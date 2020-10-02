«Амур» расторг контракт с сыном бывшего министра финансов. За что Кацубу лишили работы

Каждый раз, когда видишь нерезультативного нападающего, который провёл в КХЛ кучу сезонов и при этом забросил ненамного больше шайб, чем голкипер Илья Проскуряков, невольно задумываешься, почему он до сих играет в КХЛ. В голове моментально возникает вопрос: кто это — сказочный ролевик, убийца меньшинства и классный чеккер или банально хоккеист с правильной фамилией или родственниками? Играет же в нашей лиге ездивший на Олимпиаду и не забивающий уже почти 100 матчей Илья Каблуков. Или вспомните как Дмитрий Квартальнов привозил в звёздный ЦСКА ноунейма Артёма Ворошило, от которого в своё время плевались фарм-клубы «Сибири» в ВХЛ. Люди не особо погружённые в тему, глядя на то, как Каблуков до сих пор ценится топ-клубами, могут только недоумевать, почему такие работяги раз за разом находят новое место работы.

Впрочем, есть и вторая группа товарищей — люди, играющие в КХЛ не вопреки, а благодаря кому-либо. Таких в России тоже в достатке и, удивительное дело, многие из них играли в Челябинске. Игоря Величкина, Данила Губарева, Данила Мамаева, Сергея Сентюрина и Дениса Мошарова болельщики «Трактора» ещё долго будут помнить не самым добрым словом. В каком-то смысле, в столице Южного Урала образовалась блатная аномалия, появившаяся, кстати, почти в аккурат после падения метеорита. Хоккейный Смолвиль, не иначе.

Губарев – всё. Один из самых блатных игроков КХЛ завершил карьеру в 28 лет За пять лет имя Данила Губарева в Челябинске стало символом блата.

Фото: photo.khl.ru

Однако если срок годности главной челябинской «легенды» Данила Губарева в КХЛ составил пять сезонов, то другой представитель второй группы — хабаровский мастер Станислав Кацуба радовал местных фанатов и отрубил за «Амур» долгих восемь лет, за которые забросил всего две (!) шайбы. Может быть, нападающий был неверотяно эффективен в других компонентах? Нет, всё дело в том, что Станислав Кацуба — сын экс-министра финансов Хабаровского края Александра Кацубы.



Если посмотреть на карьеру Кацубы, то можно увидеть, что Станислав успел побегать за юниорскую сборную России до 16 лет и даже на три сезона уезжал из родного Хабаровска играть за молодёжку «Ак Барса». Первый факт поддаётся объяснению: в те времена появление подобных персонажей в юниорских сборных было обычным явлением. Чего только стоят ездившие на ЮЧМ братья Иванюженковы и всё тот же Губарев. А вот объяснить, как Кацуба доигрался до Казани, уже сложнее.

Фото: photo.khl.ru

Вернувшись из Татарстана в Хабаровск, Кацуба отыграл два сезона за «Амурских Тигров» в МХЛ и в одном из них даже набрал 41 очко в 58 матчах. В 2012 году



Станислав уехал на два сезона в ВХЛ играть с мужиками за саратовский «Кристалл», а через два года вернулся на родину окончательно и бесповоротно, где его уже ожидало забронированное на восемь лет вперёд место в четвёртом звене «Амура». За это время в Хабаровске успел порулить с десяток тренеров, несколько раз менялся вектор развития клуба, но неизменным оставалось одно — Кацуба был игроком «тигров».



Хатико ждал хозяина. Старик Хемингуэя ждал, когда выдохнется гигантский марлин. Болельщики «Амура ждали, когда забьёт Кацуба. Эпохальное для хоккеиста и клуба событие случилось в январе прошлого года — первым голкипером, пострадавшим от 28-летнего хабаровского снайпера, стал Алексей Красиков из «Сибири». И, без шуток, первый гол Станислава в КХЛ получился достаточно красивым. Нападающий на чужой синей линии обокрал Константина Климонтова, без проблем сблизился с Красиковым, убрал на неудобную и спокойно завёз шайбу в ворота. Свою первую шайбу он забросил только через семь лет после дебюта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

А вот следующую и пока последнюю шайбу в КХЛ несколько лет ждать не пришлось. В прошлом ноябре Кацуба забил одному из лучших вратарей КХЛ и бывшему одноклубнику Юхе Метсоле, подставив клюшку под наброс партнёра.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Удивительно, что все эти годы Кацуба играл в «Амуре» на одностороннем контракте с годовой зарплатой … 15 миллионов рублей в год! Всего до этого сезона у Станислава было 5 очков. 3 сентября в матче против «Северстали» сын экс-министра вновь поразил всех и сделал ассистентский дубль, а потом произошло практически невозможное — Кацуба расторг контракт с «Амуром». Тот момент, когда действительно ушла эпоха. 2020-й, что ты творишь с нами?

Главный вопрос — продолжит ли вообще карьеру «легенда» «Амура»? В прошлом году во время очередных долгов «тигров», один из хабаровских коллег высказал мнение, что финансовые проблемы клуба обязательно решат, аргументируя тем, что наличие в команде сына министра — индикатор того, что руководство края по-прежнему с командой. Прошлой зимой Кацуба-старший покинул свой пост, а значит держать в клубе Станислава больше не было смысла. Тем более что новый губернатор и партнёр Жириновского по бане Михаил Дегтярёв лично взял «Амур» под крыло и уже вовсю кидается популистскими обещаниями. Кажется, что на родном клубе карьера Кацубы и остановится. Во всяком случае в КХЛ точно.