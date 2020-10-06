Войдёт ли Аскаров в топ-10 и кто рискнёт взять Чинахова? Прогноз на драфт НХЛ

В ночь с 6 на 7 октября за океаном состоится первый раунд драфта новичков, который нынче будет проходить в виртуальном формате посредством видеосвязи. Командам предстоит сделать 217 выборов, а начнёт это действо «Нью-Йорк Рейнджерс», который стал победителем драфт-лотереи. Нынешний год можно назвать достаточно удачным для обладателей первых десяти драфт-пиков, поскольку в первой десятке сосредоточены очень талантливые молодые хоккеисты, которые в уже в ближайшие годы выйдут на первые роли в НХЛ. Словом, драфт обещает быть «хлебным», а к хоккеистам, которых выберут в первом раунде, стоит присмотреться особо.
Топ-10 выборов на драфте. Прогноз «Чемпионата»
1. «Рейнджерс» — н. Алексис Лафренье
Это очень просто: лучший молодой игрок мира должен достаться тому, кто выбирает первым. Для «рейнджеров» это абсолютно верный и безопасный выбор, хотя наибольшая потребность у «синерубашечников» — это центральные нападающие, а Лафренье ни разу не центр. Теория о том, что «Рейнджерс» проигнорирует Лафренье и предпочтёт ему центра Куинтона Байфилда вряд ли жизнеспособна, поскольку в этом случае генеральному менеджеру клуба Джеффу Гортону придётся столкнуться с огромным негативом со стороны болельщиков. Даже если учесть, что на позиции Лафренье в «Рейнджерс» играет финалист голосования за «Харт Трофи» Артемий Панарин, команда не может отказаться от такого шанса.
2. «Лос-Анджелес» — н. Куинтон Байфилд
Со вторым выбором всё значительно сложнее, поскольку следом за Лафренье может уйти как Байфилд, так и немецкий левый край Тим Штюцле. Слухи о том, что именно немец интересует «Кингз» пока не подтвердились, но и удивлением это не станет. Другое дело, что Байфилд, судя по скаутским отчётам, обладает потенциалом суперзвезды, хотя ему и необходимо время для дальнейшего развития и адаптации.
3. «Оттава» — н. Тим Штюцле
«Короли» примут решение за «Оттаву»: если они возьмут Байфилда, то в стан «Сенаторз» отправится Штюцле и наоборот. В любом случае, «Оттава» не проиграет, поскольку Штюцле обладает отменной скоростью, мастерством и атакующим талантом. «Сенаторы» продолжают ориентироваться не на сиюминутный результат, а на будущее, и будут готовы дать время молодому игроку для того, чтобы набраться нужного опыта и кондиций.
4. «Детройт» — н. Коул Перфетти
Судя по всему, «красные крылья» предпочтут центрфорварда из «Сагино» шведскому нападающему Лукасу Раймонду и российскому голкиперу Ярославу Аскарову. Если же «Детройт» откажется от выбора Перфетти, то этот форвард может опуститься в нижнюю часть первой десятки.
5. «Оттава» — з. Джейк Сандерсон
Всё лето прогнозы говорили о том, что пятым выбором должен стать Лукас Раймонд, но по неофициальной информации, «сенаторы» предпочтут взять защитника. Кроме этого, не исключён и вариант обмена пятого драфт-пика в другую команду. «Мы должны быть готовы ко множеству разных вещей, включая сценарий, когда кто-то захочет подняться и купить пятый выбор», — сказал главный скаут «Оттавы» Трент Манн.
6. «Анахайм» — н. Лукас Раймонд
Левый крайний «Фрёлунды» — один из самых опытных хоккеистов на драфте. В качестве альтернативы Раймонду может быть выбран защитник Джейми Дрисдейл, но если Сандерсон уйдёт выше, то вряд ли «утки» проигнорируют Раймонда.
7. «Нью-Джерси» — з. Джейми Дрисдейл
Один из лучших защитников на драфте может уйти в «Дэвилз», где начали задумываться о возможном расставании с обладателем гигантского контракта Пи Кей Суббаном. Дрисдейла называют лучшим молодым игроком в плане катания, он обладает способностью уклоняться от давления и находить возможности подключаться к атаке. «Я потерял счёт случаям, когда он первым убегал в атаку и первым возвращался к своим воротам. Это всё из-за его потрясающего катания», — сказал главный тренер его молодёжного клуба «Лейк Эри Оттерс» Крис Хартсбург.
8. «Баффало» — н. Джек Куинн
В «Баффало» царит неразбериха с руководством, поэтому тут возможны сюрпризы. Чаще всего говорится о том, что «клинки» выберут форварда из лиги Онтарио Джека Куинна, за которым в НХЛ пристально следят уже несколько лет. «Я видел его в 15-летнем возрасте и меня впечатлило то, какие решения он принимает на льду. Да, он может показаться несколько хиловатым, но я сразу понял, что он может быть великолепным игроком», — сказал бывший форвард НХЛ, а ныне скаут Рэнди Робитайл.
9. «Миннесота» — н. Марко Росси
«Дикарям» нужен центр, и получение Росси — это был бы идеальный сценарий. Если Росси вдруг уйдёт выше, «Миннесота» может взять Аскарова или шведского форварда Александра Хольца. В лиге Онтарио Росси набирал более двух очков в среднем за матч, наколотив 120 баллов в 56 играх. Вывод о том, что хоккеист, сделавший 81 голевую передачу за сезон является хорошим распасовщиком, вряд ли тянет на сенсацию.
10. «Виннипег» — н. Александр Хольц
«Реактивщикам» нужны защитники и те же центры, но выбирают они достаточно поздно, чтобы забрать кого-то из лакомых кусков. Хольц — динамичный форвард, который провёл сезон в профессиональной шведской лиге и обладает завидным снайперским талантом. Особо выделяют его кистевой бросок, а также смелость бросать с острых и даже отрицательных углов. «Он любит и очень хочет забивать. Он быстро адаптировался к взрослому уровню, умеет находить свободное пространство», — отметил главный тренер сборной Швеции U20 Томас Монтен.
Все россияне на драфте-2020. Прогноз.
11. «Нэшвилл» — в. Ярослав Аскаров (СКА)
Попытки выяснить, кто же будет больше других заинтересован в голкипере СКА, могут быть очень долгими и бессмысленными. Одним из источников говорили о том, что «Нэшвилл» действительно нацелился именно на Ярослава, так как Пекка Ринне уже откровенно «едет с ярмарки» и его контракт заканчивается. Но Аскаров может уйти как раньше, так и позже, поскольку ещё одна цель «Предаторз» — это центр Сет Джарвис.
«Я бы хотел, чтобы Аскарова выбрали в топ-10. Даю на это 90-процентный шанс. Дело в том, что следующий за ним вратарь по уровню таланта на нынешнем драфте — это американец Дрю Комессо, которого выберут в районе 80-го номера. Аскаров может уйти и четвёртым, и десятым, и позже. Что касается второго дня драфта, то я бы понаблюдал за «бегемотом» Егором Соколовым». Его не брали на двух предыдущих драфтах из-за неважной работы ног и недостаточной скорости, но он стабильно улучшал свою игру. Думаю, он может уйти в начале седьмого десятка», — отметил обозреватель ESPN Крис Питерс.
18. «Нью-Джерси» — н. Родион Амиров («Салават Юлаев»)
Амиров — один из тех, кто смог хорошо начать сезон и поднять свои шансы на высокий выбор. «Дьяволы» давно не выбирали в первом раунде российских нападающих, но уже дали понять, что против русских ничего не имеют. «Амиров — один из самых опытных на драфте, но у россиян есть всегда козырь в рукаве в виде контракта в КХЛ. По идее, Амиров должен войти в топ-15, и если он упадёт сильно ниже, это будет неожиданностью», — считает Крис Питерс.
Второй раунд
32. «Детройт» — н. Марат Хуснутдинов (СКА-1946),
42. «Нэшвилл» — з. Шахир Мухамадуллин («Салават Юлаев»),
50. «Калгари» — з. Ян Кузнецов (NCAA),
51. «Лос-Анджелес» — н. Максим Грошев («Нефтехимик»),
53. «Каролина» — н. Василий Пономарёв (QMJHL).
Третий раунд
69. «Каролина» — н. Даниил Гущин (USHL),
89. «Бостон» — н. Егор Соколов (QMJHL),
93. «Тампа-Бэй» — н. Дмитрий Злодеев (МХК «Динамо» М).
Четвёртый раунд
106. «Торонто» — н. Александр Пашин («Толпар»)
109. «Монреаль» — н. Богдан Тринеев (МХК «Динамо» М),
114. «Коламбус» — н. Максим Берёзкин («Локомотив»).
Шестой раунд
163. «Миннесота» — в. Всеволод Скотников (ЦСКА),
168. «Торонто» — н. Ярослав Лихачёв (QMJHL)
174. «Калгари» — н. Иван Дидковский (МХК «Динамо» М),
183. «Айлендерс» — в. Амир Мифтахов («Барс»),
184. «Вегас» — в. Артур Ахтямов («Ирбис»).
Седьмой раунд
188. «Монреаль» — з. Кирилл Стеклов (OHL),
196. «Рейнджерс» — н. Павел Гоголев (OHL),
210. «Сан-Хосе» — н. Александр Гордин (СКА-1946)
Вне конкурса: н. Егор Чинахов («Авангард»).
19-летний Чинахов доступен для драфта второй год подряд. Удивительным образом уроженец Омска числится очень далеко в рейтингах заокеанских скаутских бюро: в общих списках ему дают места от 173 до 214, а в списке европейских полевых игроков от скаутского центра НХЛ он идёт 30-м. Возможно, великолепный старт за «Авангард» в этом регулярном чемпионате сделает Чинахова более привлекательным для выбора.
«Егор не был выбран на драфте прошлого года, но в сезоне-2019/2020 сделал большой шаг вперёд. Если его выберут в 2020-м, то, вероятно, это будет шестой или седьмой раунд драфта», — отмечает Эндрю Форбс из The Hockey Writers.
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