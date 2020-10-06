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Что нужно усиливать клубам КХЛ из Восточной конференции

Что нужно усилить клубам КХЛ Восточной конференции
Лев Лукин
«Магнитке» необходимы Войнов или Нестеров. Что нужно усилить клубам КХЛ на Востоке
«Авангарду» тоже требуется защитник, а вот у «Салавата» и «Автомобилиста» всё почти идеально.
Хоккей / КХЛ 0

В регулярном чемпионате КХЛ позади остался целый игровой месяц. Показать оптимальный результат многим клубам на этом отрезке помешали коронавирусные проблемы, однако уже можно составить более-менее объективную картину о всех командах.

Первые оценки сейчас выносят не только болельщики и журналисты, но и менеджеры клубов. В их силах сейчас правильно проанализировать ситуацию, исправить какие-то летние ошибки и усилить свои команды. Стараются трезво взглянуть на свои коллективы и тренеры, у которых есть возможность при помощи мотивации и правильной работы на тренировках достать все внутренние резервы из тех игроков, кто пока выступает ниже ожиданий.

Мы рассказываем, что и как нужно усилить клубам КХЛ на текущем отрезке чемпионата. Начинаем с Восточной конференции.

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«Куньлунь»

Что нужно сделать: привести команду в порядок. «Куньлунь» — один из тех клубов, которые очень сложно оценивать по итогам сентября, ведь там творится настоящий бардак. Начинали турнир «драконы» составом из российских отказников и потому ожидаемо терпели постоянные поражения. Затем ковид отправил в лазарет главного тренера Алексея Ковалёва. Следующий этап – долгожданный приезд легионеров, но часть из них тоже быстро ушла на карантин. В результате в последних играх «Куньлунь» играл смешанным составом, где нет ни одного сыгранного звена, так что о какой-то структуре игры китайцев рассуждать было бессмысленно.

Очевидно, чтобы перестать позориться в чемпионате, худшей команде КХЛ надо как-то разложить всё по полочкам в своём королевстве. Утвердить состав, скомпоновать тройки нападения и пары обороны. Пока этого нет, мы даже не можем толком оценить уровень тренера Алексея Ковалёва. Думаю, что рано или поздно в «Куньлуне» наступит стабильность и китайская команда даже сумеет одержать первую чистую победу в регулярке, но о возможной борьбе за плей-офф говорить пока не приходится.

«Амур»

Что нужно сделать: дождаться отдачи от лидеров, наладить игру в обороне. Хабаровчане в сентябре тоже испытывали серьёзные проблемы с составом. Где-то подвёл коронавирус, где-то долго ждали легионеров, но к концу сентября все вроде собрались. А ещё у команды появился новый тренер – известный «пожарный» КХЛ Сергей Светлов.

Сейчас «Амуру», по сути, нужно начинать сезон заново. Вникать в требования нового наставника, набирать форму, сыгрываться. Ждать усиления извне вряд ли стоит – сильнее тех лидеров, что есть в наличии, в Хабаровске всё равно не найдут. Однако действующих ключевых игроков Светлову надо как-то растормошить. Пока у «Амура» толком играют только братья Зогорна, но расстраивает Якупов, ужасно выглядят Ушенины, остальные хоккеисты тоже пребывают в какой-то спячке, Лангхаммер с Аликиным не выручают. Лидерам «тигров» нужна какая-то искра, мотивация, спортивная злость, чтобы, наконец, начать показывать тот хоккей, который от них ждут. В принципе, Сергей Светлов умеет вытаскивать эмоции из подопечных (вспомните его «Адмирал»), на это сейчас в Хабаровске главная надежда.

Ну и, конечно, нужно что-то делать с обороной. «Амур» — самая пропускающая команда чемпионата, и этот статус стоил рабочего места в тренерском штабе Александру Юдину. Посмотрим, улучшится ли ситуация с защитой при Михаиле Переяслове.

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«Нефтехимик»

Что нужно сделать: усилиться легионерами и верить в Вячеслава Буцаева. «Нефтехимик» во многих матчах сезона выглядит откровенно слабо и беспомощно. И дело тут не только в пресловутых коронавирусных проблемах, но и в комплектации нижнекамцев. Когда клуб рассчитывает, что тянуть вверх их будут едущие с ярмарки Кучерявенко, Галузин и Костицын – то пиши пропало. Вероятно, в «Нефтехимике» думали о прогрессе Порядина и многочисленной молодёжи, надеялись на словака Гудачека, но пока эти ставки не играют, хотя Вячеслав Буцаев и старается, чтобы его команда выглядела достойно.

Проблема в том, что в нынешнем «Нефтехимике» нет никакой изюминки. Ровная, серая команда, в которой некому выстрелить. Странно, что в Нижнекамске не смогли нормально поработать летом на иностранном рынке, ведь в последние годы именно легионеры отвечали в «Нефтехимике» за стабильный набор очков. Сейчас же Гудачек не тянет, Рантакари старается, но он защитник, а больше и нет никого. В этой нише менеджерам «волков» и нужно работать. На днях подписан Йонас Энлунд, но вряд ли это самый лучший вариант – финну 32 года, и он давно устал от КХЛ. По сути, у «Нефтехимика» есть ещё две вакансии (защитник Мелькиори до Татарстана, наверное, уже не доедет), и укрепить их – единственная возможность спасти сезон. Буцаев-то, конечно, не позволит нижнекамцам дойти до оглушительного провала, но без лидеров «Нефтехимик» всё равно не сможет выбраться из подвала таблицы Востока.

«Барыс»

Что нужно сделать: сыграть побольше матчей. У «Барыса» лишь семь встреч в нынешнем сезоне, и по ним трудно сделать какие-то выводы. Вроде бы, у команды из Нур-Султана всё неплохо. В воротах хорош Карлссон, в полном порядке Диц, прогрессирует Михайлис, понемногу набирают обороты легионеры, хотя понятно, что Лилья и Фрэттин должны играть результативнее. Как и, например, Роман Старченко, но, повторюсь, глупо оценивать этих форвардов после семи матчей и ковидного простоя. Посмотрим на «Барыс» где-то через месяц, но пока кажется, что казахстанский клуб за это время вполне себе способен совершить рывок хотя бы в середину кубковой восьмёрки.

«Сибирь»

Что нужно сделать: вспомнить, как играть в обороне. Ещё совсем недавно «Сибирь» являла собой вместилище всех проблем, вопросы были как к тренерскому штабу, так и к хоккеистам всех линий. В последних матчах ситуацию удалось немного выправить – «Сибирь» вспомнила про свой характер (а это показатель здорового климата в коллективе), а также начала забивать больше двух шайб за игру. Но в обороне и на вратарском рубеже по-прежнему тихий ужас. В нынешней новосибирской команде совершенно не узнать тех монстров, что ещё весной уверенно «сушили» одно из лучших нападений КХЛ в плей-офф. И это достаточно удивительно, ведь из тренерского штаба никуда не делся творец того защитного цемента Олег Ореховский, да и состав команды претерпел минимальные изменения.

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Сейчас «Сибири» необходимо вспомнить, за счёт чего клуб был в первую очередь успешен в прошлом сезоне. Играть в «бразильский» хоккей «снежинки» себе позволить не могут, так что их ключ к успеху – это плотная вязкая жёсткая игра в защите. Ну и, разумеется, в Новосибирске должны разобраться с вратарями. Надо понять, что происходит с Сятери, и если финн не готов к сезону ментально, то следует дать больше шансов Антону Красоткину. К нему пока меньше всего претензий на последнем рубеже «Сибири».

«Торпедо»

Что нужно сделать: решить вратарскую проблему, думать о конце регулярки. В принципе, у «Торпедо» сейчас всё очень даже неплохо. По крайней мере, для того состава, который в Нижнем Новгороде собрали летом. Отличным приобретением оказался Крис Уайдман, в порядке Миле, Шенфельд, Жафяров, Клуз, а ещё периодически выстреливают такие парни, как Сергей Гончарук. «Торпедо» много забивает и много пропускает, но тут уж вряд ли можно что-то поправить, ведь команда играет так всегда при Дэвиде Немировски.

Однако в «Торпедо» должны думать уже сейчас о концовке регулярки, чтобы не повторить ошибок прошлых лет. При Немировски «автозаводцы» неизменно бодро начинали сезон и прилично подсаживались к финишу, в результате даже на первый раунд плей-офф не хватало должного количества сил. Здесь, в первую очередь, проанализировать ситуацию должен сам тренер, возможно, что-то изменить в своём тренировочном процессе. Но и укрепление глубины состава «Торпедо» не помешает. Понятно, что бюджет у нижегородцев весьма ограничен, но на рынке хватает недорогих хоккеистов, которые не станут новыми лидерами клуба, но способны добавить свежести составу «Торпедо» на дистанции.

И главная проблема нижегородцев – вратарская линия. Тихомиров и Серебряков способны не проваливаться, но вряд ли на них можно без риска положиться в главные моменты чемпионата. Возможно, вопрос закроет Алексей Мельничук, приехавший в «Торпедо» в аренду, но пока было слишком мало возможностей оценить этого голкипера на новом месте.

«Трактор»

Что нужно сделать: окончательно разбудить лидеров. «Трактор» понемногу начинает напоминать команду Анвара Гатиятулина – строгость, дисциплина, мало пропущенных шайб, скучноватый, но действенный рисунок игры. Однако в него пока маловато красок добавляют главные челябинские художники – лидеры нападения «Трактора». Чтобы уральский клуб был идеален, ведущие нападающие должны больше забивать, вот и всё. Гика, Седлак, Оберг, даже защитник Пилут – все они могут играть результативнее. В последних матчах намечается эта приятная для «Трактора» тенденция, и сейчас важно её поддержать. Кроме того, и у других форвардов челябинцев есть большой, не раскрытый ещё потенциал. Бывальцев, Полыгалов, Лазарев, блеснувший в прошлом году Косов на четверых пока забросили лишь пять шайб, и это очень мало.

Словом, в целом у «Трактора» всё хорошо, есть система, организация игры, порядок с тылом. Но если у челябинцев заработают на полную мощность ещё и атакующие активы, то этот клуб быстро перекочует в число реальных, а не потенциальных фаворитов Востока.

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«Металлург»

Что нужно сделать: найти защитника под большинство, что-то решить с легионерами. Проблем у «Металлурга» хватает, если мы, конечно, говорим о команде, которая собралась бороться за Кубок Гагарина, а не вылетать снова в первом раунде плей-офф. Я уже отмечал, что с обороной у «Магнитки» всё неплохо, но с атакой точно нужно что-то делать. Похоже, в Магнитогорске должны признать, что ошиблись с подписанием финнов Песонена и Ламмикко – какие-то очки они набирают, но это точно не лидеры клуба. Не радует и Тейлор Бек, да и в целом хорошее по именам нападение уральцев откровенно проваливается. Тут либо надо улучшать эффективность ведущих форвардов через работу на тренировках и мотивацию, либо – расторгать контракты (Песонен – первый кандидат) и искать замены.

Зияет дыра у «Магнитки» на позиции атакующего защитника под большинство. Без хоккеистов такого амплуа очень сложно в современном хоккее, но у «Металлурга» таких игроков сейчас просто нет. Яковлев, Дронов и Минулин с ролью не справляются, Мартынов тоже вряд ли будет на постоянной основе хорошо дирижировать партнёрами с синей линии. Это тоже просчёт селекции, но его ещё можно исправить. На рынке без дела и конкретных предложений сидят Никита Нестеров и Вячеслав Войнов, и «Магнитке» необходим кто-то из них. Расчистить место под потолком можно путём избавления от того же Песонена или, скажем, Николая Кулёмина, который долго лечится, а когда выйдет, то, если судить по прошлым сезонам, вряд ли принесёт ощутимую пользу уральцам.

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«Автомобилист»

Что нужно сделать: подкрутить игру в обороне. Честно говоря, «Автомобилист» выглядит командой почти без слабых мест. У Билла Питерса, судя по всему, отличный контакт с игроками и пока не возникает каких-то ментальных или языковых барьеров. Привычно стабилен и надёжен Якуб Коварж, атака играет яркими красками. Разве что, если придираться, то «Автомобилист» многовато пропускает. У уральцев больше всех пропущенных шайб в топ-6 Востока, при том, что сыграли подопечные Питерса меньше всех матчей.

Пока это не сильно мешает «Автомобилисту», но, понятно, что без крепкой обороны решать большие задачи в плей-офф нельзя. Питерсу и Ко стоит изучить опыт предшественника Мартемьянова и подумать об этом.

«Салават Юлаев»

Что нужно сделать: вернуть основу из ковидного плена. «Салават» порадовал на старте этого чемпионата. Не только глубиной атаки и красивой игрой, но и изменившимся отношением к регулярке. При Лямсе уфимцы не забили ни на одну сентябрьскую игру, показав, что нынче они не хотят довольствоваться шестым местом конференции и уповать на подвиги в плей-офф. Команда добавила в статности и солидности – этого не хватало «Салавату» в прошлые годы.

Идиллию разрушил коронавирус, выкосивший почти всю основу уфимцев, однако и здесь для башкирской команды нашлись плюсы. Оказалось, что молодёжь «Салавата не только талантлива, но и уже готова сражаться в КХЛ.

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Теперь главное дождаться возвращения в строй всех лидеров и надеяться, что вынужденная пауза не собьёт настрой команды в этом сезоне. Сбалансированный, повзрослевший ментально и глубокий «Салават» в нынешнем чемпионате способен на многое.

«Ак Барс»

Что нужно сделать: разобраться в причинах кризиса. «Ак Барс» — одна из самых мощных команд всей КХЛ с отличным составом, сильным тренером и стабильной спонсорской поддержкой. Никаких игровых проблем у казанцев в этой регулярке не предвиделось, однако уже в сентябре они умудрились угодить в странный кризис. Нападение толком не забивает, защита не обороняется, клуб проигрывает три матча подряд, из которых два – середнякам. И ведь на рутину регулярки не спишешь, потому что у максималиста Квартальнова нет такого понятия, и он всегда знает, как взбодрить подопечных.

Вопросы, конечно, появляются и к тренеру, и к хоккеистам. Можно говорить о проблемах во вратарской линии, о забывших дорогу к воротам нападающих (Бурмистров, Галимов, Петров, Тихонов, не говоря уж про Лукоянова), но главная проблема в том, что «Ак Барс» в последних матчах играет плохо комплексно. И даже победа над молодёжкой «Салавата» не убедила.

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Вероятно, у Квартальнова есть идеи, как усилить эту команду извне (в прошлом сезоне тренер многое поменял под себя), но «Ак Барсу» нужно разобраться в глубинных причинах этого кризиса и устранить их. Возможно, есть проблемы с взаимопониманием между наставником и коллективом, а их одними трансферами не поправить.

«Авангард»

Что нужно сделать: укрепить защиту. Лидер Востока пока уверенно идёт по дистанции регулярки, несмотря на тяжелый сентябрьский календарь, но в последних матчах видно, как команда выдыхается. Пятидневная пауза должна восстановить силы омичей, но это может оказаться лишь иллюзией. В нападении-то у «Авангарда» хватает запаса прочности, сил и креатива, но совсем иначе обстоит дело с защитой. С середины месяца «ястребы» держатся всего лишь на четвёрке защитников – Емелин, Чистяков, Шарипзянов и Каски. Какую-то помощь оказывают Береглазов и Готовец, но в важные моменты встреч именно топ-4 обороны «Авангарда» выходят через смену и накапливают по 23-25 минут за матч. В этом вроде бы нет ничего особо критичного, но такой выматывающий и постоянный график не только приводит к снижению качества игры (вспомните Емелина в игре с ЦСКА), но и повышает риск травм.

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Конечно, у «Авангарда» должны вернуться в строй Чудинов и Покка, но нынешняя ситуация даёт понять, что за спинами топ-6 у «ястребов» нет ни одного надёжного защитника, и команда может на этом серьёзно погореть в плей-офф. Тут точно следует подумать об усилении извне, при этом «Авангарду», в отличие от «Магнитки», нужен не атакующий деф, а хотя бы один толковый домосед. Может быть, Алексею Волкову стоит задуматься о возвращении Алексея Бондарева?

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