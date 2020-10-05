Успехи молодёжного СКА – серьёзный повод задуматься. Что происходит в КХЛ

В новом выпуске нашей рубрики подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

Результаты молодёжного СКА – повод задуматься всем клубам КХЛ

«Армейцы» с Невы, потерявшие из-за коронавируса большую часть основного состава, вот уже почти две недели играют матчи КХЛ полумолодёжным составом. Можно было предположить, что результатом этой вынужденной авантюры станет серия поражений и потеря СКА места в верхней части таблицы Запада, однако никакого провала с петербуржцами и близко не произошло.

В усечённом составе «армейцы» дважды сыграли с «Сибирью» и по разу встретились с «Ак Барсом», «Амуром» и «Барысом». Как итог: лишь одно поражение в основное время, шесть из десяти набранных очков и промежуточное первое место в дивизионе Боброва. Собственно, такие результаты СКА мог показать и со всеми основными игроками, и никто бы не заподозрил неладное.

Конечно, нужно сделать соответствующую ремарку – за СКА на лёд выходит не совсем уж детский сад. Во-первых, петербуржцы успели экстренно укрепиться арендованными из Америки достаточно опытными ребятами, типа Бердина, Мальцева, Тренина. Во-вторых, ни одной игры на этом отрезке не пропустили лидеры «армейцев» Ткачёв и Кузьменко, а также опытнейший Тимкин, и именно эти игроки своими голами и передачами в основном и делали для СКА результат. В-третьих, в системе петербуржского клуба собрана лучшая молодёжь со всей страны, и ей не пристало бы проваливаться при первой же серьёзной проверке. В-четвёртых, несколько взрослых защитников СКА пропустили минимальное количество матчей и успели вернуться к выезду. Белов и Дыбленко добавили веса петербуржской обороне, к тому же оба отличились голами в Новосибирске.

Но всё же – держать уровень лидера КХЛ в СКА сейчас приходится огромным количеством молодёжи. И если Иван Морозов и Василий Подколзин уже не первый год подпускаются к основе, то Арсений Бринкман, Никита Зоркин, Кирилл Кирсанов, Григорий Грязнов, Артём Николаев, Иван Володин, Алексей Цыплаков, Никита Чибриков и даже приехавший из Америки Дмитрий Завгородний – это и есть те самые необстрелянные, зелёные юнцы, брошенные в пекло взрослого хоккея и помогающие СКА показывать более чем достойный результат.

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О чём говорят успехи полумолодёжных «армейцев»? О низком уровне КХЛ, где вчерашние юниоры могут на равных противостоять опытным соперникам? Не думаю, что стоит обозначать такой жёсткий тезис. Скорее, опыт СКА должен наводить на мысль о том, что всем клубам лиги нужно не бояться доверять молодым талантам и не затягивать с их переходом во взрослый хоккей. Что, иной раз, от юного хоккеиста будет столько же (а то и больше) отдачи, чем, например, от опытного и «сытого» легионера, не говоря уже о том, что молодой игрок обойдётся клубу в разы дешевле.

Собственно, результаты СКА на этом пятиматчевом отрезке и говорят о том, что успешная команда в КХЛ может и не стоить дорого. Стоит задуматься: возможно, часть денег, которые клубы тратят на контракты игроков с именем, стоит направить на развитие молодёжного хоккея и сопутствующей инфраструктуры — строительство академий, зарплаты детским тренерам, улучшение качества скаутинговой службы? Это будет вклад не в ближайшее будущее, а в перспективу, но тогда, может быть, через несколько лет возможность иметь топовую молодёжь в системе будет не только у СКА, «Локомотива» или «Авангарда», но и у других команд. И не придётся топ-клубам думать о том, как уложиться под потолком зарплат, если в лидерах у них будут значиться не только привыкшие к большим деньгам звёзды, но и молодые талантливые парни, бьющиеся ещё только за свою репутацию.

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КХЛ хотела избавиться от аутсайдеров, но увязла в двойных стандартах

В последние годы КХЛ принялась бороться с бессмысленным раздутием состава лиги. С лёгкой руки Дмитрия Чернышенко была объявлена настоящая война тем командам, которые не живут, а просто существуют: ни на что не претендуют, не шевелятся в медийном плане, слабо работают с аудиторией и не желают (либо не имеют возможности) развиваться в этих аспектах. Другими словами, бывший президент КХЛ задумал искоренить из лиги всех аутсайдеров.

Идея в целом правильная, хотя и подошли к её реализации не совсем с той стороны. Например, вместо того чтобы попытаться как-то централизованно помочь «Кузне» или «Ладе», вытащить эти некогда славные клубы на достойный уровень, в КХЛ решили резануть по живому и просто избавились от них, как от портящих репутацию лиги. Так, конечно, было проще, но правильнее ли?

Впрочем, сейчас речь не об этом. Итак, КХЛ решила убрать команды-аутсайдеры, поэтому за несколько лет из лиги, помимо «Кузни» и «Лады», исчезли ещё «Югра», «Медвешчак» и «Слован». Наверняка, по мысли боссов организации, эта зачистка неизбежно должна была привести к тому, что в КХЛ не осталось бы откровенных обитателей дна, клубов, хоккеистам которых можно было ещё перед сезоном планировать отпуск на февраль. А тут ещё и «отвалился» вечно проблемный «Адмирал».

И что же, КХЛ сумела избавиться от надоевших аутсайдеров? А вот и нет. Более того, в нынешнем сезоне ситуация с отстающими ещё хуже, чем в прошлые годы. Например, на Востоке уже сейчас предельно ясно, что мимо плей-офф пролетят «Куньлунь», «Амур» и «Нефтехимик», так что в составе кубковой восьмёрки конференции интригует лишь одна строчка. Похожая ситуация и на Западе, где уже готовы отклеиться «Сочи» и рижское «Динамо».

Разумеется, такое положение дел во многом связано с коронавирусными проблемами у небогатых клубов. Поэтому, каждый случай нынешнего «лузерства» нужно разбирать в отдельности. Скажем, «Амур» и «Нефтехимик» страдают как раз из-за «ковидного» старта. «Сочи» — просто главный неприятный сюрприз турнира. В былые сезоны эти клубы довольно регулярно выходили в плей-офф или, по крайней мере, старались до конца бороться за это право.

А вот что в КХЛ делают рижское «Динамо» и «Куньлунь»? Не те ли это оставшиеся аутсайдеры, портящие репутацию лиги? За плей-офф они не борются, медийно никак не развиваются, а являются, по сути, политпроектами без ясных целей и задач. «Куньлунь» — символ русско-китайской дружбы, а в финансировании «Динамо» есть интерес у структур «Газпрома».

Из «Куньлуня» исчезли лучшие «китайские» бомбардиры. Кого они готовят на Олимпиаду? Брэндон Ип и Тайлер Вон должны были стать лидерами сборной Китая, но с клубом из Пекина (Мытищ) им не по пути.

Из-за этого в КХЛ и не задумываются об их исключении. Конечно, на лицо двойные стандарты, от которых особенно грустно в Новокузнецке и Тольятти, но, увы, такова позиция лиги, которая сама не желает избавляться от последних репутационных якорей и делать свой турнир максимально непредсказуемым.

В КХЛ проваливаются арендованные русские игроки. В чём причина?

В этом сезоне многие клубы пригласили в свои ряды на правах аренды российских хоккеистов, имеющих контракты в Северной Америке. По сути, в нашу лигу приехал срез наших молодых талантов, пока застрявших между АХЛ и НХЛ. Мы ожидали, что они украсят наш чемпионат, но, удивительное дело, почти все разочаровывают.

Контракты – в Америке, а играть будут в России. 14 хоккеистов, отправленных в аренду в КХЛ Новый вид взаимоотношений между лигами, как один из символов пандемии.

Наверное, никаких претензий нет только к Виталию Кравцову – безоговорочному лидеру «Трактора». Неплохо вписался в «Локомотив» Егор Коршков. Игра остальных же вызывает логичный вопрос – а на что эти парни рассчитывают в НХЛ? Николай Голдобин, второй бомбардир «Ютики», жаловавшийся на отсутствие шансов в «Ванкувере», получил место в первом звене ЦСКА, но лишь в 11-й игре за «армейцев» сумел забить первый гол. Михаил Воробьёв (да, у него полноценный контракт с «Салаватом», но наверняка он мечтает вернуться в НХЛ) должен был стать в Уфе вторым центром, но пока сыграл только один качественный матч из тринадцати – последний, против «Нефтехимика». Клим Костин ворвался в «Авангард» неплохим матчем с «Куньлунем», но затем совершенно растворился в омском клубе. В «Сочи» ужасен Герман Рубцов, а Дмитрий Квартальнов уже раскусил Александра Хованова и отправил его в такой глубокий запас, что нападающий запросил обмена в другой клуб. Кстати, по первым матчам за СКА не впечатляют и те же Тренин с Мальцевым.

Александр Хованов удалил все свои фото из «Инстаграма», связанные с «Ак Барсом»

А мы ведь много говорили про этих ребят, когда они играли в Америке. Удивлялись, почему многих из них «зажимают» в АХЛ. Но оказывается, что за океаном их если и притесняют, то вовсе не из-за какой-то русофобии или предвзятого отношения, а совершенно по делу. Голдобин, Костин, Рубцов, просидевший несколько лет в фарм-клубе «Филадельфии» Воробьёв и многие другие парни пока не тянут даже уровень КХЛ, так почему же в них должны были поверить тренеры в Америке? При этом, скажем, Кравцов и Коршков в полном порядке, но и их будущее в «Рейнджерс» и «Торонто» выглядит довольно светлым.

Конечно, нельзя всех грести под одну гребёнку. Кому-то из этих игроков не хватило нормальной предсезонной подготовки, кто-то ещё сыграл мало матчей. Но тенденция всё же прослеживается, и она удивительна: парни получили шанс сыграть во втором по силе клубном чемпионате в мире, доказать свою готовность ко взрослому хоккею, но не только не пользуются предоставленной возможностью, но и ещё больше отдаляют себя от попадания в НХЛ. Ведь в Америке сейчас пристально наблюдают за их игрой.

В чём причины? Сказать сложно, но, думаю, их несколько. Кто-то из парней откровенно засиделся в минорных лигах Америки, а уровень КХЛ оказался выше. Другие просто переоценены. Третьи не набрали нужные кондиции, и ещё обязательно выстрелят. Окончательные итоги всё же подведём по завершении сезона.