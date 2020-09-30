Вратарь СКА швырнул соперника на борт, а потом спорил с судьёй! Бердин ярко ворвался в КХЛ

КХЛ в этом сезоне успела приучить болельщиков к ярким и результативным матчам. Шутка ли, среднее количество голов в сентябрьской части регулярки составляет 5,3 шайбы за матч, а практически каждый игровой день дарит нам как минимум одну сверхрезультативную встречу. Такого разгула атакующего веселья в нашей лиге не было очень давно, а, может быть, и никогда.

В последний день месяца в КХЛ было запланировано лишь две игры, и первый же поединок в Новосибирске не разочаровал тех, кто ждал очередной матч-концерт. В гости к «Сибири» приехал потрёпанный коронавирусом СКА. В состав петербуржцев вернулись опытные защитники Антон Белов и Ярослав Дыбленко, сходу дебютировали в сезоне арендованные из Северной Америки Михаил Мальцев, Дмитрий Завгородний и Яков Тренин, но всё равно заявка «армейцев» выглядела, мягко говоря, экспериментально. Кстати, рулил СКА в этой игре Лев Бердичевский, который заменил в должности и.о. главного тренера Романа Ротенберга, ушедшего на больничный.

Роман Ротенберг покинул расположение СКА из-за симптомов простуды

Первая половина встречи не предвещала какого-то огня. «Сибирь» на правах хозяев и более взрослой команды выглядела сильнее, лучше реализовывала свои моменты и к 35-й минуте вела 3:1. Шайбами у «снежинок» отметились Виктор Комаров, Дмитрий Саюстов и молодой защитник Илья Пастухов, СКА на это ответил лишь одним голом, который в контратаке соорудили Василий Подколзин и Андрей Кузьменко.

Однако практически сразу после гола Пастухова наступил перелом. На подвиг своих одноклубников поднял Владимир Ткачёв, чьи блестящие индивидуальные действия привели к красивой шайбе в ворота Харри Сятери.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги

А менее чем через две минуты после гола Ткачёва СКА уже вёл в счёте. Оборона «Сибири» взяла очередной внеурочный выходной, да и Сятери – одно из главных разочарований старта чемпионата – совершенно не выручал. Перевернуть ход встречи петербуржцам удалось благодаря двум голам защитников – сначала отличился Дыбленко, а затем молодой Арсений Бринкман.



На три шайбы СКА понадобилось лишь 109 секунд, но такой поворот не сломил «Сибирь», которая в прошлой игре с «Автомобилистом» успела поупражняться в весёлых догонялках. В начале третьего периода хозяева сравняли счёт усилиями Никиты Шашкова. Кстати, арбитрам пришлось удостовериться в правильности взятия ворот, и это был уже третий видеопросмотр за матч! Правда, ни одного гола в этой игре так и не было отменено.



Видеообзор матча «Сибирь» — СКА

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги

Счёт 4:4 в начале третьего отрезка предполагал продолжение банкета, однако следующий гол в матче оказался решающим. Забил его защитник СКА Антон Белов при помощи несчастного Сятери. Игрок «армейцев» зарядил от синей линии, попал в борт, шайба отскочила на пятачок, где крайне неудачно для «Сибири» встретилась с коньком финского голкипера. Ко всем бедам Сятери в нынешнем сезоне добавился автогол, да ещё и ставший победным для соперника.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги

Правда, у новосибирцев тут же был шанс отыграться. Визави Сятери Михаил Бердин вышел сыграть за своими воротами, встретился там с Александром Шаровым и буквально швырнул того на борт корпусом! Силовой приём, которому позавидовал бы любой защитник, однако судьи оценили действия Бердина двухминутным штрафом. Бурное возмущение Михаила, разумеется, не заставило арбитров изменить решение.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги

Стоит сказать, что от Бердина подобного перформанса следовало ожидать. Михаил, возможно, самый эпатажный русский голкипер современности. В Америке он дрался с нападающими, выносил шайбу ногами, забивал броском от своих ворот и пародировал походку Коннора Макгрегора. Ну а сейчас уфимский воспитанник ярко ворвался и в КХЛ.

Вратарь Бердин подрался с полевым игроком. Во время боя они уронили судью Не стал терпеть провокации и ответил. В этом весь Михаил Бердин, на котором давно поставили крест в родной Уфе.

Впрочем, ни это, ни следующее удаление Никиты Чибрикова «Сибирь» реализовать не сумела. Итог этом яркому и красочному матчу подвёл Миро Аалтонен, поразивший пустые ворота. Ассистировал финскому форварду 20-летний Дмитрий Завгородний, набравший два очка в своей дебютной игре в КХЛ.