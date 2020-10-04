Что ждёт русских в межсезонье НХЛ. Кто сколько денег получит, кого могут обменять

Сезон НХЛ закончен, и в ближайшие несколько месяцев (а в некоторых случаях – дней) хоккеисты будут заключать новые контракты с клубами. На рынок свободных агентов в этом году выходят пятеро россиян, ещё восемь становятся ограниченно свободными агентами. Рассказываем, что ждёт наших ребят впереди.
Антон Худобин
Каким может быть новый контракт: 3-4 года, $ 4-4,5 млн
Травма Бена Бишопа позволила Худобину показать, что он – больше, чем обычный бэкап. Российский вратарь блестяще провёл плей-офф, помог «Далласу» дойти до финала и бился там до шестого матча.
«Даллас» хочет сохранить Худобина и не планирует расставаться с Бишопом. Худобин может согласиться на скидку и остаться в Техасе, либо прощупать рынок свободных агентов и найти команду, где станет первым номером. Сейчас его акции максимально высоки, другого такого шанса может и не быть. Солидную прибавку он заслужил в любом случае.
Илья Ковальчук
Каким может быть новый контракт: 1 год, $ 1-1,5 млн
Последние два года складываются для Ковальчука ох как не гладко. Возраст, завышенные ожидания, большой контракт с «Лос-Анджелесом», который клуб расторг прошлой осенью. Яркий отрезок в «Монреале» и грустный конец сезона в «Вашингтоне».
Sportsnet поставил его на четвёртое место в рейтинге левых крайних на рынке свободных агентов, но вряд ли Илья может рассчитывать на большую зарплату.
Евгений Дадонов
Каким может быть новый контракт: 4-5 лет, зарплата $ 5,5-6 млн
Дадонов – скромный парень, который стабильно даёт результат. Он вернулся в НХЛ три года назад, подписав трёхлетний контракт на $ 12 млн, и отработал его до копейки. В последних трёх сезонах только Александр Барков забил больше голов за «Флориду» (81 против 82), и только Юбердо с Барковым набрали больше очков.
Нападающий не должен испытывать недостатка в предложениях, будь то «Пантерз» или любая другая команда. Ему 31, он далёк от спада и является отличным завершителем атак. Он может рассчитывать на долгосрочное предложение с зарплатой более $ 5 млн.
Владислав Наместников
Каким может быть новый контракт: 3-4 года, $ 3,5-4 млн
Наместников в этом сезоне наконец-то обрёл себя. После обмена из «Тампы», где он играл со Стэмкосом и Кучеровым, Владислав оказался на вторых ролях в «Рейнджерс», потом получил свежий старт в «Оттаве», а под конец регулярки перебрался в «Колорадо».
Наместников ценен своей универсальностью – он может играть как с краю, так и в центре, в большинстве и меньшинстве, в нижних или ведущих звеньях. Вероятно, в «Колорадо» он не останется – там сначала должны решить все вопросы с ограниченно-свободными агентами, но и в других командах к нему будет интерес.
Дмитрий Куликов
Каким может быть новый контракт: 3 года, $ 2,5-3 млн
В этом году Куликов играл много, но только потому, что других вариантов у «Виннипега» не было, потому что Дастин Бафлин фактически завершил карьеру. В остальных аспектах россиянина никак нельзя назвать лидером «Джетс» — очков он почти не набирает, по показателю полезности был худшим в команде среди защитников в этом сезоне, к тому же стоит довольно дорого.
«Виннипегу» нет смысла держаться за Куликова, которого за три года даже обменять было проблематично, потому что зарплата не соответствовала отдаче. А самому россиянину надо будет поумерить аппетиты – сомнительно, что кто-то предложит ему больше трёх миллионов.
Михаил Сергачёв
Каким может быть новый контракт: 2 года, $ 4-4,5 млн
Подписание нового контракта с Сергачёвым – одна из приоритетных задач «Тампы». Пока нет никакой информации о переговорах, но надо думать, «молнии», как обычно в случае с молодёжью, будут предлагать контракт-мостик, а Серагачёв, вероятно, настаивать на долгосрочном соглашении.
Сергачёву в «Тампе» всё нравится, скорее всего, он пойдёт на уступки ради команды (как раньше делали и Кучеров, и Пойнт). Хотя другие клубы могут попробовать перехватить защитника через оффер-шит.
Денис Гурьянов
Каким может быть новый контракт: 2 года, $ 2-2,5 млн
В первом полноценном сезоне за «Даллас» Гурьянов стал лучшим снайпером команды, а в плей-офф забил ещё девять голов. Однако говорить о большом контракте ему пока ещё рано – для этого надо отыграть на том же уровне ещё пару сезонов. Логично предположить, что «Даллас» даст нападающему контракт-мостик с прибавкой к зарплате.
Валерий Ничушкин
Каким может быть новый контракт: 1-3 года, $ 2-2,5 млн
После двух разочаровывающих сезонов в «Далласе» уже казалось, что Ничушкину нечего делать в НХЛ. Но он остался, заключил минимальный контракт в «Колорадо», и за сезон успел вернуть себе уверенность, скорость и все остальные навыки, которыми располагал в начале карьеры. Он заслужил доверие тренера, прокачался сначала в обороне, а затем и нападении, прервал долгую голевую засуху, а в плей-офф из-за многочисленных травм «лавин», дорос до второго звена. Новый контракт Ничушкина – не главный приоритет «Колорадо», но сохранить такого игрока стоит.
Никита Задоров
Каким может быть новый контракт: 1-2 года, $ 2,5 млн или 3-4 года, $ 3,5-4 млн
Вполне возможно, Задоров не вернётся в «Колорадо». The Athletic сообщает, что россиянин может попросить об обмене. Никита – мощный, жёсткий и самоотверженный защитник, но в «Колорадо» в этом году выстрелили более молодые Грейвз и Макар, и перспективы Задорова стали туманными. Россиянин заслужил более важную роль и более серьёзные деньги, но в «Колорадо» он этого не получит. С другой стороны, если будет обмен, то наверняка не в самую сильную команду. Никите надо решить, что важнее – бороться за Кубок Стэнли или быть лидером аутсайдера. Он бы пригодился «Оттаве», «Баффало» или «Лос-Анджелесу».
Илья Михеев
Каким может быть новый контракт: 1-2 года, $ 1,5-2 млн
Михеев произвёл отличное впечатление на старте своего дебютного сезона, но в декабре получил серьёзную травму руки. В «Торонто» оценили его универсальность и рабочую этику и намерены предложить новый контракт.
Серьёзных козырей у Михеева нет, потому что делать серьёзные выводы по 39 матчам рано (в плей-офф он сыграл блекло, но, судя по всему, виной всё та же травма руки), новый короткий контракт даст ему время, чтобы максимально проявить себя.
Владислав Гавриков
Каким может быть новый контракт: 2 года, $ 2-2,5 млн
Гаврикова очень ждали в «Коламбусе» и не устают хвалить с тех пор, как он приехал в НХЛ. Весной в клубе даже говорили, что планируют предложить защитнику долгосрочный контракт, но коронавирус нарушил эти планы.
Даже с учётом того, что «Коламбусу» придётся кого-то обменивать, чтобы вписаться в потолок зарплат, расставаться с Гавриковым клуб не планирует. Только с долгосрочным контрактом придётся повременить.
Александр Георгиев
Каким может быть новый контракт: 2-3 года, $ 3-3,5 млн
«Рейнджерс» попрощались с Хенриком Лундквистом, а значит, в новый сезон будут вступать с тандемом Георгиев-Шестёркин. Весь год ходили слухи о возможном обмене Георгиева, но он остался в команде в дедлайн, а сохранить его сейчас будет самым логичным решением. Во-первых, Шестёркина кто-то должен страховать, а Георгиев – уже проверенный и надёжный вариант. Во-вторых, Георгиев провёл в НХЛ только два с половиной сезона и будет стоить меньше, чем вратари на рынке.
Возможные обмены
Павел Бучневич («Рейнджерс»)
Никаких слухов о возможных обменах россиян за океаном пока не ходит, но в гипотетических рассуждениях несколько раз всплывало имя Бучневича. Это связано со слухами об обмене Патрика Лайне и Джека Айкела, а также с тем, что у «Рейнджерс» нет дефицита крайних форвардов.
На драфте они могут выбрать Алексиса Лафренье под первым номером, который, как ожидается, сразу заиграет в НХЛ. Есть Каапо Какко, Артемий Панарин, Жульен Готье, Крис Крайдер, Брендан Лемье, Еспер Фаст (с последними двумя ещё надо подписать новые контракты), в КХЛ здорово играет Виталий Кравцов.
В то же время, у Бученевича относительно небольшая зарплата, а в прошедшем сезоне он установил личный рекорд результативности и стал пятым бомбардиром команды. Если его всё-таки будут менять, то, наверное, уже во время сезона.
Продление действующих контрактов
Александр Овечкин («Вашингтон»)
Когда уже Овечкин подпишет новый контракт? Уже пора бы, нынешний заканчивается летом 2021-го, а о новом даже слухов нет. Торопиться капитану «столичных» некуда, он может подписаться и через месяц, и зимой, и даже весной или летом. Логически можно вывести примерный срок в четыре-пять лет и примерную зарплату в районе $ 10-11 млн.
Переговоры должны возобновиться в тренировочном лагере, отметим, что Овечкин, как и раньше, не пользуется услугами агента.
- 4 октября 2020
-
18:41
-
18:31
-
18:00
-
17:45
-
17:41
-
17:37
-
17:30
-
17:27
-
16:53
-
16:36
-
16:31
-
15:31
-
15:04
-
15:00
-
14:54
-
14:33
-
14:15
-
14:13
-
13:40
-
13:08
-
12:55
-
12:35
-
11:45
-
11:27
-
11:11
-
10:55
-
10:33
-
10:11
-
09:45
-
09:37
-
09:17
-
09:00
-
08:34
-
08:15
-
08:00