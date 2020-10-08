Драфт – 2020 – крутая реклама КХЛ. Путь к мечте в нашей лиге теперь короче, чем в Америке

Российские молодые хоккеисты стали весьма заметными фигурами на прошедшем драфте НХЛ. Всего клубы лиги выбрали 23 наших юниора – это, конечно, не рекорд, но очень хороший результат (за последние 10 лет больше россиян выбирали только на драфте-2019). Так что больше никакого «русского фактора» — даже «Оттава» и «Анахайм» в деле!

Русских брали даже «Анахайм» и «Оттава»! 23 наших на драфте НХЛ Егор Соколов стал первым россиянином с 2007 года, которого задрафтовали «Сенаторз», Артём Галимов — первым пиком «Дакс» из России за 11 лет.

Впрочем, продуктивность ярмарки юниоров для страны следует оценивать не только по критерию количества. Куда важнее качество выбранных хоккеистов, но этот аспект можно оценить лишь по прошествии времени. Ещё один серьёзный показатель – число топ-проспектов, то есть первораундников. В этом смысле прошедший драфт оказался для России весьма насыщенным – сразу четыре наших хоккеиста ушли в первый день ярмарки. Это повторение результатов 2018 и 2015 годов, немного не удалось дотянуть до драфта-2001, где в топе оказалось пять россиян.



Но вот какой момент по-настоящему уникален и действительно заслуживает внимания – все четыре россиянина, выбранных в первом раунде драфта НХЛ – 2020, на момент проведения ярмарки являлись действующими игроками клубов КХЛ. Вот такого точно не было ещё никогда.

Четыре россиянина в первом раунде драфта НХЛ! Аскаров побил рекорд Василевского В первый день ярмарки свои команды нашли и Мухамадуллин и Чинахов. Их акции взлетели благодаря игре в КХЛ.

Этот драфт стал прекрасной рекламой нашей лиги для русских юниоров. Это яркая иллюстрация того факта, что далеко не всегда ранний отъезд в Америку гарантирует укороченный путь в НХЛ. Порой стоит остаться в России, пробиться в клуб КХЛ и гораздо быстрее, чем из юниорских канадских лиг, попасть в список топовых проспектов. Нынешняя ярмарка юниоров – прямое тому подтверждение. Ладно, Аскарова и Амирова всё равно выбрали бы в первом раунде, где бы они не играли, так как про этих парней в Америке знают давным-давно. А вот Шакир Мухамадуллин и Егор Чинахов подняли свой статус до небес именно благодаря тому, что «засветились» в КХЛ. Всё-таки взрослый хоккей есть взрослый хоккей, и молодёжь, проявившая себя в нём, котируется выше, чем талантливые, но ещё не вылезавшие из юниорских лиг игроки. Ведь если хоккеист уже показал себя в игре с мужиками, значит на него можно делать ставку с меньшим риском, чем на парня, которому ещё только предстоит переходный период.

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Многие наши ребята уезжают в юном возрасте за океан не только для привыкания к североамериканскому быту и менталитету (это как раз логично), но и чтобы быть всегда на виду у скаутов и аналитиков. Но драфт-2020 показывает, что за океаном не только смотрят матчи КХЛ, но и придают им весомое значение. Простой пример: Марат Хуснутдинов и Василий Пономарёв – два сильнейших российских центра 2002 года рождения. Первый играет в системе СКА, второй прошлым летом категорично не захотел оставаться на родине и уехал в лигу Квебека.

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В результате на драфте выше выбирают не Пономарёва, который всегда был в поле зрения, а Хуснутдинова из далёкой России. И это при том, что Василий, понятное дело, при первой же возможности подпишет контракт с клубом НХЛ, а Марата до последнего будут уговаривать дозревать в КХЛ.

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А возьмём Егора Соколова. Ещё в 2017-м году парень уехал из Челябинска в лигу Квебека, но только сейчас, с последней попытки, был-таки выбран в третьем раунде драфта. Думаю, останься Соколов в России (да в том же Челябинске), он бы ушёл с ярмарки ещё в прошлом-позапрошлом году, да повыше.

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Уверен, что после этого драфта наши молодые парни задумаются о том, что совсем не обязательно уезжать за океан как можно раньше. Пробиться в НХЛ через сетку юниорских и минорных лиг – это тяжёлый и трудный путь, в конце которого никому не гарантирован успех. В то же время в России для юниоров всё больше и больше расширяется поле альтернативы.



Нельзя ведь не замечать, что клубы КХЛ всё больше разворачиваются в сторону молодёжи. После реформ в сборной России и её базовом клубе – это уже практически национальная идея, за развитие которой взялись рьяно и масштабно. На вершине айсберга пока только СКА со свои грандиозным десантом юниоров в системе (давайте сейчас не будем говорить о методах «армейской» селекции), но совсем близко «Локомотив», «Авангард», «Ак Барс», ЦСКА со своими школами и академиями. И это мы говорим только об



успешных и богатых клубах, для которых воспитание молодёжи – это не необходимость, а лишь часть идеологии. Но полно команд, которые привлекают юниоров вынужденно. Посмотрите в этом сезоне на «Нефтехимик», «Торпедо», «Северсталь», «Сибирь» — молодёжь не всегда играет там от хорошей жизни, но самое главное, что играет.

В КХЛ остаётся всё меньше тренеров-ортодоксов, которые не желают работать с необстрелянными талантами. Последних сопротивляющихся добивает суровое общественное мнение, с удовольствием подхватившее новую идею фикс нашего хоккея. Словом, молодым в нашей лиге сейчас действительно везде дорога, а результаты драфта-2020 показывают, к чему она может привести.



И ещё один важный момент: коронавирус должен помочь окончательно изменить отношение к молодым хоккеистам в клубах лиги. СКА и «Салават Юлаев» сыграли несколько матчей в регулярке почти полностью молодёжными составами и наглядно показали, что ничего страшного в такой практике нет. Мало того, что результат не слишком страдает, так ещё и новые таланты открываются. Молодые, желающие проявить себя таланты, которых можно спокойно привлекать к строительству команды в условиях жёсткого потолка зарплат и не переплачивать взрослым игрокам за былые заслуги, опыт или звёздность. А потом, уже полностью готовых кадров провожать в НХЛ.

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Наверное, говорить о революции в сознании хоккейной молодёжи ещё рано, да и всегда найдутся примеры, подтверждающие обратное. Но тенденция, на мой взгляд, на лицо. События последних лет в российском хоккее и результаты последнего драфта НХЛ ясно говорят о том, что путь юных талантов к большой мечте лежит теперь и через систему клубов КХЛ. И всё чаще он становится короче и продуктивнее, чем полное неизвестности и рисков путешествие по юниорским лигам Америки.