночных кошмарах нападающему «Далласу» Денису Гурьянову. Российский форвард дважды в ходе финальной серии убегал «один в ноль» с Василевским, но оба раза не успевал без помех нанести завершающий бросок, потому что каждый раз сзади его нагонял Хедман и не давал поразить ворота. Виктор является эталоном шведского защитника. Он одинаково успешен на обоих концах площадки и к тому же невероятно ответственен в тренировочном процессе.

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Как ни странно, на руку Хедману сыграл карантин. На сайте The Athletic подробно рассказано, как фанат легендарной шведской группы ABBA изменил свой тренировочный процесс семь лет назад, когда обратился к Иоахиму Диттнеру, который руководит одним из ведущих спортивных центров подготовки в Швеции. Смысл занятий с Диттнером был нацелен на то, чтобы воспроизводить интенсивные, но короткие хоккейные смены, чтобы игрок мог сохранять свежесть от первой и до самой последней смены в матче, имея не слишком много времени на восстановление.

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Во время пандемии коронавируса в Швеции никто не запрещал спортсменам тренироваться. Можно было даже кататься на катке, но Виктор остался без льда, так как в его локации не было работающего катка, а до ближайшей открытой арены было пять часов езды на машине, поэтому он перестраховался и сосредоточился на тренировках в зале. Плоды усердной работы Виктора дали результат в плей-офф. Только вдумайтесь, в одном из матчей с «Далласом» Хедман провёл смену длиной в три минуты и три секунды. Да, это была не чистая беспрерывная смена, потому что там был проброс. Но заслуги шведского защитника это ничуть не умаляет.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

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А теперь возвращаемся к тому, о чём шла речь в самом начале. Определение лучшего игрока плей-офф – это чистая вкусовщина каждого конкретного журналиста. А когда достойны многие, на первый план выходит личное отношение журналиста к игроку. Про тяжёлый характер Кучерова и его холодные взаимоотношения с представителями СМИ наслышан каждый, кто интересуется хоккеем. В этой связи совсем неудивительно, что местные журналисты в связке Пойнта и Кучерова делали выбор в пользу канадского хоккеиста.

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Василевский не далеко ушёл от Кучерова в плане работы в медийной сфере. В первую очередь Андрей сосредоточен на выполнении профессиональных обязанностей, и за это голкипера нельзя винить, но тогда нужно быть готовым и к тому, что тебя будут прокатывать в подобных опросах. Впрочем, главную награду в жизни Кучеров и Василевский уже выиграли, а Хедман собрал заслуженный джекпот. Ведь он просто эталон спортсмена.