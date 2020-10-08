Зачем приехали? Как дела у россиян, арендованных клубами КХЛ из НХЛ

Пандемия коронавируса внесла серьёзную сумятицу в проведение спортивных мероприятий, в том числе отложив на неопределённый срок начало нового сезона в НХЛ. Комиссар североамериканской лиги Гэри Беттмэн на днях заявил, что старт регулярного чемпионата намечен на 1 января. Но загадывать что-либо на два месяца вперёд сейчас не представляется возможным.



В межсезонье многие клубы КХЛ воспользовались сложившейся ситуацией в НХЛ, взяв в аренду хоккеистов, которые находятся на контрактах за океаном. Кто-то вернулся на целый сезон, а кто-то лишь перекантоваться на период до открытия тренировочных лагерей в НХЛ. Рассказываем, как дела у российских игроков, решивших набраться игровой практики в КХЛ.

10 (4+6) очков в 10 матчах при показателе полезности «0» и среднем игровом времени 15.45

В свой первый североамериканский сезон Коршков провёл за «Торонто» лишь один матч, но в АХЛ Егор зарекомендовал себя хорошим снайпером. В 44 матчах Коршков забил 16 голов и стал третьим бомбардиром «Марлис», при том, что сыграл гораздо меньше, чем опередившие его Агостино и Оберг. Собственно, и в единственном матче за «Мэйпл Лифс» Егор отличился заброшенной шайбой.

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В отличие от многих арендованных хоккеистов Коршков вернулся в «Локомотив» на полноценный сезон. Тренерский штаб ярославцев сразу доверил Егору лидирующую роль в клубе, отрядив его в тройку нападения к Владимиру Ткачёву и Магнусу Пяаярви. Это сочетание зажгло в первом же матче чемпионата со «Спартаком». Затем ярославский клуб столкнулся с известными проблемами, связанными с коронавирусом, но сейчас у команды Андрея Скабелки уже всё хорошо.



Всё хорошо и у самого Коршкова, который благодаря отличной игре в последних матчах (семь очков в четырёх встречах) вышел на гроссмейстерский график очко за матч. Достаточно сказать, что 10 матчей в этом сезоне 24-летнему форварду хватило, чтобы перекрыть свой бомбардирский результат, показанный в последнем сезоне перед отъездом в Канаду (восемь очков в 28 матчах в сезоне-2018/2019).

8 (6+2) очков в 11 матчах при показателе полезности «+5» и среднем игровом времени 16.47

Воспитанник челябинского хоккея так же, как и Коршков, вернулся в родной клуб на целый сезон. Минувший сезон стал худшим в пока что непродолжительной карьере талантливого хоккеиста. Причём Виталий во многом сам стал заложником своих проблем. С учётом тренинг-кэмпа, проведённого в «Рейнджерс», в сезоне-2019/2020 20-летний форвард успел сыграть в четырёх командах. Такая чехарда не могла позитивно сказаться на выступлении хоккеиста.

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«Достигнута договорённость, что Кравцов этот сезон полностью проведёт в «Тракторе». Это было желанием самого игрока и нашим главным условием. «Он очень мотивирован и хочет играть за «Трактор»», — говорил летом спортивный директор «Трактора» Роман Беляев.



Начало сентября сложилось феерическим образом для Кравцова — он выдал четырёхматчевую голевую серию и захватил лидерство в клубной гонке снайперов. Затем в игре нападающего наметился небольшой спад, и он набрал лишь одно очко в четырёх матчах. В октябре Виталий не провёл ни одного матча. Хоккеист находится в списке травмированных «Трактора» с официальной причиной «травма нижней части тела».

2 (0+2) очка в 5 матчах при показателе полезности «-2» и среднем игровом времени 10.32

Выпускник СДЮШОР московского «Динамо» пополнил состав омского клуба уже в ходе регулярного чемпионата. Главный тренер «ястребов» Боб Хартли сходу поставил Костина в третье звено команды, но отметиться результативными действиями он сумел только в дебютном матче за клуб.

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21-летний форвард оформил ассистентский дубль во встрече с «Куньлунь Ред Стар», после чего ушёл в тень. В последних четырёх матчах в активе форварда ноль очков при показателе полезности «-3». При этом игровое время Костина колеблется в диапазоне от девяти до 11 минут.

0 очков в 5 матчах при показателе полезности «+2» и среднем игровом времени 07.43

Хованов ярко ворвался в Континентальную хоккейную лигу во время предсезонной подготовки. Молодой форвард реализовал послематчевый буллит в матче с магнитогорским «Металлургом», а затем вступил в конфронтацию с представителями уральского клуба. На поведение Александра обратил внимание даже главный тренер «Магнитки» Ильи Воробьёв, который обычно не любит обсуждать действия игроков чужой команды.

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К сожалению, этот эпизод пока так и остаётся самым ярким впечатлениями от игры Хованова в КХЛ. В официальных матчах Александр никак не может набрать дебютное очко в лиге. Отсутствие результативности можно было бы списать не адаптацию к КХЛ, однако ходят упорные слухи, что игра нападающего не устраивает главного тренера Дмитрия Квартальнова.



Хованова даже отправляли на время в команду ВХЛ, после чего молодой нападающий в порыве эмоций удалил все свои фото из «Инстаграма», связанные с «Ак Барсом». Последний матч Александр провёл в главной команде системы, вот только объяснялось это не прогрессом в игре хоккеиста, а кадровыми проблемами казанцев. «Ак Барс» стал очередным клубом лиги, который накрыл коронавирус.

Александр Хованов удалил все свои фото из «Инстаграма», связанные с «Ак Барсом»

2 (1+1) очка в 9 матчах при показателе полезности «-1» и среднем игровом времени 14.07

По детям Герман считался одним из главных талантов всего российского хоккея, но поездка за океан сложилась для него неудачно. В юниорской лиге Канады хоккеист демонстрировал отличную статистику, но затем не смог пробиться в основной состав «Филадельфии Флайерз». Ничего хорошего на данный момент не выходит и из дебютного сезона хоккеиста в «Сочи».



Рубцов не может пожаловаться не недостаток игрового времени, но пока воспользоваться шансом перегрузить карьеру у него не получается. Одна заброшенная шайба в девяти матчах – явно не та статистика, с которой можно мечтать о возвращении в систему «Филадельфии».

н. Алексей Торопченко («Куньлунь Ред Стар»)

Удаление до конца матча в дебютной встрече в КХЛ и дисквалификация на три матча

21-летний нападающий волею судеб дебютировал в лиге в матче с московским «Динамо». На протяжении двух периодов Торопченко смотрелся довольно прилично, но на старте третьего периода нападающий пошёл выполнять жёсткий силовой приём против Владимира Брюквина. Торопченко угодил в колено форварду бело-голубых, таким образом завершив матч как для соперника, так и для себя.



Алексей получил удаление до конца матча, а динамовцы сполна воспользовались численным перевесом, превратив счёт 3:1 в 6:1. Брюквин выбыл из строя на три недели из-за травмы колена, а Торопченко получил трёхматчевую дисквалификацию за удар коленом. Тяжело придумать более неудачный дебют.

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2 победы в 6 матчах при проценте отражённых бросков 90,6 и коэффициенте надёжности 2,61

Целая группа арендованных игроков в сентябре пополнила состав СКА. Голкипер Михаил Бердин сразу стал первым номером в «армейском» клубе. Ярослав Аскаров и Магнус Хелльберг в силу медицинских причин не могли помочь своей команде, в результате чего Бердин на шесть матчей прописался в стартовом составе.

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Игра 21-летнего голкипера на данный момент не отличается стабильностью. Михаил действует в очень эффектном стиле, за счёт чего порой ему удаётся совершать невероятный сейвы. Но гораздо важнее для голкипера не пропускать лёгких и необязательных шайб, и над этим компонентом Бердину ещё придётся поработать.

Мальцев: 0 очков в 4 матчах при показателе полезности «+2» и среднем игровом времени 13.51

Тренин: 0 очков в 4 матчах при показателе полезности «-2» и среднем игровом времени 17.47

Завгородний: 4 (0+4) очка в 4 матчах при показателе полезности «+2» и среднем игровом времени 13.05

20-летний Завгородний удачно провёл выездную серию, записав на свой счёт ассистентский хет-трик во встрече с «Сибирью». Во многом благодаря его игре «армейцам» удалось отыграться со счёта 1:3 и добиться волевой победы в Новосибирске. В свою очередь Мальцев и Тренин пока что выглядят довольно бледно.



При этом важно заметить, что именно Михаил и Яков находятся в СКА на односторонних контракта, тогда как Завгороднего можно без проблем переводить в ВХЛ. После выздоровления основных игроков в «армейском» клубе будет нешуточная конкуренция за место в составе. В этой связи интересно посмотреть, как с этой самой конкуренцией справятся арендованные игроки СКА.