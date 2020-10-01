Чем думали клубы, когда выбирали Бурмистрова, Макилрата и Гудбрансона? Никто из них не стал звездой, а в НХЛ закрепился только один.

Десятка драфта НХЛ тогда и сейчас. Панарина вообще не выбрали, а он стал лучшим

Драфт – это, конечно, не совсем лотерея, но близко. Бывает, клубы принимают совсем странные решения, а бывает, что игроку прочат огромное будущее, а он вдруг останавливается в развитии. В любом случае не найти такого драфта, который бы через несколько лет нельзя было переиграть и получить совсем другие результаты. В преддверии драфта-2020 «Чемпионат» запускает серию материалов, посвящённых драфтам прошлых лет. Сегодня вспоминаем 2010-й, в новой версии которого в топ-10 поменялось сразу семь игроков, а лучшим стал игрок, мимо которого прошли вообще все.

1. «Эдмонтон»: Тэйлор Холл – Артемий Панарин (не задрафтован)

На том драфте было два очевидных фаворита – оба канадца, оба мощно выступали в лиге Онтарио, где разделили звание лучшего бомбардира. Но Сегин, во-первых, не впечатлил тренерский штаб сборной Канады в преддверии МЧМ-2010 и не попал в итоговый состав. А во-вторых, его «Плимут» проиграл во втором раунде плей-офф. Холл же стал третьим бомбардиром МЧМ, а затем привёл «Виндзор» к чемпионству OHL, а затем к Мемориальному кубку.

Холл трижды становился лучшим бомбардиром «Эдмонтона», но с ним клуб ни разу не вышел в плей-офф. Ещё одна проблема нападающего – частые травмы.

Если бы скауты были провидцами, они бы не прошли мимо Артемия Панарина. Но тогда у всех на устах был пресловутый «русский фактор», да и сам Панарин особо не выделялся. В юниорские или молодёжные сборные не попадал, в КХЛ не закрепился.

И в НХЛ Панарин уехал позже остальных, но по количеству очков в среднем за игру с запасом опережает всех задрафтованных в 2010-м (1,09 против 0,9 у Холла). И в отличие от Холла, Панарин за океаном успел преобразить сразу две команды. В «Коламбусе» он установил рекорды по количеству очков и передач за сезон и помог «Блю Джекетс» одержать первую победу в серии плей-офф. В первом сезоне за «Рейнджерс» Панарин стал финалистом «Харт Трофи» и помог команде выйти в плей-офф. «Синерубашечники» с ним и без него – две совершенно разные команды.

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На долгой дистанции Сегин обскакал своего главного конкурента по драфту. Он не подвержен травмам, он является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом того драфта и лидером по показателю полезности. И у него, в отличие от Холла и Панарина, есть Кубок Стэнли (пусть и выиграл он его ещё мальчишкой, в дебютном сезоне).

3. «Флорида»: Эрик Гудбрансон – Владимир Тарасенко (№ 16)

Гудбрансон не оправдал авансов, которые ему выдали «Пантерз», выбрав первым защитником на драфте. Во «Флориде» ждали, что он станет свернадёжным защитником-домоседом, который будет выходить против лидеров соперника, а Гудбрансон заиграл на уровне игрока третьей пары и при этом занимает третье место по «вредности» среди игроков с драфта-2010.

Это сейчас у «Флориды» есть Барков, Дадонов, Юбердо и Хоффман, а в 2010-м забивать там было практически некому. С учётом того, что у Тарасенко один из лучших бросков в лиге, а помимо этого, он обладает мощным телосложением и отличными диспетчерскими способностями, выбор очевиден. И в дополнение – Тарасенко помог «Сент-Луису» выиграть Кубок Стэнли, о котором «Флорида» пока только мечтает.

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4. «Коламбус»: Райан Джохансен – Евгений Кузнецов (№26)

Джохансен оказался неплохим выбором – он четвёртый бомбардир и третий ассистент драфта, лучший среди центров по проценту выигранных вбрасываний, играет в большинстве и меньшинстве. Но даже с учётом всего этого его нельзя назвать настоящей звездой или безоговорочным первым центром где бы то ни было.

А Евгения Кузнецова – можно. Когда россиянин ловит кураж, остановить его невозможно. Он ярче, креативнее, эффективнее, показывает хоккей невероятной красоты и нестандартно мыслит. И пусть Кузнецов дебютировал в НХЛ на пару лет позже Джохансена, по очкам в среднем за игру он намного опережает канадца (0,81 против 0,67) и даже в «плохие» сезоны набирает больше очков, чем Джохансен когда-либо.

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5. «Айлендерс»: Нино Нидеррайтер — Тейлор Холл (№1)

Нидеррайтер впечатлял на молодёжном уровне – повторил рекорд сборной Швейцарии по очкам на одном МЧМ, был лучшим снайпером «Портланда» в WHL. Он вырос в добротного игрока, но точно не уровня топ-5 драфта.

Холл опустился в нашем рейтинге аж на пятое место. Но как подвинуть Кузнецова, Сегина, Тарасенко и Панарина с учётом их кубков и прочих заслуг? «Айлендерс» могли бы взять Холла в связку к Таваресу и получить ударное звено на долгие годы.

6. «Тампа»: Бретт Коннолли – Йон Клингберг (№ 131)

Коннолли был первым пиком, который сделал Стив Айзерман в должности генерального менеджера «Тампы», и одним из немногих промахов «молний» на драфте. Сейчас вообще непонятно, о чём думали «Лайтнинг», выбирая этого нападающего. В его девятилетней карьере в НХЛ был один добротный сезон, когда он забросил 22 шайбы и выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном», а так Коннолли – это нападающий, чей предел – третье звено.

А теперь представьте пару Хедман – Клингберг. Представили? Подберите челюсть. А ведь «Тампа» могла создать шведскую бронебойную стену в обороне и ураган на синей линии в атаке. Клингберг по всем параметрам стал лучшим защитником этого драфта, а выбрали его в пятом раунде.

7. «Каролина»: Джефф Скиннер – Марк Стоун (№ 178)

Скиннер ворвался в НХЛ сразу после драфта, забил 31 гол и выиграл «Колдер Трофи», был любимцем публики и за восемь сезонов в «Каролине» стал вторым снайпером в истории (если не считать статистику по «Хартфорду»). Но его успехи не вылились в успехи команды – за его время «ураганы» ни разу не вышли в плей-офф.

Стоуну потребовалось четыре года, чтобы закрепиться в основе НХЛ, но он вырос в одного из лучших двусторонних нападающих лиги, который прямо сейчас играет намного лучше и полезнее Скиннера.

8. «Атланта»: Александр Бурмистров – Джефф Скиннер (№ 7)

Тем не менее Скиннер всё же второй снайпер этого драфта, и будет странным не включить его в топ-10. Тем более с Александром Бурмистровым «Атланта» совсем уж просчиталась. Талантливый нападающий уехал за океан за год до драфта (и поэтому «русский фактор» повлиял на него меньше всего), но так и не смог адаптироваться в лучшей лиге мира — его лучшим сезоном стал второй в НХЛ, когда он набрал 28 очков. Он возвращался в Россию, снова уезжал за океан, снова возвращался, на сей раз уже, видимо, навсегда.

«Атланте»/«Виннипегу» наверняка пригодился бы Скиннер, чьи атакующие таланты могли бы заменить ушедших Дэни Хитли и Илью Ковальчука.

9. «Миннесота»: Микаэль Гранлунд – Брендан Галлагер (№ 147)

Гранлунд оказался достойным выбором, вырос в одного из лидеров «Миннесоты», где два года подряд выдавал очень сильные сезоны (69 и 67 очков). Последние два года получились не самыми простыми – обмен в «Нэшвилл», заметный спад в результативности, но Гранлунд остаётся ценным активом и игроком топ-6.

Однако его опережает нападающий, который на драфте скатился до пятого раунда в основном из-за своих миниатюрных габаритов. Тем не менее статистика в НХЛ у Гранлунда и Галлагера практически равная по очкам, по голам канадец заметно опережает финна, но дело даже не в этих показателях. Галлагер бьётся, выводит соперников из себя, сражается на пятачке, выковыривает шайбу у защитников в углах. В общем, крайне полезный игрок.

Фото: Elsa/Getty Images

10. «Рейнджерс»: Дилан Макилрат – Кэм Фаулер (№ 12)

Макилрат стал настоящим провалом. Но тогда внушительная комплекция защитника ценилась выше катания и умелого владения шайбой. Макилрат был под два метра ростом, за 100 кг весом. Но ни в «Рейнджерс», ни в других командах он так и не пробился в основу и продолжает играть в АХЛ.

Гораздо лучше себя в итоге показали защитники поменьше, но помастеровитее. «Рейнджерс» могли бы выбрать Фаулера или Джастина Фолка – оба выросли в ведущих защитников команд, оба с удовольствием поддерживают атаку, оба легко проводят на площадке по 20 с лишним минут.