«А почему нет, Роман?» Исход «зелёного дерби» решило судейство?

Отчётное «зелёное дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» обещало получиться одним из самых необычных за последнее время. Если не сказать большего – за всю историю. Всё дело в том, что в планы команд вмешалась болезнь. Уфимцы и вовсе давно выступают едва ли не полностью дублирующим и молодёжным составом, но это не мешает им обыгрывать, скажем, «Витязь» или «Нефтехимик».

В Казани за юлаевцев точно не могли сыграть вратарь Юха Метсола, защитники Григорий Панин и Павел Коледов, нападающие Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен, Никита Сошников, Пётр Хохряков, Владимир Жарков и Александр Кадейкин. Зато ещё в Нижнекамске вернулся в строй ведущий защитник Филип Ларсен, который сразу забил в своей первой игре в сезоне.



«Ак Барс» столкнулся с проблемой гораздо позже, буквально на днях. Утром 5 октября пресс-служба «барсов» уже сделала заявление, что несколько игроков команды, представителей тренерского штаба и персонала имеют симптомы ОРВИ. Они были изолированы сразу при появлении симптомов и отправлены на изоляцию до получения результатов тестирования на коронавирус, которое было пройдено утром 5 октября. Учитывая, что в заявке на игру не оказалось Зарипова, Доуса и Викстранда, речь, вероятно, шла о них.



Было приято решение привлечь к занятиям пять игроков, которые ещё накануне выступали за «Барс» в матче регулярного чемпионата ВХЛ со «Звездой». Это вратарь Артур Ахтямов, защитники Константин Лучевников и Дмитрий Мужиков, нападающие Дмитрий Кателевский и Руслан Галимзянов.



Что касается самого матча? Ещё в начале первого периода сразу стало интересно. Стефан Да Коста исполнил подготовленный кистевой бросок из левого круга вбрасывания — получилось в дальнюю девятку. Дмитрий Воронков здорово перекрыл обзор голкиперу – 1:0 в пользу Казани.



Старт второго периода обернулся большими неприятностями для команды Дмитрия Квартальнова. На ровном месте грубую ошибку допустил защитник Андрей Педан, не сумевший обработать шайбу на чужой синей. Нападающий уфимцев Алексей Пустозёров убежал на рандеву с Тимуром Биляловым и переиграл голкипера, сравняв счёт в матче.

Однако затем настало время лидеров хозяев. В третьем периоде забили Джастин Азеведу и Артём Галимов. Сначала канадец с отрицательного угла нанёс хитрый бросок — шайба после рикошета от щитка вратаря пересекла линию ворот! Дальше – больше. Да Коста выполнил поперечную передачу на правый круг вбрасывания, Галиев моментально отдал на пятак, откуда Артём Галимов расстрелял ворота. Большинство реализовано.

Говоря о голе Галимова, невозможно обойти вниманием судейство. При счёте 2:1 в пользу казанской команды нападающий «Салавата» Владислав Лукин в борьбе с защитником «Ак Барса» получил клюшкой по лицу. Однако главный арбитр Роман Щенёв посчитал, что Лукину досталось шайбой, а не клюшкой игрока казанской команды. «А почему нет, Роман?», — тщетно вопрошал Николай Цулыгин на тренерской лавке «Салавата», обращаясь к судье Щенёву. Восстанавливать справедливость бросился сам Лукин, атаковав сзади игрока казанцев. В результате «Ак Барс» получил большинство, которое и реализовал Галимов.



Окончательный счёт установил всё тот же Да Коста, поразивший пустые ворота. Таким образом, «Ак Барс» прервал трёхматчевую серию поражений, заодно с тем же счётом выиграв уже второе «зелёное дерби» в этом сезоне. Вот только в первом матче обе команды играли оптимальными составами.



Что касается «Салавата Юлаева», то команда возвращается домой после выездной серии. Возможно, уже в ближайших матчах уфимцам смогут помочь лидеры, которые вот-вот должны выйти с карантина.