Провальный старт. 12 легионеров в КХЛ, не отрабатывающих свои деньги

Регулярный чемпионат КХЛ продолжает набирать обороты, однако некоторые зарубежные хоккеисты не оправдывают возложенных на них ожиданий. Рассказываем про иностранцев, которые пока не отрабатывают свою зарплату. Всем перечисленным пора серьёзно прибавлять в игре.

Восемь игроков, проваливших старт сезона КХЛ на Западе. От них вреда больше, чем пользы Без главного приобретения московского «Динамо» в межсезонье здесь обойтись не могло. Дмитрий Кагарлицкий и сам не скрывает разочарования.

в. Адам Рейдеборн («Ак Барс»), 28 лет

5 игр, 2 победы, 2 поражения, 90,3% отражённых бросков, 2,15 коэффициент надёжности

Швед Рейдеборн пока явно находится не в своей тарелке. Он проигрывает конкуренцию молодому Тимуру Билялову, выглядит слабо и неуверенно, хотя в прошлом сезоне скандинав смотрелся интереснее. Неудивительно, что Дмитрий Квартальнов при всей своей любви к молодёжи больше рассчитывает на Билялова. Хотя сейчас весь «Ак Барс» находится в игровом кризисе.

в. Харри Сятери («Сибирь»), 30 лет

10 игр, 4 выигрыша, 5 поражений, 88,6% отражённых бросков, 3,28 коэффициент надёжности

Из-за болезни и слабой предсезонки проваливается финн Харри Сятери. В прошлом плей-офф он тащил «Сибирь» в серии с «Автомобилистом», а сейчас не похож сам на себя. Учитывая, что у новосибирцев и так далеко не самый сильный состав, слабая игра Сятери сказывается на команде вдвойне.

в. Марек Лангхамер («Амур»), 26 лет

5 игр, 0 выигрышей, 4 поражения, 89,2% отражённых бросков, 3,91 коэффициент надёжности

Аналогичная ситуация с чехом Лангхамером из «Амура». Марек получает приличные деньги, но молодой Аликин ничем не хуже. Тогда зачем переплачивать? Братья Зогорна, пропустившие старт чемпионата, уже набрали форму и выглядят неплохо, а вот игра вратаря Лангхамера на данный момент оставляет желать лучшего.

з. Шон Лалонд («Северсталь»), 30 лет

9 игр, 1 (0+1) очко, «-4» показатель полезности

«Северсталь» при скромном бюджете проводит неплохой чемпионат, но вот легионеры в команде Андрея Разина явно не блещут. Возрастной защитник Лалонд, неплохо выступавший в «Адмирале», в Череповце как-то сник. С прямыми обязанностями Шон справляется плохо, в атаке тоже не помогает. Не удивимся, если вскоре будут приняты определённые меры.

з. Якуб Ержабек («Витязь»), 29 лет

9, 1 (0+1), «-1»

Ержабек в последние годы стал настоящим лидером, а может даже символом «Витязя». Тем удивительнее наблюдать за игрой чеха в нынешнем сезоне. Провалы в обороне, слабая игра в атаке, какая-то нервозность на льду. И это с опытом Якуба! В общем, пришло время выходить на свой уровень, так как нынешняя игра Ержабека никуда не годится.

з. Давид Рундблад (ХК «Сочи»), 29 лет

7, 0, «-6»

Шведский защитник Рундблад, на которого рассчитывали как на игрока первой пары, просто проваливается в «Сочи». Всё-таки не зря в СКА вовремя почувствовали момент и избавились от этого скандинавского игрока. Первой парой здесь не пахнет даже близко. Ни одного набранного очка в семи матчах и отрицательный коэффициент полезности «-6» говорят сами за себя.

н. Харри Песонен («Металлург» Мг), 32 года

10, 3 (1+2), «-2»

Намного сильнее должен играть чемпион мира в составе сборной Финляндии Харри Песонен. В «Магнитку» финна звали для того чтобы он много забивал, тащил команду к победам, делал разницу в игре. Что мы видим сейчас? Песонен играет ничуть не лучше многих российских хоккеистов. Пришло время серьёзно прибавлять. Думается, что сам Харри прекрасно это понимает.

Харри Песонен Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Понтус Оберг («Трактор»), 27 лет

11, 5 (2+3), «-2»

Похожее можно сказать про шведского форварда «Трактора» Оберга. Изначально планировалось, что Понтус будет зажигать в тройке с Седлаком и Гикой, однако у Оберга явно не пошло. В результате его передвинули к Бывальцеву и Калинину, но и в этом звене скандинав не блещет. А ведь иностранцы в «Тракторе» получают самые большие зарплаты. Выводы напрашиваются сами.

н. Франсис Паре («Динамо» Мн), 33 года

10, 4 (0+4), «+3»

Минское «Динамо» — главная сенсация КХЛ со знаком «плюс». Минчане просто замечательно идут по турнирной дистанции, по полной программе отвечая многочисленным критикам. Но есть игроки, которые работают слабо. Один из них Франсис Паре, за 10 матчей не забросивший ни одной шайбы. Это говорит о том, что со своими прямыми обязанностями канадец попросту не справляется.

Восемь игроков, проваливших старт сезона КХЛ на Востоке. Во что они играют? Игра этих хоккеистов только вредит их командам, а ведь на многих из них возлагали большие надежды.

н. Антон Ландер («Локомотив»), 29 лет

5, 1 (1+0), «-1»

Странно, что в «Локомотиве» до сих пор терпят безвольную игру Ландера. Причём всё это началось уже давно, как только Антон перебрался в Ярославль из «Ак Барса». Получив огромные деньги, швед просто бросил играть. В нынешней регулярке Антон тоже ничем особым не запомнился, а затем и вовсе выбыл из строя из-за болезни. Одним словом, такие иностранцы «железнодорожникам» точно не нужны. Тем более когда полно доморощенной перспективной молодёжи.

н. Линус Юханссон (ХК «Сочи»), 27 лет

6, 0, «-3»

Юханссон, проводящий в КХЛ дебютный сезон, больше похож на пассажира, нежели на игрока, готового приносить результат. В «Сочи» уже отмечали, что ждут от своих иностранцев большой самоотдачи и результативной игры. Но, видимо, у Рундблада и Юханссона совершенно иное мнение на сей счёт. Ни одного набранного очка за шесть игр у шведского форварда не лезут ни в какие рамки. Линус проваливает сезон.

н. Адам Лишка («Северсталь»), 20 лет

9, 1 (0+1), «-4»

Похоже, Лишку перехвалили. В прошлом сезоне Адам стал белым пятном в команде, классно себя проявлял и много забивал. Теперь же Лишка – это бледная тень себя прошлогоднего. Отрицательная полезность, ни одной шайбы за девять игр, какая-то вялость и медлительность на льду. Странно, что Разин продолжает это терпеть, хотя особого выбора у «Северстали» с её небольшими возможностями просто нет.