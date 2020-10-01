«Какие могут быть обиды у «Динамо»? Мы – профессионалы». Костин – о возвращении из Америки

21-летний нападающий Клим Костин, арендованный «Авангардом» у клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз», уже успел сыграть за омичей три встречи и отметиться одной результативной передачей. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Костин пояснил, почему перешёл в омский клуб, а не в родное московское «Динамо», поведал о методах работы Боба Хартли и рассказал об изменениях в своём характере.

Справка «Чемпионата»

, крайний нападающий. Хват – левый

Родился 5 мая 1999 года в Пензе

В 2017 году задрафтован клубом «Сент-Луис Блюз» в первом раунде под 31 номером

Нынешний клуб: «Авангард»

Рост 191 см, вес 96 кг

Серебряный призёр юниорского Кубка Вызова 2016 года в составе сборной России, бронзовый призёр МЧМ-2019 в составе сборной России Клим Костин , крайний нападающий. Хват – левыйРодился 5 мая 1999 года в ПензеВ 2017 году задрафтован клубом «Сент-Луис Блюз» в первом раунде под 31 номеромНынешний клуб: «Авангард»Рост 191 см, вес 96 кгСеребряный призёр юниорского Кубка Вызова 2016 года в составе сборной России, бронзовый призёр МЧМ-2019 в составе сборной России

«Мне понравилось предложение «Авангарда», после чего мы ударили по рукам»

— Обустроился хорошо, вместе с девушкой сняли квартиру в Балашихе, недалеко от арены, так что хожу на тренировки пешком, — начал Костин нашу беседу.



— Из Америки добирались с приключениями?

— Нет, нормально добрался. Купил билеты и полетел. Правда, маршрут оказался непростым, с двумя пересадками. Сперва из Сент-Луиса в Атланту, потом из Атланты в Лондон, а уже из Лондона прилетел в Москву.



— Какие первые впечатления от «Авангарда»?

— У Омска хорошая и мастеровитая команда, все ребята и тренерский штаб приняли меня в коллектив, никаких проблем не возникло. Рад оказаться в таком сильном и мотивированном клубе.



— С кем-нибудь из ребят вы уже были знакомы?

— Знал Артёма Манукяна, но он сейчас не в «Авангарде». Со всеми остальными познакомился уже здесь, при личной встрече.



— Почему выбрали именно «Авангард»?

— От клуба поступило предложение, была заинтересованность во мне. Омичи договорились с «Сент-Луисом», мне их предложение понравилось, после чего мы ударили по рукам, и я поехал играть сюда.

«Хартли требует полной самоотдачи от всех без исключения игроков»

— Говорят, с генменеджером «Блюз» Дагом Армстронгом разговаривал лично главный тренер «ястребов» Боб Хартли.

— Приятно слышать такое.



— Как вам Хартли?

— Это очень уважаемый и известный в хоккейном мире тренер. Я стараюсь слушать его и впитывать в себя максимум того, что он говорит. Учусь у Хартли каждому нюансу, работаю над собой, выполняю все требования.

— Знаете о том, что у него в «Атланте Трэшерз» в своё время играл Илья Ковальчук?

— Конечно, я наслышан об этом.



— На тренировках Боб требует многого?

— Конечно, он требует полной самоотдачи от всех без исключения игроков. Это говорит об уровне тренера. Он хочет, чтобы каждый человек в его команде отрабатывал на максимум своих возможностей. Никаких поблажек ни для кого нет.



— Вы сыграли уже три матча в КХЛ. Чувствуете разницу по сравнению с тем, когда уезжали за океан?

— Да, хоккей в КХЛ стал намного быстрее, сказывается факт уменьшения размеров площадок. Если сравнивать с АХЛ, то в КХЛ игра намного умнее, чем там.

«Динамо» не смогло договориться с «Сент-Луисом»

— Звали ли вас в родное московское «Динамо»?

— Да, у клуба была заинтересованность, но они не смогли договориться с «Сент-Луисом».



— Как думаете, не будет ли у динамовцев обиды на то, что вы перешли в «Авангард»?

— Какие могут быть обиды? Мы же все профессионалы. Тем более я находился в статусе неограниченно свободного агента, это было большим плюсом для меня и моего представителя в плане возможности вести переговоры.

Клим Костин Фото: РИА Новости

— Все помнят ваши эмоции на МЧМ-2019, когда вы были капитаном сборной России у Валерия Брагина. Сейчас вы более спокойный человек?

— Я стараюсь взрослеть, убираю лишние и ненужные эмоции. Направляю всю энергию в правильное русло, а не трачу её впустую. Так что в какой-то степени я изменился и сделал определённые выводы.

Помните, как Костин дерзил американцам? Теперь он готов делать это в НХЛ Говорят, у Костина нет шансов в НХЛ. Но его голы восхищают фанатов.

«Как могу поддерживаю Тарасенко, мы периодически связываемся»

— Вы засиделись в АХЛ…

— Конечно, мне хочется роста, поскорее играть в первой команде. Но решать такие вопросы может только тренерский штаб, а я стараюсь максимально качественно выполнять свою работу.



— Считаете, что способны пробиться в основу «Сент-Луиса»?

— Это будет зависеть от того, как я покажу себя в тренировочном кемпе. Пока же все мои мысли связаны с «Авангардом», сейчас я игрок этого клуба.



— Ваш друг и одноклубник по «Сан-Антонио» Алексей Торопченко тоже перебрался в КХЛ и будет играть за «Куньлунь».

— Ого, ещё не успел прочитать об этом. Мы хорошо общаемся с Алексеем, желаю ему всяческих успехов. Он – москвич, а Мытищи, как и Балашиха, рядом с Москвой. Так что человек, можно сказать, вернулся домой.

«Заплатил за багаж, как за билеты». Торопченко — о перелёте из США в Россию Проспект «Сент-Луиса» – о дебютном сезоне в АХЛ, дружбе с Костиным и лучшем выпуске московского «Динамо» в 21-м веке.

— Одного из лидеров «Блюз» Владимира Тарасенко после операции поддержали?

— Конечно. Как могу поддерживаю Владимира, мы с ним периодически связываемся. Иногда я даже приходил к нему в гости в Сент-Луисе. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй.



— Чего не хватило «блюзменам» в плей-офф?

— Это вопрос к руководству и тренерскому штабу. Я смотрел каждый матч с трибун, а когда перебрался в Россию, следил только за хайлайтами решающих игр. Всё-таки часовые пояса сильно разнятся, даже за финалом «Тампа» — «Даллас» было проблематично наблюдать.



— «Тампа» заслужила Кубок Стэнли?

— Раз «молнии» выиграли, значит, заслужили. Поздравил Мишу Сергачёва и Сашу Волкова. Никиту Кучерова и Андрея Василевского я не так хорошо знаю.