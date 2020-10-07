В «Сибири» проблемы внутри коллектива, а Знарок растерял харизму? Что происходит в КХЛ

Делимся очередной порцией наблюдений и выводов по итогам матчей регулярки КХЛ.

Почему разваливается «Спартак»?

Всё-таки очень странно в нынешнем сезоне выглядит московский «Спартак». Только-только команда вроде бы пришла в себя после провального старта и выдала два подряд боевых матча с «Динамо» и ЦСКА, как последовала мощнейшая оплеуха от «Йокерита». В Хельсинки красно-белые просто развалились, по-другому и не сказать. Трудно вспомнить, когда команда Олега Знарка была одновременно столь беспомощна как в нападении, так и на собственном пятачке, где финны все три периода просто издевались над Гудачеком, а потом и Хомченко. Квинтэссенция спартаковского позора – шестой гол «Йокерита». Просто полюбуйтесь на действия защитников красно-белых, и отдельно оцените Максима Гончарова, который то ли от злости, то ли от бессилия едва не покалечил Брайана О’Нилла.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги

И вот это команда Олега Знарка? Жёсткого харизматичного успешного тренера? Как-то не верится. И ведь не очень понятны причины такой провальной игры, причём далеко не первой для «Спартака» в этом сезоне. Да, не было нормальной предсезонки, но прошло уже больше месяца со старта регулярки, можно было что-то поправить. Да, вмешиваются травмы, но когда раньше это было оправданием для Олега Валерьевича? Да, у «Спартака» специфический состав, но ведь он подбирался именно под тренера. Поэтому сейчас, когда красно-белые представляют собой расхлябанный, унылый коллектив с большим количеством «пассажиров», то спрашивать нужно именно со Знарка.

Знарок разучился тренировать? «Спартак» позорно проиграл финнам, пропустив семь голов! Красно-белые занимают последнее место в Западной конференции по потерянным очкам.

Не думаю, что Олег Валерьевич разучился тренировать. Но, то, что он «поплыл» — это однозначно. Когда мы видим у игроков «Спартака» на льду такие ошибки, как в Хельсинки, это означает только то, что у Знарка куда-то пропал дар великолепного мотиватора. Похоже, что игроки красно-белых больше не боятся (в хорошем смысле слова) своего тренера, они расслабились и позволяют себе позориться на льду. И это крайне тревожный сигнал для Знарка. Его команды всегда держались на мощнейшей психологической накачке, а сейчас Олег Валерьевич сам заявляет о проблемах в этой области.

Знарок — о 1:7 с «Йокеритом»: тяжёлое поражение, «Спартак» понаделал много ошибок

Получается, что Знарок кончился, как харизматичный лидер? Пока мне трудно в это поверить. Равно как и в то, что он не сумеет выправить катастрофическую ситуацию («Спартак» уже на последнем месте Запада по потерянным очкам) и будет уволен по ходу сезона. Такой сценарий мне по-прежнему представляется нереальным, но с каждым таким матчем, как в Хельсинки, всё меньше веришь в «Спартак» в нынешнем чемпионате. Кстати, смена тренера вряд ли что-то даст красно-белым, так как, повторюсь, этот состав подогнан исключительно под Знарка. Так что «Спартак» сможет выйти из тяжёлой ситуации, только если тренер сам «зажжётся», и этот огонь перекинется на его подопечных.

Даугавиньш – лучший бомбардир КХЛ. Кто бы мог подумать?

Возможно, что Знарку в «Спартаке» не хватает такого игрока, как Каспарс Даугавиньш. Опытного, но ещё не уставшего от хоккея и с отличным набором игровых качеств. После прошлого сезона латвийцу просто не предложили нового контракта, и это означало, что наставнику «Спартака» Каспарс больше не нужен. Даугавиньш уходил из клуба с обидой, но вряд ли сейчас он вспоминает ту неприятную историю. Ведь латвиец блестяще чувствует себя в «Витязе».



Главный тренер подольчан Михаил Кравец создал в клубе свою версию группы «ДДТ», объединив в одно звено Даугавиньша, Дэнфорта и Теденбю.



И где-то с середины сентября эта тройка очень звонко зазвенела в КХЛ! Латвийский форвард ничуть не уступает более молодым партнёрам ни в скорости, ни в мышлении, у нападающих обнаружилось отличное взаимопонимание, а Даугавиньш после перформанса в матче с рижским «Динамо» (четыре очка за игру) и вовсе вышел в лидеры списка бомбардиров всей КХЛ. Могли ли вы себе такое представить?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги

Понятно, что промежуточному триумфу Даугавиньша способствовали больничные Хартикайнена и Гранлунда из «Салавата», но всё же. У 32-летнего латвийца 15 (6+9) очков в 12 играх, и мы точно не привыкли к такой результативности хоккеиста «Витязя». Интересно, корит ли сейчас себя Знарок за то, что «списал» нападающего, который его раньше не подводил ни в сборной Латвии, ни в «Спартаке»?

Игроки «Сибири» забыли о корпоративной этике. Внутри команды проблемы?

«Сибирь» сильно трясёт в нынешнем сезоне. Мы уже говорили о проблемах новосибирцев в обороне и слабой игре вратарей, но вот вам ещё одна вероятная причина, почему у подопечных Николая Заварухина не клеятся дела. Похоже, что в «Сибири» в этом году нет слаженного коллектива, пресловутого единого кулака. Не срабатывает принцип «один за всех, и все за одного», и, вероятно, не всё в порядке с атмосферой в раздевалке. Я не могу утверждать это на сто процентов, но существуют уже два косвенных доказательства.



Оба они основаны на послематчевых комментариях хоккеистов «Сибири». После игры со СКА голкипер Харри Сятери заявил: «Как оценю свою игру на старте сезона? Конечно, я играю не слишком хорошо, но и вся команда действует нездорово». Финский вратарь открыто выразил недовольство своими партнёрами в общении с журналистами, частично переложив на них ответственность за свою провальную игру. Такой перевод стрелок как-то не принят у хоккеистов при публичном выступлении.



Второй эпизод – экспресс-интервью Степана Санникова после игры с «Северсталью». «Руохомаа подвёл команду сегодня. Я видел в своей карьере случаи, когда люди и бутылки на лёд бросали, и водой поливали. Считаю, что надо сдерживаться, такие эмоции не нужны», — заявил Санников. Нет, понятно, что Руохомаа действительно поступил опрометчиво, и не было бы ничего странного в том, чтобы Степан за это «напихал» партнёру в раздевалке на правах капитана. Но Санников довольно пространно критикует финна «по громкой связи», понимая, что его слова разлетятся по всем спортивным изданиям. Кажется, это называется выносом сора из избы.



Очевидно, что в «Сибири» хромает корпоративная этика. Хоккеисты обычно свято чтут её принципы, и никогда не рассуждают при журналистах о подробностях внутренних дел команды. А тут – полная открытость и разбор полётов. Думаю, эти примеры ярко иллюстрируют проблемы внутри новосибирского коллектива. Когда хоккеисты, по сути, обвиняют друг друга в поражениях через прессу, снимают с себя ответственность, тыкают пальцами в партнёров, то это говорит о совсем не здоровой атмосфере. И это, наверное, главная беда «Сибири» в нынешнем сезоне, ведь исправить игровые проблемы ещё можно по ходу чемпионата, а вот восстановить микроклимат в раздевалке в разы тяжелее.

ЦСКА снова первый в КХЛ. Почему потолок зарплат пока ничего не меняет?

Московское дерби между ЦСКА и «Динамо» получилось настолько скучным и предсказуемым, что стало немного грустно. Хотелось ведь, чтобы бело-голубые реально навязали «армейцам» борьбу, вывели их из зоны комфорта и показали, что на Западе КХЛ нынче ЦСКА придётся считаться с конкурентами. На выходе же получился матч из прошлых сезонов. Красно-синяя машина образцово терпит и в нужный момент выстреливает результативными контратаками, а звёздные форварды «Динамо» ничего не могут поделать с лучшей обороной лиги.

Науменков молчал полтора года, а затем бросил в дерби. «Динамо» снова слабее ЦСКА Команда Владимира Крикунова впервые в сезоне ушла без голов. Её засушил выпускник собственной школы.

Но как же так, мы ведь ждали, что с приходом потолка зарплат всё изменится! Кое-что, действительно, поменялось. У ЦСКА в воротах Шарыченков вместо Сорокина, в защите нет Марченко и Нестерова, а в нападении – Капризова, Вея, Григоренко. У «Динамо» же, помимо Шипачёва и Яшкина, появились Пулккинен, Линдберг, Кагарлицкий…



Однако результат остаётся прежним. «Похудевший» ЦСКА уверенно душит набравшее вес «Динамо» и возвращается на первое место в сводной таблице КХЛ. И теперь вряд ли его кому-то отдаст. Какой же вывод из этого? Потолок зарплат может изменить составы команд, но не может повлиять на их реальный уровень. Его всё же задаёт тренерский штаб. Поэтому системный ЦСКА Никитина солиден и успешен даже без суперзвёзд, а московское «Динамо» с «лучшим топ-6 в КХЛ» всё так же трусливо играет против топ-клубов.



И таких примеров по всей лиге очень много, просто московское дерби выдалось уж очень показательным.