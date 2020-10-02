Десятка драфта тогда и сейчас. Клубы НХЛ 57 раз прошли мимо главной звезды — Кучерова

Никита мог бы сейчас с Макдэвидом и Драйзайтлем. Но ему и в «Тампе» неплохо.

«Чемпионат» продолжает серию материалов о драфтах НХЛ прошлых лет, сегодня рассмотрим 2011 год. Переигрывать этот драфт непросто, потому что он был полон талантливых хоккеистов – в первой десятке нет откровенных «пассажиров», а настоящие алмазы находились и во втором, и в четвёртом, и даже в седьмом раундах (но Ондржей Палат в нашу подборку не попал – слишком высокая конкуренция).

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Ньюджент-Хопкикс не стал спасителем «Эдмонтона», а лучше всего заиграл тогда, когда с него окончательно сняли эту обязанность, то есть после появления Макдэвида и Драйзайтля. Канадец отлично смотрится на вторых ролях, но никак не на первых.

Кучеров – главная кража этого драфта и главная звезда НХЛ прямо сейчас, но в 2011-м клубы НХЛ 57 раз прошли мимо него. Он мог бы играть с Макдэвидом и Драйзайтлем, но ему и в «Тампе» неплохо. Лучший бомбардир, лучший снайпер, лучший ассистент, по показателю полезности на этом драфте Кучеров обскакал даже Шона Кутюрье и уступает только Палату. Чувствуя поддержку и безграничное доверие «Тампы», он быстро вырос в одну из главных звёзд лиги. На его счету уже есть «Харт», «Тед Линдсей», «Арт Росс», а на днях добавился Кубок Стэнли.

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Нельзя сказать, что «Колорадо» просчиталось со своим выбором, вовсе нет. Они получили капитана (самого молодого в истории НХЛ), отличного партнёра для Маккиннона и Рантанена, нападающего, который выводит из себя соперников, бьётся на пятачке, выполняет большой объём черновой работы.

Сейчас сложно представить «Колорадо» без его задиристого Ландескога, но Шайфли стал одним из лучших центров в НХЛ, который стабильно выдает один сильный сезон за другим, а по количеству очков в среднем за игру на этом драфте уступает только Кучерову и Годро.

Кто скажет, что Юбердо был плохим выбором? В преддрафтовый год он стал чемпионом QMJHL и обладателем Мемориального Кубка, став MVP в обоих турнирах, выиграл золото Глинки со сборной Канады. В дебютном сезоне за «Флориду» был признан лучшим новичком НХЛ и уже несколько лет является одним из главных лидеров атак «Пантерз».

Но к Юбердо можно немного придраться за не слишком ответственную игру в обороне. Кутюрье, между тем, является одним из самых недооцененных игроков лиги. По бомбардирским свершениям он немного уступает Юбердо, но только потому, что первые годы в «Филадельфии» играл в нижних звеньях. Став первым центром команды, Кутюрье резко прибавил в результативности, а в этом году получил заслуженный «Селке Трофи».

4. «Нью-Джерси»: Адам Ларссон – Коннор Хеллебайк (№ 130 на драфте-2012)

Перед драфтом Ларссона сравнивали с самим Никласом Лидстрёмом и даже рассуждали о том, что в будущем он сможет переплюнуть великого шведского защитника. А кто-то даже агитировал «Эдмонтон» взять его под первым номером. Ларссон оказался неплохим защитником, но уж никак не вторым Лидстрёмом. Он практически никак не помогает в атаке, не обладает выдающимся броском, да и вообще хорош разве что для третьей пары.

Хеллебайк по возрасту проходил на драфт-2011, но в том году он только закончил школу и не приглянулся никому на драфте даже в юниорских лигах США, не то что в НХЛ. Даже год спустя раньше него выбрали Энтони Столаржа, Малкольма Суббэна и штук пять-шесть вратарей, которые так и не доросли до лучшей лиги мира. В этом году Хеллебайк выиграл «Везину» и весь сезон был одним из главных героев «Виннипега», а ведь он мог бы стать отличным преемником для Мартина Бродо.

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5. «Айлендерс»: Райан Строум – Габриэль Ландеског (№ 2)

Строум никогда не был фаворитом драфта, но серьёзно поднял свои акции мощным сезоном в OHL, набрав 106 очков за «Ниагару». Ещё несколько лет ему понадобилось, чтобы закрепиться в НХЛ, но настоящим «решалой» так и не стал. В этом сезоне Строум установил личный рекорд результативности, но только потому, что его прокачал Артемий Панарин, с передач которого забьёт любой.

Ландеског в «Колорадо» практически сразу же показал себя настоящим лидером, который будет делать всё для победы. Он пришёл, когда у «Эвеланш» всё было плохо, и дорос с командой до одного из постоянных претендентов на Кубок Стэнли. «Айлендерс», особенно в те времена, нужен был такой лидер.

Зибанеджад здорово выступал в юниорских сборных, в Швеции с 17 лет выступал во взрослой лиге, а приехав в НХЛ, показывал стабильный прогресс год за годом. Но настоящий прорыв Зибанеджад совершил только в последние два года, после перехода в «Рейнджерс», до этого его максимумом было 51 очко в сезоне-2015/2016.

Годро был задрафтован в четвёртом раунде, до НХЛ добрался только к 2014 году, но уже не сырым, а вполне цельным игроком. Не зря в Америке его называют Джонни Хоккей. В отличие от шведа, он ни разу не набирал меньше 61 очка в НХЛ, стабильно забивал по 20-30 голов, а у «Калгари» после его прихода исчезла проблема попадания в плей-офф. Годро – один из тех крайних нападающих, которые не зависят от центрального, а маленькие габариты он компенсирует страстью и потрясающим мастерством. Он является третьим бомбардиром с того драфта, хотя провёл на 50-150 матчей меньше остальных.

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Так как почти все в топ-10 этого драфта выросли в сильных игроков мирового уровня, их бы неизбежно выбрали и не переигровке. «Виннипег» мог бы забрать и Ньюджент-Хопкинса, но Юбердо, особенно в последние годы, выглядит сильнее.

Ньюджент-Хопкинс, конечно, не дотянул до № 1, но это не значит, что его не должны были выбрать в топ-10. В конце концов, он всё ещё пятый снайпер и бомбардир этого драфта, великолепно играющий в большинстве.

9. «Бостон»: Дуги Хэмилтон – Дуги Хэмилтон

Хэмилтон уже давно не играет за «Бостон», но история показала, что он стал лучшим защитником этого драфта, так что его место в топ-10 – вполне заслуженное. Хэмилтон не сошёлся характером с партнёрами ни в «Бостоне», ни в «Калгари», но нашёл своё место в «Каролине». Он всегда был результативным защитником, который берёт на себя огромный объём работы, умеет доминировать и переворачивать ход матчей.

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10. «Миннесота»: Юнас Бродин – Мика Зибанеджад (№ 6)

Бродин вырос в добротного защитника-домоседа, и нельзя сказать, что «Миннесота» с ним прогадала. Но защитников в хоккейном штате можно солить, а ярких нападающих днём с огнём не сыщешь.

Тем более крутые центры в «Миннесоте» давно кончились – кто-то состарился, иных раздали в другие команды. Зибанеджад им бы очень пригодился, особенно в нынешней форме.