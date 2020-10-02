«Динамо» ошиблось в обмене? 17-летний Чибриков бьёт рекорды СКА, а Кагарлицкий молчит

Ставка на ближайший сезон против ставки на будущее

1 июня 2020 года московское «Динамо» и СКА завершили один из самых громких обменов минувшего межсезонья. В Москву вернулся нападающий Дмитрий Кагарлицкий, а клуб из Санкт-Петербурга получил спортивные права на трёх кандидатов в юниорскую сборную России — защитника Павла Минтюкова, нападающих Даниила Лазутина и Никиту Чибрикова.

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«Обмен с петербургским СКА состоялся. Дмитрий Кагарлицкий возвращается в «Динамо». Важно, что в этом трансфере помимо клубов был заинтересован и сам хоккеист. Мы общались с Дмитрием и быстро пришли к договорённости о пересмотре его действующего контракта. Решение включить в сделку трёх молодых воспитанников школы далось нелегко. Мы непременно будем следить за их карьерой», — говорил тогда генеральный директор московского клуба Евгений Кровопусков.

Летом этот обмен рассматривался однозначным образом – бело-голубые сделали мощную ставку на ближайший сезон, тогда как руководство СКА продолжило целенаправленную политику, направленную на сбор лучших молодых игроков России в одном месте. Тренерский штаб «Динамо» видел Кагарлицкого в первой тройке нападения вместе с Вадимом Шипачёвым и Дмитрием Яшкиным и возлагал огромные надежды на данное сочетание.

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«В принципе, я доволен тем составом, который имею в распоряжении. С Дмитрием я разговаривал. Жалко, что пришлось расстаться с тремя ребятами, но так бывает. Мы знаем, что двое из них уже собрались ехать в Канаду. Делаем ставку на следующий сезон», — заявил главный тренер москвичей Владимир Крикунов.

«После переговоров с руководством СКА принял решение остаться в России»

Обратите внимание на слова Крикунова касательно отъезда юниоров в Канаду. В стане динамовцев на тот момент действительно были уверены, что как минимум Минтюков и Чибриков продолжат свои карьеры за океаном. И если Минтюков действительно подписал контракт с клубом OHL, то в случае с Чибриковым руководству СКА удалось найти нужные аргументы, чтобы оставить хоккеиста в России.

«Была некоторая договорённость с командами из CHL, когда выступал в «Динамо». Была мысль уехать, но после обмена в Санкт-Петербург и переговоров с руководством СКА принял решение остаться в России и развиваться здесь.

Всегда ищу команду, где смог бы развиваться, прогрессировать и конкурировать, находить что-то новое. В Канаду собирался уехать, потому что хотел прибавить в активной игре, но СКА тоже играет в современный, активный хоккей. Плюс хоккейные условия в Санкт-Петербурге будут лучше, чем в Северной Америке», — объяснил Чибриков своё решение.

Вряд ли 17-летний нападающий даже в самых радужных надеждах предполагал, какой поворот судьбы ждёт его уже в ближайшем будущем. И совершенно точно никто не мог представить, что молодой юниор забросит свою первую шайбу в карьере раньше, чем Кагарлицкий отличится за «Динамо».

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Самый молодой состав в истории КХЛ

Но пандемия коронавируса и здесь сыграла решающую роль. В середине сентября «армейскую» команду накрыла целая волна заражений злосчастным вирусом. Команда из Санкт-Петербурга практически в полном составе потеряла тренерский штаб и 18 игроков основного состава. Из этой ситуации у «армейцев» было всего два выхода – или получать технические поражения или бросать в бой всю свою молодёжь. СКА выбрал второй вариант.

23 сентября средний возраст команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» составил 20 лет и 263 дня, что стало самым молодым составом за всю историю лиги. Прежний рекорд молодости КХЛ среди игроков, выходивших на лёд в одном матче, был установлен ярославским «Локомотивом» в матче с «Витязем» в сезоне-2019/2020. Средний возраст игроков «железнодорожников» в той встрече составлял 21 год и 184 дня.

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Чибриков, Илья Иванцов и Арсений Коромыслов стали первыми хоккеистами 2003 года рождения, принявшими участие в матче КХЛ. В первом матче в КХЛ молодых игроков СКА хватило на два периода равной борьбы, а в заключительном отрезке опытная «Сибирь» дожала дерзких юниоров.

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Согласно медицинскому регламенту КХЛ, в случае положительного теста на коронавирус игрок в обязательном порядке выбывает из строя на две недели. Таким образом, юниоры СКА получили ещё несколько шансов проявить себя на взрослом уровне. Дела у питерской команды начали улучшаться от матча к матчу. Сначала поражение по буллитам во встрече с «Ак Барсом», затем волевая победа в Новосибирске и наконец настал черёд гостевому матчу с «Амуром».

На 16-й минуте встречи в Хабаровске счёт в матче открыл 17-летний Чибриков. Благодаря этому голу он стал самым молодым автором шайбы за СКА в истории лиги. На момент матча с «Амуром» возраст хоккеиста составил 17 лет и 229 дней. Ранее автором самого молодого гола в истории клуба в лиге являлся Василий Подколзин, отличившийся в возрасте 18 лет и 211 дней. Клубу удалось создать систему, когда все команды играют в одно и то же, и игроки, пусть даже очень перспективные, но ниже уровнем вписываются в неё и вливаются. Меняются тренеры на скамейке, игроки, но решают далеко не только лидеры, забивает Бринкман и вот теперь Володин с Чибриковым.

17-летний Никита Чибриков стал самым молодым автором шайбы за СКА в истории КХЛ

Также Чибриков стал первым в КХЛ хоккеистом 2003 года рождения, кому удалось отметиться заброшенной шайбой. Помимо этого, Никита вошёл в топ-10 самых молодых авторов голов во всей лиге. Примечательно, что из этой самой десятки Чибриков вытеснил обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова. Свой первый гол в КХЛ воспитанник челябинского хоккея забил за «Трактор», когда ему было 17 лет и 238 дней.

А как дела у Кагарлицкого?

Спойлер – всё плохо. Любопытно, что дебютный гол в карьеру Чибриков забил раньше, чем Кагарлицкий откроет счёт своим шайбам за «Динамо» в текущем сезоне. 30-летний форвард действительно начал чемпионат в первом звене с Шипачёвым и Яшкиным, как это и виделось летом. Но дела у звёздного сочетания не задались. После трёх поражений на старте регулярки Крикунов очень быстро перевёл Дмитрия в третью тройку нападения, но и эта затея не сработала. Следом форварда попробовали в иностранном звене с Оскаром Линдбергом и Теэму Пулккиненом, а всего за 11 матчей в сезоне Кагарлицкий уже успел поиграть с четырьмя центральными нападающими, но найти нужную химию с партнёрами у 31-летнего форварда на данный момент не получается.

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Возможно, что именно в постоянной перемене партнёров и кроятся проблемы хоккеиста. Безголевая серия Дмитрия в КХЛ насчитывает уже 17 матчей. В последний раз Кагарлицкий праздновал успех ещё 22 декабря 2019 года в матче с магнитогорским «Металлургом». На тот момент Дмитрий ещё был игроком СКА. Новый шанс исправить положение нападающему представится уже в ближайшее воскресенье, когда динамовцы на домашнем льду примут занимающий последнее место в лиге китайский «Куньлунь Ред Стар».

В любом случае, посыпать пеплом голову боссам бело-голубых ещё рано. Ошиблось «Динамо» в обмене Кагарлицкого на трёх юниоров или не ошиблось станет ясно только по итогам выступления нападающего в плей-офф. Если, конечно, этот самый плей-офф ещё состоится. Предыдущий сезон наглядно показал нам, как опасно строить долговременные планы в условиях коронавируса.