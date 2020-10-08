«Куньлунь» — главная обуза КХЛ. Клуб из Китая сильно бьёт по имиджу лиги

То, что происходит с «Куньлунем» в сезоне-2020/2021, сложно отнести к хоккейной составляющей. Все мы помним, как зарождалась китайская команда, когда Владимир Юрзинов-младший с нуля выстроил в Поднебесной боеспособный коллектив. Тогда «Куньлунь» действительно бился и вызывал интерес. Причём, регулярно меняя часовые пояса и проводя весь сезон в самолётах и гостиницах. Нынешний клуб, базирующийся практически в Москве и имеющий отличную логистику, является бледной тенью того, что мы видели раньше.

«Куньлунь» – самый загадочный клуб КХЛ. Как долго продержится Ковалёв? Российского тренера-новичка бросили под танки. Пока легендарный в прошлом хоккеист ведёт себя достойно.

Первое впечатление, которое сразу бросается в глаза, — «Куньлунем» никто не управляет. Есть некий китайский владелец, есть вице-президент по хоккейным операциям Скотт Макферсон. Вот только менеджерской работы не видно даже близко. Такое ощущение, что люди формально занимают свои должности, но никак не способствуют росту и прогрессу команды. А ведь проект «Куньлуня» во многом рассчитан на зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году. Но в каком состоянии к ним подойдёт сборная Китая, если в базовом, как предполагалось, клубе сборной творится такой бардак?



Про переезд из Китая в подмосковные Мытищи всё давно сказано. Здесь, конечно, в дело вмешался форс-мажор. Но переехав в Подмосковье, в «Куньлуне» почему-то решили наплевать на показ своих домашних игр. Причём случай, когда с мытищинской арены не было картинки, носит далеко не единичный характер. А ведь телевидение – один из главных источников популяризации спорта. Но, видимо, популярность нынешнему «Куньлуню» не нужна. Как и болельщики.



Никак не закончится и неразбериха с составом китайского клуба. То иностранцы приезжают, то не приезжают. То на них оформляют документы, то не оформляют. Кто-то и вовсе испугался прилетать в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Можно подумать, что остальном мире она лучше. Есть в «Куньлуне» российские хоккеисты, которые стараются приносить результат, а некоторые и вовсе прыгают выше головы. Но всё-таки в большинстве своём это люди, оставшиеся без работы и изгнанные из других команд. Именно по такому принципу формировался состав «драконов».



Конечно, всё это не могло не отразиться на результатах команды. А их, кроме как катастрофическими, просто не назовёшь. Только вдумайтесь: «Куньлунь» проиграл 11 (!) матчей из 11 возможных, а единственной победой довольствовался даже не выходя на лёд. Дело в том, что из-за пресловутого коронавируса «Локомотив» не прибыл на матч из Ярославля в Мытищи, получив от лиги техническое поражение.

Провальный старт. Тренеры клубов КХЛ, которых могут уволить в ближайшее время А одного из специалистов уже успели понизить.

Как подобная игра «Куньлуня» сказывается на имидже КХЛ? Мысль можно выразить одним словом: удар. Да, это настоящий удар для лиги. Печально, когда среди твоих участников есть команда, не выдерживающая конкуренции и идущая по турнирной дистанции в роли статиста и поставщика очков.

Есть большие вопросы и к тренерскому штабу. Почему в изначально проблемный клуб назначили Алексея Ковалёва? Ковалёв – замечательный в прошлом российский хоккеист. Талантливый форвард, карьера которого шла как по маслу. Однако начинать свой тренерский путь нужно не с КХЛ, а хотя бы с ВХЛ. А лучше для начала и вовсе повозиться с молодёжью в МХЛ. Ковалёва же сходу бросили под танки. В результате человек оказался просто не готов работать на таком уровне и выживать в современных тренерских условиях. Не хватает ни опыта, ни сноровки.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Я специально задал Ковалёву вопрос о возможной отставке во время пресс-конференции после очередного поражения его команды (на этот раз в Челябинске от «Трактора»). Алексей Вячеславович ответил следующим образом.



«Меняй не меняй, поставьте любого известного тренера, не думаю, что он что-то поменяет или сделает разницу в команде. Мы начинаем работать с низкого уровня игроков, их нужно приучать, обучать. То травмы, то американцы прилетают или нет. У нас такая каша, что мы ни разу нормально не потренировались полным составом. Постоянно идут какие-то изменения, не легко так сразу войти в ритм. Делаем всё по максимуму, у нас хороший тренерский состав. В засаде на карантине сидит ещё человек 8-9», – заявил специалист.

Думается, что Ковалёв немного лукавит. Свежая тренерская кровь «Куньлуню» точно не помешает. Наоборот, как это часто бывает, поможет хоккеистам взбодриться и наконец-то поверить в себя. На «лавке» Ковалёву помогают Андрей Николишин, Вячеслав Козлов и Игорь Уланов, но и они со своими задачами явно не справляются. Достаточно понаблюдать за игрой «Куньлуня» и посмотреть на его место в турнирной таблице.



«Куньлунь» завалил старт сезона, но мизерные шансы выбраться из этой трясины всё же есть. Для этого нужно как можно скорее принимать ответственные решения, а не ждать, пока число поражений перерастёт в 20 или 30. Тогда рассчитывать будет точно не на что.