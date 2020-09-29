Мощная работа на драфте и выгодные обмены. Как «Тампа» собирала чемпионскую команду

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — новый обладатель Кубка Стэнли. «Молнии» довольно долго шли к завоеванию этого трофея, созрели для него, и вот, наконец, пазл сложился. Рассказываем, как Стивом Айзерманом и в гораздо меньшей степени Жюльеном Брисбуа была собрана эта великолепная команда.
Вратарь
Андрей Василевский
Как появился в команде: драфт-2012, 1 раунд, 19-й номер
До выбора на драфте Андрей Василевский ярко заявил о себе в родной Уфе, где с 16 лет стал играть за «Толпар» в МХЛ. Голкипер успешно съездил на три юниорских чемпионата мира, а также один МЧМ, так что у североамериканских скаутов сложилась полноценная картина возможностей Василевского. В результате «Тампа» выбрала Андрея под очень высоким для вратаря номером. После этого уфимец провёл ещё два года в России, успев стать основным голкипером «Салавата Юлаева» и чемпионом мира-2014, после чего и отправился в Америку. Пару лет Василевский барражировал между «Тампой» и фарм-клубом, но затем вчистую переиграл в воротах «молний» Бена Бишопа и стал первым номером «Лайтнинг» на долгие годы.
Фото: Getty Images
Защитники
Виктор Хедман
Как появился в команде: драфт-2009, 1 раунд, 2-й номер
Хедман с младых ногтей считался уникумом, объездил со сборной Швеции множество юниорских и молодёжных чемпионатов мира, а с 17 лет играл в Элитсерии за родной «Модо». В 2009-м году «Тампа» выбирала второй на драфте, и Стив Айзерман без раздумий остановил свой выбор на Викторе – выше ушёл только главный проспект того года Джон Таварес. Хедман с первого же сезона завоевал железное место в основе «молний», и в результате вырос в одного из лучших атакующих защитников и универсалов во всём мире. Нынешний плей-офф – квинтэссенция игры Хедмана, который на 11-й год во Флориде сумел привести «Тампу» к Кубку Стэнли.
Кстати, Хедман – единственный защитник в чемпионском составе «Тампы», который был собственноручно выбран «молниями» на драфте НХЛ.
Кевин Шаттенкирк
Как появился в команде: подписан из числа свободных агентов в 2019-м
К 30 годам Кевин Шаттенкирк много и довольно ярко поиграл в разных клубах НХЛ, однако прошлым летом «Рейнджерс» были вынуждены выкупить контракт защитника, чтобы разгрузить платёжку. В качестве свободного агента американца подписала «Тампа», где в Шаттенкирке видели игрока первой пары обороны. В результате в первый же год во «Флориде» Кевин добрался до заветной Чаши.
Райан Макдона
Как появился в команде: обменян из «Рейнджерс» в 2018-м
Ещё один защитник, сменивший в своё время Нью-Йорк на Тампу, и вряд ли об этом пожалевший. В сезоне-2017/2018 Макдона был капитаном «синерубашечников», но в дедлайн стал участником крупного обмена: Райан вместе с Джей Ти Миллером перебрался в стан «молний», в обратном направлении проследовали Владислав Наместников, Бретт Хауден, Либор Хаек и несколько пиков на драфте. В «Тампе» Макдона заключил комфортное длительное соглашение и занял своё заслуженное место в топ-4 обороны «молний».
Михаил Сергачёв
Как появился в команде: обменян из «Монреаля» в 2017-м
Вы наверняка помните довольно крупный обмен между «Тампой» и «Монреалем» после сезона-2016/2017. Игроком «Канадиенс» тогда стал к вящей радости местной публики франкофон Джонатан Друэн, а «Тампа» получила топового, но ещё очень сырого проспекта «Монреаля». Впрочем, Сергачёв очень быстро доказал, что в канадском клубе его просто неправильно готовили. В первый же год в «Тампе» Михаил ни разу не выпал из состава и набрал 40 очков в регулярке, а в следующем чемпионате без Сергачёва уже нельзя было представить оборону «молний». С каждым годом Михаил растёт и прогрессирует, набирает новые скиллы и в грядущее межсезонье рассчитывает на новый солидный контракт.
Эрик Чернак
Как появился в команде: обменян из системы «Лос-Анджелеса» в 2017-м
Словак Чернак был выбран «Кингз» во втором раунде драфта-2015, однако в системе «Лос-Анджелеса» Эрик не доиграл даже до команды АХЛ. Чернак был обменян в «Тампу» после сезона в OHL на голкипера Бена Бишопа, в котором для «Лайтнинг» уже не было никакой надобности. Словак начал выступление в системе «молний» с «Сиракьюз», в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ, а в этом чемпионате уже закрепился в основе «Тампы».
Зак Богосян
Как появился в команде: подписан из числа свободных агентов в 2020-м
Когда-то Богосян считался очень талантливым защитником и выбирался «Атлантой» под третьим номером драфта, но карьеру суперзвезды американцу армянского происхождения построить не удалось. При этом на уровне НХЛ Богосян был востребован регулярно, много поиграл за «Виннипег» и «Баффало», однако в феврале 2020-го был выставлен «клинками» на драфт отказов, а затем с Заком, отказывавшимся играть в АХЛ, расторгли контракт. Свободного агента подписала «Тампа», добавившая таким образом в свой состав крепкого и жёсткого домоседа, немного обиженного на судьбу и оттого предельно мотивированного.
Люк Шенн
Как появился в команде: подписан из числа свободных агентов в 2019-м
Пятый номер драфта-2008 (проспект «Торонто») вырос в весьма среднего, но всё же востребованного в НХЛ защитника. Шенн сменил за карьеру немало клубов, в сезоне-2018/2019 поиграл за «Анахайм» и «Ванкувер», а летом вышел на рынок свободных агентов. Оттуда его за символические деньги и подписала «Тампа», чтобы использовать в ротации. В закончившемся сегодня сезоне Шенн провёл за «молний» лишь 25 матчей в регулярке и 11 игр в плей-офф, а в финальной серии с «Далласом» вышел на лёд лишь раз в самом первом матче.
Брэйдон Коберн
Как появился в команде: обменян из «Филадельфии» в 2015-м
Опытнейший защитник Коберн тихо и незаметно выступает за «Тампу» уже пять с половиной сезонов, так что является важной частью чемпионской команды, хоть и провёл в нынешнем плей-офф лишь три матча в серии с «Бостоном». Интересно, что в 2015-м Коберн был обменян в «Тампу» из «Филадельфии» на известного чеха Радко Гудаса. В результате Гудас стал одним из ведущих защитников «Флаейрз», ну а скромный домосед Коберн добрался до Кубка Стэнли.
Ян Рутта
Как появился в команде: обменян из «Чикаго» в 2019-м
Чешский защитник Рутта, приехавший в НХЛ в 27 лет, будучи недрафтованным, оказался в «Тампе» в январе 2019 года. Яна обменяли из «Чикаго» на Слэйтера Куккука. В нынешнем сезоне защитник ротации Рутта отыграл за «Тампу» 33 игры в регулярке, а в плей-офф на его счету всего пять матчей. Но четыре из них – в финале с «Далласом».
Нападающие
Стивен Стэмкос
Как появился в команде: драфт-2008, 1 раунд, 1-й номер
Фронтмен, лидер и капитан «молний», всю карьеру проводящий в «Тампе». В нынешнем сезоне Стэмкос помучился с травмами, из-за которых в плей-офф сыграл лишь один матч, но его общий вклад в долгожданный успех «Лайтнинг» огромен.
Алекс Киллорн
Как появился в команде: драфт-2007, 3 раунд, 77-й номер
Далеко не топовый проспект «Тампы» долгое время выступал в студенческой лиге, а в НХЛ оказался только в сезоне-2012/2013. Со временем Киллорн стал важнейшим винтиком в системе «молний», а в нынешнем сезоне раскрылся, как снайпер, наколотив 26 голов в регулярке. В плей-офф Алекс отыграл привычно полезно, полностью заслужив свой Кубок.
Никита Кучеров
Как появился в команде: драфт-2011, 2 раунд, 58-й номер
В 2012-м «Тампа» оплатила операцию Кучерову, от которого отказался почти родной ЦСКА, и сделала потрясающее вложение в будущее. Никита заиграл в НХЛ с сезона-2013/2014, потом закрепился в составе «молний», а затем и вовсе стал суперзвездой мирового хоккея, лидером и лучшим форвардом команды, чьё понимание игры находится на каком-то космическом уровне.
Фото: Getty Images
Ондржей Палат
Как появился в команде: драфт-2011, 7 раунд, 208-й номер
Чешский форвард не слишком котировался на юниорском и молодёжном уровнях, а потому был выбран «Тампой» лишь в подвале драфта-2011.
Однако Палат довольно быстро сумел найти дорогу на вершину, и уже в сезоне-2013/2014 набрал почти 60 очков в регулярке. Затем Ондржей был составной частью звена «тройняшек» с Кучеровым и Джонсоном, а потом подтвердил свой уровень и с другими партнёрами. В нынешнем плей-офф Палат наколотил 11 шайб, став третьим снайпером Кубка Стэнли.
Брэйден Пойнт
Как появился в команде: драфт-2014, 3 раунд, 79-й номер
Пойнт был элитным снайпером ещё по юниорам, однако «Тампа» взяла этот бриллиант лишь в третьем раунде драфта. После выбора Брэйден ещё два года поиграл в Западной лиге, после чего сразу же шагнул в НХЛ. Сейчас уже трудно представить «молний» без этого напористого и хитрого нападающего с потрясающим чувством гола. В победном плей-офф Пойнт стал лучшим снайпером Кубка Стэнли.
Тайлер Джонсон
Как появился в команде: подписан из числа свободных агентов в 2012-м
Канадского форварда не заметили на драфте НХЛ, однако Джонсон сумел пробиться в лучшую лигу мира. «Тампа» подписала его в 2012 году, и вряд ли тогда в клубе полагали, что взяли системообразующего хоккеиста на долгие годы. В середине 2010-х Джонсон был одним из ключевых лидеров «Тампы», становился лучшим снайпером плей-офф в 2015-м, да и сейчас Тайлер держит марку.
Патрик Марун
Как появился в команде: подписан из числа свободных агентов в 2019-м
Главный счастливчик в чемпионской команде «Тампы» — форвард Патрик Марун, ведь американец поднимает Кубок Стэнли над головой второй раз подряд. По окончании прошлого сезона «Сент-Луис» не стал продлевать отношения с трудолюбивым и выносливым чекером, так что в нынешнем плей-офф Марун выжигал площадку уже в форме «молний». Патрик не пропустил ни одной игры Кубка Стэнли, а с его передачи был забит последний гол сезона.
Энтони Чирелли
Как появился в команде: драфт-2015, 3 раунд, 72-й номер
23-летний канадский нападающий сейчас проходит стандартный, в общем-то путь для хоккеиста. После выбора на драфте Чирелли годик поиграл в юниорской лиге, затем перешёл в АХЛ, а с сезона-2017/2018 стал попадать в состав «молний». Сейчас Энтони – железный игрок основы, прогрессирующий в плане статистике с каждым годом. Вряд ли он станет элитным хоккеистом, однако его фамилия уже есть на Кубке Стэнли.
Янни Гурд
Как появился в команде: подписан из числа свободных агентов в 2014-м
Ещё один недрафтованный хоккеист чемпионской команды. «Тампа» заметила Гурда в АХЛ в сезоне-2013/2014, через пару лет он дебютировал в НХЛ, а затем и вовсе стал одним из лучших бомбардиров «молний» второго плана. В чемпионате-2017/2018 больше Гурда набирали очки только Кучеров, Пойнт и Стэмкос, и хоть эту планку канадцу удержать не удалось, он до сих пор является важнейшей частью команды.
Янни Гурд (в центре)
Фото: Getty Images
Седрик Пакетт
Как появился в команде: драфт-2012, 4 раунд, 101-й номер
Очередной проспект «Тампы» в нападении, трудяга-чернорабочий, идеальный для роли центра четвёртого звена. Пакетт выступает за «молний» уже семь сезонов, и без хоккеистов такого плана Кубки Стэнли точно не выигрываются.
Блэйк Коулман
Как появился в команде: обменян из «Нью-Джерси» в 2020-м
Коулман долго играл в студенческой лиге, затем закрепился в «Нью-Джерси», который выбрал форварда ещё в 2011 году, но в дедлайн нынешнего сезона «дьяволы» обменяли Блэйка в «Тампу». В результате Коулман сыграл максимально полезно для «молний», набрал 13 очков в 25 матчах, а в шестой игре финала забросил шайбу, похоронившую все надежды «Далласа».
Баркли Гудроу
Как появился в команде: обменян из «Сан-Хосе» в 2020-м
Недрафтованный форвард всю карьеру в НХЛ скромно «пылил» в «Сан-Хосе», а в февральский дедлайн оказался в «Тампе» после обмена. Баркли так нужен был «молниям», что они отдали за него пик в первом раунде грядущего драфта. В результате Жюльен Брисбуа может быть доволен сделкой: Гудроу честно отпахал все 25 матчей плей-офф и своей незаметной работой помог «Тампе» добраться до мечты.
Картер Вераге
Как появился в команде: подписан из числа свободных агентов в 2017-м
Вераге – проспект «Торонто», недолго принадлежавший «листьям» и быстро отправившийся в путешествие по клубам НХЛ. Точнее, по их системам. В «Тампе» Вераге оказался в 2017 году, стал играть за «Сиракьюз» в АХЛ, и в прошлом чемпионате стал лучшим бомбардиром команды. В нынешнем сезоне последовал дебют в НХЛ и 52 игры за «молний» в четвёртом звене. Вераге попал в состав «Тампы» на плей-офф, провёл 8 матчей и отметился двумя очками за результативные передачи.
Митчелл Стивенс
Как появился в команде: драфт-2015, 2 раунд, 33-й номер
Стивенс был выбран «Тампой» на драфте достаточно высоко, но больших надежд форвард пока не оправдал. В нынешнем сезоне он дебютировал в НХЛ, став игроком ротации «молний», в плей-офф сыграл 7 встреч и забросил одну шайбу в ворота «Вашингтона» на круговом этапе.
Александр Волков
Как появился в команде: драфт-2017, 2 раунд, 48-й номер
Самый неожиданный дебютант этого плей-офф и четвёртый россиянин «Тампы». Будущее Волкова в «молниях» предсказать невозможно, но сейчас этот парень вполне счастлив, что сумел приложить руку к грандиозному триумфу.
- 29 сентября 2020
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