Без главного приобретения московского «Динамо» в межсезонье здесь обойтись не могло. Дмитрий Кагарлицкий и сам не скрывает разочарования.

Восемь игроков, проваливших старт сезона КХЛ на Западе. От них вреда больше, чем пользы

Позади остался первый месяц регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В первой части материала мы рассказали об игроках, неудачно играющих в клубах Восточной конференции, а сегодня обращаемся к представителям команд Запада.

Восемь игроков, проваливших старт сезона КХЛ на Востоке. Во что они играют? Игра этих хоккеистов только вредит их командам, а ведь на многих из них возлагали большие надежды.

4 (0+4) очка в 9 матчах при показателе полезности «-2» и среднем игровом времени 16.58



В межсезонье московское «Динамо» совершило один из самых громких обменов в лиге, вернув в свои ряды нападающего Дмитрия Кагарлицкого. Чтобы совершить сделку со СКА, бело-голубым пришлось пожертвовать тремя кандидатами в юниорскую сборную России. Динамовцы сделали ставку на настоящее, которая пока не оправдалась. Кагарлицкого закономерным образом видели в тройке с Вадимом Шипачёвым и Дмитрием Яшкиным, но в таком виде она отыграла всего три матча на старте чемпионата. После поражений в первых трёх матчах тренерский штаб бело-голубых принялся менять сочетания.

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Кагарлицкого начали переставлять из одного звена в другое, но ничего не срабатывало. В последних матчах воспитанник череповецкого хоккея выходил на лёд во втором сочетании с Оскаром Линдбергом и Теэму Пулккиненом, что также не принесло пользы. Формально в активе Дмитрия активная трёхматчевая результативная серия, а по сути – два очка он набрал при игре в большинстве «пять на три». В последний раз Кагарлицкий отличился ещё в декабре 2019 года и сам не скрывает разочарования от своей игры.

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2 (0+2) очка в 10 матчах при показателе полезности «-7» и среднем игровом времени 18.03



Игрока обороны невозможно оценивать только исходя из статических показателей, но и уйти от голов, передач и показателя полезности нельзя. В конечном счёте именно на основании этой статистики хоккеисты получают свои контракты. С этой точки зрения минувший сезон получится невероятным для защитника «Спартака» Якова Рылова. В 34 года Рылов неожиданно проявил свой бомбардирский талант, набрав 35 очков в 60 матчах регулярки. Для сравнения годом ранее Яков набрал на 30 очков меньше в тех же 60 матчах за магнитогорский «Металлург».

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В межсезонье Рылов подписал новый двухлетний контракт с московским клубом и сорвал старт чемпионата. В первую очередь смущает цифра «-7» в графе полезности российского защитника. По этому показателю Яков является худшим игроком в своей команде наряду с Романом Любимовым, о котором речь пойдёт ниже. Не хочется думать, что на игру Якова повлияло пришедшее самоуспокоение от двухлетнего соглашения.

1 (1+0) очко в 10 матчах при показателе полезности «-7» и среднем игровом времени 11.19



Летний переход Романа Любимова в «Спартак» был обусловлен желанием Олега Знарка видеть игрока в своей команде. Наставника красно-белых привлекала универсальность этого форварда. «Любимова мы и брали с расчётом на его игру как в позиции центрального нападающего, так и на краю. Мы об этом и говорили с ним перед подписанием контракта. Здесь всё зависит от нашей ситуации с легионерами», – утверждал Знарок.

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Игрок формата Любимова должен играть в третьем-четвёртом звеньях и в первую очередь отвечать за сдерживание атак соперника. В этой роли хоккеиста и использует в московском клубе, вот только со сдерживанием у Романа как-то не получается. Любимов завершил пять матчей из 10 с отрицательным показателем полезности и ни разу не остался в «плюсе». Особенно не удался хоккеисту последний матч регулярки с «Динамо», где бело-голубые совершили камбэк с 1:4, забросив две шайбы кряду, когда Любимов находился на льду.

0 очков в 7 матчах при показателе полезности «-6» и среднем игровом времени 21.38



Хоккейный клуб «Сочи» является едва ли не главным разочарованием в КХЛ по итогам сентября. В межсезонье селекционеры «леопардов» подписали не самых последних легионеров по европейским меркам, сделав ставку на шведский рынок. Также был продлён контракт с защитником Давидом Рундбладом, который уже находился в южном клубе.



Именно игра 29-летнего защитника вызывает самые большие вопросы в «Сочи» на данный момент. Ноль очков в семи матчах – и это при игре в первой бригаде большинства и лучшем игровом времени в команде. Отсутствие результативных действий могла была скрасить надёжная игра у своих ворот, но и это не про Рундблада. Неудивительно, что во вчерашнем матче с «Трактором» Давид оказался лишним легионером в колоде Александра Андриевского. Впрочем, успеха это всё равно не принесло.

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0 (0+1) очко в 9 матчах при показателе полезности «-3» и среднем игровом времени 20.25



32-летний Юрий Александров становится ещё одним представителем южан в нашем списке. Опытный хоккеист, в своё время защищавший цвета СКА и «Авангарда», сейчас является худшим игроком в лиге по количеству допущенных ошибок в своей зоне.

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Статистическая программа Instat насчитала Юрию девять грубых ошибок, которые потенциально могли закончиться взятием ворот. Кстати, Рундблад также входит в этот рейтинг с шестью голевыми ошибками в своей зоне.

3 (0+3) очка в 9 матчах при показателе полезности «+3» и среднем игровом времени 15.54



Может быть, и непривычно видеть в списке провалившихся игроков представителя лучшего клуба КХЛ (согласно турнирной таблице). Но уж слишком много разговоров было летом о возвращении в Россию Николая Голдобина. 24-летний нападающий дал несколько интервью, в которых сетовал на недостаток доверия к себе со стороны тренерского штаба «Ванкувер Кэнакс».

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Показательный момент, что главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сразу очень настороженно воспринял интервью своего подопечного. «Что касается его проблем в «Ванкувере», то я как-то не слышал, чтобы в НХЛ задвигали Кучерова. Все, о ком я слышал, что их задвигали, уже закончили с хоккеем», – говорил Никитин летом.

И что же показал Голдобин за девять матчей в сентябре? Прямо скажем, показал мало. Николай играет в первом звене «армейцев» с Антоном Слепышевым и Андреем Локтионовым и имеет худшую статистику в данном сочетании. К тому же нередко за Голдобиным можно заметить чересчур вольное отношение к игре в защите. Уже в первом матче сезона Николай пустился в дриблинг на выходе из своей зоны, потерял шайбу и вывел игрока соперника «один на один» с голкипером. Талантливый форвард пока не оправдывает доверия «армейцев».

1 (0+1) очка в 10 матчах при показателе полезности «-7» и среднем игровом времени 13.00



30-летний Евгений Тимкин в межсезонье стал одной из многочисленных жертв зачистки, которую провёл в магнитогорском «Металлурге» первый вице-президент уральского клуба Сергей Ласьков. «Женя – хороший парень, но мы не видим его в нашей системе. Возможно, ему нужна перезагрузка в карьере», – объяснял Ласьков своё решение отказался от силового форварда.

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Перезагрузку в карьере Тимкин отправился искать в Санкт-Петербург, но пока нашёл только статус худшего игрока команды по полезности. Причём «-7» Евгения нельзя списать на последние матчи, которые «армейцы» проводят молодёжным составом. Большую часть из своего «минуса» Тимкин умудрился насобирать в победных матчах, где СКА играл в оптимальном составе. Кажется, что, когда лидеры «армейцев» вернутся в строй, Евгений может испытать серьёзные проблемы с прохождением в состав.

0 побед в 2 матчах при проценте отражённых бросков 88,0 и коэффициенте надёжности 3,98



Летом главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра решил совместить функции наставника с неформальной работой генеральным менеджером. Петерис скомплектовал себе команду, во многом собрав её на основе игроков, с которыми он работал в прежних клубах. Вратарская бригада рижан в составе Ильи Проскурякова и Станислава Галимова могла считаться сильным вариантом лет 10 назад, но точно не сейчас.



И если Проскуряков ещё хоть как-то справляется со своими функциями, то Галимов откровенно завалил начало сезона. 32-летний вратарь сорвал матчи с «Йокеритом» и «Витязем» и отправился в запас. После выхода рижан из карантин Станислав, скорее всего, получит шанс реабилитироваться. Вряд ли кто-то удивится, если этот шанс окажется последним для голкипера в КХЛ.