Что будет с «Тампой» после чемпионства. Кого могут обменять и как ей удержать Сергачёва

Игроки «Тампы» могут отрываться, празднуя победу в Кубке Стэнли, а руководство клуба в это время вступает в самый сложный период за последние несколько лет. Надо сохранить команду и уместиться под потолком зарплат в новом сезоне, который из-за коронавируса не вырастет ещё два года.

Чтобы сохранить команду, менеджменту «Тампы» потребуется проявить весь талант убеждения. Конечно, с частью игроков придётся расстаться, без этого никуда, но костяк останется, а у молодёжи из АХЛ появится шанс проявить себя.



Главное – у «молний» есть один из лучших вратарей мира, один из лучших защитников мира и один из лучших нападающих мира и несколько других козырей для переговоров – во-первых, в «Тампе» можно выиграть Кубок Стэнли, во-вторых, во Флориде низкий подоходный налог (можно добавить ещё отличную погоду).

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Игроки на контрактах: Василевский, Макэлинни, Кучеров, Стэмкос, Пойнт, Гурд, Джонсон, Киллорн, Коулман, Пакетт, Гудроу, Хедман, Макдона, Коберн.



ОСА: Сергачёв, Чернак, Стивенс, Чирелли, Вераге, Волков, Джозеф.



НСА: Марун, Рутта, Шенн, Шаттенкирк, Богосян.



Платёжка на сезон-2020/2021: $ 76,16 млн



Место под потолком: $ 5,33 млн

Кто точно останется

Василевский, Макэлинни, Кучеров, Стэмкос, Пойнт, Хедман, Коулман, Гудроу, Палат, Коберн.



Пять ключевых игроков «молний» будут съедать $ 42,1 млн, то есть больше половины всей платёжки (Кучеров, Хедман, Стэмкос, Василевский и Пойнт). Другие игроки имеют в контрактах пункты о запрете на обмен. «Тампе» не привыкать лавировать под потолком – раньше это искусство до совершенства довёл Стив Айзерман, настала очередь его преемника Брисбуа.



Кроме этого, не стоит беспокоиться за своё будущее Гудроу и Коулману, у которых идеальное соотношение цена-качество. Палат провёл великолепный плей-офф и будет нужен дальше для топ-6.

ОСА

Сергачёв, Чернак, Чирелли



Главная задача — сохранить ограниченно свободных агентов Михаила Сергачёва, Эрика Чернака и Энтони Чирелли. «Тампа» и раньше вовсю практиковала контракты-мостики, а в нынешней ситуации другого выхода и нет. Потому что если подписывать того же Сергачёва на долгий срок, то надо давать ему много денег. Задача Брисбуа — уговорить его и всех остальных на относительно небольшие контракты на два-три года.



Чернак редко набирает очки, но от этого не становится менее полезным. Словацкий защитник больше всех играет в меньшинстве, делает больше всех блоков и отлично смотрится в паре с Сергачёвым. А Чирелли – главный трудяга в обороне, помогает в атаке и ещё до конца даже не раскрыл свой потенциал? Такими центрами не разбрасываются. Только на этих троих потребуется не меньше $ 10-12 млн. Ещё пара миллионов понадобится на Волкова, Стивенса и Вераге (кого-то из них, вероятно, сохранить не получится).



Всё вышесказанное будет реально, только если кто-то из ОСА не откажется от дружелюбного контракта и если другие игроки не заблокируют обмены.

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Кого могут обменять

Киллорн, Пакетт



Даже если три главных ОСА согласятся на большую скидку, всё равно придётся кого-то обменивать. Главным кандидатом является Алекс Киллорн, просто потому, что его реально обменять. Во-первых, у остальных действует полный запрет на обмен (кроме Пойнта, но кто в своём уме его отдаст), а Киллорна – частичный. Во-вторых, он провёл лучший сезон в карьере, и спрос на него будет. Это высвободит $ 4,45 млн. Ещё немного денег можно выручить при обмене Седрика Пакетта ($ 1,65 млн, нет запрета на обмен). Это игрок второго плана, которого спокойно можно заменить кем-то из молодёжи, например, Стивенсом, Джозефом, Барре-Буле или Вераге.



Следующие кандидаты на обмен – Джонсон, Гурд и Макдона. Потерю Джонсона вполне можно не почувствовать – при здоровом Стэмкосе место в топ-6 может занять тот же Коулман, который в этом сезоне в «Нью-Джерси» забросил 21 шайбу. Гурд полезный, но слишком дорогой для «Тампы» игрок.



Макдона, как бы ни был хорош, но его зарплата $ 6,75 млн – это огромная нагрузка на платёжную ведомость. С учётом того, как быстро прогрессирует Сергачёв, Макдона банально становится лишним. Но этих игроков можно менять, только если они откажутся от запрета на обмен. Большой вопрос, захотят ли они входить в положение «Тампы».



Если от запрета на обмен откажется хотя бы один, может хватить на новые контракты Чернака, Сергачёва и Чирелли, если двое — точно хватит. Если нет, «Тампе» не останется ничего другого, как отпустить Чирелли или Сергачёва в свободное плавание (в других командах они могут получить от $ 6,5 млн в год).

«Этот Кубок Стэнли было выиграть труднее всех». Америка — о новом чемпионе НХЛ «Молнии» второй раз в истории выиграли Чашу. И второй раз мы не знаем, когда увидим хоккей снова.

Кто выходит на рынок

Шаттенкирк, Богосян, Марун



Шаттенкирк и Богосян ехали в «Тампу» перезагружать карьеры, и у них это получилось. Оба были подписаны на небольшие деньги ($ 3 млн на двоих), но в межсезонье защитники могут получить гораздо больше в других клубах.



Есть шанс сохранить Рутту и Шенна (на них останется не больше пары миллионов), тогда в линии защиты будет шесть-семь человек основного состава. Остальные резервы надо искать либо на рынке свободных агентов (как с Шаттенкирком год назад), либо в своей системе. Что касается Маруна, но в «Тампе» он может остаться, только если снова согласится на зарплату не больше $ 1 млн.



Только при самых удачных раскладах «Тампа» сможет сохранить основных молодых игроков и уместиться под потолок зарплат. «Молниям» остаётся надеяться на переговорный талант Брисбуа.