Мощная работа на драфте и выгодные обмены. Как «Тампа» собирала чемпионскую команду

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — новый обладатель Кубка Стэнли. «Молнии» довольно долго шли к завоеванию этого трофея, созрели для него, и вот, наконец, пазл сложился. Рассказываем, как Стивом Айзерманом и в гораздо меньшей степени Жюльеном Брисбуа была собрана эта великолепная команда.

Вратарь

Как появился в команде: драфт-2012, 1 раунд, 19-й номер



До выбора на драфте Андрей Василевский ярко заявил о себе в родной Уфе, где с 16 лет стал играть за «Толпар» в МХЛ. Голкипер успешно съездил на три юниорских чемпионата мира, а также один МЧМ, так что у североамериканских скаутов сложилась полноценная картина возможностей Василевского. В результате «Тампа» выбрала Андрея под очень высоким для вратаря номером. После этого уфимец провёл ещё два года в России, успев стать основным голкипером «Салавата Юлаева» и чемпионом мира-2014, после чего и отправился в Америку. Пару лет Василевский барражировал между «Тампой» и фарм-клубом, но затем вчистую переиграл в воротах «молний» Бена Бишопа и стал первым номером «Лайтнинг» на долгие годы.

Андрей Василевский Фото: Getty Images

«Никогда не мечтал быть вторым вратарём». Кем был и как уезжал в НХЛ Андрей Василевский Второму российскому обладателю «Везины» пришлось вдоволь посидеть в запасе и поиграть за фарм-клуб. И это после золота ЧМ!

Защитники

Как появился в команде: драфт-2009, 1 раунд, 2-й номер



Хедман с младых ногтей считался уникумом, объездил со сборной Швеции множество юниорских и молодёжных чемпионатов мира, а с 17 лет играл в Элитсерии за родной «Модо». В 2009-м году «Тампа» выбирала второй на драфте, и Стив Айзерман без раздумий остановил свой выбор на Викторе – выше ушёл только главный проспект того года Джон Таварес. Хедман с первого же сезона завоевал железное место в основе «молний», и в результате вырос в одного из лучших атакующих защитников и универсалов во всём мире. Нынешний плей-офф – квинтэссенция игры Хедмана, который на 11-й год во Флориде сумел привести «Тампу» к Кубку Стэнли.



Кстати, Хедман – единственный защитник в чемпионском составе «Тампы», который был собственноручно выбран «молниями» на драфте НХЛ.

Кевин Шаттенкирк

Как появился в команде: подписан из числа свободных агентов в 2019-м



К 30 годам Кевин Шаттенкирк много и довольно ярко поиграл в разных клубах НХЛ, однако прошлым летом «Рейнджерс» были вынуждены выкупить контракт защитника, чтобы разгрузить платёжку. В качестве свободного агента американца подписала «Тампа», где в Шаттенкирке видели игрока первой пары обороны. В результате в первый же год во «Флориде» Кевин добрался до заветной Чаши.

Райан Макдона

Как появился в команде: обменян из «Рейнджерс» в 2018-м



Ещё один защитник, сменивший в своё время Нью-Йорк на Тампу, и вряд ли об этом пожалевший. В сезоне-2017/2018 Макдона был капитаном «синерубашечников», но в дедлайн стал участником крупного обмена: Райан вместе с Джей Ти Миллером перебрался в стан «молний», в обратном направлении проследовали Владислав Наместников, Бретт Хауден, Либор Хаек и несколько пиков на драфте. В «Тампе» Макдона заключил комфортное длительное соглашение и занял своё заслуженное место в топ-4 обороны «молний».

Как появился в команде: обменян из «Монреаля» в 2017-м



Вы наверняка помните довольно крупный обмен между «Тампой» и «Монреалем» после сезона-2016/2017. Игроком «Канадиенс» тогда стал к вящей радости местной публики франкофон Джонатан Друэн, а «Тампа» получила топового, но ещё очень сырого проспекта «Монреаля». Впрочем, Сергачёв очень быстро доказал, что в канадском клубе его просто неправильно готовили. В первый же год в «Тампе» Михаил ни разу не выпал из состава и набрал 40 очков в регулярке, а в следующем чемпионате без Сергачёва уже нельзя было представить оборону «молний». С каждым годом Михаил растёт и прогрессирует, набирает новые скиллы и в грядущее межсезонье рассчитывает на новый солидный контракт.

Четыре русских чемпиона! «Тампа» раскатала «Даллас» и взяла Кубок Стэнли! Радулов привёз гол в свои ворота, Худобин оказался бессилен, а «молнии» сыграли безупречно.

Эрик Чернак

Как появился в команде: обменян из системы «Лос-Анджелеса» в 2017-м



Словак Чернак был выбран «Кингз» во втором раунде драфта-2015, однако в системе «Лос-Анджелеса» Эрик не доиграл даже до команды АХЛ. Чернак был обменян в «Тампу» после сезона в OHL на голкипера Бена Бишопа, в котором для «Лайтнинг» уже не было никакой надобности. Словак начал выступление в системе «молний» с «Сиракьюз», в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ, а в этом чемпионате уже закрепился в основе «Тампы».

Зак Богосян

Как появился в команде: подписан из числа свободных агентов в 2020-м



Когда-то Богосян считался очень талантливым защитником и выбирался «Атлантой» под третьим номером драфта, но карьеру суперзвезды американцу армянского происхождения построить не удалось. При этом на уровне НХЛ Богосян был востребован регулярно, много поиграл за «Виннипег» и «Баффало», однако в феврале 2020-го был выставлен «клинками» на драфт отказов, а затем с Заком, отказывавшимся играть в АХЛ, расторгли контракт. Свободного агента подписала «Тампа», добавившая таким образом в свой состав крепкого и жёсткого домоседа, немного обиженного на судьбу и оттого предельно мотивированного.

Люк Шенн

Как появился в команде: подписан из числа свободных агентов в 2019-м



Пятый номер драфта-2008 (проспект «Торонто») вырос в весьма среднего, но всё же востребованного в НХЛ защитника. Шенн сменил за карьеру немало клубов, в сезоне-2018/2019 поиграл за «Анахайм» и «Ванкувер», а летом вышел на рынок свободных агентов. Оттуда его за символические деньги и подписала «Тампа», чтобы использовать в ротации. В закончившемся сегодня сезоне Шенн провёл за «молний» лишь 25 матчей в регулярке и 11 игр в плей-офф, а в финальной серии с «Далласом» вышел на лёд лишь раз в самом первом матче.

Брэйдон Коберн

Как появился в команде: обменян из «Филадельфии» в 2015-м



Опытнейший защитник Коберн тихо и незаметно выступает за «Тампу» уже пять с половиной сезонов, так что является важной частью чемпионской команды, хоть и провёл в нынешнем плей-офф лишь три матча в серии с «Бостоном». Интересно, что в 2015-м Коберн был обменян в «Тампу» из «Филадельфии» на известного чеха Радко Гудаса. В результате Гудас стал одним из ведущих защитников «Флаейрз», ну а скромный домосед Коберн добрался до Кубка Стэнли.

Ян Рутта

Как появился в команде: обменян из «Чикаго» в 2019-м



Чешский защитник Рутта, приехавший в НХЛ в 27 лет, будучи недрафтованным, оказался в «Тампе» в январе 2019 года. Яна обменяли из «Чикаго» на Слэйтера Куккука. В нынешнем сезоне защитник ротации Рутта отыграл за «Тампу» 33 игры в регулярке, а в плей-офф на его счету всего пять матчей. Но четыре из них – в финале с «Далласом».

«Этот Кубок Стэнли было выиграть труднее всех». Америка — о новом чемпионе НХЛ «Молнии» второй раз в истории выиграли Чашу. И второй раз мы не знаем, когда увидим хоккей снова.

Нападающие

Стивен Стэмкос

Как появился в команде: драфт-2008, 1 раунд, 1-й номер



Фронтмен, лидер и капитан «молний», всю карьеру проводящий в «Тампе». В нынешнем сезоне Стэмкос помучился с травмами, из-за которых в плей-офф сыграл лишь один матч, но его общий вклад в долгожданный успех «Лайтнинг» огромен.

Стэмкос вернулся спустя полгода, но лишь на три минуты. Зато успел забить крутой гол Капитан «молний» ещё не готов играть, но его присутствие на скамейке важно для команды.

Алекс Киллорн

Как появился в команде: драфт-2007, 3 раунд, 77-й номер



Далеко не топовый проспект «Тампы» долгое время выступал в студенческой лиге, а в НХЛ оказался только в сезоне-2012/2013. Со временем Киллорн стал важнейшим винтиком в системе «молний», а в нынешнем сезоне раскрылся, как снайпер, наколотив 26 голов в регулярке. В плей-офф Алекс отыграл привычно полезно, полностью заслужив свой Кубок.

Как появился в команде: драфт-2011, 2 раунд, 58-й номер



В 2012-м «Тампа» оплатила операцию Кучерову, от которого отказался почти родной ЦСКА, и сделала потрясающее вложение в будущее. Никита заиграл в НХЛ с сезона-2013/2014, потом закрепился в составе «молний», а затем и вовсе стал суперзвездой мирового хоккея, лидером и лучшим форвардом команды, чьё понимание игры находится на каком-то космическом уровне.

Никита Кучеров Фото: Getty Images

Не ценили в России и заставили уехать в Америку. Невероятный путь Кучерова к Кубку Стэнли Спустя восемь лет, набив на этой дороге шишки, Никита может расслабиться и веселиться. До следующего сезона.

Ондржей Палат

Как появился в команде: драфт-2011, 7 раунд, 208-й номер



Чешский форвард не слишком котировался на юниорском и молодёжном уровнях, а потому был выбран «Тампой» лишь в подвале драфта-2011.



Однако Палат довольно быстро сумел найти дорогу на вершину, и уже в сезоне-2013/2014 набрал почти 60 очков в регулярке. Затем Ондржей был составной частью звена «тройняшек» с Кучеровым и Джонсоном, а потом подтвердил свой уровень и с другими партнёрами. В нынешнем плей-офф Палат наколотил 11 шайб, став третьим снайпером Кубка Стэнли.

Брэйден Пойнт

Как появился в команде: драфт-2014, 3 раунд, 79-й номер



Пойнт был элитным снайпером ещё по юниорам, однако «Тампа» взяла этот бриллиант лишь в третьем раунде драфта. После выбора Брэйден ещё два года поиграл в Западной лиге, после чего сразу же шагнул в НХЛ. Сейчас уже трудно представить «молний» без этого напористого и хитрого нападающего с потрясающим чувством гола. В победном плей-офф Пойнт стал лучшим снайпером Кубка Стэнли.

Тайлер Джонсон

Как появился в команде: подписан из числа свободных агентов в 2012-м



Канадского форварда не заметили на драфте НХЛ, однако Джонсон сумел пробиться в лучшую лигу мира. «Тампа» подписала его в 2012 году, и вряд ли тогда в клубе полагали, что взяли системообразующего хоккеиста на долгие годы. В середине 2010-х Джонсон был одним из ключевых лидеров «Тампы», становился лучшим снайпером плей-офф в 2015-м, да и сейчас Тайлер держит марку.

Патрик Марун

Как появился в команде: подписан из числа свободных агентов в 2019-м



Главный счастливчик в чемпионской команде «Тампы» — форвард Патрик Марун, ведь американец поднимает Кубок Стэнли над головой второй раз подряд. По окончании прошлого сезона «Сент-Луис» не стал продлевать отношения с трудолюбивым и выносливым чекером, так что в нынешнем плей-офф Марун выжигал площадку уже в форме «молний». Патрик не пропустил ни одной игры Кубка Стэнли, а с его передачи был забит последний гол сезона.

Энтони Чирелли

Как появился в команде: драфт-2015, 3 раунд, 72-й номер



23-летний канадский нападающий сейчас проходит стандартный, в общем-то путь для хоккеиста. После выбора на драфте Чирелли годик поиграл в юниорской лиге, затем перешёл в АХЛ, а с сезона-2017/2018 стал попадать в состав «молний». Сейчас Энтони – железный игрок основы, прогрессирующий в плане статистике с каждым годом. Вряд ли он станет элитным хоккеистом, однако его фамилия уже есть на Кубке Стэнли.

Янни Гурд

Как появился в команде: подписан из числа свободных агентов в 2014-м



Ещё один недрафтованный хоккеист чемпионской команды. «Тампа» заметила Гурда в АХЛ в сезоне-2013/2014, через пару лет он дебютировал в НХЛ, а затем и вовсе стал одним из лучших бомбардиров «молний» второго плана. В чемпионате-2017/2018 больше Гурда набирали очки только Кучеров, Пойнт и Стэмкос, и хоть эту планку канадцу удержать не удалось, он до сих пор является важнейшей частью команды.

Янни Гурд (в центре) Фото: Getty Images

Седрик Пакетт

Как появился в команде: драфт-2012, 4 раунд, 101-й номер



Очередной проспект «Тампы» в нападении, трудяга-чернорабочий, идеальный для роли центра четвёртого звена. Пакетт выступает за «молний» уже семь сезонов, и без хоккеистов такого плана Кубки Стэнли точно не выигрываются.

Блэйк Коулман

Как появился в команде: обменян из «Нью-Джерси» в 2020-м



Коулман долго играл в студенческой лиге, затем закрепился в «Нью-Джерси», который выбрал форварда ещё в 2011 году, но в дедлайн нынешнего сезона «дьяволы» обменяли Блэйка в «Тампу». В результате Коулман сыграл максимально полезно для «молний», набрал 13 очков в 25 матчах, а в шестой игре финала забросил шайбу, похоронившую все надежды «Далласа».

Баркли Гудроу

Как появился в команде: обменян из «Сан-Хосе» в 2020-м



Недрафтованный форвард всю карьеру в НХЛ скромно «пылил» в «Сан-Хосе», а в февральский дедлайн оказался в «Тампе» после обмена. Баркли так нужен был «молниям», что они отдали за него пик в первом раунде грядущего драфта. В результате Жюльен Брисбуа может быть доволен сделкой: Гудроу честно отпахал все 25 матчей плей-офф и своей незаметной работой помог «Тампе» добраться до мечты.

Картер Вераге

Как появился в команде: подписан из числа свободных агентов в 2017-м



Вераге – проспект «Торонто», недолго принадлежавший «листьям» и быстро отправившийся в путешествие по клубам НХЛ. Точнее, по их системам. В «Тампе» Вераге оказался в 2017 году, стал играть за «Сиракьюз» в АХЛ, и в прошлом чемпионате стал лучшим бомбардиром команды. В нынешнем сезоне последовал дебют в НХЛ и 52 игры за «молний» в четвёртом звене. Вераге попал в состав «Тампы» на плей-офф, провёл 8 матчей и отметился двумя очками за результативные передачи.

Митчелл Стивенс

Как появился в команде: драфт-2015, 2 раунд, 33-й номер



Стивенс был выбран «Тампой» на драфте достаточно высоко, но больших надежд форвард пока не оправдал. В нынешнем сезоне он дебютировал в НХЛ, став игроком ротации «молний», в плей-офф сыграл 7 встреч и забросил одну шайбу в ворота «Вашингтона» на круговом этапе.

Александр Волков

Как появился в команде: драфт-2017, 2 раунд, 48-й номер



Самый неожиданный дебютант этого плей-офф и четвёртый россиянин «Тампы». Будущее Волкова в «молниях» предсказать невозможно, но сейчас этот парень вполне счастлив, что сумел приложить руку к грандиозному триумфу.