На зависть Лундквисту. Звёзды НХЛ, которые всю карьеру могут отыграть в одном клубе

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист покидает стан «синерубашечников» — его контракт был выкуплен клубом, за который швед выступал с 2005 года. По словам самого Лундквиста, он не собирается возвращаться на родину во «Фрёлунду», где выступает его брат Джоэль. Стало быть, 38-летний вратарь будет пытаться трудоустроиться в НХЛ и не войдёт в число тех звёзд, которые всю карьеру проведут в одной заокеанской команде. А этот «клуб верности и постоянства» может быть полон по-настоящему великих имён.

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Брэд Маршан и Патрис Бержерон — «Бостон Брюинз»

35-летний Бержерон и 32-летний Маршан играют в «Бостоне» всю карьеру и стали олицетворением успеха «мишек» в последние полтора десятка лет. Они вместе выигрывали Кубок Стэнли, становились чемпионами Олимпиады, брали золото МЧМ, чемпионата мира и Кубка мира. «Двусторонний» центр-универсал и знаменитый провокатор с талантами снайпера будут играть в «Брюинз» как минимум до 2022 года, когда у Бержерона закончится контракт. В том, что Патриса вряд ли отпустят в другой клуб, почти нет сомнений, и даже возрастное снижение скорости не должно повлиять на прекрасную игру на вбрасываниях и статус лучшего форварда оборонительного плана.

В том, что Кросби будет «пингвином» до самой пенсии, нет никаких сомнений. Сидни с первых дней в «Питтсбурге» опекал сам Марио, который тоже всю карьеру провёл в Стальном городе, и в будущем Сидни наверняка станет одним из руководителей «Пингвинз». Три Кубка Стэнли, бесчисленное количество индивидуальных наград и побед на международных турнирах — Кросби уже при жизни стал легендой, которую «Питтсбург» никуда не отпустит.

Судя по всему, Овечкин будет играть за «столичных» до упора. Для Александра остаётся возможность последовать примеру Павла Дацюка и ближе к завершению карьеры поиграть в КХЛ, но поверить в то, что главный герой в истории «Кэпиталз» наденет свитер другого заокеанского клуба, невозможно. У Овечкина через год закончится контракт, но владелец «Вашингтона» Тед Леонсис, сохранит Александра для своего клуба. Даже если продуктивность россиянина снизится (что пока не подтверждается статистикой), его ценность с точки зрения маркетинга слишком высока, чтобы отпустить его на сторону.

Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз — «Чикаго Блэкхоукс»

Эта парочка появилась в «Чикаго» в 2007 году и за десяток лет успела трижды привести «чёрных ястребов» к победе в розыгрыше Кубка Стэнли. Сейчас «Чикаго» переживает не лучшие времена и пытается перестраивать состав, но у обоих лидеров «Блэкхоукс» действуют контракты до 2023 года. К моменту истечения договоров оба будут ещё далеко не старыми игроками (сейчас Кейну 31 год, Тэйвзу — 32), и руководство «Чикаго» вряд ли отпустит клубных легенд играть за кого-то другого. К тому же Кейн пока способен набирать по 70-80 очков за сезон, а Тэйвз провёл уже дюжину сезонов в статусе капитана команды.

Могли выиграть Кубок Стэнли, но сошли с дистанции. Кто не доиграл в «Тампе» до чемпионства Джей Ти Миллер стал жертвой потолка, а Владислав Наместников — частью шикарного обмена Айзермана.

С Прайсом не всё так однозначно. С одной стороны, он лучший игрок «Монреаля» с самого своего появления в «Канадиенс» в 2007 году, и спорить с этим вряд ли кто-то будет. С другой стороны, слухи о том, что сам вратарь хочет покинуть команду, которая не имеет реальных шансов побороться за Кубок Стэнли, периодически возникают. В нынешнем расширенном плей-офф «канадцам» удалось пошуметь, и отдалённое будущее «Монреаля» вполне может быть светлым. Но Прайсу уже 33 года, он никогда не играл в финале и в ближайшие пару лет вряд ли получит такую возможность. С контрактом в $ 10,5 млн Прайса вряд ли кто-то захочет взять, поэтому Кэри наверняка останется в «Монреале» до 2026 года, пока действует нынешний договор. А там, в 39 лет, можно и карьеру заканчивать, поскольку статус первого номера для Прайса будет уже находиться под вопросом.

Стивен Стэмкос — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Я живу в этом городе уже 12 лет, это лучшее хоккейное место в Америке», — заявил Стивен на празднованиях в честь завоевания Кубка Стэнли. Стэмкосу 30 лет, он капитан «Тампы», и в дни, свободные от травм, играет эффективно и результативно. Другое дело, что количество повреждений с годами только увеличивается: в сезоне-2013/2014 он сломал ногу перед самой Олимпиадой в Сочи и «пролетел» мимо золотой медали, нынче удивительным образом сыграл 5 смен в финале Кубка Стэнли, забил гол и за счёт этого считается полноправным обладателем трофея.



Стэмкоса в «Тампе» любят и ценят. Его нынешний контракт на $ 8,5 млн будет действовать до 2024 года, и если учесть историю травм, то покупать звёздного возрастного хоккеиста, страдающего от постоянных повреждений, вряд ли кто-то захочет. А в «молниях» он всегда сможет остаться, если будет уступчив в переговорах, да и уходить из чемпионской команды вряд ли захочется.

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31-летний канадец играет за «Даллас» с 2009 года. В 2015 году он выиграл «Арт Росс Трофи» как самый результативный хоккеист сезона, последние 8 лет является капитаном «Старз», но других титулов с техасцами выиграть пока не сумел. Нынешнее поражение в финале больно ударило по самолюбию Бенна, который почти ничего не смог ответить на вопросы во время последней пресс-конференции — лишь молчал, вздыхал и хватался за лицо руками. Его почти 10-миллионный контракт будет действовать до 2025 года, и вряд ли форвард захочет куда-либо уходить, учитывая неплохой потенциал «Далласа». При этом нельзя исключить повторение сценария с Майком Модано, который после многих лет капитанства в «Старз» напоследок ушёл в «Детройт» — стан одного из главных соперников.

Дрю Даути — «Лос-Анджелес Кингз»

Даути сейчас 30 лет, а контракт с «Кингз» рассчитан до 2027 года. Да, в последнее время защитник несколько растерял свои навыки супермена, но и «Лос-Анджелес» перестал быть той командой, которая выиграла два Кубка Стэнли за три сезона. Даути — один из лучших игроков обороны современности, способный выполнять огромный объём работы, и шансы на смену команды в НХЛ у него чрезвычайно малы.

Остон Мэттьюс — «Торонто Мэйпл Лифс»

В нынешнем «Торонто» много звёзд, но именно Мэттьюс — главная звезда команды на ближайшее десятилетие. Через три года форварду придётся подписывать новый контракт, но трудно поверить в то, что Остон и «кленовые листья» не договорятся. Даже при отсутствии спортивного результата для «Мэйпл Лифс» популярность Мэттьюса постоянно растёт. И единственное, что может смущать болельщиков «Торонто», — это то, что Остон американец, да ещё и с мексиканскими корнями.

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль — «Эдмонтон Ойлерз»

С Макдэвидом всё понятно — его вряд ли ждёт судьба Уэйна Гретцки, которого на пике карьеры обменяли из чемпионского «Эдмонтона» в богатую Калифорнию. Новый канадский мессия «нефтяников» пока ничего не добился на уровне клубов, но в какой-то из будущих сезонов наступит и его черёд поднимать Чашу над головой. Макдэвид — новый герой «Ойлерз», которого клуб будет сохранять всеми доступными способами до самого конца.



С немцем Драйзайтлем всё немного сложнее, но пока его эффективность настолько высока, что представить его в другой команде просто невозможно. Кроме всего прочего, расставание с такой крупной фигурой вряд ли будет происходить без консультаций с тем же Макдэвидом, а он вряд ли захочет терять столь квалифицированного партнёра.