Сколько русских выберут в первом раунде? Драфт НХЛ! LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Сегодня ночью в 2:00 по московскому времени состоится церемония драфта НХЛ — 2020. В первый день пройдёт первый раунд, во второй день – со второго по седьмой раунды.
Фаворитом драфта является канадский нападающий Алексис Лафренье, которого, если не случится ничего удивительного, должен быть выбрать «Рейнджерс» под первым номером. Среди российских хоккеистов самый высокий рейтинг имеет вратарь Ярослав Аскаров – его могут выбрать в топ-10. Подборку главных российских проспектов можно посмотреть в этом видео:
Аналитик TSN Крэйг Баттон опубликовал финальный рейтинг проспектов перед драфтом новичков НХЛ. Российский голкипер Ярослав Аскаров занял в нём пятое место.
Лидером стал канадский нападающий Алексис Лафренье. Второе и третье места заняли форварды Тим Штюцле (Германия) и Куинтон Байфилд (Канада) соответственно.
По мнению Баттона, ещё два россиянина могут быть выбраны в первом раунде драфта. Это игроки «Салавата Юлаева» — нападающий Родион Амиров (21-е место в рейтинге) и защитник Шакир Мухамадуллин (31-е).
Рассказываем, чем так хорош и плох безальтернативный первый номер предстоящего драфта НХЛ Алексис Лафренье. Напомним, что его на 99,9% выберут «Рейнджерс».
Пока предлагаем вам ознакомиться с прогнозом «Чемпионата» на предстоящий драфт.
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