Лундквист — в «Вашингтоне»? Швед, пропускавший от Овечкина, может стать его одноклубником

«Я не готов завершать карьеру. Хочу продолжать соревноваться. Я по-прежнему люблю эту игру и хочу побеждать», — сказал 38-летний Хенрик Лундквист после того, как многолетний роман с «Нью-Йорк Рейнджерс» был окончен — его оставшийся год контракта выкупили. Пока болельщики и обозреватели думали, где может пригодится звёздный, но стареющий вратарь, инсайдеры телекомпании Sportsnet огорошили новостью: одним из вариантов продолжения карьеры Лундквиста может стать «Вашингтон Кэпиталз». На протяжении долгих лет «синерубашечники» и «столичные» были одними из самых принципиальных соперников в Восточной конференции, а противостояние Лундквиста и Александра Овечкина было захватывающим.

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Идеальный партнёр для Самсонова

Если «рейнджеры» после расставания с Лундквистом остались с парой российских вратарей Игорь Шестёркин — Александр Георгиев, то «Вашингтон», судя по всему, расстанется с Брэйденом Холтби. Он также как и Лундквист провёл много лет в прежней команде, был одним из тех, кто помогал «Кэпиталз» завоёвывать Кубок Стэнли два года назад, но теперь вынужден тестировать свои силы на рынке свободных агентов. «Вашингтон» готов сделать ставку на молодого Илью Самсонова, и, как часто говорят в таких случаях, перспективному таланту нужен надёжный и опытный партнёр-сменщик.

«Самсонову всего 23 года, поэтому опираться только на него, пытаясь держать окно возможностей открытым — это слишком большая нагрузка для юноши. Кроме того, в следующем сезоне в регулярном чемпионате ожидается очень плотный график, потому что начало сезона будет сдвинуто. При таких условиях «Вашингтону» просто необходим надёжный второй вратарь. К счастью, рынок свободных агентов полон различных вариантов, а Лундквист подходит на эту роль чуть ли не идеально. Опыта ему не занимать, он будет счастлив оказать поддержку молодому голкиперу. Для амбициозной команды такой человек просто необходим», — считает обозреватель Sportsnet Рори Бойлен.

Размен 31-летнего Холтби на 38-летнего Лундквиста может быть вполне разумным решением с точки зрения финансов. Под потолком зарплат у «Вашингтона» осталось около $ 9 млн, но на контракте только 4 защитника. Кроме этого, через год заканчивается договор у Александра Овечкина, Якуба Враны и того же Самсонова, поэтому необходимо крайне разумно подходить к расходованию свободных денег. Новый договор Холтби стоил бы не меньше предыдущих $ 6 млн в год, что «съело» бы почти всё имеющееся пространство. Лундквист после расставания с «рейнджерами» и крайне неудачного сезона вряд ли будет претендовать на оклад больше $ 3 млн. При этом, для выполнения роли второго вратаря у шведа вполне хватит пороха — тем более, что ему теперь есть, что доказывать.

Свои 30 матчей Король Хенрик вполне способен провести на высоком уровне. Самсонов, у которого из-за случайной травмы в межсезонье несколько испортились отношения с руководством, будет иметь надёжного сменщика, который не будет претендовать на то, чтобы стать первым номером — ну разве что на короткий отрезок времени. Для россиянина этот вариант партнёрства может снять излишнюю нагрузку и даст больше «воздуха» для дальнейшего прогресса. Лундквисту же партнёрство с «Кэпиталз» даст желаемое продолжение карьеры в неплохой команде, способной на далёкий «пробег» в плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Я должен был помнить, что этот парень может бросить с любой позиции»

«Кто самый сложный нападающий для меня? В лиге много хороших игроков. Но я думаю, что Александр Овечкин стоит особняком, это один из лучших бомбардиров всех времён. Если бы он играл лет 20 назад, то я уверен, что у него было бы намного больше голов. То, как много он забивает, не может не впечатлять. Он постоянно нацелен на ворота», — говорил Лундквист в 2016 году.

Вряд ли с тех пор позиция Хенрика изменилась, поскольку Лундквист — один из самых любимых вратарей для Овечкина. Российский снайпер забил в ворота шведа 24 гола за карьеру, в том числе 13 — в плей-офф — ни один страж ворот в НХЛ не страдал от Александра так часто. В этом свете возможный переход Лундквиста в команду к своему главному обидчику — потрясающий сюжет, который не может остаться без внимания.

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«Я должен был уже помнить, что этот парень способен бросить с любой позиции. Я так много играл против него и всё равно не выучил урок. Когда выходишь на лёд против Овечкина, то нужно всё время быть готовым к броску», — сокрушался Лундквист в октябре 2018 года, когда Александр в последний раз оформил в его ворота голевой дубль. Психологически Овечкин может как никто понять Лундквиста, который за 15 лет карьеры в НХЛ так и не смог выиграть Кубок Стэнли, а ведь ещё совсем недавно российский снайпер ходил с аналогичным клеймом «бестрофейника».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

И Лундквист, и Овечкин ворвались в НХЛ в сезоне-2005/2006, сумев сразу же добиться успеха: Александра в первый же год набрал 106 очков, а Хенрик выиграл 30 матчей. В плей-офф они играли друг против друга пять раз и Лундквист выиграл три серии из пяти.

Одним из самых запоминающихся противостояний стала серия в сезоне-2014/2015 во втором раунде плей-офф. «Столичные» тогда вели со счётом 3-1, Овечкин забил три гола, но этого было недостаточно, чтобы остановить «горячего» Лундквиста. Швед отразил 94,6% бросков в этой серии, вытащил «Рейнджерс» из ямы и вывел команды в следующий раунд. Для «Кэпиталз» это поражение было одним из самых болезненных ударов, став мощным разочарованием в «эпоху Овечкина».

Капитан «Вашингтона» традиционно очень здорово играет в матчах против «Рейнджерс». Если в будущем Овечкин и Лундквист станут одноклубниками, то матчи «столичных» против команды Артемия Панарина приобретут новую остроту и станут одной из главных вывесок регулярного чемпионата. Ну а для Короля Хенрика такое сотрудничество может стать последним шансом выиграть Кубок Стэнли. Возможно, сделать он это сможет только при помощи того человека, чьих бросков он так опасался, и которого не раз заставлял быть разочарованным после собственных сейвов.