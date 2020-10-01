От трудного ребёнка до сердца «Авангарда». История ментальной революции Сергея Шумакова

Сергей Шумаков – один из самых ярких игроков КХЛ. Великолепный технарь и выдумщик с нестандартным мышлением, каких всё меньше остаётся в современном «физическом», силовом, вертикальном хоккее. Такие парни на льду радуют тех болельщиков, кто ценит в этой игре эстетское начало и изящество с некоторой долей пижонства. Но у хоккеистов такого формата иногда встречается побочный эффект, обусловленный их артистичной натурой – тяжёлый, порой капризный характер. Кроме того, таких игроков регулярно уличают в излишней любви к чистому льду, нежеланию отрабатывать в обороне и вести силовую борьбу. Часто их не воспринимают как бойцов и не делают на них ставку в суровых кубковых сражениях.

Подходил ли Шумаков когда-нибудь под такое описание? Частично, да. По крайней мере, свой характер Сергей никогда не прятал и не раз был уличён в спортивном легкомыслии, даже пофигизме. Можно вспомнить, как он откровенно «докатывал» свой последний сезон в «Сибири». Любимец новосибирской публики и лидер команды, которая билась за плей-офф, с конца декабря просто исчез с радаров. В 16 последних играх регулярки Шумаков тогда набрал 3 очка и не забросил ни одной шайбы. Кто-то говорил о конфликте с тренером Андреем Скабелкой, но, вероятнее всего, Сергей просто был уже мыслями в ЦСКА и потерял мотивацию сражаться за честь команды, которая вывела его в люди.



В «армейском» клубе у Шумакова тоже всё получилось не по-человечески. В регулярке он стал лучшим бомбардиром ЦСКА (наряду с Максимом Шалуновым и Кириллом Капризовым), но в плей-офф ушёл в тень, а по ходу финальной серии Кубка Гагарина и вовсе был выведен из состава красно-синих. Причины назывались разные, в том числе придирки тренера к бытовому поведению Шумакова – говорили про банальное нарушение режима. Но нужно понимать, что Игорь Никитин – хоть и очень жёсткий и требовательный специалист, но вовсе не самодур. И если он, фактически, выгнал Шумакова из команды, значит, было за что.

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Летом 2018-го Сергей объявил ЦСКА забастовку, обмена в другой клуб КХЛ не дождался и уехал спасаться от «армейской» казармы за океан. Возможно, в «армейском» клубе были где-то не правы по отношению к хоккеисту, но быстро выяснилось, что в Америке ещё меньше ценят парней без такого набора ментальных качеств, как трудолюбие, боевитость и желание становиться лучше каждый день. Весь вояж Шумакова в США уложился менее чем в четыре месяца, за это время Сергей так и не сыграл в НХЛ, сломал руку, прошёл через драфт отказов в «Вашингтоне», а затем разочаровал даже фарм-клуб «Флориды».

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Главный вывод из истории Шумакова и НХЛ был такой – Сергей не захотел переступать через себя даже ради высочайшей цели. Люди оправдывали его, говорили, что он просто не создан для североамериканского хоккея (как Мозякин, Зарипов, Шипачёв), но ведь Шумаков даже банально не хотел учить английский язык и приспосабливать себя к новой реальности. Артистичная натура не нашёптывала ему о том, что нужно меняться, вытаскивать из себя все резервы, преодолевать трудности. Она говорила, что нужно оставаться самим собой.



В декабре 2018-го в Россию вернулся Шумаков, которого мы все знали. Безумно талантливый и яркий хоккеист, но строптивый и капризный человек. Конечно, далеко не самый токсичный член коллектива, но тот самый трудный ребёнок, который немного себе на уме и готов психануть и бросить всё при первых трудностях. Шумаков подписал трёхлетнее соглашение с «Авангардом», и тогда срок контракта казался большим риском для «ястребов». Ведь с такими хоккеистами, как Сергей, тяжело строить долгосрочные планы.



Но сейчас на дворе октябрь 2020-го, а Шумаков до сих пор счастлив в омском клубе. Более того, он является настоящим лидером «Авангарда», его сердцем и мотором. В «ястребах» с Сергеем произошла настоящая ментальная революция, финальный этап которой мы наблюдаем в нынешнем сезоне.

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Переломный момент произошёл в прошлом чемпионате. С октября по декабрь 2019-го Шумаков пережил глубокий личностный кризис. За 26 матчей регулярки лучший снайпер серебряного для «ястребов» плей-офф забил лишь один гол и выглядел весьма несчастным, потухшим человеком, которому всё надоело. Поползли слухи о недопонимании с Хартли, грядущем обмене. Словом, всё было похоже на типичную для Шумакова историю.

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Но после дедлайна хоккеист остался в «Авангарде» и… кардинально поменялся. Уж не знаю, что этому поспособствовало – разговоры с руководством и тренером, личное переосмысление ситуации, банальное взросление или всего помаленьку. Но Шумаков стал другим. И дело даже не в стремительно вернувшейся результативности. Сергей перестал быть букой, зацикленной на самом себе. Он начал сражаться и оборачивать мелкие хоккейные неприятности (незабитый момент, не отданный партнёром пас ему на пустые ворота, несправедливое судейское решение, критику от тренера) не в новый виток депрессии, а в спортивную злость и желание переломить ситуацию. Шумаков стал по-настоящему командным игроком, научился радоваться успехам партнёров и клуба больше, чем своим.



Что явилось причиной такой метаморфозы? Честно, я не знаю. Может быть, тот факт, что Шумакова не обменяли в дедлайн (эта возможность реально рассматривалась), заставил Сергея понять, что в «Авангарде» в него действительно верят. Возможно, до Шумакова сумел достучаться кто-то из ближайшего окружения. Не исключаю, что у хоккеиста состоялся разговор по душам с Хартли или даже с боссом омичей Александром Крыловым. Как бы то ни было, Шумаков в одночасье изменил свой подход к делу, провёл огненную концовку прошлой регулярки, а в плей-офф был одним из немногих, за кого в составе «ястребов» не пришлось краснеть.

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В нынешнем сезоне Сергей продолжает свой ментальный прогресс, укрепляется в роли духовного лидера «Авангарда». И если ещё летом Хартли был готов при определённых условиях расстаться с Шумаковым ради игрока, более подходящего под его систему, то сейчас, уверен, Боб ни за что не захочет терять такого хоккеиста.



Потому что Шумаков стал тем самым бойцом и трудягой, которого в Сергее тщетно пытались рассмотреть в «Сибири», ЦСКА и Америке.

При этом Сергей нисколько не теряет в креативе. Он всё тот же артист и пижон с кучей «завиральных» идей в голове. Он всё так же норовит забить лакросс в каждой встрече и не упустит возможности сыграть эстетски. Наконец, у него всё та же репутация симулянта в глазах многих арбитров и болельщиков соперников «Авангарда», хотя Шумаков уже очень давно ничего не изображал. Но теперь яркость и эффектность у Сергея идут рука об руку с командными установками и лидерскими качествами. Он меньше думает о личной результативности, больше работает без шайбы, чаще идёт в силовую борьбу.



Собственно, написать о развитии Шумакова сейчас меня сподвигнул ряд эпизодов из игры «Авангарда» с «Йокеритом». Перед ней Сергей не забивал шесть матчей, если не считать гол в пустые ворота «Магнитки», а в третьем периоде встречи с «шутами» арбитры обошлись с ним несправедливо, выписав штраф за блокировку вратаря – на повторе видно, что Шумакова на Линдбека толкал защитник «Йокерита». Убеждён, что прежний Шумаков на этом месте бы распсиховался, обиделся, замкнулся в себе и потерял интерес к происходящему. Но новый Шумаков по-хорошему разозлился и, едва выйдя со скамейки, помчался восстанавливать справедливость. Сначала организовал (и сам забил) красивейший ответный гол «ястребов», чем дал команде необходимые эмоции. Ну а в овертайме заработал ключевое удаление, а затем выложил пас-конфетку на Чинахова. Фактически, Сергей собственноручно перевернул ход тяжёлой игры для омичей.

Видео можно посмотреть в официальном аккаунте ХК «Авангард» ВКонтакте.

За сентябрь у Шумакова было немало подобных показательных моментов, демонстрирующих, насколько этот хоккеист вырос в ментальном плане. Эпизод из игры с «Йокеритом» просто самый свежий. Однозначно, Сергей — уже совсем другой хоккеист, нежели был два года назад. Он перестал пасовать перед трудностями, выпячивать своё «я». Он больше не заложник своего артистичного характера. И я уверен, что если бы Сергей был таким в 2018 году, то его отношения с НХЛ были бы гораздо более успешными. Но тогда бы мы не смогли наблюдать его расцвет в КХЛ, и для нашей лиги это было бы большой потерей.