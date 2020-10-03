Был алкоголиком, а теперь получил контракт на $ 25 млн. Жизненная история Ленера

В конце июня 2019 года в Лас-Вегасе произошло знаменательное событие. На тот момент голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» — приза, вручаемого игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Для Ленера эта награда носила особенный характер. Дело в том, что шведский вратарь победил алкогольную и наркотическую зависимость, вылечился от биполярного расстройства личности.

«Я постоянно находился в депрессии, что лишь усилило мои проблемы с алкоголем. Так я пытался заглушить голоса демонов в моей голове. А чтобы заснуть накачивал себя еще и таблетками. Боялся остаться один на один со своими мыслями в нормальном состоянии. Ведь тогда я мог думать только о том, как хорошо было бы раз и навсегда с этим всем покончить», — делился воспоминаниями Ленер. Конечно, слушать и читать такое по-настоящему страшно.

Реабилитация давалась Ленеру сложно, но он смог отказаться от алкоголя и наркотиков. Спортсмен нашёл утешение в христианстве. Здорово, что голкипер открыто рассказал о своих проблемах, став таким образом настоящим послом от хоккея для людей со схожими проблемами.

По сути, Робин давно мог закончить с хоккеем, но человек не только начал новую жизнь, но и отлично себя зарекомендовал в НХЛ. Кроме только, швед получил признание на родине, став там игроком года.

Победивший алкоголизм Ленер признан хоккеистом года в Швеции

После «Айлендерс» в карьере Ленера был «Чикаго», но в итоге «Блэкхоукс» обменяли вратаря в «Вегас». Казалось, что карьера скандинава снова может пойти по наклонной. Вратарь мог не справиться с усилившимся на него давлением, снова впасть в депрессию и уйти в себя. Или, что самое ужасное, наложить на себя руки. Счастье, что этого не произошло.

Более того, в «Вегасе» шведский голкипер стал своим, сходу вписавшись в коллектив и понравившись болельщикам. Всего же в нынешнем сезоне Ленер принял участие в 36 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал 19 побед. Процент отражённых бросков — 92 при коэффициенте надёжности 2,89. В плей-офф голкипер сыграл 16 матчей, победив в 9 из них при проценте отражённых бросков в 91,7% и коэффициенте надёжности 1,99. «Вегас Голден Найтс» дошёл до финала Западной конференции, где уступил «Даллас Старз» в пяти встречах (1-4). Кстати, успел «Вегас» сыграть и с бывшим клубом Ленера, переиграв «Чикаго» в пяти матчах.

Жердев – не первый, кто ушёл в монастырь. Как хоккеисты пытались спасти свои карьеры Изменить свою жизнь никогда не поздно. Даже если ты погряз в алкоголе и наркотиках или, и того хуже, убил человека.

В результате, впечатлив руководство и тренерский штаб, Ленер получил столь долгожданный для себя долгосрочный контракт. О сделке было объявлено сегодня. 29-летний вратарь подписал соглашение на пять лет и на $ 25 млн. $ 5 млн за сезон – очень солидные деньги. Особенно с учётом того, в какой ситуации раньше находился Робин. Вот, что значит сила воли и самообладание.

Интересно, что на контракте у «Вегаса» находится ещё один сильный вратарь – канадец Марк-Андре Флёри. Его соглашение на $ 7 млн будет действовать до 2022 года. Что это может означать? С большой вероятностью Флёри снова станет главным героем драфта расширения и отправится в «Сиэтл». Именно таким образом в своё время североамериканец оказался в клубе из Лас-Вегаса, покинув «Питтсбург». Держать двух сильных и дорогостоящих голкиперов для «золотых рыцарей» нет никакого смысла.

Фото: Jeff Vinnick/Getty Images

«Мы отлично ладим с Робином. Думаю, всё будет в порядке. Я всё ещё люблю играть в хоккей. Я бы не хотел быть вторым вратарём, но буду усердно тренироваться, стараться хорошо играть и надеяться на игровую практику. Но это всегда будет прерогативой тренера. Что случится, то и случится. И это нормально. Я лишь постараюсь приехать в тренировочный лагерь в хорошей форме, а там будет видно», — заявлял Флёри.

Что ж, решение в любом случае будет принимать генеральный менеджер «Голден Найтс» Келли Маккриммон, ну а пока можно просто порадоваться за Робина Ленера, преодолевшего очень тяжёлый жизненный путь и заслужившего новое соглашение.