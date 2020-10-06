Куда пропали? Безработные хоккеисты, о которых давно ничего не слышно

О многих из них по-прежнему нет новостей, хотя трудоустроиться всё ещё можно.

В КХЛ по-прежнему открыто трансферное окно, а значит, игроки могут находить себе работу. Мы решили вспомнить о хоккеистах, которые официально не завершали карьеру, но пропали с радаров. Где они сейчас?

н. Александр Свитов, 37 лет

Последним на сегодняшний день клубом в карьере Свитова был «Локомотив». Возрастной хоккеист залечивал много травм, не слишком часто появлялся на льду, но официально о завершении карьеры по-прежнему не объявлял. Может, ближе к плей-офф на ветерана обратит внимание одна из команд. Александр по-прежнему может быть хорошим помощником в раздевалке.

в. Алексей Мурыгин, 33 года

Целый год ничего не было слышно о вратаре Алексее Мурыгине, в своё время ставившем рекорды по сухим сериям в «Локомотиве». В сезоне-2018/2019 Алексей выступал за «Амур» и «Авангард», а затем пропал. Как оказалось, у Мурыгина были проблемы со здоровьем, о которых он сам рассказал. Но мы всё равно решили добавить голкипера в наш список. Это человек, который победил серьёзную болезнь и тем самым заслужил внимание.

Экс-голкипер «Амура» Алексей Мурыгин победил рак

з. Максим Кондратьев, 37 лет

После инцидента на автостоянке в Хабаровске, который закончился для Кондратьева дракой и травмой головы, хоккеист так и не выходил на лёд. Более того, со временем новости о Максиме попросту пропали. Стало известно, что «Амур» не будет продлевать контракт со своим теперь уже бывшим капитаном. На этом всё. Речи о завершении карьеры пока не шло.

н. Андрей Попов, 32 года

Всячески избегает внимания к себе нападающий Андрей Попов. По нашей информации, некоторые клубы даже проявляли к хоккеисту интерес, но он отказывался от сотрудничества. Попова, как и Свитова, замучили травмы, но официально объявлять о завершении карьеры нападающий не спешит. Хотя всё именно к этому и идёт.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

н. Олег Сапрыкин, 39 лет

Конечно, Сапрыкин уже вряд ли найдёт себе новый клуб, но коньки на гвоздь Олег пока не вешал. Увы, в последнее время новости про чемпиона мира приходили не самые хорошие. Так, он устроил дебош в самолёте, хотя позднее сам Олег в интервью заявил, что никого не бил и не трогал. Ни соседей, ни стюардесс.

Сапрыкин устроил дебош в самолёте. Говорят, он ударил бортпроводницу Та отказала ему в очередной порции виски. Из-за неадекватного поведения бывшего хоккеиста самолёт вынужденно сел в Воронеже.

н. Игорь Мусатов, 33 года

Давно ничего не слышно про нападающего Игоря Мусатова. Помнится, как в сезоне-2016/2017 он выступал в КХЛ за братиславский «Слован», но затем игрока начали подводить проблемы с режимом и дисциплиной. «Известного хоккеиста Игоря Мусатова, который почти год был в федеральном розыске из-за аферы на $ 800 тыс., задержали совершенно случайно», — с такими заголовками выходили новости об Игоре в 2019 году. Надеемся, у нападающего всё хорошо.

з. Никита Никитин, 34 года

После выступления за «Трактор» в сезоне-2018/2019 ничего не слышно про защитника Никиту Никитина. Это довольно обученный и опытный хоккеист, который мог подключиться в атаку и обладал хорошим броском. Конечно, скорости стало меньше, да и ошибок в обороне стало больше, однако уходить из большого спорта было рано. Собственно говоря, Никитин из него и не уходил, но вот работу никак найти не может.

н. Алексей Терещенко, 39 лет

После того, как Терещенко ушёл из «Авангарда», новостей о центральном нападающем практически нет. Единственное, ходят слухи, что Алексей может возглавить профсоюз хоккеистов, который покинул Андрей Коваленко. Но всё это пока не более чем слухи. Может, Терещенко до сих по не наигрался в хоккей и захочет продолжить карьеру?