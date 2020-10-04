Десятка драфта НХЛ тогда и сейчас. Без россиян, но с русским финном Барковым

«Чемпионат» продолжает серию материалов о драфтах НХЛ прошлых лет, сегодня рассмотрим 2013 год. В отличие от предыдущего года, в котором мы полностью поменяли топ-10, в этом году первые два пика остались неизменными, и целых шесть игроков сохранили место в десятке.

Десятка драфта тогда и сейчас. Не Якупов, а Василевский должен был войти в историю НХЛ Наиль стал третьим русским первым номером драфта. Андрей мог стать четвёртым вратарём, выбранным первым.

Фаворитом этого драфта был Сет Джонс, но Натан Маккиннон вытворял такое на юниорском уровне (бомбардирский рекорд в мемориале Глинки, чемпион QMJHL, лучший бомбардир и MVP Мемориального кубка), что «Колорадо» отказался от защитника в пользу 17-летнего нападающего.

В дебютном сезоне Маккиннон выиграл «Колдер Трофи», вместе с командой пережил спад, который длился несколько лет, а затем стал одним из лучших хоккеистов мира. Маккиннон – игрок, который буквально сметает всё на своём пути, постоянный фаворит на «Харт Трофи» и человек, способный привести «Эвеланш» к Кубку Стэнли.

«Флорида» тоже прошла мимо Джонса и выбрала русско-финского вундеркинда Александра Баркова. В 16 лет он стал самым молодым игроком в истории молодёжной сборной Финляндии, и отнял у Сидни Кросби звание самого молодого игрока, набиравшего очки на МЧМ. В 17 он вошёл в десятку лучших бомбардиров Финской лиги, играя по 20 минут за матч. Видение площадки, изобретательность, мягкие руки, физическая мощь сделали Баркова одним из фаворитов драфта.

Семь лет назад многие не поняли выбора «Флориды», которая прошла мимо Джонатана Друена (по юниорке он зажигал не хуже Маккиннона), но сейчас никто не будет спорить, что «Пантерз» оказались правы. Уже в дебютном сезоне Барков сыграл на Олимпиаде, а затем медленно, но верно превратился в одного из лучших двусторонних центров в мире.

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3. «Тампа»: Джонатан Друен – Сет Джонс (№ 3)

Который год подряд «Тампа» впустую потратила свой первый пик. Коннолли, Куку, и теперь Друен. Ажиотажа вокруг него было немало, а выхлопа оказалось мало. Друен не с первой попытки закрепился в НХЛ, потом начал чудить – отказывался ехать в АХЛ, требовал обмена. Его обменяли в «Монреаль», но пока что форвард двигается по нисходящей – играет всё меньше, забивает всё реже, травмируется всё чаще.



«Тампе» тогда был нужен защитник. Даже если бы не был нужен, Джонс считался одним из самых талантливых игроков обороны в истории американского хоккея, и своей карьерой подтверждает



это. В 19 лет он успел стать лучшим защитником чемпионата мира, потом поиграл на Кубке мира за сборную молодых звёзд Северной Америки, а сейчас является ведущим защитником «Коламбуса» и лучшим бомбардиром драфта среди игроков своего амплуа.

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4. «Нэшвилл»: Сет Джонс – Шон Монахан (№ 6)

Шон Монахан был одним из лучших игроков своей юниорской команды, но на драфте не мог соперничать с Маккинноном и Барковым. Но он, пожалуй, оказался самым стабильным – дебютировал в НХЛ с 22 голов и с тех пор ни разу не опускал планку. Монахан – лучший снайпер этого драфта, лидер по победным голам, второй после Маккиннона – по очкам в большинстве. Он вырос в первого центра «Калгари» и создал супер-связку с Джонни Годро. Монахана могут упрекать в излишней мягкости, но он – часть одной из самых ярких троек в истории «Флэймз».

5. «Каролина»: Элиас Линдхольм – Джейк Гюнцель (№ 77)

В 18 лет Линдхольм стал третьим бомбардиром «Брюнэса», не потерялся среди ребят постарше на молодёжном чемпионате мира. После драфта он сразу попал в состав «Каролины», стал самым молодым автором гола в НХЛ родом из Швеции, но ничего фантастического в его игре не было.



Гюнцель не попал на радары скаутов перед драфтом – небольшой, худенький, не самый быстрый. Он, конечно, был лучшим бомбардиром своей команды в USHL, но в сборные не вызывался и оказался далеко за пределами первых двух раундов. Форвард спокойно развивался в NCAA, затем перешёл в «Питтсбург» и сначала стал сенсацией в АХЛ, а затем и в основной команде. Он набрал 33 очка в 40 матчах дебютного сезона, забросил 13 шайб в плей-офф и выиграл Кубок Стэнли. Сейчас Гюнцель – партнёр Сидни Кросби, который меньше 20 не забивает. По количеству очков в среднем за игру он уступает только Маккиннону и Баркову.

6. «Калгари»: Шон Монахан — Элиас Линдхольм (№ 5)

Линдхольм мог бы оказаться повыше, но за пять лет в «Каролине» он не совершил ничего выдающегося. По-настоящему нападающий прокачался, попав в «Калгари» — 78 очков в первом сезоне, 54 в этом.

7. «Эдмонтон»: Дарнелл Нурс — Ши Теодор (№ 26)

«Эдмонтону» приглянулся габаритный атакующий защитник Дарнелл Нурс, который считался лучшим на драфте после Джонса. Нурс действительно стал ведущим игроком обороны «Эдмонтона», но до звания элитного защитника ему далеко.

Теодор был выбран в первом раунде «Анахаймом» и уже в Калифорнии показал, что у него большой потенциал. Особенно мощно Теодор выстрелил в плей-офф-2017, когда его вытащили из запаса и дали ответственную роль в команде. Расцвёл Теодор уже в «Вегасе» (наверняка «Анахайм» сейчас жалеет, что пожертвовал именно этим защитником). Дошёл до финала Кубка Стэнли в первый сезон, каждый год улучшал личную результативность, а в этом плей-офф стал лучшим бомбардиром команды.

8. «Баффало»: Расмус Ристолайнен – Бо Хорват (№ 9)

Ристолайнен к лету 2013 года успел выиграть золото МЧМ и стать лучшим защитником турнира и два сезона отыграл в Liiga, причём выходил против лидеров соперников. Высоченный, здоровенный распасовщик, которому прочили большое будущее. Он здорово играет в атаке (в последних пяти сезонах ни разу не набирал меньше 40 очков), но в обороне оставлял желать лучшего. «-145» — худший показатель драфта, даже со скидкой на то, что Ристолайнен всю карьеру провёл в «Баффало».

Хорват – надёжный двусторонний центр, который не будет набирать по 100 очков за сезон, но на которого можно положиться в любой ситуации. Он стал капитаном и настоящим лидером «Ванкувера», а в плей-офф играет выше всяких похвал.

9. «Ванкувер»: Бо Хорват – Энтони Манта (№ 20)

Манта – силовой форвард с большим потенциалом, который только начал раскрываться в последние годы. В прошлом его не раз критиковали за недостаточное старание, плюс он часто травмируется, но когда Манта в хорошей форме, его сложно остановить. Он чистый снайпер — может пойти напролом, продавить защитников, бросить издалека, затолкать с пятачка. Если бы Манта играл не в «Детройте», то его статистика была бы гораздо лучше.

10. «Даллас»: Валерий Ничушкин – Джош Моррисси (№ 13)

В «Колорадо» в этом сезоне Ничушкин начал потихоньку навёрстывать упущенное, но пока не подходит под описание «лучшего игрока мира», которое семь лет назад ему авансом выдал Яромир Ягр. В НХЛ в актив россиянину можно записать дебютный сезон (в 18 лет он забил 14 голов в НХЛ и попал в состав сборной России на Олимпиаду) и, и вот, наконец, долгожданный взлёт. Пока маловато для топ-10.

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Моррисси высоко котировался на драфте, высоко котируется и сейчас (The Athletic поставил его в первую пару обороны виртуального состава сборной Канады на Кубок мира). Он дебютировал в НХЛ в 2016 году, а в первом полноценном сезоне уже заслужил доверие тренера – много играл в первой паре, хитовал, блокировал броски и помогал в атаке. Сейчас Моррисси считается ведущим защитником «Виннипега», вокруг которого можно строить команду.