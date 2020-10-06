Знарок разучился тренировать? «Спартак» позорно проиграл финнам, пропустив семь голов!

Чемпионат у «Спартака» не задался ещё с предсезонных сборов, когда команда не могла нормально тренироваться из-за большого числа заболевших. В результате вся предсезонка оказалась скомканной, но вряд ли это является ключевым фактором столь слабого и безвольного выступления красно-белых в нынешнем регулярном чемпионате.

Позади у спартаковцев уже 12 матчей, из которых победы одержаны лишь в четырёх. Результат, не выдерживающий никакой критики. И, что самое главное, состав у москвичей довольно приличный, но результата нет совершенно. Так что здесь скорее тренерская вина, нежели провал менеджмента.



Разгромное поражение от «Йокерита» в Хельсинки стало самым болезненным для «Спартака» и его болельщиков в нынешнем регулярном чемпионате. Хотя был разгром и от «Локомотива» (2:7), и унижение от московского «Динамо» (0:5). «Спартак» не просто много, а катастрофически много пропускает. Хуже красно-белых в обороне на Западе не играет никто. Серьёзный повод задуматься.

Но отчётное поражение от финнов стоит для «Спартака» особняком. Мало того, что в воротах Юлиуса Гудачека и Никиты Беспалова в общей сложности побывало семь шайб, так ещё и турнирной точки зрения у команды Олега Знарка серьёзные проблемы. Шутка ли, но после сегодняшнего фиаско спартаковцы занимают последнее место в Западной конференции по потерянным очкам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Тяжёлое поражение, много ошибок понаделали, забивать надо, если есть моменты. Три выхода в ноль, можно было зацепиться за счёт, ещё и большинство не забили.

Отправим ли кого-то из игроков в фарм-клуб? Никогда не говорю про хоккеистов, будем думать, что делать. Ситуация у нас непростая. У «Йокерита» хорошая команда, мастеровитая. Если бы мы держались за счёт и использовали моменты, то всё могло получиться иначе. Увы, сложилась так игра.

Когда наберём форму? Всё идёт волнами, очень много пропускаем. И с «Динамо», и с ЦСКА мы неплохо играли в нападении. Думаю, потихонечку форма возвращается, но опять пошли травмы. Два человека сегодня не играли, у Йори (форвард Йори Лехтеря. — Прим. «Чемпионата») проблемы со спиной, не было до конца понятно, будет ли он играть. Психологически нам надо подтянуться. Мы каждый день работаем над обороной, всё объясняем, смотрим видео», — прокомментировал результат игры главный тренер «Спартака» Олег Знарок.

Разве такого результата ждало руководства «Спартака» перед началом сезона? Разумеется, нет. Наоборот, в менеджменте красно-белых рассчитывали на уверенный выход в плей-офф, а затем и на серьёзное продвижение по турнирной сетке. Пока же решением подобных задач даже не пахнет. Спартаковцы ведут отчаянную борьбу за попадание в восьмёрку, уступая командам с куда более скромными бюджетами.

Неужели Олег Валерьевич разучился тренировать? Верится в это с трудом, но сейчас тренер явно находится не в своей тарелке, а разговоров о его отставке становится всё больше. И если в «Спартаке» в скором времени случится тренерское увольнение, то это точно не станет сенсацией. Ведь терпение людей не безгранично.

Да, можно говорить про плохую форму, про заболевших и травмированных, про невезение, искать иные причины происходящего. Но за результат в первую очередь отвечает тренер, однако этого результата мы как раз и не видим. Посмотрим, какие выводы из всего происходящего будут сделаны в ближайшие дни.