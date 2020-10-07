Амиров в будущем заменит Мэттьюса? Зачем «Торонто» взял техничного русского

Для «Торонто Мэйпл Лифс» первый раунд драфта новичков мог пройти достаточно спокойно, но генеральный менеджер Кайл Дубас снова заставил говорить о себе. Под 15-м общим выбором он взял в команду российского нападающего Родиона Амирова, чем удивил многих. Конечно, это был не такой шок, который все испытали чуть позже, когда «Коламбус» выбрал оказавшегося неизвестным североамериканской публике Егора Чинахова. Тем не менее, удивить специалистов Дубасу удалось.

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Перед тем, как босс «Торонто» объявил свой выбор, в эфире повисла странная пауза. Пять минут, которые отводились для выбора каждой команде, медленно отсчитывались, а затем комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, который вёл церемонию драфта, объявил, что время «кленовых листьев» истекло и даже стал спрашивать, не нужен ли «Торонто» тайм-аут, чтобы объявить свой выбор. Известно, что внутри импровизированной военной комнаты на «Скотиабанк-арене» не было споров о том, кого выбирать — команда нацелилась на Родиона Амирова, но внезапно возникли варианты с обменом 15-го драфт-пика.



«Мы рассматривали ряд вариантов обмена, были торговые предложения. Они возникали постоянно, начиная с 10-го выбора, который был у «Виннипега». В итоге, мы объявили свой выбор прямо на флажке», — объяснил свою позицию Дубас. В общем и целом, 19-летний россиянин хорошо вписывается в концепцию генерального менеджера «Мэйпл Лифс», которую можно определить как накопление скорости и мастерства. Скорость и катание Амирова были самым привлекательным активом для канадского клуба, хотя многих удивило то упорство, с которым «Торонто» продолжает делать ставку на «технариков».

«Мы считаем его скорость лучшей среди сверстников. Кроме этого, Амиров может забивать, в КХЛ в нынешнем сезоне на его счету уже три шайбы. Стереотип однопланового русского форварда? Амиров под него не подходит. Когда Родион не забивает, то может внести свой вклад в отборе, при игре в своей зоне. Его скорость может быть полезна при форчекинге и игре в меньшинстве. Нам очень нравится его игра и с шайбой, и без неё», — заявил Дубас.



Удивительна и решимость босса «кленовых листьев», смело сказавшего о том, что он видит Амирова в шестёрке лучших нападающих своего клуба. Разумеется, не сейчас, а в будущем, но на адаптацию молодого игрока к уровню НХЛ могут уйти несколько лет. До весны 2021 года у Амирова действует контракт с «Салаватом Юлаевым», и, похоже, пока никто не рассчитывает на то, что россиянин сразу заиграет в одном из самых популярнх клубов мира.



«К тому моменту, когда Амиров достигнет своего расцвета, пройдёт лет пять. Парням, которые сейчас являются ядром нашей команды, будет около 30 лет. Об этом грустно думать, но это просто реальность ситуации», — сказал Дубас. Вот так, не реализовав и четверти своего нынешнего потенциала, не приоткрыв как следует окно возможностей, в «Торонто» начали думать о будущем обновлении состава. Амиров стал первым, о котором руководство «кленовых» объявило в подобном ключе, и с одной стороны, это придаст персоне российского форварда солидность, с другой — может оказать на него дополнительное давление.

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«У «Торонто» нет никакой необходимости в Амирове прямо сейчас»

Эксперты за океаном удивляются выбору Амирова ещё и потому, что нынешний 15-й драфт пик появился в расположении «Торонто» совсем недавно, а именно, в конце августа, когда случился с обмен с «Питтсбургом» и в стан «пингвинов» отправился Каспери Капанен.



«Большинство претендентов на Кубок Стэнли жертвуют большим количеством позиций по драфту и потенциалом молодёжи, чтобы попасть в число финалистов. «Торонто» пока остаётся в этой позиции. Дубас был готов отдать некоторые из нижних драфт-пиков, чтобы приобрести команде немедленное пополнение», — отметил обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.



Вот только интересно, какую помощь можно приобрести за нижние выборы драфте? Для команды, где не всё хорошо и в линии обороны, и в бригаде вратарей, логичным казалось сосредоточить внимание на укреплении именно этих позиций, а заодно и пополнение состава работягами-универсалами в нижнюю шестёрку форвардов. Нынешнему коллективу «Торонто» никак не удаётся осуществить прорыв, и выбор Амирова в этом свете вызывает опасения для дальнейшей судьбы самого форварда. Рубка у бортов и 10-12 минут игрового времени в четвёртом звене вряд ли доставят Родиону удовольствие, а гарантировать, что кто-то из нынешних суперзвёзд в ближайшие несколько лет покинет «Торонто» и освободит место в топ-6, невозможно.



«Амиров — интересный выбор. Конечно, для 15-го номера можно было бы и выбрать кого-то менее рискованного, но, кажется, что в клубе всё-таки понимают, что одними технарями проблему не решишь. Философия Дубаса по-прежнему заключается в том, чтобы ставить высокие ставки, выбор Амирова не означает перемену направления. Конечно, у «Торонто» нет никакой потребности в этом игроке прямо сейчас, кроме одной — увеличить глубину нападения. Его выбрали с прицелом на долгосрочную перспективу. Этот драфт-пик, возможно, был самым ценным активом команды, доступным для покупки другими клубами. Возможно, это знак того, что «Торонто» не слишком сильно изменится через несколько лет», — считает редактор The Athletic Джеймс Миртл.