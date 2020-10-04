«Магнитка» притормозила в последних играх. Кто мешает ей подняться?

После гостевой победы «Магнитки» над ЦСКА, датированной 19-м сентября, статистики приводили сравнительную таблицу очков команд в этом чемпионате по сравнению с аналогичным отрезком прошлого сезона. Самый большой прирост оказался у «Металлурга» (+9), который на тот момент выиграл шесть матчей из семи (один из семи — в прошлом сезоне), «Локомотива» и «Северстали». По минусу в лидерах был «Витязь» (-6) и четыре команды Востока.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021



Однако после успешной игры с «армейцами» в результатах магнитогорцев наметился небольшой спад. Уральцы проиграли дома «Витязю», затем во второй раз в сезоне уступили с сухим счётом «Авангарду», по буллитам выиграли в Ярославле у «Локомотива» и в упорной борьбе не набрали очков в домашней схватке с «Автомобилистом».



Как это часто бывает, число недовольных игрой магнитогорского гранда начало возрастать, а основные претензии предъявлялись главному тренеру Илье Воробьёву. Он, вместе с директором и первым вице-президентом клуба Сергеем Ласьковым, выстраивает в Магнитогорске новую команду после всего того, что натворило прошлое руководство и тренерский штаб. По сути, прошла глобальная перестройка, состав обновился больше чем на половину, а гигантские контракты игроков были существенно снижены.

ЦСКА пропустил четыре за период! «Магнитка» возвращает былую мощь на Востоке Илья Воробьёв строит в Магнитогорске крутую команду.

Сейчас Илья Петрович, уже дважды выигрывавший с клубом Кубок Гагарина, принял основной удар на себя. Собственно говоря, актуальность выражения «выигрывает команда, а проигрывает тренер» с годами не меняется. Но вешать всех собак на одного Воробьёва в сложившейся ситуации в корне неправильно. Объясняем, почему.



Во-первых, никакой трагедии не произошло. Сейчас у «Магнитки» 14 набранных очков и шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Тот же «Ак Барс», занимающий четвёртую строчку, имеет в своём активе 17 баллов и на один матч больше. Плотность в таблице высокая, а весь чемпионат ещё впереди. Паниковать нет смысла.



«Сейчас все играют не очень стабильно. Команды выровнялись. Ни у кого нет серьёзного преимущества. «Металлург» сначала показывал хороший хоккей, но сейчас подсел. Это нормально, ведь чемпионат долгий. Они должны показывать класс в плей-офф. Думаю, неудачи временные. Дальше будет лучше. «Магнитка» неплохо стартовала и, главное, показывает хорошую игру», — считает двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Кроме того, на игре команды сказываются травмы ведущих хоккеистов. Всего две встречи в нынешнем сезоне провёл капитан и главный мастер магнитогорцев Сергей Мозякин, который отправился на больничный в связи с травмой спины. Мозякина с его коронным броском очень не хватает на большинстве. По сути, работа первой спецбригады строилась именно через него.



Вообще не выходил на лёд ещё один опытный хоккеист, на которого в клубе рассчитывали. Речь о Николае Кулёмине. У российского форварда, увы, произошёл рецидив старой травмы, мешавшей хоккеисту ещё во времена выступления в НХЛ. Оба нападающих получают приличные деньги, что в условиях жёсткого потолка зарплат особенно важно.



Не может принимать участия в матчах травмированный форвард Архип Неколенко, в результате чего у «Магнитки» просела центральная ось нападения. В общем, с лазаретом проблем хватает.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Конечно, нельзя не отметить слабую игру финских легионеров команды. Вот кому надо незамедлительно прибавлять! 32-летний чемпион мира Харри Песонен в 11 матчах набрал всего 3 (1+2) балла за результативность при показателе полезности «-2». Это, конечно, не лезет ни в какие ворота. Финна звали в «Металлург» для того, чтобы он делал результат и был главной ударной силой в атаке, но пока этого нет даже близко. Легионеры должны выкладываться на полную катушку. Песонен умеет это делать, но пока нападающий далёк от идеала.



Не сильно впечатляет и его соотечественник Юхо Ламмикко, набравший в 11 матчах 5 (3+2) очков при коэффициенте полезных действий «-1». Опять же, если бы такой результат продемонстрировал молодой российский хоккеист третьего-четвёртого звена, то вопросов бы не было. Но иностранец из ударных звеньев должен действовать на льду гораздо сильнее.

Неудачно сыграл в матче с «Витязем» третий финн «Металлурга» — голкипер Юхо Олкинуора. Да, в его активе оба матча на ноль с ХК «Сочи», но для вратаря важна стабильность. Таких провалов, как с подольским клубом, представителю Суоми нужно избегать.



Кстати, если по игре в большинстве у «Магнитки», в отсутствии Мозякина, 12-й результат во всей лиге, то по «убитому» времени в меньшинстве уральцы входят в топ-3 и занимают третью позицию после «Авангарда» и СКА. Учитывая, что площадки в КХЛ стали меньше, а общий уровень команд и мастерства в лиге подравнялся, это важные показатели.



В том, что «Металлург» уверенно попадёт в плей-офф и поборется за главный трофей Континентальной лиги, нет никаких сомнений. Главное сейчас дать новому руководству и тренерскому штабу спокойно работать, не дёргать людей после неудачных отрезков (они неизбежно будут абсолютно у всех команд лиги) и набраться терпения. Все главные битвы у «металлургов» ещё впереди.