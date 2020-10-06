«Магнитке» необходимы Войнов или Нестеров. Что нужно усилить клубам КХЛ на Востоке

«Авангарду» тоже требуется защитник, а вот у «Салавата» и «Автомобилиста» всё почти идеально.

В регулярном чемпионате КХЛ позади остался целый игровой месяц. Показать оптимальный результат многим клубам на этом отрезке помешали коронавирусные проблемы, однако уже можно составить более-менее объективную картину о всех командах.

Первые оценки сейчас выносят не только болельщики и журналисты, но и менеджеры клубов. В их силах сейчас правильно проанализировать ситуацию, исправить какие-то летние ошибки и усилить свои команды. Стараются трезво взглянуть на свои коллективы и тренеры, у которых есть возможность при помощи мотивации и правильной работы на тренировках достать все внутренние резервы из тех игроков, кто пока выступает ниже ожиданий.

Мы рассказываем, что и как нужно усилить клубам КХЛ на текущем отрезке чемпионата. Начинаем с Восточной конференции.

Успехи молодёжного СКА – серьёзный повод задуматься. Что происходит в КХЛ Провал русских арендованных хоккеистов и двойные стандарты лиги – в итогах недели КХЛ.

«Куньлунь»

Что нужно сделать: привести команду в порядок. «Куньлунь» — один из тех клубов, которые очень сложно оценивать по итогам сентября, ведь там творится настоящий бардак. Начинали турнир «драконы» составом из российских отказников и потому ожидаемо терпели постоянные поражения. Затем ковид отправил в лазарет главного тренера Алексея Ковалёва. Следующий этап – долгожданный приезд легионеров, но часть из них тоже быстро ушла на карантин. В результате в последних играх «Куньлунь» играл смешанным составом, где нет ни одного сыгранного звена, так что о какой-то структуре игры китайцев рассуждать было бессмысленно.

Очевидно, чтобы перестать позориться в чемпионате, худшей команде КХЛ надо как-то разложить всё по полочкам в своём королевстве. Утвердить состав, скомпоновать тройки нападения и пары обороны. Пока этого нет, мы даже не можем толком оценить уровень тренера Алексея Ковалёва. Думаю, что рано или поздно в «Куньлуне» наступит стабильность и китайская команда даже сумеет одержать первую чистую победу в регулярке, но о возможной борьбе за плей-офф говорить пока не приходится.

«Амур»

Что нужно сделать: дождаться отдачи от лидеров, наладить игру в обороне. Хабаровчане в сентябре тоже испытывали серьёзные проблемы с составом. Где-то подвёл коронавирус, где-то долго ждали легионеров, но к концу сентября все вроде собрались. А ещё у команды появился новый тренер – известный «пожарный» КХЛ Сергей Светлов.

Сейчас «Амуру», по сути, нужно начинать сезон заново. Вникать в требования нового наставника, набирать форму, сыгрываться. Ждать усиления извне вряд ли стоит – сильнее тех лидеров, что есть в наличии, в Хабаровске всё равно не найдут. Однако действующих ключевых игроков Светлову надо как-то растормошить. Пока у «Амура» толком играют только братья Зогорна, но расстраивает Якупов, ужасно выглядят Ушенины, остальные хоккеисты тоже пребывают в какой-то спячке, Лангхаммер с Аликиным не выручают. Лидерам «тигров» нужна какая-то искра, мотивация, спортивная злость, чтобы, наконец, начать показывать тот хоккей, который от них ждут. В принципе, Сергей Светлов умеет вытаскивать эмоции из подопечных (вспомните его «Адмирал»), на это сейчас в Хабаровске главная надежда.

Ну и, конечно, нужно что-то делать с обороной. «Амур» — самая пропускающая команда чемпионата, и этот статус стоил рабочего места в тренерском штабе Александру Юдину. Посмотрим, улучшится ли ситуация с защитой при Михаиле Переяслове.

Юдин покинул пост тренера защитников «Амура»

«Нефтехимик»

Что нужно сделать: усилиться легионерами и верить в Вячеслава Буцаева. «Нефтехимик» во многих матчах сезона выглядит откровенно слабо и беспомощно. И дело тут не только в пресловутых коронавирусных проблемах, но и в комплектации нижнекамцев. Когда клуб рассчитывает, что тянуть вверх их будут едущие с ярмарки Кучерявенко, Галузин и Костицын – то пиши пропало. Вероятно, в «Нефтехимике» думали о прогрессе Порядина и многочисленной молодёжи, надеялись на словака Гудачека, но пока эти ставки не играют, хотя Вячеслав Буцаев и старается, чтобы его команда выглядела достойно.

Проблема в том, что в нынешнем «Нефтехимике» нет никакой изюминки. Ровная, серая команда, в которой некому выстрелить. Странно, что в Нижнекамске не смогли нормально поработать летом на иностранном рынке, ведь в последние годы именно легионеры отвечали в «Нефтехимике» за стабильный набор очков. Сейчас же Гудачек не тянет, Рантакари старается, но он защитник, а больше и нет никого. В этой нише менеджерам «волков» и нужно работать. На днях подписан Йонас Энлунд, но вряд ли это самый лучший вариант – финну 32 года, и он давно устал от КХЛ. По сути, у «Нефтехимика» есть ещё две вакансии (защитник Мелькиори до Татарстана, наверное, уже не доедет), и укрепить их – единственная возможность спасти сезон. Буцаев-то, конечно, не позволит нижнекамцам дойти до оглушительного провала, но без лидеров «Нефтехимик» всё равно не сможет выбраться из подвала таблицы Востока.

«Барыс»

Что нужно сделать: сыграть побольше матчей. У «Барыса» лишь семь встреч в нынешнем сезоне, и по ним трудно сделать какие-то выводы. Вроде бы, у команды из Нур-Султана всё неплохо. В воротах хорош Карлссон, в полном порядке Диц, прогрессирует Михайлис, понемногу набирают обороты легионеры, хотя понятно, что Лилья и Фрэттин должны играть результативнее. Как и, например, Роман Старченко, но, повторюсь, глупо оценивать этих форвардов после семи матчей и ковидного простоя. Посмотрим на «Барыс» где-то через месяц, но пока кажется, что казахстанский клуб за это время вполне себе способен совершить рывок хотя бы в середину кубковой восьмёрки.

«Сибирь»

Что нужно сделать: вспомнить, как играть в обороне. Ещё совсем недавно «Сибирь» являла собой вместилище всех проблем, вопросы были как к тренерскому штабу, так и к хоккеистам всех линий. В последних матчах ситуацию удалось немного выправить – «Сибирь» вспомнила про свой характер (а это показатель здорового климата в коллективе), а также начала забивать больше двух шайб за игру. Но в обороне и на вратарском рубеже по-прежнему тихий ужас. В нынешней новосибирской команде совершенно не узнать тех монстров, что ещё весной уверенно «сушили» одно из лучших нападений КХЛ в плей-офф. И это достаточно удивительно, ведь из тренерского штаба никуда не делся творец того защитного цемента Олег Ореховский, да и состав команды претерпел минимальные изменения.

Восемь игроков, проваливших старт сезона КХЛ на Востоке. Во что они играют? Игра этих хоккеистов только вредит их командам, а ведь на многих из них возлагали большие надежды.

Сейчас «Сибири» необходимо вспомнить, за счёт чего клуб был в первую очередь успешен в прошлом сезоне. Играть в «бразильский» хоккей «снежинки» себе позволить не могут, так что их ключ к успеху – это плотная вязкая жёсткая игра в защите. Ну и, разумеется, в Новосибирске должны разобраться с вратарями. Надо понять, что происходит с Сятери, и если финн не готов к сезону ментально, то следует дать больше шансов Антону Красоткину. К нему пока меньше всего претензий на последнем рубеже «Сибири».

«Торпедо»

Что нужно сделать: решить вратарскую проблему, думать о конце регулярки. В принципе, у «Торпедо» сейчас всё очень даже неплохо. По крайней мере, для того состава, который в Нижнем Новгороде собрали летом. Отличным приобретением оказался Крис Уайдман, в порядке Миле, Шенфельд, Жафяров, Клуз, а ещё периодически выстреливают такие парни, как Сергей Гончарук. «Торпедо» много забивает и много пропускает, но тут уж вряд ли можно что-то поправить, ведь команда играет так всегда при Дэвиде Немировски.

Однако в «Торпедо» должны думать уже сейчас о концовке регулярки, чтобы не повторить ошибок прошлых лет. При Немировски «автозаводцы» неизменно бодро начинали сезон и прилично подсаживались к финишу, в результате даже на первый раунд плей-офф не хватало должного количества сил. Здесь, в первую очередь, проанализировать ситуацию должен сам тренер, возможно, что-то изменить в своём тренировочном процессе. Но и укрепление глубины состава «Торпедо» не помешает. Понятно, что бюджет у нижегородцев весьма ограничен, но на рынке хватает недорогих хоккеистов, которые не станут новыми лидерами клуба, но способны добавить свежести составу «Торпедо» на дистанции.

И главная проблема нижегородцев – вратарская линия. Тихомиров и Серебряков способны не проваливаться, но вряд ли на них можно без риска положиться в главные моменты чемпионата. Возможно, вопрос закроет Алексей Мельничук, приехавший в «Торпедо» в аренду, но пока было слишком мало возможностей оценить этого голкипера на новом месте.

«Трактор»

Что нужно сделать: окончательно разбудить лидеров. «Трактор» понемногу начинает напоминать команду Анвара Гатиятулина – строгость, дисциплина, мало пропущенных шайб, скучноватый, но действенный рисунок игры. Однако в него пока маловато красок добавляют главные челябинские художники – лидеры нападения «Трактора». Чтобы уральский клуб был идеален, ведущие нападающие должны больше забивать, вот и всё. Гика, Седлак, Оберг, даже защитник Пилут – все они могут играть результативнее. В последних матчах намечается эта приятная для «Трактора» тенденция, и сейчас важно её поддержать. Кроме того, и у других форвардов челябинцев есть большой, не раскрытый ещё потенциал. Бывальцев, Полыгалов, Лазарев, блеснувший в прошлом году Косов на четверых пока забросили лишь пять шайб, и это очень мало.

Словом, в целом у «Трактора» всё хорошо, есть система, организация игры, порядок с тылом. Но если у челябинцев заработают на полную мощность ещё и атакующие активы, то этот клуб быстро перекочует в число реальных, а не потенциальных фаворитов Востока.

«Спартак» всё-таки жив, а в «Динамо» — старые проблемы. Что происходит в КХЛ «Локомотив» не смутил карантин, а в «Тракторе» наконец просыпаются легионеры.

«Металлург»

Что нужно сделать: найти защитника под большинство, что-то решить с легионерами. Проблем у «Металлурга» хватает, если мы, конечно, говорим о команде, которая собралась бороться за Кубок Гагарина, а не вылетать снова в первом раунде плей-офф. Я уже отмечал, что с обороной у «Магнитки» всё неплохо, но с атакой точно нужно что-то делать. Похоже, в Магнитогорске должны признать, что ошиблись с подписанием финнов Песонена и Ламмикко – какие-то очки они набирают, но это точно не лидеры клуба. Не радует и Тейлор Бек, да и в целом хорошее по именам нападение уральцев откровенно проваливается. Тут либо надо улучшать эффективность ведущих форвардов через работу на тренировках и мотивацию, либо – расторгать контракты (Песонен – первый кандидат) и искать замены.

Зияет дыра у «Магнитки» на позиции атакующего защитника под большинство. Без хоккеистов такого амплуа очень сложно в современном хоккее, но у «Металлурга» таких игроков сейчас просто нет. Яковлев, Дронов и Минулин с ролью не справляются, Мартынов тоже вряд ли будет на постоянной основе хорошо дирижировать партнёрами с синей линии. Это тоже просчёт селекции, но его ещё можно исправить. На рынке без дела и конкретных предложений сидят Никита Нестеров и Вячеслав Войнов, и «Магнитке» необходим кто-то из них. Расчистить место под потолком можно путём избавления от того же Песонена или, скажем, Николая Кулёмина, который долго лечится, а когда выйдет, то, если судить по прошлым сезонам, вряд ли принесёт ощутимую пользу уральцам.

Кто из безработных ещё не потерял надежду. 10 хоккеистов, готовых усилить клубы КХЛ В период массовых заболеваний и отмены матчей свежая кровь как никогда актуальна.

«Автомобилист»

Что нужно сделать: подкрутить игру в обороне. Честно говоря, «Автомобилист» выглядит командой почти без слабых мест. У Билла Питерса, судя по всему, отличный контакт с игроками и пока не возникает каких-то ментальных или языковых барьеров. Привычно стабилен и надёжен Якуб Коварж, атака играет яркими красками. Разве что, если придираться, то «Автомобилист» многовато пропускает. У уральцев больше всех пропущенных шайб в топ-6 Востока, при том, что сыграли подопечные Питерса меньше всех матчей.

Пока это не сильно мешает «Автомобилисту», но, понятно, что без крепкой обороны решать большие задачи в плей-офф нельзя. Питерсу и Ко стоит изучить опыт предшественника Мартемьянова и подумать об этом.

«Салават Юлаев»

Что нужно сделать: вернуть основу из ковидного плена. «Салават» порадовал на старте этого чемпионата. Не только глубиной атаки и красивой игрой, но и изменившимся отношением к регулярке. При Лямсе уфимцы не забили ни на одну сентябрьскую игру, показав, что нынче они не хотят довольствоваться шестым местом конференции и уповать на подвиги в плей-офф. Команда добавила в статности и солидности – этого не хватало «Салавату» в прошлые годы.

Идиллию разрушил коронавирус, выкосивший почти всю основу уфимцев, однако и здесь для башкирской команды нашлись плюсы. Оказалось, что молодёжь «Салавата не только талантлива, но и уже готова сражаться в КХЛ.

«Салават» потерял главных звёзд, но вышел в лидеры КХЛ. Уфа больше не команда одного звена Оказывается, в башкирском клубе хорошая глубина состава и крутая молодёжь. Понять это помог коронавирус.

Теперь главное дождаться возвращения в строй всех лидеров и надеяться, что вынужденная пауза не собьёт настрой команды в этом сезоне. Сбалансированный, повзрослевший ментально и глубокий «Салават» в нынешнем чемпионате способен на многое.

«Ак Барс»

Что нужно сделать: разобраться в причинах кризиса. «Ак Барс» — одна из самых мощных команд всей КХЛ с отличным составом, сильным тренером и стабильной спонсорской поддержкой. Никаких игровых проблем у казанцев в этой регулярке не предвиделось, однако уже в сентябре они умудрились угодить в странный кризис. Нападение толком не забивает, защита не обороняется, клуб проигрывает три матча подряд, из которых два – середнякам. И ведь на рутину регулярки не спишешь, потому что у максималиста Квартальнова нет такого понятия, и он всегда знает, как взбодрить подопечных.

Вопросы, конечно, появляются и к тренеру, и к хоккеистам. Можно говорить о проблемах во вратарской линии, о забывших дорогу к воротам нападающих (Бурмистров, Галимов, Петров, Тихонов, не говоря уж про Лукоянова), но главная проблема в том, что «Ак Барс» в последних матчах играет плохо комплексно. И даже победа над молодёжкой «Салавата» не убедила.

«А почему нет, Роман?» Исход «зелёного дерби» решило судейство? «Ак Барс» и «Салават» играли с огромными потерями в составе. Намного хуже пришлось уфимцам.

Вероятно, у Квартальнова есть идеи, как усилить эту команду извне (в прошлом сезоне тренер многое поменял под себя), но «Ак Барсу» нужно разобраться в глубинных причинах этого кризиса и устранить их. Возможно, есть проблемы с взаимопониманием между наставником и коллективом, а их одними трансферами не поправить.

«Авангард»

Что нужно сделать: укрепить защиту. Лидер Востока пока уверенно идёт по дистанции регулярки, несмотря на тяжелый сентябрьский календарь, но в последних матчах видно, как команда выдыхается. Пятидневная пауза должна восстановить силы омичей, но это может оказаться лишь иллюзией. В нападении-то у «Авангарда» хватает запаса прочности, сил и креатива, но совсем иначе обстоит дело с защитой. С середины месяца «ястребы» держатся всего лишь на четвёрке защитников – Емелин, Чистяков, Шарипзянов и Каски. Какую-то помощь оказывают Береглазов и Готовец, но в важные моменты встреч именно топ-4 обороны «Авангарда» выходят через смену и накапливают по 23-25 минут за матч. В этом вроде бы нет ничего особо критичного, но такой выматывающий и постоянный график не только приводит к снижению качества игры (вспомните Емелина в игре с ЦСКА), но и повышает риск травм.

Битва лидеров в КХЛ. «Авангард» почти ушёл с 0:3, но ЦСКА простил бывший «армеец» Красно-синие провели качественный матч, но победу у них едва не украл Сергей Толчинский.

Конечно, у «Авангарда» должны вернуться в строй Чудинов и Покка, но нынешняя ситуация даёт понять, что за спинами топ-6 у «ястребов» нет ни одного надёжного защитника, и команда может на этом серьёзно погореть в плей-офф. Тут точно следует подумать об усилении извне, при этом «Авангарду», в отличие от «Магнитки», нужен не атакующий деф, а хотя бы один толковый домосед. Может быть, Алексею Волкову стоит задуматься о возвращении Алексея Бондарева?