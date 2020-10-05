Десятка драфта НХЛ тогда и сейчас. Шестёркин взлетел на 108 пунктов, Пойнт – на 77

«Чемпионат» продолжает серию материалов о драфтах НХЛ прошлых лет, сегодня рассмотрим 2014 год. В этой десятке оказалось много игроков, которые так и не вышли на проектную мощность. Они уступили место бриллиантам из более поздних раундов.

Десятка драфта НХЛ тогда и сейчас. Без россиян, но с русским финном Барковым Единственный русский игрок – Валерий Ничушкин – оказался за пределами топ-10.

Экблад стал вторым игроком в истории после Джона Тавареса, которому разрешили играть в OHL в 15 лет. В 17 он был капитаном сборной Канады на мемориале Глинки, где взял золото, потом поехал на МЧМ, потом был признан лучшим защитником лиги Онтарио. Экблад считался лучшим защитником драфта, хотя и не был его однозначным фаворитом.



Тем не менее, «Флорида» решила поставить на него. Канадец не просто был готов к НХЛ в 18 лет, он сразу заиграл в первой паре обороны, выходил на большинство и меньшинство и проводил на льду почти 22 минуты, набрал 39 очков и стал лучшим в команде по плюс-минусу. С тех пор практически ничего не изменилось.



Пусть Экблад был лучше готов к НХЛ, лучше было подождать пару лет и получить одного из лучших нападающих в мире – Леона Драйзайтля. Он набирает в среднем по очку за игру, а последние два года эти цифры ещё более внушительные. Феноменальный немец затмил в «Эдмонтоне» самого Макдэвида, стал лучшим бомбардиром лиги, выиграл «Харт» и «Тед Линдсей». Нет нужды уточнять, кто является лучшим бомбардиром этого драфта.

Кучерова, Пойнта и Василевского «Тампе» нашел гениальный скаут. Кто такой Эл Мюррей? Он помог Стиву Айзерману собрать перманентного претендента на Кубок Стэнли.

2. «Баффало»: Сэм Райнхарт – Брейден Пойнт (№ 79)

Не самый мощный, но техничный и умный центр, Райнхарт довольно неожиданно ушёл на драфте под вторым номером. У него было внушительное резюме – золото ЮЧМ и Глинки, звание лучшего игрока WHL. Райнхайрта сравнивали с Джонатаном Тэйвзом, но в НХЛ он так и не стал центром и точно не подходит для топ-3 драфта. Хотя нападающий прогрессирует с каждым годом, но во многом благодаря Джеку Айкелу.



Пойнт тоже был достоин стать первым номером этого драфта, если бы не космический Драйзайтль. Он скатился в конец третьего раунда из-за маленьких габаритов и не идеального катания, ещё два года доходил до кондиции в юниорской лиге, выиграв за это время золото МЧМ, а затем ворвался в НХЛ. Настырный, скоростной, несгибаемый игрок, который отрабатывает на обеих сторонах площадки – у него лучший показатель полезности в этом драфте, он четвёртый – по количеству очков (и третий – по очкам за игру). Год назад он практически пробил бомбардирскую сотню, а в этом выиграл Кубок Стэнли с «Тампой» и стал лучшим снайпером плей-офф.

«Эдмонтон» не смог бы взять Драйзайтля, но как насчёт лучшего снайпера драфта? «Бостону» так нравился молодой чешский снайпер, что они даже хотели совершить обмен, чтобы выбрать его под более высоким номером, но в итоге он остался свободным на 25-м месте. Пастрняк приехал в Северную Америку из второй шведской лиги, попал в АХЛ, но после 25 матчей стало понятно, что в фарм-клубе ему делать нечего.



Уже на третий год в «Бостоне» Пастрняк стал играть в звене с Бержероном и Крейчи, и с тех пор меньше 30 не забивал, а в этом укороченном сезоне чех разделил звание лучшего снайпера лиги с Александром Овечкиным.

Пастрняк штампует хет-трики, как Овечкин! Чех — снова лучший снайпер сезона НХЛ Его «Бостон» уверенно разобрался с командой Ильи Ковальчука.

4. «Калгари»: Сэм Беннетт – Аарон Экблад (№ 1)

Беннет считался лучшим нападающим и главным фаворитом этого драфта, пока не смог ни один раз подтянуться на преддрафтовых тестах (потом выяснилось, что у него была травма плеча). В итоге его выбрали четвёртым, но авансы так и остались авансами. Беннета нельзя назвать полным провалом, всё-таки он полноценно играет в НХЛ, но на профессиональном уровне его пределом стало третье звено и 20-30 очков за сезон.



Экблад стал бы надёжным, не рискованным выбором под четвёртым номером. Талант, выносливость, физическая мощь – всё у него есть. Он лучший бомбардир среди защитников драфта.

5. «Айлендерс»: Майкл Дал Колле – Вильям Нюландер (№ 8)

«Айлендерс» не впервые разбазаривают высокие пики. В клубе думали, что Дал Колле станет великолепным партнёром для Джона Тавареса, а на деле получился большой и громкий пшик. Нападающий даже в АХЛ не сказать, чтобы преуспевал, а в НХЛ провёл всего 87 матчей, да и те – в четвёртом звене.



Зато Нюландер не разочаровал! И теперь он играет в одной команде с Таваресом, но в «Торонто». В своём первом полноценном сезоне он нашёл отличную химию с Остоном Мэттьюсом и мгновенно закрепился в первом звене. Если не считать прошлого сезона, когда Нюландер сначала бастовал, а потом долго не мог найти игровой ритм, то шведский форвард способен забивать по 30+ голов и в будущем должен стабильно набирать по 80 и больше очков за сезон.

Швед с деньгами. Нюландер подписал контракт за 5 минут до дедлайна «Я бы взял частями. Но мне нужно сразу».

6. «Ванкувер»: Джейк Виртанен – Николай Элерс (№ 9)

Виртанен был мощным силовым форвардом с задатками крутого снайпера, который постоянно привлекался в юниорские и молодёжные сборные Канады, однако на профессиональном уровне пока не оправдывает надежд. Он потихоньку прогрессирует, но в «Ванкувере» заправляют Бёзер и Петтерссон, а Виртанен ещё ни разу не набирал больше 36 очков. Маловато для топ-10.



Элерс – один из самых талантливых датских нападающих всех времён (и в ближайшем будущем должен стать лучшим бомбардиром среди соотечественников в НХЛ). Он начинал карьеру в Швейцарии, перед драфтом переехал в Канаду, где два сезона подряд выдавал на-гора по 100 с лишним очков. С первого же сезона он стал играть в ведущих звеньях «Виннипега» рядом с Марком Шайфли и Блейком Уилером. Лазерный бросок, прекрасное катание, высокий хоккейный интеллект. Четыре сезона подряд Элерс забивал не меньше 20 голов, причём большую часть –в равных составах.

7. «Каролина»: Хейдн Флёри – Тони ДеАнджело (№ 19)

«Каролина» тогда была в процессе перестройки и основное внимание акцентировала на подборе молодых защитников. Флёри казался тем, кем нужно, — габаритный, надёжный, способный поддержать атаку. Но прошло шесть лет, все проспекты выросли и стали полноценными игроками в НХЛ, а Флёри всё ещё мотался между фармом и основой. Только в этом сезоне он получил полноценный шанс, и неплохо проявил себя в плей-офф. Флёри всё ещё может стать добротным защитником (ему всего 24), но развивается он непозволительно медленно для топ-10.



ДеАнджело с младых ногтей играл с более старшими ребятами – например, в 14 лет стал самым молодым игроком в истории USHL. С атакой у него всегда всё было в порядке, с защитой – не особо, но это полбеды – у защитника была репутация конфликтного и несдержанного игрока. Он кидался на судей, оскорблял партнёров по команде и соперников.



«Тампа» от него в итоге отказалась, в «Аризоне» тоже, но в «Рейнджерс» защитник прижился. В этом сезоне он стал четвёртым бомбардиром команды, набрав больше очков, чем Крис Крайдер или Павел Бучневич, а среди защитников драфта опережает Экблада по количеству очков в среднем за игру.

Арвидссон три года ждал, когда его выберут на драфте. Миниатюрному и худенькому форварду не помогло даже звание лучшего снайпера сборной Швеции на МЧМ-2013. В следующем году его наконец выбрал «Нэшвилл», да и то в четвёртом раунде. А он, если не считать Пойнта, оказался самым большим сюрпризом этого драфта. Бешеная скорость, великолепные снайперские качества, абсолютное бесстрашие – Арвидссон стал одной из главных атакующих сил «Предаторз» и супер специалистом по меньшинству. С сезона-2016/2017, когда Арвидссон окончательно закрепился в НХЛ, он забил больше голов, чем Филип Форсберг.

«Виннипег» не прогадал со своим выбором, но Элерс в нашем рейтинге поднялся повыше, освободив место для Дилана Ларкина. Он – лучший на драфте по проценту выигранных вбрасываний и третий бомбардир.



Ему потребовалось несколько лет, чтобы вырасти в настоящего лидера команды, а после ухода Хенрика Зеттерберга на пенсию окончательно взял на себя его роль вожака. Уже в следующем сезоне Ларкин должен стать капитаном команды.

«У «Рейнджерс» светлое будущее. Настало время Шестёркина и Панарина». Что пишут в Америке Если бы это был май, мы бы ждали Панарина и Шестёркина в сборную на чемпионате мира.

10. «Анахайм»: Ник Ритчи – Игорь Шестёркин (№ 118)

Ритчи никогда не был невероятным бомбардиром, он жёсткий, прямолинейный, неповоротливый нападающий, который размажет соперника по борту, подправит шайбу на пятачке и при случае забьёт гол мощным кистевым. Настоящий громила, из которого мог вырасти новый Милан Лучич. Но пока не вырос.



В 2014-м у «Анахайма» уже был Джон Гибсон и Фредерик Андерсен, но хороших вратарей много не бывает, а лишних всегда можно выгодно обменять. Пока что в этом драфте лучшим голкипером можно назвать Игоря Шестёркина. Он приехал из России в этом году, восхищал на предсезонке, в АХЛ, а затем и в главной команде Нью-Йорка. Шестёркин выиграл 10 матчей из 12, каждый раз устанавливая новые клубные рекорды, отправил в глубокий запас Хенрика Лундквиста и заставил говорить о себе как о новом первом номере легендарной команды. Неплохо для дебюта и для топ-10.