Русских брали даже «Анахайм» и «Оттава»! 23 наших на драфте НХЛ

Егор Соколов стал первым россиянином с 2007 года, которого задрафтовали «Сенаторз», Артём Галимов — первым пиком «Дакс» из России за 11 лет.

Подошёл к концу драфт юниоров НХЛ – 2020. Для российских игроков он был не таким урожайным, как в прошлом году, когда выбрали 28 наших ребят. В первом раунде были выбраны четверо — Ярослав Аскаров, Родион Амиров, Шакир Мухамадуллин и Егор Чинахов, во второй день — ещё 19 человек. Третий год подряд на драфте выбирают не меньше 20 россиян!

Четыре россиянина в первом раунде драфта НХЛ! Аскаров побил рекорд Василевского В первый день ярмарки свои команды нашли и Мухамадуллин и Чинахов. Их акции взлетели благодаря игре в КХЛ.

Второй раунд: Марат Хуснутдинов (№ 37, «Миннесота»), Ян Кузнецов (№ 50, «Калгари»), Василий Пономарёв (№ 53, «Каролина»), Егор Соколов (№ 61, «Оттава»).

Первым во втором раунде был выбран нападающий СКА Марат Хуснутдинов. В этом году он уже успел дебютировать в КХЛ и произвести самое благоприятное впечатление. В некоторых рейтингах драфта он котировался на уровне первого раунда, но в итоге ушёл в начале второго. Хуснутдинов – один из лучших российских игроков 2002 года рождения, который с «юниоркой» успел выиграть Кубок вызова, золото Глинки и серебро ЮЧМ. «Миннесота» запасается молодыми центрами для будущей комнады, возможно, однажды Марат будет играть в одном звене с Кириллом Капризовым. Это центр с прекрасным катанием, великолепным мастерством и способностями плеймейкера.

Следующим из русских выбрали защитника Яна Кузнецова, который уехал за океан в 16 лет, выбрав второй по популярности маршрут – американскую юниорскую лигу. Оттуда Кузнецов попал на Кубок вызова, где был признан одним из лучших игроков турнира и выиграл золото с Россией. После этого уже в 17 лет Кузнецов пошёл на повышение в NCAA и был самым молодым защитником лиги в прошлом сезоне. В университете Коннектикута оборонительный защитник стал постепенно развивать атакующие навыки, а в этом году попробует попасть в состав на МЧМ.

Василий Пономарёв ещё год назад считался явным игроком для первого раунда драфта, но опустился в конец второго. Нападающий, который попал на радары на мемориале Глинки прошлого года, позже добавил к золоту престижного турнира победу и на Кубке вызова. Прошлым летом Пономарёвым заинтересовались несколько клубов КХЛ (он играл за «Крылья Советов»), в том числе «Авангард» и СКА, но нападающий отверг предложения и уехал в Канаду. Не смотрите на его не слишком впечатляющую статистику (49 очков в 57 матчах QMJHL), Пономарёв – хитрющий и техничный форвард с большим потенциалом.

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«Оттава» не выбирала русских 13 лет, но сегодня изменила традиции и взяла Егора Соколова из QMJHL. Этот силовой форвард влюбил в себя всех на МЧМ-2019 – страстью, пробивным характером на льду и сумасшедшими голами, а потом стал лучшим снайпером лиги Квебека.

Третий раунд: Александр Никишин (№ 69, «Каролина»), Даниил Гущин (№ 76, «Сан-Хосе»), Максим Грошев (№ 85, «Тампа»).

В третьем раунде клубы вернулись к игрокам КХЛ. «Каролина» выбрала жёсткого защитника Александра Никишина. После выпуска из школы ЦСКА он оказался в «Крыльях Советов» и за один сезон покорил МХЛ. В 17 лет Никишин дебютировал за «Спартак» — Олег Знарок высоко о нём отзывался.

Даниил Гущин – небольшой и юркий форвард, ещё один игрок из золотого состава юниорки, выигравший Кубок вызова, Глинку и серебро ЮЧМ. Он уехал за океан два года назад, начинал в «Маскегоне» (там же, где Андрей Свечников), стал лучшим бомбардиром команды в прошлом году, в этом сезоне должен дебютировать в OHL.

Грошев в 17 лет стал играть за «Нефтехимик» и установил клубный рекорд как самый молодой автор гола, потом съездил на МЧМ. Его очень хвалит нынешний тренер молодёжки Игорь Ларионов, говорит, что у него «феноменальные возможности, космическая скорость». От себя добавим ещё и трудолюбие. Из Грошева может вырасти большой игрок, особенно в «Тампе», где нашли подход к русским ребятам.

Четвёртый раунд: Даниил Чечелев (№ 96, «Калгари»), Артур Ахтиямов (№ 106, «Торонто»), Богдан Тринеев (№ 117, «Вашингтон»).

У «Калгари» уже есть русский вратарь Артём Загидуллин, а через несколько лет может появиться ещё один. Чечелев стал вторым нашим голкипером на этом драфте после Аскарова (хотя выше котировался, например, Амир Мифтахов) и тоже носит ловушку на правой руке.

И практически сразу же – ещё один вратарь. На сей раз – конкурент Амира Мифтахова в фарм-клубе «Ак Барса». Пока серебряного призёра МЧМ не было в составе, Ахтиямов стал лучшим новичком ВХЛ в сентябре.

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Тринеев начинал заниматься хоккеем в «Буране», но затем перебрался в систему московского «Динамо». Туда, где в своё время начинал нынешний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. С ним Тринеев уже знаком — встретил прошлым летом в Москве и сфотографировался.

Пятый раунд: Артём Галимов (№ 129, «Анахайм»), Дмитрий Овчинников (№ 137, «Торонто»), Максим Берёзкин (№ 138, «Эдмонтон»).

Шестой раунд: Александр Гордин (№ 171, «Монреаль»), Дмитрий Злодеев (№ 175, «Ванкувер»), Амир Мифтахов (№ 186, «Тампа»).

Седьмой раунд: Александр Пашин (№ 199, «Каролина»), Тимофей Спицеров (№ 210, «Сан-Хосе»), Максим Марушев (№ 215, «Вегас»).

Русских в этом году выбрали не так много, как хотелось бы, зато они приглянулись даже тем командам, которые давно не драфтовали наших ребят. Артём Галимов – лучший новичок КХЛ прошлого сезона и первый русский пик «Анахайма» с 2009 года (тогда «утки» взяли Игоря Бобкова, он не провёл ни одного матча в НХЛ). Но главное — не место на драфте и не команда, а как кто себя проявит, когда доедет до лучшей лиги мира.