Сколько русских выберут в первом раунде? Драфт НХЛ! LIVE

Все события ярмарки юниоров лучшей лиги мира 2020 года.

Приветствуем всех любителей хоккея! Сегодня ночью в 2:00 по московскому времени состоится церемония драфта НХЛ — 2020. В первый день пройдёт первый раунд, во второй день – со второго по седьмой раунды.

Фаворитом драфта является канадский нападающий Алексис Лафренье, которого, если не случится ничего удивительного, должен быть выбрать «Рейнджерс» под первым номером. Среди российских хоккеистов самый высокий рейтинг имеет вратарь Ярослав Аскаров – его могут выбрать в топ-10. Подборку главных российских проспектов можно посмотреть в этом видео: