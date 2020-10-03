Приятно удивили. Хоккеисты КХЛ, ставшие открытиями на старте сезона

В КХЛ остался позади яркий и результативный сентябрь. Первый месяц турнира подарил нам не только праздник атакующего хоккея, но и несколько настоящих игроков-открытий. Мы рассказываем о тех парнях, которые сыграли выше ожиданий и смогли приятно удивить на старте регулярки.

Павел Карнаухов (ЦСКА)

Статистика: 10 игр, 5 (5+0) очков, «+2»

В прошлом сезоне Карнаухов призывался Алексеем Кудашовым в сборную России, однако это говорило, скорее, о личных симпатиях тренера к этому хоккеисту, чем о его реально высоком уровне. В ЦСКА Карнаухов остаётся центральным нападающим для нижних звеньев, неплохим чекером, но вовсе не гигантом результативности.

Но в нынешнем сезоне Карнаухов неожиданно раззабивался. После десяти игр на его счету пять шайб, хотя ранее Павел никогда не забивал более четырёх голов за всю регулярку. Форвард по разу огорчил «Сочи» и «Магнитку», но больше всего удивил его хет-трик в ворота «Спартака».

Артём Демков («Динамо» Мн)

Статистика: 10 игр, 7 (6+1) очков, «+1»

Минское «Динамо» — само по себе команда-открытие, и здесь можно выделить практически каждого хоккеиста. Например, могли ли вы представить, что списанные российскими топ-клубами Клинкхаммер и Козун начнут феерить почти в каждой игре за «зубров»?

Но, всё-таки, легионеров в «Динамо» и брали, как главных надежд. А вот кто действительно удивляет в минской команде, так это нападающий Артём Демков. Большую часть своей карьеры он «пылил» в непритязательном белорусским чемпионате, а когда пытался попробовать свои силы в КХЛ («Динамо» и «Сочи»), то выглядел блёкло, слабо и незаметно.

Но в нынешнем сентябре с 31-летним Демковым происходят удивительные метаморфозы. Он забивает на уровне ведущих легионеров-одноклубников и завоёвывает у Крэйга Вудкрофта всё больше игрового времени.

Даниил Мироманов (ХК «Сочи»)

Статистика: 9 игр, 5 (1+4) очков, «-1»

Команда Александра Андриевского ужасно выглядит на старте чемпионата, но если к кому и нет вопросов по игре, так это к Даниилу Мироманову. Для воспитанника московской школы «Созвездие» это второй заход в южный клуб, и пока он получается весьма качественным. Мироманов довольно хорош на обеих сторонах площадки, имеет очень достойный для игрока «Сочи» показатель полезности, а ещё является лучшим бомбардиром своей команды. Пока легионеры «леопардов» стараются прийти в себя, клубу не даёт упасть на самое дно именно скромный защитник-ноунейм, проведший прошлый сезон в ВХЛ в системе петербуржского СКА.

Владислав Кодола («Северсталь»)

Статистика: 10 игр, 6 (3+3) очков, «+7»

В череповецком клубе подобралось немало интересных нападающих и потенциальных лидеров атак, но пока в «Северстали» ярче всех выделяется скромный Владислав Кодола. Форвард, успевший в прошлом сезоне сыграть из за российскую, и за белорусскую сборную, сейчас является одним из лучших снайперов череповчан, главным бомбардиром и имеет показатель полезности на уровне нападающего топ-клубов.

Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Семён Чистяков («Авангард»)

Статистика: 13 игр, 2 (0+2) очка, «+2»

В «Авангарде» нельзя не отметить молодого Егора Чинахова, уже забившего четыре гола в этом сезоне, однако прогресс омского нападающего прогнозировался ещё летом. А вот кто действительно удивляет, так это погодка Чинахова, защитник Семён Чистяков.

В прошлом сезоне Чистяков был выменян «Авангардом» из Уфы, доиграл чемпионат в МХЛ, а уже на старте нового первенства оказался в числе основных защитников взрослой команды. Тут, конечно, помогли и травмы Чудинова с Поккой, вынужденно увеличившие игровое время Семёна, однако есть ощущение, что Чистяков пробился бы в «Авангард» и при полном боекомплекте у «ястребов». Динамичный, компактный, не по годам спокойный и надёжный защитник покорил Боба Хартли своей уверенной игрой, и сейчас Чистяков заслуженно занимает место в топ-4 обороны «Авангарда», а заодно готовится к выступлению на ближайшем МЧМ.

Статистика: 12 игр, 14 (3+11) очков, «+9»

Оказывается, даже такой всеми признанный мастер, как Павел Дацюк, может стать открытием чемпионата. А как иначе, если в 42 года форвард «Автомобилиста» не только не рассыпает песок по площадке, но и претендует на звание лучшего нападающего первого месяца турнира? Дацюк пока стабильно бодр, свеж и результативен, балует шикарными передачами партнёров и уже делит с Теэму Хартикайненом первое место в споре лучших бомбардиров КХЛ. Очень любопытно, насколько долго сможет Волшебник поддерживать такой сумасшедший темп.

Дацюка отправляли на пенсию. Звёздный форвард выдал крутой старт в КХЛ Олимпийский чемпион готов дать фору молодым хоккеистам.

Статистика: 8 игр, 5 (3+2) очков, «+1»

Молодой уфимский нападающий, которого через несколько дней будут драфтовать в НХЛ, получил место в составе «Салавата» в нынешнем сезоне, однако оно не совсем соответствовало его амбициям. Другое дело началось, когда основу уфимцев сразил коронавирус, и Амиров оказался сначала в ведущем звене «Салавата», а затем и вовсе остался едва ли не единственной надеждой башкирской команды в атаке.

«Салават» лишился всех лидеров. За Уфу принялся забивать Амиров Уфимцы проиграли «Автомобилисту» дублирующим составом, но не ударили в грязь лицом.

Груз ответственности не сломил 19-летнего форварда. Амиров продемонстрировал хорошее голевое чутьё, отменный бросок и умение бороться на пятачке. На ближайшем выезде «Салават» по-прежнему не сможет рассчитывать на своих привычных лидеров, так что у Родиона есть прекрасный шанс подкрепить прогресс.

Статистика: 12 игр, 7 (5+2) очков, «+8»

В ЦСКА Калинин выиграл Кубок Гагарина, но в плане личностного роста серьёзно просел, превратившись в узкопрофильного ролевика. В «Трактор» летом Сергей уезжал вынужденно (всему виной был огромный контракт), но в Челябинске у Калинина была отличная возможность доказать всем и самому себе, что он может большее, чем биться-бороться в углах площадки и набирать по 10 очков за сезон.

Вероятно, на Урале Калинина вдохновила капитанская нашивка, и Сергей сразу же принялся за дело. Он стал настоящим лидером «Трактора» и королём пятачка и вместе с Виталием Кравцовым пытался тащить челябинский клуб, пока спали легионеры. Сейчас, очевидно, что Калинин в «Тракторе» чувствует себя максимально уверенно и даже готов провести лучший сезон в карьере.

Ефим Гуркин («Сибирь»)

Статистика: 13 игр, 7 (2+5) очков, «+3»

Гуркин – главное откровение из состава «Сибири» на старте турнира. Скромный защитник-домосед, никогда не хватавший с неба звёзд, летом был призван укрепить оборону новосибирского клуба, но пока Ефим явно перевыполняет план. Он не только один из самых полезных хоккеистов «Сибири», к которому минимум претензий по игре в обороне. Гуркин ещё и внезапно обнаружил атакующие наклонности – неплохой бросок и умение подыграть нападающим.

Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

Статистика: 12 игр, 12 (7+5) очков, «+3»

Нельзя сказать, что от Галиева мы не ждали атакующей прыти, но здесь удивительно другое – Станислав откровенно выделяется из ряда всех форвардов «Ак Барса», хотя в командах Дмитрия Квартальнова обычно силён принцип коллективной ответственности. Но в нынешнем казанском клубе никто из нападающих не дотягивает до Галиева. Станислав был хорош на старте сезона в связке с Данисом Зариповым, а затем принялся чуть ли не в одиночку спасать угодивший во внезапное пике коллектив. В результате у Галиева уже 12 очков, 7 голов и место в топ-5 КХЛ в бомбардирских и снайперских списках. Если форвард со временем не уйдёт в тень, как это бывало с Галиевым в прошлые годы, то должен провести свой самый яркий казанский сезон в карьере.