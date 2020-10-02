«Спартак» всё-таки жив, а в «Динамо» — старые проблемы. Что происходит в КХЛ

Делимся очередной порцией наблюдений и выводов о матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«Локомотив» хорош даже без лидеров. Главная звезда в Ярославле – это тренер

На игру «железнодорожников» приятно посмотреть на старте нынешнего сезона. Андрей Скабелка, получив в распоряжение сплав классной, подготовленной для КХЛ молодёжи и опытных мастеровитых игроков, сколотил симпатичную, системную команду, где нет ярко выраженных лидеров, зато чувствуется недюжинная коллективная сила.

Честно сказать, это было довольно ожидаемо, но всё же «Локомотив» необходимо отметить. В первых играх турнира, когда ярославцы не ведали о ковидных проблемах, они одерживали уверенные (пусть не всегда по счёту) победы и претендовали на лидерство в Западной конференции. Собственно, в полноценном составе «Локомотив» проиграл только СКА, да и то в Санкт-Петербурге «железнодорожники» едва не отыгрались с 0:3.

Технарь «Локомотива» — урок для российских клубов. У КХЛ нет причин останавливать сезон К ковидным проблемам все должны были быть готовы, и ничего страшного сейчас не происходит.

Затем «Локомотив» подкосил коронавирус, клуб попал в неприятную историю и даже получил техническое поражение. К счастью, ситуация с заболевшими оказалась не столь критической, как в Ярославле зачем-то пытались показать, и в последних играх «Локомотив» возвращает свой боевой вид. Но тут важно, что и без Петерссона, Охтамаа, Ткачёва, Ландера ярославцы переигрывают большую часть матча опытный «Металлург», а когда в строй возвращается казанский изгой Ткачёв, то и вовсе побеждают бывшую команду Владимира. Пусть она сейчас и находится в удивительном пике.



Какой здесь хочется сделать промежуточный вывод? Андрей Скабелка пока оправдывает все ожидания. Умный, сильный тренер второй раз пытается войти в реку под названием «топ-клуб», и пока у него всё хорошо. Да, нужно помнить, что в «Авангарде» три года назад Скабелка тоже начинал королём, а затем пал жертвой внутренних интриг. В руководстве «Локомотива» тоже сидят весьма одиозные функционеры, но, думаю, пока будет результат, у Скабелки проблем не возникнет. К тому же, Андрею Владимировичу очень подходит этот состав «железнодорожников» — в нём нет парней, которые бы могли подорвать авторитет главного тренера. Талантливая, работящая молодёжь без звёздной болезни, знакомые тренеру легионеры и опытные, достаточно скромные ребята, типа Савченко, Ткачёва, Аверина, которым никогда не придёт в голову мутить воду в коллективе. Отметим также, что Скабелка не менее системный тренер, чем, скажем, Квартальнов, он тоже любит и умеет возиться с молодыми кадрами, при этом в плане здоровой лояльности нынешний наставник «Локомотива» даст фору жёсткому максималисту Дмитрию Вячеславовичу.

Андрей Скабелка (на переднем плане) Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Словом, у «Локомотива» есть всё, чтобы показать в этом сезоне лучший результат в новейшей истории клуба. Вообще, Ярославль и «Йокерит» — это две главные надежды на возрождение глобальной интриги в западном плей-офф КХЛ. Хочется верить, что весной эти клубы не подведут, и в финале конференции мы увидим хотя бы одно новое название.

«Спартак» — жив, но у команды Знарка ещё очень много проблем

У красно-белых выдался очень тяжёлый и даже провальный старт сезона. Причины его примерно понятны: из-за коронавируса у «Спартака» оказалась смазана предсезонка, Олегу Знарку не удалось заложить своей команде привычную физическую подготовку, а это очень важный фактор успеха для клубов этого тренера. Плюс не будем забывать, что у москвичей довольно возрастной состав, которому очень тяжело играть «без ног». Отсюда и соответствующие результаты. При этом сентябрьский календарь подарил «Спартаку» лишь один относительно дальний выезд (на игру в Екатеринбург на самом старте регулярки), но, как видим, подопечным Знарка это жизнь не облегчило.

К началу прошлой недели у красно-белых было шесть поражений в восьми матчах. Ужасный результат, который надо было как-то исправлять. Надо сказать, что очень вовремя для «Спартака» возникла шестидневная пауза, за время которой удалось отдохнуть, потренироваться и вернуть в строй двух первых центров – Йори Лехтеря и Лукаша Радила. Чуть позже вышел из лазарета и Робин Ганзл.

Однако кадры и физика – это не все столпы, на которых держится «Спартак» Знарка. Есть ещё один важнейший аспект – мотивация. В прошлом сезоне мы видели, что могут сделать заряженные красно-белые даже со СКА и ЦСКА, вот и сейчас эмоции могут помочь «Спартаку» выйти из кризиса. После натужной победы над «Амуром» очень кстати настал черёд двух подряд московских дерби с «Динамо» и ЦСКА. Если бы и в этих встречах «Спартак» выглядел тускло, то на этом сезоне можно было бы ставить крест. Однако красно-белые ожидаемо зажглись и выдали два ярких, сочных поединка, поправили страдающую реализацию моментов, а матч с бело-голубыми даже довели до победы.

«Спартак» положил ЦСКА со своей половины поля! Пушечный бросок Кутейкина (видео) Это было мощно! Правда, дерби «Спартак» всё равно проиграл.

Эти игры показали, что «Спартак» в этом сезоне всё-таки жив. Правда, у тренерского штаба красно-белых ещё очень много работы. Во-первых, надо что-то делать с обороной, которая рассыпается при малейшем давлении. «Динамо» играючи ушло с 1:4, ЦСКА моментально отвечал на все голы в свои ворота, а ещё можно вспомнить практически все прошлые матчи красно-белых. При этом на старте чемпионата довольно сильно выглядит вратарь Никита Беспалов, но помощи от защитников у него часто нет никакой. Во-вторых, Знарку надо как-то приводить в чувство целый ряд нападающих. Пока «Спартак» тащат легионеры, а игра Широкова, Зубова, Никонцева, Любимова вызывает удивление и разочарование. Эти парни – протеже Олега Валерьевича, и пока они сильно подводят наставника.



Ну и в-третьих, решая предыдущие проблемы, «Спартаку» необходимо набирать очки. Прямо сейчас красно-белые находятся на девятом месте Запада, но по потерянным баллам их опережают и «Сочи», и рижское «Динамо». У конкурентов сверху не такой большой гандикап, но почти у всех сыграно меньше матчей. Так что если «Спартак» хочет чего-то достичь в нынешнем чемпионате, то ему уже сейчас нужно просыпаться окончательно и бесповоротно, иначе потом будет поздно.

Система ЦСКА работает даже без суперзвёзд. Что происходит в КХЛ В «Сибири» вратарский кризис, минское «Динамо» рвётся в плей-офф, а у «Магнитки» проблемы в атаке – в итогах недели.

У «Трактора» проснулись легионеры?

В Челябинске летом собрали весьма симпатичную и сбалансированную команду, с хорошим подбором форвардов, но на старте регулярки «Трактор» столкнулся с серьёзными проблемами в атаке. «Медведей» по мере сил тащили Сергей Калинин и Виталий Кравцов, а вот легионеры челябинцев разочаровывали. Безоговорочные лидеры клуба в прошлом сезоне Лукаш Седлак и Томаш Гика, а также примкнувший к ним Понтус Оберг играли в лучшем случае через раз, и уже в середине месяца Анвару Гатиятулину пришлось разбивать эту тройку и вводить в первое звено «горячего» Кравцова, чтобы хоть как-то оживить иностранцев.



До последней сентябрьской игры в «Сочи» у главных надежд «Трактора» было лишь три заброшенные шайбы на троих, что явно не соответствовало ожиданиям. Однако два последних матча челябинцев вселяют надежду, что легионеры всё-таки начали просыпаться. Для начала Седлак, Гика и Оберг сумели перевернуть ход игры с «леопардами» и принесли «Трактору» очень нужную после трёх поражений подряд победу. А 1 октября челябинские легионеры добыли для клуба викторию в Москве в игре с «Динамо». Главным героем встречи оказался Лукаш Седлак, набравший в ней 3 (1+2) очка – это почти столько же, сколько чех заработал в предыдущих одиннадцати матчах.

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Посмотрим, насколько дальше будут продуктивны иностранцы «Трактора», но понятно, что без их голов и передач челябинский клуб будет ждать очередной провал. Как бы ни была хороша система Гатиятулина (а она пока работает далеко не на 100%), без сильных форвардов, умеющих завершить момент, «Трактору» не видать успеха, особенно в переполненной тяжеловесами Восточной конференции. Сейчас челябинские чехи и швед начали понемногу забивать, но в «Тракторе» по-прежнему должны требовать большего от того же Оберга, который с его броском не имеет права заколачивать голы только по праздникам. Что касается Гики и Седлака, то на этих парней и вовсе сделана ставка в долгосрочной (по меркам КХЛ) перспективе. Напомним, что в Челябинске чехам выписали трёхлетние контракты, а значит, собрались именно вокруг них выстраивать успешную команду. Макдэвид и Драйзайтль уральского разлива обязаны оправдывать такое высокое доверие и в каждом матче показывать, что челябинские руководители в них не ошиблись.

«Динамо» пока не меняется: боится топ-клубы и рассчитывает на одно звено

У бело-голубых в новом сезоне старые проблемы. Если помните, в прошлом чемпионате «Динамо» не слишком удачно играло с другими топ-клубами, причём проблемы подопечных Крикунова зачастую лежали в области психологии. Сейчас картина повторяется: на старте турнира «Динамо» уже успело проиграть «Авангарду», «Локомотиву», «Трактору» и дважды «Спартаку», при этом последние два коллектива пока можно лишь с большой натяжкой причислить к элите КХЛ. Обыграть бело-голубым пока удалось только команды, стоящие ниже них в объективной иерархии – «Барыс», «Амур», «Сибирь», ХК «Сочи». Да, ещё был разгром красно-белых 5:0, но не секрет, что в том матче «Спартак» играл далеко не в оптимальном составе.



Пока получается, что «Динамо» снова пасует перед сильными соперниками. При этом у бело-голубых не видно каких-то ментальных преград, но подопечные Крикунова горят на другом. Во-первых, слабая реализация моментов. Во-вторых, колоссальная зависимость от первого звена. Да, летом в «Динамо» радовались, что собрали крутейший топ-6, но пока бело-голубых по-прежнему тащат только три человека – Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин и примкнувший к ним Даниил Тарасов. На троих они собрали уже 32 очка, и это на восемь результативных баллов больше, чем у всех остальных форвардов бело-голубых.

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Конечно, это проблема для «Динамо». «Шипачёвцы» много созидают в каждом матче, но наличие у бело-голубых всего одного острого звена существенно облегчает жизнь соперникам, которые могут сосредоточить все оборонительные резервы на трёх хоккеистах. При этом остальные ребята в команде Крикунова неплохо поддерживают темп, пытаются нагружать чужую защиту и вратаря, что-то создают, но у большинства из них просто не хватает мастерства, чтобы на постоянной основе преобразовывать активность в голы.

Крикунов: хороший вопрос, почему у «Динамо» забивает лишь одно звено. Но это к игрокам

«Динамо» пока точно не выглядит сильнее, чем в прошлом году, хотя в межсезонье менеджмент клуба приложил немалые усилия для достижения этой цели. Но сейчас, конечно, ещё рано делать глобальные выводы, ведь внутренний резерв бело-голубых никуда не делся. Москвичи будут до последнего ждать прорыва от Кагарлицкого, верить в то, что не ошиблись в Линдберге, и рассчитывать на появление фирменной результативности у Пулккинена. Других вариантов у них, собственно, и нет.