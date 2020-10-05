8 крепких нападающих КХЛ, которые не могут забить первый гол в сезоне. Что с ними не так?

Вчера, 4 октября, московский ЦСКА на домашнем льду сломил сопротивление омского «Авангарда» (4:2). Этот матч оказался примечателен тем фактом, что нападающий «ястребов» Илья Каблуков продлил безголевую серию до отметки в 100 матчей.

«Чемпионат» представляет список форвардов КХЛ, которые до сих пор не могут познать радость голов в нынешнем регулярном чемпионате. Сразу заметим, что нападающие расположены в списке согласно числу матчей без заброшенных шайб с учётом прошлого сезона.

0 (0+0) очков в 9 матчах при показателе полезности «0» и среднем игровом времени 06.49

В последний раз олимпийский чемпион Пхёнчхана праздновал успех ещё 14 декабря 2018 года, когда его СКА разгромил «Адмирал» (8:2). С того времени минуло уже почти два года, которые Каблуков провёл без голов. «Сперва загонялся по этому поводу, а потом перестал обращать внимание, начал всё воспринимать в шутку. Я же не специально это делаю. Нет никаких обид. Знаете, я бы уже давно не считал эти матчи и не вспоминал о них, если бы вы, журналисты, мне об этом сами не напоминали. Конечно, хочется забить, а кому бы не хотелось? Ведь я нападающий. Поэтому буду стремиться как можно быстрее поразить чужие ворота», — говорил нападающий в интервью «Чемпионату» этим летом.

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Если смотреть правде в глаза, то прервать безголевую серию в омском клубе Каблукову будет значительно труднее, чем в какой-либо другой команде. Главный тренер «ястребов» Боб Хартли неоднократно говорил, что ему не нужны заброшенные шайбы от игроков четвёртого звена, ведь главная их задача на льду заключается в том, чтобы не дать забить сопернику. Игровое время Ильи по сравнению с периодом карьеры в СКА сократилось почти на семь минут, что также не добавляет оснований рассчитывать на скорое окончание серии.

5 (0+5) очков в 11 матчах при показателе полезности «+1» и среднем игровом времени 16.21

30-летний Локтионов пополнил состав «армейского» клуба в это межсезонье после того, как от его услуг отказались в магнитогорском «Металлурге». Минувший сезон стал одним из худших в карьере нападающего. 13 очков в 65 матчах (регулярка + плей-офф) чемпионата явно не оказались тем результатом, которого ожидали от Локтионова в уральском клубе.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Парень он хороший, но в концепцию нашу не вписывается. И как-то он потерял себя. Но я не думаю, что без работы останется», — говорил первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков, комментируя решение расстаться с хоккеистом.

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Без работы Андрей действительно не остался, очень быстро трудоустроившись в ЦСКА. Игру Локтионова на старте чемпионата нельзя охарактеризовать провальной на 100%, но и удачной тоже не назвать. Формально, в активе нападающего пять результативных передач, вот только сделал он их всего за два матча. В остальных девяти встречах российский форвард результативными действиями не отметился. В общей сложности безголевая серия Локтионова длится с ноября 2019 года и насчитывает уже 52 матча.

4 (0+4) очка в 13 матчах при показателе полезности «-8» и среднем игровом времени 19.20

За последние два сезона 24-летний Шаров забросил 25 шайб, что является довольно приличным результатом по меркам КХЛ. Однако старт этой регулярки ему откровенно не удался. Российский форвард в изрядном количестве создаёт моменты в каждом матче, но просто не может их реализовать. На определённом этапе сезона хоккеиста даже отправляли в четвёртое звено, чтобы его встряхнуть, но там Шарову банально было не с кем взаимодействовать.

В сочетании с финскими форвардами «Сибири» дела у хоккеиста идут значительно лучше, и он является одним из лучших игроков команды в плане обостряющих действий. Примечательно, что в начале прошлого сезона Александра беспокоили похожие проблемы. Своего первого гола Шарову пришлось ждать на протяжении целого месяца, после чего нападающего прорвало. Вряд ли кто-то удивится, если подобная ситуация произойдёт и на сей раз. Пока же констатируем, что безголевая серия хоккеиста составляет 19 матчей.

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4 (0+4) очка в 11 матчах при показателе полезности «-2» и среднем игровом времени 16.14

31-летний нападающий московского «Динамо» продолжает переживать тяжёлые времена в плане психологии. На удачное возвращение форварда в стан бело-голубых возлагали большие надежды как в тренерском штабе команды, так и в среде болельщиков, однако на данный момент Дмитрию никак не удаётся распечатать чужие ворота. Безголевая серия Кагарлицкого в КХЛ насчитывает 18 матчей. В последний раз он поражал ворота 22 декабря 2019 года в матче с магнитогорским «Металлургом». Примечательно, что на тот момент Дмитрий, так же, как и Каблуков, ещё был игроком СКА.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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Последний матч динамовцев с «Куньлунь Ред Стар» воспитанник череповецкого хоккея завершал во втором звене с Оскаром Линдбергом и Теэму Пулккиненом. В этом сочетании Кагарлицкий подменял получившего травму Владимира Брюквина. Если выпускник СДЮШОР «Динамо» не оправится от своего повреждения к следующему матчу с ЦСКА, тренерский штаб бело-голубых практически наверняка отрядит Дмитрия на постоянной основе во вторую тройку нападения. Возможно, хотя бы это обстоятельство позитивно скажется на игре хоккеиста.

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2 (0+2) очка в 14 матчах при показателе полезности «-1» и среднем игровом времени 11.05

Все слова, которые были сказаны про роль Каблукова в «Авангарде», можно в схожей мере отнести и к функционалу Потапова. Разница между нападающими заключается только в том, что Алексей является основным игроком в колоде Хартли. В отличие от Каблукова, Потапов не пропустил ни одного матча «ястребов» в нынешнем сезоне, да и его игровое время существенно превышает айс-тайм Ильи.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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В межсезонье Потапов мог вернуться в родное «Торпедо», но в нижегородском клубе не смогли тягаться с омичами в финансовом плане. В этой связи неудивительно, что обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» является ассистентом капитана в «Авангарде». По вышеописанным причинам отсутствие заброшенных шайб хоккеистом может волновать исключительно самого форварда, но точно не тренерский «ястребов». Безголевая серия Потапова составляет 16 матчей.

4 (0+4) очка в 10 матчах при показателе полезности «+3» и среднем игровом времени 17.49

Минское «Динамо» занимает третье место в Западной конференции КХЛ, являясь главной сенсацией со знаком «+» регулярного чемпионата КХЛ. Несмотря на это, не все игроки команды могут похвастаться своей статистикой по итогам сентября. Одним из таких хоккеистов является нападающий Франсис Паре.

Фото: photo.khl.ru

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Возможно, что уход канадского форварда в тень связан с заключением контрактов с Брэндоном Козуном и Робом Клинкхаммером, которые и взяли на себя ударную роль «зубров» при игре в большинстве. Однако в любом случае ноль шайб в 10 матчах при 18 минутах в среднем за встречу нельзя назвать позитивным результатом для Паре. С учётом прошлого чемпионата Франсис не может отличиться на протяжении 14 матчей.

4 (0+4) очка в 9 матчах при показателе полезности «-2» и среднем игровом времени 18.04

В период работы Алексея Кудашова в подмосковном «Атланте» Сергей Шмелёв считался довольно перспективным форвардом. Однако переход в московский «Спартак» не пошёл на пользу игроку. После серии неудачных сезонов в прошлом году показалось, что Шмелёв наконец-то возвращается на уровень «Атланта». В 58 матчах за ХК «Сочи» Сергей набрал 27 очков, забросив при этом 14 шайб.

В межсезонье нападающий решил действовать, исходя из поговорки «от добра добра не ищут». 26-летний форвард продлил контракт с «леопардами», однако открыть счёт заброшенным шайбам в этом сезоне ему никак не доведётся. Сергей занимает третье место среди форвардов «Сочи» по времени на льду, но пока это ему никоим образом не помогает. Безголевая серия нападающего насчитывает 11 матчей.

4 (0+4) очка в 8 матчах при показателе полезности «-1» и среднем игровом времени 17.13

В межсезонье ходили разговоры о возвращении этого финского форварда в «Салават Юлаев», где Кемппайнен и сделал себе имя в КХЛ. 32-летний нападающий мог вернуться в уфимский клуб на правах неограниченно свободного агента, однако успехом переговоры не завершились, в результате чего нападающий ещё на один сезон остался в СКА.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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В нынешнем чемпионате за «армейский» клуб отличилось уже 12 форвардов, но Кемппайнен в их число не входит. В активе форвард четыре результативные передачи в восьми матчах, а сейчас он находится на карантине. Молодые игроки СКА удачно воспользовались предоставленным шансом проявить себя на взрослом уровне. В этой связи будет любопытно посмотреть на состав «армейцев», когда основные игроки выйдут с карантина.