У «Ак Барса» странный кризис, Хартли отвечает критикам. Что происходит в КХЛ

Делимся очередной порцией наблюдений и выводов по итогам матчей регулярки КХЛ.

В «Ак Барсе» мини-кризис. И его природа непонятна

Казанский клуб накрыли неожиданные игровые проблемы. Одна из самых мощных и сбалансированных команд КХЛ с главным максималистом среди всех тренеров лиги у руля и не имеющая каких-либо кадровых сложностей уже вторую неделю подряд больше мучается, чем играет в хоккей. Всё разладилось у «Ак Барса» после классной победы в «зелёном дерби». После него казанцы получили первый тревожный звоночек, пропустив три шайбы дома от ХК «Сочи». Затем была тяжёлая, боевая игра с «Авангардом», в которой подопечные Квартальнова позволили сопернику владеть инициативой большую часть матча, создали минимум опасных моментов и выиграли только по буллитам. Ну а потом «Ак Барс» отправился на выезд, который вряд ли в клубе захотят вспоминать. Сначала странная игра в Петербурге, а затем и вовсе два подряд поражения в Череповце и Нижнем Новгороде.



И ладно бы приходилось говорить только о плохом результате. Не выдерживает критики сама игра казанцев. В ней появились элементы, которые совсем не свойственны любой команде Квартальнова, а особенно «Ак Барсу». Казанцам с трудом даются заброшенные шайбы, они стали многовато пропускать, позволяют соперникам отыгрываться по ходу встреч и как-то очень вольготно и расхлябанно действуют в обороне против далеко не топового нападения. Вспомните, например, как в матче с «Северсталью» казанцы дважды оставляли без присмотра Даниила Вовченко, позволяя тому решать исход встречи. Или вот комбинация «Торпедо» из вчерашней игры. Вадим Перескоков, Алексей Дробин и Семён Ручкин попросту разорвали казанскую оборону.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Это точно на льду был «Ак Барс»? Нет, конечно, для лиги очень здорово, что андердоги могут вот так вот обыгрывать одного из главных фаворитов сезона. Каждый может победить каждого, и всё такое, к этому мы все и стремимся. Но очевидно, что «Ак Барс» в последних матчах мучается не только из-за крутой игры соперников, но и от собственной беспомощности. И если бы это была команда Зинэтулы Билялетдинова, то мы бы сейчас говорили о том, что казанцы просто не хотят настраиваться и валяют дурака. Но по отношению к команде максималиста Квартальнова такие оправдания не принимаются. Уверен, что ещё после «Сочи» наставник накрутил своих подопечных, но пока ему так и не удаётся выправить ситуацию.

В «Ак Барсе» небольшой кризис, и природа его непонятна. У команды отличный состав, она не страдает от коронавируса, а оправдывать плохие матчи рутиной регулярки ещё слишком рано. В прошлом чемпионате у казанцев был похожий отрезок в декабре и начале января, и его можно было связать с определённой усталостью от постоянных игр и жёстких требований тренера. Но сейчас-то ещё даже сентябрь не закончился, а «Ак Барс» уже выдаёт целый ряд матчей, в котором сам не похож на себя.

В «Авангарде» растут два крутых молодых игрока. Есть ещё претензии к Хартли?

В прошлом сезоне главного тренера «ястребов» Боба Хартли постоянно пинали за то, что он не подключает к составу «Авангарда» молодых хоккеистов. В нынешнем чемпионате у канадца есть два блестящих ответа для критиков – Семён Чистяков и Егор Чинахов. Два молодых парня не просто время от времени выходят на лёд, а получают отличный айс-тайм, играют в ключевых ситуациях и уже даже определяют результат для команды, идущей на первом месте в КХЛ. Что важно, вовсе не благодаря каким-то ковидным трудностям, а потому что Хартли видит их прогресс и открывает перед ними все двери в большой хоккей.

Фото: hawk.ru

Чистяков – один из главных претендентов на поездку на ближайший МЧМ. 19-летний защитник, перебравшийся в систему «Авангарда» в прошлом сезоне из Уфы, поражает ледяным спокойствием и технической грамотностью на площадке. Семён классно действует по позиции, умеет разгонять атаки, хорошо двигает шайбу и вообще не тушуется под натиском. На уровне КХЛ ему пока не хватает только результативности, но Чистяков ощутимо прогрессирует в плане поддержки атаки, так что рост набранных очков точно не за горами. Семён отлично вписался в систему Хартли в «Авангарде» и уже стал важным элементом команды – пока травмированы Вилле Покка и Максим Чудинов молодой защитник железно входит в топ-4 обороны омичей, но даже после выхода коллег из лазарета Чистяков точно останется в обойме лидеров «ястребов».



Что касается Егора Чинахова, то ещё на предсезонке было видно, что этот омский парень дозрел до КХЛ. К креативному мышлению и отличному броску он добавил мышечную массу и заслуженно получил место в ударных звеньях «Авангарда». В последних встречах Хартли пробует Чинахова в тройке с Климом Костиным и Денисом Зерновым, а ещё выпускает Егора в спецбригаде большинства, где омич выступает в роли наконечника атак. И в последней игре с «Йокеритом» Чинахов сполна оправдал доверие тренера, сделав классный дубль в большинстве и забив победную шайбу в овертайме.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Любопытно, что Чинахов сейчас, похоже, претендует в «Авангарде» на нишу того самого парня, который нажимает на курок – то есть преобразует в голы старания партнёров, благодаря шикарному броску. Но для этого в омский клуб в межсезонье приглашали Рида Буше, который после бодрого старта растворился, а затем и вовсе угодил в лазарет. Но рано или поздно американец восстановится, и тогда, возможно, Хартли придётся делать сложный выбор. Впрочем, если канадцу удастся вписать в состав обоих снайперов, то атака «Авангарда» станет ещё сильнее и разнообразнее. Тут для омичей главное, чтобы Чинахов не потух, а Буше набрал кондиции.

СКА массово арендует игроков. А что насчёт потолка зарплат?

Петербургский СКА попал в довольно сложную ситуацию из-за коронавируса и пытается выйти из неё за счёт инструмента аренды российских игроков из Северной Америки. За последнее время «армейцы» взяли в аренду выступавших за океаном голкипера Михаила Бердина, а также форвардов Михаила Мальцева, Якова Тренина и Дмитрия Завгороднего.



С точки зрения интересов команды, решение абсолютно верное. Да, у СКА много своей молодёжи в системе клуба, но одно дело, когда зелёные пацаны на кураже и эмоциях и при поддержке своих болельщиков на равных бьются в одном матче с «Ак Барсом», и совсем другое, если их придётся на постоянной основе использовать на длинном отрезке против взрослых соперников. Как ни крути, а чудес на свете не бывает, и такая тактика чревата уходом в длинную серию поражений. Это в СКА никому не нужно, вот петербуржцы и пытаются выкручиваться, привлекая более опытных ребят.

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Для зрителей КХЛ приезд интересных русских хоккеистов тоже плюс, но возникают вопросы. Например, как СКА теперь собирается укладываться в жёсткий потолок зарплат? Помнится, петербуржцы еле-еле влезли под кепку в межсезонье, для этого пришлось массово переподписывать или даже расторгать действующие контракты. Надо полагать, что у «армейцев» осталось не так много свободных денег, но после старта сезона они уже подписали Владислава Каменева, а теперь в платёжку должны как-то поместиться Бердин, Мальцев и Тренин, которым больше 21 года.

Понятно, что зарплаты всех заболевших игроков основы СКА в соответствии с правилами КХЛ будут пока выведены из-под потолка. Но через две недели, ну максимум месяц, все они вернутся, а сезон в Америке ещё точно не начнётся к этому времени. Значит, никуда из «армейского» клуба не денутся и арендованные ребята. И вот тогда будет действительно непонятно, как СКА всё же влезет под потолок. В то, что Бердин, Мальцев и Тренин будут играть за Санкт-Петербург за символические деньги, верится с трудом. Хотелось бы, чтобы лига как-то прояснила этот момент и продемонстрировала принцип прозрачности, иначе у людей неизбежно сложится мнение, что их хотят надуть, маскируя нарушение финансовых правил эффектом от возвращения (пусть и кратковременного) очередных россиян на родину.



Тут ведь ещё важно вспомнить, что потолок зарплат вводили как раз для того, чтобы главные олигархи КХЛ не имели возможности набирать два состава хоккеистов и тем самым получать преимущество над более бедными клубами. Но сейчас мы видим, что СКА, как и в былые годы, раздувает свой ростер до космических размеров. Понятно, что ситуация у петербуржцев форс-мажорная, но это ведь не повод нарушать правила игры. Например, «Локомотив» с «Салаватом Юлаевым» тоже потеряли почти всю основу из-за коронавируса, но и в Ярославле, и в Уфе пытаются выйти из положения за счёт внутренних резервов. СКА же, активнее всех пиаривший свою молодёжь, спокойно приглашает новых хоккеистов со стороны, а через месяц-полтора предстанет клубом с самой длинной скамейкой в КХЛ. Что же, опять получается, что все равны, но кто-то – равнее?