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Онлайн-трансляция драфта юниоров НХЛ – 2020, первый раунд: Аскаров, Амиров

Онлайн-трансляция драфта юниоров НХЛ – 2020
Елена Кузнецова Павел Панышев
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Сколько русских выберут в первом раунде? Драфт НХЛ! LIVE
Все события ярмарки юниоров лучшей лиги мира 2020 года.
Хоккей / НХЛ 0

Приветствуем всех любителей хоккея! Сегодня ночью в 2:00 по московскому времени состоится церемония драфта НХЛ — 2020. В первый день пройдёт первый раунд, во второй день – со второго по седьмой раунды.

Фаворитом драфта является канадский нападающий Алексис Лафренье, которого, если не случится ничего удивительного, должен быть выбрать «Рейнджерс» под первым номером. Среди российских хоккеистов самый высокий рейтинг имеет вратарь Ярослав Аскаров – его могут выбрать в топ-10. Подборку главных российских проспектов можно посмотреть в этом видео:

Live Павел Панышев

Форвард «Каролины» Андрей Свечников поздравляет всех с драфтом, а также вспоминает церемонию, на которой выбирали его.

20:19 Павел Панышев

Аналитик TSN Крэйг Баттон опубликовал финальный рейтинг проспектов перед драфтом новичков НХЛ. Российский голкипер Ярослав Аскаров занял в нём пятое место.

Лидером стал канадский нападающий Алексис Лафренье. Второе и третье места заняли форварды Тим Штюцле (Германия) и Куинтон Байфилд (Канада) соответственно.

По мнению Баттона, ещё два россиянина могут быть выбраны в первом раунде драфта. Это игроки «Салавата Юлаева» — нападающий Родион Амиров (21-е место в рейтинге) и защитник Шакир Мухамадуллин (31-е).

19:48 Павел Панышев

Рассказываем, чем так хорош и плох безальтернативный первый номер предстоящего драфта НХЛ Алексис Лафренье. Напомним, что его на 99,9% выберут «Рейнджерс».

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Рассказываем, чем так хорош и плох безальтернативный первый номер предстоящего драфта НХЛ.
19:40 Павел Панышев

Пока предлагаем вам ознакомиться с прогнозом «Чемпионата» на предстоящий драфт.

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