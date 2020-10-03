Десятка драфта тогда и сейчас. Не Якупов, а Василевский должен был войти в историю НХЛ

«Чемпионат» продолжает серию материалов о драфтах НХЛ прошлых лет, сегодня рассмотрим 2012 год. Первую десятку этого драфта можно собирать десятки раз, и каждый раз получится очень даже ничего. Василевский – без вопросов первый, Форсберг – второй, а дальше — во что горазда фантазия. Мы честно попытались, но ни в коем случае не утверждаем, что этот топ – истина в последней инстанции.

Десятка драфта тогда и сейчас. Клубы НХЛ 57 раз прошли мимо главной звезды — Кучерова Никита мог бы сейчас играть с Макдэвидом и Драйзайтлем. Но ему и в «Тампе» неплохо.

1. «Эдмонтон»: Наиль Якупов – Андрей Василевский (№ 19)

Один из четырёх первых номеров, которые в прошедшем десятилетии забрали «нефтяники», и одно из главных разочарований этого драфта. Якупов вошёл в историю как третий и на данный момент последний россиянин, выбранный под первым номером. Он не был обделён талантом, но по разным причинам не смог закрепиться ни в «Эдмонтоне», ни вообще в НХЛ. Даже в КХЛ он уезжал в СКА, но и там не стал лидером, а сейчас выступает за «Амур».

Если бы «Эдмонтон» мог заглянуть в будущее, в 2012-м Василевский стал бы четвёртым вратарём в истории, которого выбрали под первым номером. Андрей приехал в НХЛ через два года после драфта, и уже в первом сезоне закрепился в «Тампе» и даже успел выиграть свой первый матч в финале Кубка Стэнли. Дальше – больше. Он является лидером среди вратарей драфта по коэффициенту надёжности, проценту отражённых бросков, «сухарям», занимает второе место по победам, имеет в активе «Везину» и Кубок Стэнли. Василевский прямо сейчас – сильнейший вратарь в мире, и даже страшно представить, чего достиг бы «Эдмонтон», имея в составе не только Макдэвида с Драйзайтлем, но и Васю.

«Самый разочаровывающий первый номер драфта в истории». Реакция Америки на обмен Якупова Наиль уже давно не играет в НХЛ, но там по-прежнему следят за ним. Обмен в Хабаровск дал повод вспомнить его карьеру.

2. «Коламбус»: Райан Мюррей – Филип Форсберг (№ 11)

Мюррей был вторым в преддрафтовых рейтингах, и «Коламбус» рассчитывал получить ведущего защитника, который здорово действует как в обороне, так и в атаке. Не сказать, что он оказался плохим защитником, просто слишком хрустальным — из восьми сезонов в НХЛ Мюррей провёл только один полноценный. В «Коламбусе» его уже давно затмили Сет Джонс и Зак Веренски, так что тратить на такого игрока второй пик вышло расточительно.

Куда дальновиднее было бы потратить свой выбор на лучшего бомбардира драфта Филипа Форсберга. Ярких креативных нападающих «Блю Джекетс» тогда очень не хватало (и сейчас, после ухода Панарина, тоже не хватает), а Форсберг мог бы легко стать лицом клуба. Форсберг много забивает и, что также важно, совершенно не теряется в плей-офф (49 очков в 65 матчах).

3. «Монреаль»: Алекс Гальченюк – Теуво Терявяйнен (№ 18)

«Монреаль» поставил на Гальченюка, даже несмотря на то, что он пропустил весь преддрафтовый сезон из-за травмы. Нападающий имел хорошие атакующие задатки, но на взрослом уровне стать звездой не сумел. Его главная проблема – нестабильность, из-за которой он так и не нашёл места в «Монреале», а в этом сезоне без особых успехов начал путешествовать по клубам.

Этот драфт был богатым на вратарей, но у «Монреаля» к тому времени уже был Кэри Прайс, так что логичнее было взять следующего лучшего нападающего. Терявяйнен прогрессирует каждый год, успел выиграть Кубок Стэнли с «Чикаго», потом оказался жертвой потолка зарплат и отправился в «Каролину». Он второй после Форсберга по очкам в среднем за игру (0,68), он стал одним из ключевых факторов возрождения «Харрикейнз» и за последние три сезона ни разу не набирал меньше 60 очков, при этом являясь самым полезным нападающим команды.

Финны сделали для Свечникова красивый гол. Их тройка играет в советский хоккей Его связка с Ахо и Терявяйненом — бальзам на душу болельщиков.

4. «Айлендерс»: Гриффин Райнхарт – Мэтт Мюррей (№ 83)

Райнхарт – ещё один игрок, который полностью «сдулся», перейдя на профессиональный уровень. В WHL он дважды становился чемпионом, признавался самым ценным игроком плей-офф, дважды играл за сборную Канады на МЧМ. В НХЛ он провёл в общей сложности 37 матчей, окончательно скатился до АХЛ, а прошлый сезон играл за «Куньлунь».

«Айлендерс» в итоге обратили ситуацию в свою пользу, обменяв Райнхарта на драфт-пик, которым выбрали Мэтью Барзала. Но вместо этих сложностей они могли бы получить основного вратаря на будущее. Мэтт Мюррей, пусть и сдал в последние годы (за два года он получил три сотрясения мозга), но на старте карьеры успел выиграть два Кубка Стэнли и вытеснить Марка-Андре Флёри из ворот «Питтсбурга».

5. «Торонто»: Морган Райлли – Коннор Хеллебайк (№ 130)

Моргана Райлли вообще нет в нашем переработанном топ-10, хотя он лучший бомбардир драфта среди защитников. Да, Райлли действительно набирает много очков, здорово двигает шайбу, выдаёт классные передачи, забивает, но в защите ему ещё надо расти. Он всё ещё отличный игрок и один из лидеров «Мэйпл Лифс», который точно бы ушёл в первом раунде, но пока не в первой десятке.

«Торонто» пригодился бы вратарь, а лучший из оставшихся – Хеллебайк. Мы поставили его и в топ-10 2011 года, куда он проходил по возрасту, но не был выбран. Американский вратарь – действующий обладатель «Везины», второй среди голкиперов драфта по проценту отражённых бросков и «сухарям», третий по количеству побед и коэффициенту надёжности. С ним бы «Торонто» мог бы забираться в плей-офф подальше первого раунда.

Русский вратарь снова будет лучшим в НХЛ? Но у Василевского есть серьёзные конкуренты Раск и Хеллебайк могут помешать самому стабильному голкиперу современности взять вторую «Везину» подряд.

6. «Анахайм»: Хампус Линдхольм – Том Уилсон (№ 16)

Линдхольм стал одним из ведущих защитников «Анахайма», и вряд ли «утки» жалеют о своём пике. Он надёжен, но больше защитник-домосед, который выходит на лёд в меньшинстве или когда надо отстоять победный счёт, а в атаке довольно незатейлив. С шведскими защитниками сложно ошибиться, но Линдхольм – не Хедман и не Карлссон.

А вот такие ребята, как Том Уилсон, пригодятся любой команде. В последние годы он дорос до первого звена «Вашингтона», а Давид Пастрняк даже в шутку назвал его лучшим снайпером в НХЛ, но при всех атакующих талантах главная ценность Уилсона – в физической мощи, умении (и желании) постоять за себя и за товарищей по команде. Это разносторонний и крайне полезный форвард, которого можно использовать в любой ситуации.

7. «Миннесота»: Мэтт Дамба – Томаш Гертл (№ 17)

Дамба стал хорошим атакующим защитником, но не главным в «Миннесоте», где по-прежнему правит Райан Сутер и Джаред Спаржон. Сейчас пошли слухи, что «Уайлд» могут его обменять. Как мы писали в прошлой подборке, у клуба явный перебор защитников и недобор нападающих, особенно в центре.

А Томаш Гертл за пару лет стал одной из главных звёзд «Сан-Хосе»! Уж он-то мог разбередить сонное болото «Миннесоты» и добавить красок в блеклую игру команды. Сейчас он третий снайпер драфта-2012 и лучший по реализации бросков, но его самое крутое качество – бешеная жажда победы.

Гертл забил в ОТ в меньшинстве. Обещал выиграть и установил рекорд НХЛ Чешский нападающий «Сан-Хосе» дотащил свою команду до седьмого матча серии.

8. «Питтсбург»: Деррик Пульо – Колтон Парэйко (№ 86)

«Питтсбург» здорово прокачался на этом драфте, забрав Олли Мяятта и Мэтта Мюррея, но свой первый выбор безнадёжно профукал. В клубе рассчитывали, что Пульо станет чуть ли не новым Крисом Летангом, а на деле он оказался игроком уровня АХЛ (хотя и провёл один неплохой сезон в НХЛ за «Ванкувер»).

Надо было выбирать Парэйко – одного из лучших защитников этого драфта. Он был важнейшей частью чемпионского «Сент-Луиса», он проводит на льду уйму времени, выходит против лидеров соперника и пока не стал неоспоримым номером один только потому, что в «Блюз» играет Алекс Пьетранджело.

9. «Виннипег»: Джейкоб Труба – Фредерик Андерсен (№ 87)

Труба в «Виннипеге» запомнился не только яркой игрой в атаке, но и повышенной травматичностью, а также жалобами, просьбами об обмене и попытками выбить себе большее игровое время. Последний сезон ещё больше пошатнул его позиции. После перехода в «Рейнджерс» его результативность снизилась, он ушёл в «минус» и перестал появляться в большинстве (хотя брали его во многом из-за этого). Сегодня он бы ушёл в первом раунде, но не топ-10.

Хеллебайка в нашей подборке «забрал» «Торонто», но «Виннипегу» всё равно был нужен вратарь. Лучший из оставшихся – датчанин Андерсен. На него выпадает огромная нагрузка, плюс защита у «Мэйпл Лифс» далека от элитного уровня, но Андерсен справляется. Он лидер этого драфта по количеству матчей, побед, второй по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности.

10. «Тампа»: Слейтер Куку – Джейкоб Славин (№ 120)

В юниорских лигах Куку был ярким атакующим защитником, но травмы фактически поставили крест на его карьере в «Тампе». Он получал серьёзные повреждения как до, так и после драфта, но пока восстанавливался и набирал форму, момент был упущен. В «Тампе» уже появились Макдона, Сергачёв, Коберн, и для Куку не осталось места. Теперь он перезагружает карьеру в «Чикаго».

Славин – не самый раскрученный хоккеист, но это защитник без слабых мест. Он великолепно действует у своих ворот (в этом сезоне он второй в лиге по показателю полезности среди защитников) и стабильно набирает по 30 очков в год.