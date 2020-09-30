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«Салават» проиграл «Автомобилисту» в КХЛ дублирующим составом, 30.09.2020

«Салават» дублем проиграл «Автомобилисту» в КХЛ
Павел Панышев
«Салават» лишился всех лидеров. За Уфу принялся забивать Амиров
Уфимцы проиграли «Автомобилисту» дублирующим составом, но не ударили в грязь лицом.
Хоккей / КХЛ 0

Увы, но некоторые команды Континентальной лиги продолжают страдать от пандемии коронавируса. В последнее время сильно достаётся «Салавату Юлаеву». И если в выигранных матчах с «Трактором» и «Витязем» состав уфимцев ещё можно было назвать более-менее солидным, то к отчётному противостоянию с «Автомобилистом» команда подошла серьёзно ослабленной многочисленными потерями.

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Оказывается, в башкирском клубе хорошая глубина состава и крутая молодёжь. Понять это помог коронавирус.

К болеющим Теэму Хартикайнену, Маркусу Гранлунду, Григорию Панину, Юхе Метсоле, Павлу Коледову, Александру Кадейкину, Петру Хохрякову и Владимиру Жаркову добавились другие игроки основы. Ближайшие встречи уфимского клуба вынужденно пропустят Никита Сошников, Владислав Сухачёв и Даниил Тарасов.

Кроме того, не оказалось и последнего здорового легионера – финна Сакари Маннинена. Дебютировал за уфимцев подписанный в экстренном порядке Александр Скрынник, занявший место в воротах. Дмитрий Брагинский стал его сменщиком. На тренерской скамье, помимо Томи Лямся, отсутствовал и Виктор Козлов. Иронией судьбы роль исполняющего обязанности главного тренера досталась… Правильно, Николаю Цулыгину. Помогал ему Михаил Васильев.

Вот так выглядели звенья уфимцев на матч с «Автомобилистом».

Бирюков — Алексеев, Кугрышев — Воробьёв — Амиров;
Лисовец — Коробов, Пустозёров — Алалыкин — Баранов;
Семёнов — Мухамадуллин, Кузьмин — Шевченко — Лукин;
Мясищев — Петрищев, Скориков — Козлов — Пашин.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2020, среда. 17:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Белоусов (Дацюк, Голышев) – 03:33' (5x4)   0:2 Мэйсек (Холланд) – 24:00' (5x4)   0:3 Макеев (Мамкин) – 30:19' (5x4)   0:4 Голышев (Белоусов, Дженовей) – 34:02' (5x4)   1:4 Амиров (Мухамадуллин) – 54:10' (5x4)

По сути, «Салават» вышел на лёд наполовину дублирующим составом, выставив много молодёжи. Но к части юлаевцев стоит отметить, что они не просят КХЛ перенести их игры, не бойкотируют встречи, не зарабатывают «технари». Клуб делает всё возможное, чтобы сыграть теми, кто остался в обойме.

В игре с уральцами хозяев подвели удаления. Удивительно, но куда более опытные и мастеровитые гости ни разу не огорчили Скрынника в равных составах. Белоусов, Мэйсек, Макеев и Голышев отличились в формате «пять на четыре». Более того нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк отметился результативной передачей в первом периоде. Таким образом, 42-летний форвард продлил результативную серию в КХЛ до девяти матчей.

Однако уфимцы даже не думали унывать. Например, по броскам в створ «Автомобилист» в итоге лишь немного опередил «Салават» (29-24), а голкипер уральского клуба Якуб Коварж тоже не оставался без работы.

Кто больше всего понравился в составе Уфы? В который раз яркое впечатление оставляет молодой нападающий Родион Амиров. Он, кстати, тоже забил в большинстве, под занавес третьей двадцатиминутки. В ассистентах – такой же молодой защитник Мухамадуллин. Амирову удался хлёсткий кистевой бросок, с которым не справился чешский голкипер екатеринбуржцев.

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Амиров, к слову, забивает во втором матче подряд. А ведь ровно через неделю драфт в НХЛ! Родион оформил дубль в игре с «Витязем», когда его команде уже было непросто. Отличился форвард и сегодня. Игровое время тоже впечатляет: 19 с половиной минут на льду и 20 полноценных смен. Когда, если не сейчас пользоваться предоставленным шансом и доказывать состоятельность? Уфимская молодёжь прекрасно это понимает, поэтому старается изо всех сил. Но, конечно, против Дацюка и компании приходится непросто.

Теперь «Салавату Юлаеву» предстоит отправиться в двухматчевое выездное турне. И если 3 октября играть с «Нефтехимиком», то уже 5-го числа предстоит сразиться в Казани с «Ак Барсом», который пока избежал заражения своих игроков и не попал в ковидную ловушку. Посмотрим, в каком составе выйдут на этот матч уфимцы. Не хочется, чтобы встреча с топ-вывеской превратилась в игру в одни ворота.

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