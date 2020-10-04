Битва лидеров в КХЛ. «Авангард» почти ушёл с 0:3, но ЦСКА простил бывший «армеец»

Очередная игровая неделя в КХЛ завершалась в Москве матчем лидеров лиги – в гости к ЦСКА приехал «Авангард». У омичей перед этой встречей было больше всех набранных очков в КХЛ, а «армейцы» лидировали в общей таблице по потерянным баллам. Для обоих клубов этот поединок представлялся отличной проверкой. ЦСКА проводил важный тест для своего значительно обновлённого летом состава на мощном оппоненте, а «ястребы» проверяли свою силу на самой системной команде лиги, которая, к тому же, в последние годы является самым неудобным соперником для омичей.

В начале встречи «Авангард» получил отличную возможность предъявить свои козыри и открыть счёт. В первые пять минут первого периода «ястребы» имели два большинства, которое в нынешнем сезоне они разыгрывают достаточно разнообразно, эффективно и часто очень эффектно. Но в этот раз омский креатив напоролся на прекрасную работу «армейцев» в меньшинстве. Было видно, что тренерский штаб ЦСКА по косточкам разобрал игру спецбригад «Авангарда», и в результате у омичей не проходили набросы от Оливера Каски от синей линии, на пятачке надёжно был прикрыт Корбан Найт, а Сергей Толчинский не имел никакой возможности вырезать фирменную поперечную передачу через частокол клюшек соперника. Ничего другого «ястребы» придумать не смогли, и остались в большинстве на «сухом» пайке.

Тем временем, ЦСКА между двумя отрезками в меньшинстве сумел открыть счёт. В одной из атак Максим Шалунов выполнил блестящую, самонаводящуюся передачу на пятак, откуда Константин Окулов расстрелял Эмиля Гарипова. В этом эпизоде неудачно сыграл капитан «ястребов» Алексей Емелин, полностью проигравший Окулову личную дуэль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба ЦСКА.

«Авангард» оказался в положении отыгрывающихся, что очень плохо во встрече с заряженным и бодрым ЦСКА. А именно таким был «армейский» клуб в этом поединке. Тем не менее, омичи в первом периоде старались выглядеть активнее и интереснее, имели ещё несколько шансов в большинстве, но всё было тщетно – красно-синие оборонялись очень умело, блокировали почти все опасные броски, давали минимум свободного льда оппонентам, да и Шарыченков выглядел надёжно.

Во втором периоде ход встречи изменился не сильно. Разве что, ЦСКА перестал удаляться и окончательно взял игру под свой контроль. «Авангард» всё реже проводил острые атаки, «армейцы» же планомерно наращивали командное движение, объём катания и давление на владения Гарипова. Выдержать его омичи не смогли. Сначала вратаря «Авангарда» несложным броском прошил Максим Мамин, а через 10 минут свою первую шайбу в КХЛ оформил Николай Голдобин. В этом эпизоде у «армейцев» получилось буквально раскатать оборону соперника.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба ЦСКА.

0:3 перед третьим периодом в игре с ЦСКА. Кажется, это приговор для любого соперника, но, к чести омичей, отметим, что они не позволили превратить заключительный отрезок основного времени в формальность. При этом «зажечься» «Авангарду» помог случай – после не опасного и даже не точного броска Оливера Каски на исходе 48-й минуте шайба зацепила клюшку Андрея Светлакова и юркнула в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Авангард».

Для «ястребов» этот гол стал призывом к действию. Они заметно активизировались, причём больше всего уповали на излюбленную тактику Боба Хартли – шквал бросков защитников от синей линии в расчёте на подставления и рикошеты. Тактика хоть простая и прямолинейная, но что ещё можно было предложить против ЦСКА, который перешёл в максимальный режим обороны своих ворот?



Впрочем, второй гол «Авангарда» пришёл из другой комбинации. Умница Сергей Толчинский, успевший поучаствовать ещё в первой шайбе, нашёл-таки передачей Егора Чинахова, и молодой омский снайпер в очередной раз показал, что с броском у него полный порядок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Авангард».

Тут уже «Авангард» всерьёз поверил, что даже с ЦСКА можно совершить героический камбэк. Да и «армейцы» слегка поплыли от такой неожиданной прыти соперника в почти выигранном матче. Уводить встречу в овертайм обязан был лучший игрок «Авангарда» в сезоне Толчинский, которого партнёры двумя передачами вывели на убойнейшую позицию, но…Сергей отправил шайбу выше створа, простив своих бывших одноклубников.

Видео принадлежит ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В результате ЦСКА сумел довести матч до победы. «Авангарду» не помогло ни ещё одно большинство, ни игра с пустыми воротами. Более того, покинутую Гариповым рамку поразил Мамин, играючи обогнавший в борьбе за нейтральную шайбу Алексея Емелина. Кажется, капитан «ястребов», получающий в каждой встрече огромное количество игрового времени из-за травм Чудинова и Покки, банально наелся.

Что ж, игра лидеров КХЛ получилась, вероятно, не самой яркой, но весьма качественной. ЦСКА в очередной раз в нынешнем сезоне продемонстрировал, что система «армейского» клуба чётко и слаженно работает даже без ушедших летом суперзвёзд, позволяя выигрывать матчи у самых серьёзных соперников.

Но и «Авангард» достоин похвалы. Да, омичи провели два довольно слабых периода, но сумели вернуться в игру. И тут надо понимать, что сделать это им было особенно сложно. Во-первых, тяжелейший сентябрь, переполненный матчами с топ-клубами, наверняка высосал из «ястребов» все соки, выхолостил их эмоционально. Омичам необходима передышка, и сейчас они её получат – следующий матч «Авангарда» запланирован аж на 10 октября.

Хартли: несмотря на поражение, я не могу назвать игру «Авангарда» плохой

Во-вторых, палки в колёса «ястребам» вставляют травмы ведущих игроков. И если потеря Секача для «Авангарда» не так уж критична (хотя чех очень много даёт командному темпу и движению), то длительное отсутствие защитников Чудинова и Покки уже сказывается. Четыре основных оборонца омичей (Емелин, Шарипзянов, Чистяков и Каски) оказываются в положении загнанной лошади, что неизбежно выливается в такие ошибки, которыми сегодня грешил капитан «Авангарда».