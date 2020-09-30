«Даллас» и его будущее. Что решит Худобин, чего ждут от Гурьянова, кем станет Боунесс?

Нынешний сезон стал для «Даллас Старз» настоящими американскими горками — это был сумасшедший год для клуба, который удивил всех. У «звёзд» было ужасное начало регулярного чемпионата — лишь 1 победа в 9 матчах, но затем они превратились в одну из лучших команд лиги. У «Далласа» был уволен главный тренер Джим Монтгомери, и многие хоккеисты до сих пор не уверены до конца в том, что знают, в чём именно он был виноват. 21 день спустя «Старз» играли в «Зимней классике» перед аудиторией в 86 тысяч человек и выиграли. А перед паузой в марте техасцы проиграли 6 матчей подряд. И всё же эта команда остановилась в двух шагах от самого ценного трофея профессионального спорта.

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Хейсканен и Клинберг — основа будущих результатов

Плей-офф для «звёзд» превратился в бесконечное путешествие с необходимостью поиска героев в своём составе. Голевой покер Дениса Гурьянова, хет-трик от новичка Йоэля Кивиранты, шесть голов подряд в финале от ветеранов Павелски и Перри и, конечно, Антон Худобин. Каждый из них стал знаменосцем команды в определённый период, и это путешествие в финал Кубка Стэнли стало для болельщиков «Старз» приятным бегством от пандемии.



Последние два сезона «Далласа» закончились поражениями от обладателей Чаши: в прошлом сезоне это был «Сент-Луис», а нынче чёрно-зелёные уступили «Тампе». Одним из главных компонентов в игре «Старз» в розыгрыше Кубка Стэнли стали защитники, двое из которых возглавили клубный зачёт бомбардиров: лидером стал Миро Хейсканен (6 голов, 20 передач), а Джон Клингберг закончил плей-офф на второй позиции (4 гола, 17 передач).

«Этот Кубок Стэнли было выиграть труднее всех». Америка — о новом чемпионе НХЛ «Молнии» второй раз в истории выиграли Чашу. И второй раз мы не знаем, когда увидим хоккей снова.

«Эти два парня — одна из главных причин того, что у «Далласа» светлое будущее. Столь впечатляющая оборона делает «Старз» претендентом на самые высокие цели, и, возможно, уже совсем скоро. Очередь «звёзд» приближается», — отметил автор Dallas Morning News Том Коулишо.





Возможно, уйдут (неограниченно свободные агенты):



в.



Ждут переговоров (ограниченно свободные агенты):



н.



Имеют долгосрочные контракты с запретом на обмен:



н. Тайлер Сегин, н. Джейми Бенн, н. Джо Павелски, н. «Даллас» после сезона-2019/2020.Возможно, уйдут (неограниченно свободные агенты):в. Антон Худобин , н. Кори Перри, н. Маттиас Янмарк, з. Андрей Секера.Ждут переговоров (ограниченно свободные агенты):н. Денис Гурьянов н. Радек Факса, н. Роопе Хинц.Имеют долгосрочные контракты с запретом на обмен:н. Тайлер Сегин, н. Джейми Бенн, н. Джо Павелски, н. Александр Радулов , в. Бен Бишоп.

Вернётся ли Худобин?

Одним из главных вопросов для болельщиков «Старз» является будущее голкипера Антона Худобина. Россиянин великолепно заменил травмированного Бена Бишопа, контракт которого ($ 4,9 млн в год) будет действовать ещё три сезона. Во многом благодаря фантастической надёжности Худобина «звёзды» смогли преодолеть сопротивление «Колорадо» и «Вегаса», но вернётся ли Антон в стан «Далласа» в следующем сезоне — большой вопрос.



У Худобина закончился контракт, и вскоре он может стать неограниченно свободным агентом. Игра в плей-офф убедила всех, что 34-летний россиянин достоин статуса первого номера в клубе НХЛ, поэтому дальнейшее пребывание в «Далласе» может оказаться не самой радужной перспективой: Бишоп хотя и склонен к травматизму, имеет запрет на обмен, и вряд ли при наличии такого конкурента Антон сможет стать однозначным стартёром.

Главный русский момент финала. Худобин поздравил Василевского с завоеванием Кубка Стэнли Это был первый финал в истории с двумя русскими вратарями. Оба сражались как львы и заслужили тёплые слова, которые сказали друг другу.

В то же время сейчас Худобин в «Далласе» — абсолютный герой и авторитет, чего нельзя сказать про Бишопа. Если Антон повторно подпишется со «звёздами», то его репутация ещё больше вырастет, что даст ему некоторый иммунитет со стороны общественного мнения. Его нынешний контракт составлял $ 2,5 млн за сезон, что, по большому счёту, потолок для второго вратаря в команде. Повышение Худобин заслужил, но оно приблизит его к уровню оклада Бишопа, и тогда «звёзды» будут иметь двух сильных голкиперов, которым предстоит между собой выяснить, кто лучше.



В то же время Худобин вполне заслужил попробовать свои силы на рынке свободных агентов, поскольку сейчас его акции максимально высоки.

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Судьба первого звена и ожидание прогресса Гурьянова

Бенн, Сегин и Радулов останутся — это уже понятно. Их продуктивность в финале Кубка Стэнли не очень порадовала болельщиков: когда это было необходимо, лидеры «Далласа» не могли забить и часто ошибались. Павелски и Перри помогли сгладить отсутствие результативности от первого звена, но стали единственными наступательными силами, кто мог принести результат.



«Сегин не забивал с 26 августа. Радулов хватал удаления, что давало «Тампе» сокрушительную возможность играть в большинстве. Это значит, что команде предстоит большая работа по укреплению состава в это короткое межсезонье», — отметил Том Коулишо. «Да, когда два лучших нападающих забили 0 голов за всю серию, то шансов на победу нет», — добавил Мэк Энгел из Fort Worth Star-Telegram.

Чёрный день Радулова. Попал под сокрушительный силовой и подарил гол «Тампе» Шанс жизни для Александра упущен.

Вместе с этим мы вправе ждать дальнейшего прогресса от Дениса Гурьянова, который провёл великолепный сезон (17 очков в плей-офф и 20 голов в регулярном чемпионате). У 23-летнего россиянина закончился контракт новичка, и он вполне может ожидать нового оклада в $ 3-4 млн за сезон. Голевой покер Дениса в шестом матче серии против «Калгари» вошёл в историю клуба — Гурьянов стал первым новичком с 1988 года, кто забил 4 гола в кубковой игре. Тот же Денис забил победный гол в овертайме пятого матча серии с «Вегасом» и второй раз в сезоне вывел «Даллас» в следующий раунд.

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Боунесс перестанет быть исполняющим обязанности

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс сделал то, чего не удавалось наставникам команды на протяжении 20 лет. Ветеран тренерского цеха никогда не претендовал на то, чтобы рулить самостоятельно — куда больше он помогал другим специалистам, но теперь показал прекрасный результат, доведя команду до финала.



«Я горжусь своими игроками, горжусь всем клубом. Мы всё оставили там, на площадке. Никто не верил, что мы дойдём до финала Кубка Стэнли и сыграем в нём 6 матчей. Жаль, что мы не добились победы, но мы смогли получить от нашей команды максимум. Я понял, что у меня ещё есть желание соревноваться и конкурировать. У меня есть страсть работать тренером. Вот что я узнал», — сказал Боунесс, которому уже в третий раз за карьеру приходится поздравлять соперника с завоеванием Кубка Стэнли. На этот раз ему пришлось отдавать должное бывшим партнёрам и коллегам по «Тампе», где он отработал много лет.



Владелец «Далласа» Том Гальярди недавно дал понять, что очень доволен работой Боунесса, и приставка и.о., с которой тренер работал на протяжении всего сезона, в будущем будет удалена. Болельщики полностью приветствовали это решение, поскольку Боунесс оправдал доверие и смог добиться результата в сложнейших условиях «пузыря», обладая достаточно скромными ресурсами.



Скромными они были ещё и потому, что очень многие хоккеисты «Старз» заканчивали плей-офф с серьёзными травмами. Их полный список пока не опубликован, но уже известно, что Тайлер Сегин, которого нещадно критиковали за отсутствие набранных очков, играл сразу с тремя повреждениями — колена, бедра и паха. Шестой матч финала «Даллас» играл без пяти игроков основного состава, что делает работу Боунесса ещё более значимой.



«Даллас» проиграл, проведя в «пузыре» два месяца, и зайдя намного дальше, чем все ожидали. «Даллас» проиграл, но победа досталась лучшей команде, поэтому в адрес Боунесса и его парней стоит лишь сказать слова благодарности за хорошо выполненную работу.