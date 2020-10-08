Русский герой плей-офф не нужен «Далласу»? Похоже, Худобин выходит на рынок в НХЛ

Российский вратарь Антон Худобин произвёл настоящий фурор в плей-офф. 34-летний голкипер, снискавший в лучшей лиге мира славу вечного бэкапа, благодаря травме Бена Бишопа занял пост номер один в «Далласе» в розыгрыше Кубка Стэнли, а затем стал показывать такой хоккей, что не дал американцу ни единого шанса вернуться в состав. Хотя в «Старз» пытались ввести Бишопа в плей-офф, но Худобин раз за разом доказывал, что только он достоин защищать рамку «Далласа» в решающей части сезона.

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В результате Худобин стал одним из тех героев «звёзд», кто дотащил их до финала Кубка Стэнли, позволив всерьёз помечтать о выигрыше Чаши. Антон отражал какое-то немыслимое количество бросков, делал эффектные сейвы в нужный момент, выигрывал матчи для «Далласа». Довести сказку до конца Худобину и «Старз» не удалось, однако игра русского вратаря произвела впечатление на всех. Но именно такое выступление Добби, как ни парадоксально, похоже, поставило точку в отношениях вратаря и «Далласа».

Сегодня, 8 октября, генменеджер «Далласа» Джим Нилл подтвердил инсайдерскую информацию о том, что клуб не будет подписывать новый контракт с Худобиным. Вероятно, люди, которые смотрели нынешний плей-офф НХЛ и при этом не слишком вникали в финансовую сторону взаимодействий хоккеистов и клубов, на этом месте удивились. Как же «Даллас» может не продлить договор с одним из своих лучших хоккеистов? Ведь Худобин заслужил?

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Но в этом всё и дело. Худобин своей игрой, действительно, заслужил весомую прибавку к зарплате – в «Далласе» Антон зарабатывал $2,5 млн за сезон. Однако «Старз» по нескольким причинам вряд ли способны всерьёз увеличить финансовое благосостояние вратаря. Тут ничего личного, просто бизнес. Во-первых, до конца сезона-2022/2023 у «Далласа» уже действует контракт Бена Бишопа с кэпхитом в почти $5 млн. Безболезненно скинуть его нельзя, да американец этого и не заслужил. По-хорошему, Худобин сейчас может рассчитывать на такую же зарплату, однако «Старз» не могут столько тратить на двух голкиперов. Всё-таки «Далласу» в межсезонье нужно решать финансовые вопросы с полевыми игроками, потолок не поднимается, да и не забывайте про внутренние финансовые ограничения в клубах из-за пандемии.

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Во-вторых, не думаю, что «Даллас» может рисковать и делать полноценную ставку на Худобина, а ведь Антон хочет именно долгосрочный контракт. Всё-таки русскому вратарю уже 34 года, а минувший плей-офф был его первым ярким выступлением в карьере. Но что если это была единоразовая акция, одномоментная вспышка? Можно понять «Даллас», если они сделают ставку не на «выстрелившего» Худобина, а на более опытного и проверенного временем Бишопа, у которого, к тому же, есть действующее соглашение.



Отметим, что окончательно говорить о «разводе» Худобина и «Далласа» пока нельзя. «Чемпионату» удалось по горячим следам пообщаться с Антоном, и тот заявил, что клуб сделал ему предложение по контракту. При этом оно не устраивает Худобина, и если «Даллас» не пойдёт на уступки, то голкипер действительно выйдет на рынок свободных агентов.

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И Худобина ведь тоже можно понять в этой ситуации. После такого плей-офф он заслужил поднять себе цену и вести торги с позиции силы. Антон прекрасно понимает положение «Далласа», но также он знает, что на «Старз» свет клином не сошёлся. Если «звёзды» не готовы двигаться, то, вероятно, найдутся другие желающие, которые дадут Худобину то, что он заслуженно просит.

Честно говоря, не хочется, чтобы Добби сейчас в очередной раз «ужимался» и входил в чьё-то положение. Всей своей карьерой он заслужил хотя бы в 34 года получить достойный контракт в НХЛ и роль первого номера в команде. Если «Даллас» не может Антону это дать, то ему точно следует поискать счастья в другом месте.