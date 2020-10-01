«Какие могут быть обиды у «Динамо»? Мы – профессионалы». Костин – о возвращении из Америки

21-летний нападающий Клим Костин, арендованный «Авангардом» у клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз», уже успел сыграть за омичей три встречи и отметиться одной результативной передачей. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Костин пояснил, почему перешёл в омский клуб, а не в родное московское «Динамо», поведал о методах работы Боба Хартли и рассказал об изменениях в своём характере.
Клим Костин, крайний нападающий. Хват – левый
Родился 5 мая 1999 года в Пензе
В 2017 году задрафтован клубом «Сент-Луис Блюз» в первом раунде под 31 номером
Нынешний клуб: «Авангард»
Рост 191 см, вес 96 кг
Серебряный призёр юниорского Кубка Вызова 2016 года в составе сборной России, бронзовый призёр МЧМ-2019 в составе сборной России
«Мне понравилось предложение «Авангарда», после чего мы ударили по рукам»
— Обустроился хорошо, вместе с девушкой сняли квартиру в Балашихе, недалеко от арены, так что хожу на тренировки пешком, — начал Костин нашу беседу.
— Из Америки добирались с приключениями?
— Нет, нормально добрался. Купил билеты и полетел. Правда, маршрут оказался непростым, с двумя пересадками. Сперва из Сент-Луиса в Атланту, потом из Атланты в Лондон, а уже из Лондона прилетел в Москву.
— Какие первые впечатления от «Авангарда»?
— У Омска хорошая и мастеровитая команда, все ребята и тренерский штаб приняли меня в коллектив, никаких проблем не возникло. Рад оказаться в таком сильном и мотивированном клубе.
— С кем-нибудь из ребят вы уже были знакомы?
— Знал Артёма Манукяна, но он сейчас не в «Авангарде». Со всеми остальными познакомился уже здесь, при личной встрече.
— Почему выбрали именно «Авангард»?
— От клуба поступило предложение, была заинтересованность во мне. Омичи договорились с «Сент-Луисом», мне их предложение понравилось, после чего мы ударили по рукам, и я поехал играть сюда.
«Хартли требует полной самоотдачи от всех без исключения игроков»
— Говорят, с генменеджером «Блюз» Дагом Армстронгом разговаривал лично главный тренер «ястребов» Боб Хартли.
— Приятно слышать такое.
— Как вам Хартли?
— Это очень уважаемый и известный в хоккейном мире тренер. Я стараюсь слушать его и впитывать в себя максимум того, что он говорит. Учусь у Хартли каждому нюансу, работаю над собой, выполняю все требования.
— Знаете о том, что у него в «Атланте Трэшерз» в своё время играл Илья Ковальчук?
— Конечно, я наслышан об этом.
— На тренировках Боб требует многого?
— Конечно, он требует полной самоотдачи от всех без исключения игроков. Это говорит об уровне тренера. Он хочет, чтобы каждый человек в его команде отрабатывал на максимум своих возможностей. Никаких поблажек ни для кого нет.
— Вы сыграли уже три матча в КХЛ. Чувствуете разницу по сравнению с тем, когда уезжали за океан?
— Да, хоккей в КХЛ стал намного быстрее, сказывается факт уменьшения размеров площадок. Если сравнивать с АХЛ, то в КХЛ игра намного умнее, чем там.
«Динамо» не смогло договориться с «Сент-Луисом»
— Звали ли вас в родное московское «Динамо»?
— Да, у клуба была заинтересованность, но они не смогли договориться с «Сент-Луисом».
— Как думаете, не будет ли у динамовцев обиды на то, что вы перешли в «Авангард»?
— Какие могут быть обиды? Мы же все профессионалы. Тем более я находился в статусе неограниченно свободного агента, это было большим плюсом для меня и моего представителя в плане возможности вести переговоры.
Фото: РИА Новости
— Все помнят ваши эмоции на МЧМ-2019, когда вы были капитаном сборной России у Валерия Брагина. Сейчас вы более спокойный человек?
— Я стараюсь взрослеть, убираю лишние и ненужные эмоции. Направляю всю энергию в правильное русло, а не трачу её впустую. Так что в какой-то степени я изменился и сделал определённые выводы.
«Как могу поддерживаю Тарасенко, мы периодически связываемся»
— Вы засиделись в АХЛ…
— Конечно, мне хочется роста, поскорее играть в первой команде. Но решать такие вопросы может только тренерский штаб, а я стараюсь максимально качественно выполнять свою работу.
— Считаете, что способны пробиться в основу «Сент-Луиса»?
— Это будет зависеть от того, как я покажу себя в тренировочном кемпе. Пока же все мои мысли связаны с «Авангардом», сейчас я игрок этого клуба.
— Ваш друг и одноклубник по «Сан-Антонио» Алексей Торопченко тоже перебрался в КХЛ и будет играть за «Куньлунь».
— Ого, ещё не успел прочитать об этом. Мы хорошо общаемся с Алексеем, желаю ему всяческих успехов. Он – москвич, а Мытищи, как и Балашиха, рядом с Москвой. Так что человек, можно сказать, вернулся домой.
— Одного из лидеров «Блюз» Владимира Тарасенко после операции поддержали?
— Конечно. Как могу поддерживаю Владимира, мы с ним периодически связываемся. Иногда я даже приходил к нему в гости в Сент-Луисе. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
— Чего не хватило «блюзменам» в плей-офф?
— Это вопрос к руководству и тренерскому штабу. Я смотрел каждый матч с трибун, а когда перебрался в Россию, следил только за хайлайтами решающих игр. Всё-таки часовые пояса сильно разнятся, даже за финалом «Тампа» — «Даллас» было проблематично наблюдать.
— «Тампа» заслужила Кубок Стэнли?
— Раз «молнии» выиграли, значит, заслужили. Поздравил Мишу Сергачёва и Сашу Волкова. Никиту Кучерова и Андрея Василевского я не так хорошо знаю.
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