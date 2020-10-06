Лучший вратарь драфта со времён Василевского. В какую команду НХЛ попадёт Аскаров?

Хотите вы этого или нет, Ярослав Аскаров — сильнейший голкипер на драфте НХЛ со времён Андрея Василевского и железобетонный претендент на топ-10 предстоящей ярмарки юниоров. В Северной Америке 18-летнего голкипера системы СКА знают уже больше двух лет и всё это время называют новым топ-вратарём для НХЛ. В России воспитанника «Авангарда» по большей части помнят по провальному для него МЧМ, где Ярослав откровенно не «потащил» и пропускал то, что обычно ловит. Зимой доходило до смешного и Аскарова называли чуть ли не протеже Романа Ротенберга, который заставил Валерия Брагина сделать его основным вратарём «молодёжки». Впрочем, говорить о том, что хоккеист СКА попал на МЧМ благодаря блату, так же глупо, как и винить тех, кто не следил за голкипером ещё в юниорах.

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На прошлом ЮЧМ Аскаров дотащил российскую «юниорку» до финала, где пробить голкипера смог только невероятный шведский партнёр по сегодняшнему драфту Лукас Рэймонд, а летом Ярослав практически в одиночку принёс сборной U-18 первую с 1993 года победу на Кубке Глинки/Гретцки. Заокеанские скауты даже несмотря на слабый МЧМ никогда не переставали называть Аскарова потенциально элитным голкипером, а эксперт канадского TSN Крэйг Баттон и вовсе сравнил россиянина с Кэри Прайсом. Окончательно же стало понятно, что в Северной Америке не ошиблись, высоко оценив потенциал Аскарова, когда петербургский вундеркинд сначала засушил «Спартак», а потом потащил в матче с «Торпедо», в итоге став лучшим новичком игровой недели. В большинстве преддрафтовых рейтингов, россиянин идёт в топ-10. Кто из клубов НХЛ может задрафтовать новую суперзвезду из России?

В системе СКА растёт будущая звезда. Аскаров будет выбран в первом раунде драфта НХЛ В 17 лет он стабильно играл в ВХЛ, а уже в этом сезоне поборется за попадание в основу СКА.

«Оттава Сенаторз» (5-й пик)

Клуб из столицы Канады начинает капитальную и долгосрочную перестройку. По ходу прошлого сезона генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион обложился драфт-пиками в надежде урвать на распределителе лучшего канадского нападающего на драфте со времён МакДэвида франкофона Алексиса Лафренье. Но летом лототрон сыграл не в пользу Дориона и выдал «Сенаторам» третий и пятый пики в первом раунде.

По большому счёту в усилении у «Оттавы» нуждаются все позиции и пока не особо понятно с чего босс «Сенаторз» начнёт собирать новую команду. Скорее всего под третьим номером Дорион возьмёт центра: в столицу может поехать и чумовой австрийский малыш Марко Росси, игравший в ОХЛ как раз-таки за «Оттаву 67», и двухметровый мутант Куинтон Байфилд, и немецкий вундеркинд Тим Штюцле. Предугадать кого заберёт босс франшизы под пятым пиком уже сложнее. Впрочем, если верить инсайдеру Нику Кипреосу, владелец «Оттавы» Юджин Мельник намерен потратить его именно на Ярослава Аскарова. И потенциальное решение бизнесмена выглядит не как сиюминутная прихоть маленького ребёнка, увидевшего понравившуюся игрушку, а как логичное желание получить сильнейшего вратаря на драфте с 2012 года и на годы вперёд закрыть позицию первого номера.

Фото: photo.khl.ru

Не так давно «Сенаторы» решили не предлагать новый контракт 39-летнему Крэйгу Андерсону, защищавшему ворота команды с 2010 года. Дорион назвал американца лучшим голкипером в истории клуба и объяснил своё решение тем, что «Оттаве» настало время двигаться в другом направлении. Сейчас в клубной системе есть шведское трио Нильссон – Хёгберг – Густавссон. Однако первому уже 30 лет и на роль стартера в НХЛ он не тянет, а вторые и близко не стоят по потенциалу рядом с Аскаровым. Перестройка «Оттавы» займёт, как минимум, 3-4 сезона и клуб без проблем сможет подождать пока россиянин отработает двухлетний контракт со СКА и спокойно окрепнет в КХЛ.

«Нью-Джерси Дэвилз» (7-й пик)

«Дэвилз» этой осенью нужно давать контракт-мостик Макензи Блэквуду, классно отыгравшему прошлый сезон в роли стартера. Ещё два года будет действовать тяжёлый контракт со сдавшим ветераном Кори Шнайдером. На первый взгляд «Дьяволы» должны сделать ставку на Блэквуда, выбранного пять лет назад во втором раунде, и не греть себе голову. «Нью-Джерси» довольны тем, как канадец вырос за последний сезон, но упускать потенциально ещё более топового вратаря, по видимому, не хотят. Генеральный менеджер «Дэвилз» Том Фитцджеральд вполне может рискнуть и потратить седьмой пик на топового голкипера.

«Миннесота Уайлд» (9-й пик)

«Дикари», как и «Сенаторз», уходят в перестройку. Только, в отличие от Дориона, у генерального менеджера «Уайлд» Билла Герина нет чёткого проекта обновлённой команды. Вместо того, чтобы коллекционировать высокие пики и банально собирать новый состав вокруг Кирилла Капризова и новых проспектов, Герин творит труднообъяснимые вещи. Босс «Миннесоты» этим летом обменял первого центра команды Эрика Стала на немолодого и мягкотелого шведа Маркуса Юханссона, от которого за последние несколько лет отказались сразу три клуба, отдал за бесценок (выбор в 3-ем раунде) «Сан-Хосе» молодого, дешёвого и невероятно продуктивного вингера Райана Донато и попросту подарил тем же «Акулам» голкипера Девина Дубника.

По сути единственное летнее приобретение «Миннесоты» — переход из «Ванкувера» нового главного скаута Джуда Брэкетта. Именно при нём «Кэнакс» задрафтовали Бо Хорвата, Брока Бёзера, Элиаса Петтерссона, Куинна Хьюза и стали командой, которая в обозримом будущем сможет побороться за Кубок Стэнли. С непонятной селекционной политикой Герина, фанатам «Уайлд» остаётся только надеяться на обновлённый скаутский отдел.

Прямо сейчас «Уайлд» было бы куда более логичным выбрать центра, способного сколотить ударную связку с Капризовым. Без элитного центра Кириллу попросту невозможно будет тащить команду на своём горбу. Сейчас и Герин, и Брэкэтт говорят, что «Миннесота» будет выбирать лучшего из оставшихся хоккеистов и не исключают, что «Дикари» потратят девятый пик на Аскарова. В системе клуба есть перспективный финн Каапо Кяхкёнен, дебютировавший за «Миннесоту» в прошлом сезоне, но он не обладает таким огромным потенциалом, как Ярослав. Если верить Герину, то он не считает выбор вратаря в топ-10 моветоном. Тем более, что сам отмечает вратарскую позицию проблемной после ухода Дубника. Скорее всего «Миннесота» возьмёт голкипера «за 30» после открытия рынка свободных агентов, но в долгосрочной перспективе условный Холтби проблему не решит. Для Ярослава вариант с «Миннесотой» — один из самых вероятных, учитывая, что Брэкетт находится под впечатлением от первого месяца Аскарова в КХЛ.

«Нэшвилл Предаторз» (11-й пик)

В августе генеральный менеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл сказал следующую вещь: «Мы идём не в том направлении. Некоторых игроков не будет в команде». При этом босс «Предаторз» сразу же заверил, что хочет сохранить финский тандем голкиперов Ринне – Сарос, у которого минувший сезон был последним по контракту.

Русские на драфте НХЛ — 2020. Тут будет лучший вратарь со времён Василевского Защитник-крушитель, «брат» Шэна и два таланта, променявших Москву на Северную Америку, — кто будет претендовать на первый раунд.

Логика «Хищников» в потенциальном приобретении может быть невероятна проста — легендарному Ринне 3 ноября исполнится 38 лет и обладатель «Везины» находится в одном-двух сезонах от завершения карьеры, в то время как Пойлу нужен новый первый голкипер франшизы. 25-летний Сарос мощно провёл вторую половину «регулярки» и точно заслужил новый контракт с «Предаторз», но в клубе сомневаются, что именно Юусе сможет стать полноценной заменой Ринне. Для «Нэшвилла» было бы идеально продлить финскую парочку, задрафтовать Аскарова и ждать пока у него кончится контракт в КХЛ. Однако до 11 пика Ярослав может попросту «не дожить».