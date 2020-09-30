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Восемь игроков Западной конференции КХЛ, проваливших старт регулярного чемпионата

Восемь игроков, проваливших старт сезона КХЛ
Сергей Емельянов
Восемь игроков, проваливших старт сезона КХЛ на Западе. От них вреда больше, чем пользы
Без главного приобретения московского «Динамо» в межсезонье здесь обойтись не могло. Дмитрий Кагарлицкий и сам не скрывает разочарования.
Хоккей / КХЛ 0

Позади остался первый месяц регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В первой части материала мы рассказали об игроках, неудачно играющих в клубах Восточной конференции, а сегодня обращаемся к представителям команд Запада.

Восемь игроков, проваливших старт сезона КХЛ на Востоке. Во что они играют?
Игра этих хоккеистов только вредит их командам, а ведь на многих из них возлагали большие надежды.

н. Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» Москва)

4 (0+4) очка в 9 матчах при показателе полезности «-2» и среднем игровом времени 16.58

В межсезонье московское «Динамо» совершило один из самых громких обменов в лиге, вернув в свои ряды нападающего Дмитрия Кагарлицкого. Чтобы совершить сделку со СКА, бело-голубым пришлось пожертвовать тремя кандидатами в юниорскую сборную России. Динамовцы сделали ставку на настоящее, которая пока не оправдалась. Кагарлицкого закономерным образом видели в тройке с Вадимом Шипачёвым и Дмитрием Яшкиным, но в таком виде она отыграла всего три матча на старте чемпионата. После поражений в первых трёх матчах тренерский штаб бело-голубых принялся менять сочетания.

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Кагарлицкого начали переставлять из одного звена в другое, но ничего не срабатывало. В последних матчах воспитанник череповецкого хоккея выходил на лёд во втором сочетании с Оскаром Линдбергом и Теэму Пулккиненом, что также не принесло пользы. Формально в активе Дмитрия активная трёхматчевая результативная серия, а по сути – два очка он набрал при игре в большинстве «пять на три». В последний раз Кагарлицкий отличился ещё в декабре 2019 года и сам не скрывает разочарования от своей игры.

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з. Яков Рылов («Спартак»)

2 (0+2) очка в 10 матчах при показателе полезности «-7» и среднем игровом времени 18.03

Игрока обороны невозможно оценивать только исходя из статических показателей, но и уйти от голов, передач и показателя полезности нельзя. В конечном счёте именно на основании этой статистики хоккеисты получают свои контракты. С этой точки зрения минувший сезон получится невероятным для защитника «Спартака» Якова Рылова. В 34 года Рылов неожиданно проявил свой бомбардирский талант, набрав 35 очков в 60 матчах регулярки. Для сравнения годом ранее Яков набрал на 30 очков меньше в тех же 60 матчах за магнитогорский «Металлург».

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В межсезонье Рылов подписал новый двухлетний контракт с московским клубом и сорвал старт чемпионата. В первую очередь смущает цифра «-7» в графе полезности российского защитника. По этому показателю Яков является худшим игроком в своей команде наряду с Романом Любимовым, о котором речь пойдёт ниже. Не хочется думать, что на игру Якова повлияло пришедшее самоуспокоение от двухлетнего соглашения.

н. Роман Любимов («Спартак»)

1 (1+0) очко в 10 матчах при показателе полезности «-7» и среднем игровом времени 11.19

Летний переход Романа Любимова в «Спартак» был обусловлен желанием Олега Знарка видеть игрока в своей команде. Наставника красно-белых привлекала универсальность этого форварда. «Любимова мы и брали с расчётом на его игру как в позиции центрального нападающего, так и на краю. Мы об этом и говорили с ним перед подписанием контракта. Здесь всё зависит от нашей ситуации с легионерами», – утверждал Знарок.

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Игрок формата Любимова должен играть в третьем-четвёртом звеньях и в первую очередь отвечать за сдерживание атак соперника. В этой роли хоккеиста и использует в московском клубе, вот только со сдерживанием у Романа как-то не получается. Любимов завершил пять матчей из 10 с отрицательным показателем полезности и ни разу не остался в «плюсе». Особенно не удался хоккеисту последний матч регулярки с «Динамо», где бело-голубые совершили камбэк с 1:4, забросив две шайбы кряду, когда Любимов находился на льду.

з. Давид Рундблад («Сочи»)

0 очков в 7 матчах при показателе полезности «-6» и среднем игровом времени 21.38

Хоккейный клуб «Сочи» является едва ли не главным разочарованием в КХЛ по итогам сентября. В межсезонье селекционеры «леопардов» подписали не самых последних легионеров по европейским меркам, сделав ставку на шведский рынок. Также был продлён контракт с защитником Давидом Рундбладом, который уже находился в южном клубе.

Именно игра 29-летнего защитника вызывает самые большие вопросы в «Сочи» на данный момент. Ноль очков в семи матчах – и это при игре в первой бригаде большинства и лучшем игровом времени в команде. Отсутствие результативных действий могла была скрасить надёжная игра у своих ворот, но и это не про Рундблада. Неудивительно, что во вчерашнем матче с «Трактором» Давид оказался лишним легионером в колоде Александра Андриевского. Впрочем, успеха это всё равно не принесло.

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з. Юрий Александров («Сочи»)

0 (0+1) очко в 9 матчах при показателе полезности «-3» и среднем игровом времени 20.25

32-летний Юрий Александров становится ещё одним представителем южан в нашем списке. Опытный хоккеист, в своё время защищавший цвета СКА и «Авангарда», сейчас является худшим игроком в лиге по количеству допущенных ошибок в своей зоне.

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Статистическая программа Instat насчитала Юрию девять грубых ошибок, которые потенциально могли закончиться взятием ворот. Кстати, Рундблад также входит в этот рейтинг с шестью голевыми ошибками в своей зоне.

н. Николай Голдобин (ЦСКА)

3 (0+3) очка в 9 матчах при показателе полезности «+3» и среднем игровом времени 15.54

Может быть, и непривычно видеть в списке провалившихся игроков представителя лучшего клуба КХЛ (согласно турнирной таблице). Но уж слишком много разговоров было летом о возвращении в Россию Николая Голдобина. 24-летний нападающий дал несколько интервью, в которых сетовал на недостаток доверия к себе со стороны тренерского штаба «Ванкувер Кэнакс».

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Показательный момент, что главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сразу очень настороженно воспринял интервью своего подопечного. «Что касается его проблем в «Ванкувере», то я как-то не слышал, чтобы в НХЛ задвигали Кучерова. Все, о ком я слышал, что их задвигали, уже закончили с хоккеем», – говорил Никитин летом.

И что же показал Голдобин за девять матчей в сентябре? Прямо скажем, показал мало. Николай играет в первом звене «армейцев» с Антоном Слепышевым и Андреем Локтионовым и имеет худшую статистику в данном сочетании. К тому же нередко за Голдобиным можно заметить чересчур вольное отношение к игре в защите. Уже в первом матче сезона Николай пустился в дриблинг на выходе из своей зоны, потерял шайбу и вывел игрока соперника «один на один» с голкипером. Талантливый форвард пока не оправдывает доверия «армейцев».

н. Евгений Тимкин (СКА)

1 (0+1) очка в 10 матчах при показателе полезности «-7» и среднем игровом времени 13.00

30-летний Евгений Тимкин в межсезонье стал одной из многочисленных жертв зачистки, которую провёл в магнитогорском «Металлурге» первый вице-президент уральского клуба Сергей Ласьков. «Женя – хороший парень, но мы не видим его в нашей системе. Возможно, ему нужна перезагрузка в карьере», – объяснял Ласьков своё решение отказался от силового форварда.

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Перезагрузку в карьере Тимкин отправился искать в Санкт-Петербург, но пока нашёл только статус худшего игрока команды по полезности. Причём «-7» Евгения нельзя списать на последние матчи, которые «армейцы» проводят молодёжным составом. Большую часть из своего «минуса» Тимкин умудрился насобирать в победных матчах, где СКА играл в оптимальном составе. Кажется, что, когда лидеры «армейцев» вернутся в строй, Евгений может испытать серьёзные проблемы с прохождением в состав.

в. Станислав Галимов («Динамо» Рига)

0 побед в 2 матчах при проценте отражённых бросков 88,0 и коэффициенте надёжности 3,98

Летом главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра решил совместить функции наставника с неформальной работой генеральным менеджером. Петерис скомплектовал себе команду, во многом собрав её на основе игроков, с которыми он работал в прежних клубах. Вратарская бригада рижан в составе Ильи Проскурякова и Станислава Галимова могла считаться сильным вариантом лет 10 назад, но точно не сейчас.

И если Проскуряков ещё хоть как-то справляется со своими функциями, то Галимов откровенно завалил начало сезона. 32-летний вратарь сорвал матчи с «Йокеритом» и «Витязем» и отправился в запас. После выхода рижан из карантин Станислав, скорее всего, получит шанс реабилитироваться. Вряд ли кто-то удивится, если этот шанс окажется последним для голкипера в КХЛ.

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