Что ждёт русских в межсезонье НХЛ. Кто сколько денег получит, кого могут обменять

Сезон НХЛ закончен, и в ближайшие несколько месяцев (а в некоторых случаях – дней) хоккеисты будут заключать новые контракты с клубами. На рынок свободных агентов в этом году выходят пятеро россиян, ещё восемь становятся ограниченно свободными агентами. Рассказываем, что ждёт наших ребят впереди.

Антон Худобин



Каким может быть новый контракт: 3-4 года, $ 4-4,5 млн



Травма Бена Бишопа позволила Худобину показать, что он – больше, чем обычный бэкап. Российский вратарь блестяще провёл плей-офф, помог «Далласу» дойти до финала и бился там до шестого матча.



«Даллас» хочет сохранить Худобина и не планирует расставаться с Бишопом. Худобин может согласиться на скидку и остаться в Техасе, либо прощупать рынок свободных агентов и найти команду, где станет первым номером. Сейчас его акции максимально высоки, другого такого шанса может и не быть. Солидную прибавку он заслужил в любом случае.



Илья Ковальчук



Каким может быть новый контракт: 1 год, $ 1-1,5 млн



Последние два года складываются для Ковальчука ох как не гладко. Возраст, завышенные ожидания, большой контракт с «Лос-Анджелесом», который клуб расторг прошлой осенью. Яркий отрезок в «Монреале» и грустный конец сезона в «Вашингтоне».



Sportsnet поставил его на четвёртое место в рейтинге левых крайних на рынке свободных агентов, но вряд ли Илья может рассчитывать на большую зарплату.

Наместников и Ковальчук вошли в топ-5 рейтинга левых вингеров на рынке свободных агентов

Евгений Дадонов



Каким может быть новый контракт: 4-5 лет, зарплата $ 5,5-6 млн



Дадонов – скромный парень, который стабильно даёт результат. Он вернулся в НХЛ три года назад, подписав трёхлетний контракт на $ 12 млн, и отработал его до копейки. В последних трёх сезонах только Александр Барков забил больше голов за «Флориду» (81 против 82), и только Юбердо с Барковым набрали больше очков.



Нападающий не должен испытывать недостатка в предложениях, будь то «Пантерз» или любая другая команда. Ему 31, он далёк от спада и является отличным завершителем атак. Он может рассчитывать на долгосрочное предложение с зарплатой более $ 5 млн.

Владислав Наместников



Каким может быть новый контракт: 3-4 года, $ 3,5-4 млн



Наместников в этом сезоне наконец-то обрёл себя. После обмена из «Тампы», где он играл со Стэмкосом и Кучеровым, Владислав оказался на вторых ролях в «Рейнджерс», потом получил свежий старт в «Оттаве», а под конец регулярки перебрался в «Колорадо».



Наместников ценен своей универсальностью – он может играть как с краю, так и в центре, в большинстве и меньшинстве, в нижних или ведущих звеньях. Вероятно, в «Колорадо» он не останется – там сначала должны решить все вопросы с ограниченно-свободными агентами, но и в других командах к нему будет интерес.



Дмитрий Куликов



Каким может быть новый контракт: 3 года, $ 2,5-3 млн



В этом году Куликов играл много, но только потому, что других вариантов у «Виннипега» не было, потому что Дастин Бафлин фактически завершил карьеру. В остальных аспектах россиянина никак нельзя назвать лидером «Джетс» — очков он почти не набирает, по показателю полезности был худшим в команде среди защитников в этом сезоне, к тому же стоит довольно дорого.



«Виннипегу» нет смысла держаться за Куликова, которого за три года даже обменять было проблематично, потому что зарплата не соответствовала отдаче. А самому россиянину надо будет поумерить аппетиты – сомнительно, что кто-то предложит ему больше трёх миллионов.



Михаил Сергачёв



Каким может быть новый контракт: 2 года, $ 4-4,5 млн



Подписание нового контракта с Сергачёвым – одна из приоритетных задач «Тампы». Пока нет никакой информации о переговорах, но надо думать, «молнии», как обычно в случае с молодёжью, будут предлагать контракт-мостик, а Серагачёв, вероятно, настаивать на долгосрочном соглашении.



Сергачёву в «Тампе» всё нравится, скорее всего, он пойдёт на уступки ради команды (как раньше делали и Кучеров, и Пойнт). Хотя другие клубы могут попробовать перехватить защитника через оффер-шит.



Денис Гурьянов



Каким может быть новый контракт: 2 года, $ 2-2,5 млн



В первом полноценном сезоне за «Даллас» Гурьянов стал лучшим снайпером команды, а в плей-офф забил ещё девять голов. Однако говорить о большом контракте ему пока ещё рано – для этого надо отыграть на том же уровне ещё пару сезонов. Логично предположить, что «Даллас» даст нападающему контракт-мостик с прибавкой к зарплате.

«Даллас» и его будущее. Что решит Худобин, чего ждут от Гурьянова, кем станет Боунесс? Им не хватило двух побед. Но в начале сезона такой результат показался бы сказкой.

Валерий Ничушкин



Каким может быть новый контракт: 1-3 года, $ 2-2,5 млн



После двух разочаровывающих сезонов в «Далласе» уже казалось, что Ничушкину нечего делать в НХЛ. Но он остался, заключил минимальный контракт в «Колорадо», и за сезон успел вернуть себе уверенность, скорость и все остальные навыки, которыми располагал в начале карьеры. Он заслужил доверие тренера, прокачался сначала в обороне, а затем и нападении, прервал долгую голевую засуху, а в плей-офф из-за многочисленных травм «лавин», дорос до второго звена. Новый контракт Ничушкина – не главный приоритет «Колорадо», но сохранить такого игрока стоит.

Никита Задоров



Каким может быть новый контракт: 1-2 года, $ 2,5 млн или 3-4 года, $ 3,5-4 млн



Вполне возможно, Задоров не вернётся в «Колорадо». The Athletic сообщает, что россиянин может попросить об обмене. Никита – мощный, жёсткий и самоотверженный защитник, но в «Колорадо» в этом году выстрелили более молодые Грейвз и Макар, и перспективы Задорова стали туманными. Россиянин заслужил более важную роль и более серьёзные деньги, но в «Колорадо» он этого не получит. С другой стороны, если будет обмен, то наверняка не в самую сильную команду. Никите надо решить, что важнее – бороться за Кубок Стэнли или быть лидером аутсайдера. Он бы пригодился «Оттаве», «Баффало» или «Лос-Анджелесу».



Илья Михеев



Каким может быть новый контракт: 1-2 года, $ 1,5-2 млн



Михеев произвёл отличное впечатление на старте своего дебютного сезона, но в декабре получил серьёзную травму руки. В «Торонто» оценили его универсальность и рабочую этику и намерены предложить новый контракт.



Серьёзных козырей у Михеева нет, потому что делать серьёзные выводы по 39 матчам рано (в плей-офф он сыграл блекло, но, судя по всему, виной всё та же травма руки), новый короткий контракт даст ему время, чтобы максимально проявить себя.

Генменеджер «Торонто»: Михеев нам очень нравится. Думаю, он и дальше будет играть за клуб

Владислав Гавриков



Каким может быть новый контракт: 2 года, $ 2-2,5 млн



Гаврикова очень ждали в «Коламбусе» и не устают хвалить с тех пор, как он приехал в НХЛ. Весной в клубе даже говорили, что планируют предложить защитнику долгосрочный контракт, но коронавирус нарушил эти планы.



Даже с учётом того, что «Коламбусу» придётся кого-то обменивать, чтобы вписаться в потолок зарплат, расставаться с Гавриковым клуб не планирует. Только с долгосрочным контрактом придётся повременить.



Александр Георгиев



Каким может быть новый контракт: 2-3 года, $ 3-3,5 млн



«Рейнджерс» попрощались с Хенриком Лундквистом, а значит, в новый сезон будут вступать с тандемом Георгиев-Шестёркин. Весь год ходили слухи о возможном обмене Георгиева, но он остался в команде в дедлайн, а сохранить его сейчас будет самым логичным решением. Во-первых, Шестёркина кто-то должен страховать, а Георгиев – уже проверенный и надёжный вариант. Во-вторых, Георгиев провёл в НХЛ только два с половиной сезона и будет стоить меньше, чем вратари на рынке.

Трэйкос: царствование Лундквиста окончено, дальше играть будут Шестёркин или Георгиев

Возможные обмены

Павел Бучневич («Рейнджерс»)

Никаких слухов о возможных обменах россиян за океаном пока не ходит, но в гипотетических рассуждениях несколько раз всплывало имя Бучневича. Это связано со слухами об обмене Патрика Лайне и Джека Айкела, а также с тем, что у «Рейнджерс» нет дефицита крайних форвардов.



На драфте они могут выбрать Алексиса Лафренье под первым номером, который, как ожидается, сразу заиграет в НХЛ. Есть Каапо Какко, Артемий Панарин, Жульен Готье, Крис Крайдер, Брендан Лемье, Еспер Фаст (с последними двумя ещё надо подписать новые контракты), в КХЛ здорово играет Виталий Кравцов.



В то же время, у Бученевича относительно небольшая зарплата, а в прошедшем сезоне он установил личный рекорд результативности и стал пятым бомбардиром команды. Если его всё-таки будут менять, то, наверное, уже во время сезона.

Почему Овечкин ещё не подписал новый контракт в НХЛ? И когда это случится? На какую сумму и срок может рассчитывать капитан «Вашингтона», когда начнутся переговоры и есть ли вероятность, что он уйдёт в другой клуб?

Продление действующих контрактов

Александр Овечкин («Вашингтон»)



Когда уже Овечкин подпишет новый контракт? Уже пора бы, нынешний заканчивается летом 2021-го, а о новом даже слухов нет. Торопиться капитану «столичных» некуда, он может подписаться и через месяц, и зимой, и даже весной или летом. Логически можно вывести примерный срок в четыре-пять лет и примерную зарплату в районе $ 10-11 млн.



Переговоры должны возобновиться в тренировочном лагере, отметим, что Овечкин, как и раньше, не пользуется услугами агента.