С кем будет играть Капризов в «Миннесоте»? Клуб нашёл для него топовых центров на драфте

Миннесота и Мичиган — самые хоккейные штаты США, а потому неудачи «Уайлд» и «Ред Уингз» их болельщиками всегда воспринимаются близко к сердцу. Хоккей по популярности на северо-востоке страны вполне может побороться за звание первого вида спорта с баскетболом, бейсболом. Так что вряд ли должно удивлять то, что после любого провала огромная аудитория готова поднять на вилы руководство, ответственное за неудовлетворительные результаты.

В общем-то, так и случилось в позапрошлом сезоне, когда после прихода нового генерального менеджера Пола Фентона «Миннесота» впервые за 6 лет не попала в плей-офф, а 60-летний американец моментально превратился из «нового босса» в «бывшего». Болельщики из Миннеаполиса устроили вой похлеще, чем во время расовых беспорядков этой весной, и владельцу франшизы Крэйгу Липольду пришлось признать назначение Фентона ошибкой и уволить его. Бывший помощник Дэвида Пойла в «Предаторз» должен был вдохнуть новую жизнь во «Уайлд», но в итоге стал одним из главных посмешищ лиги и не продержался в роли босса дольше одного сезона.

Пол Фентон Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В «Миннесоте» бардак — уволен генменеджер. Капризову лучше оставаться в КХЛ? Фентон проработал лишь год, оставив Кириллу безграмотное письмо на русском языке.

В августе 2019 года новым генеральным менеджером стал бывший энхаэловец Билл Герин. До «Миннесоты» американец пять лет помогал рулить «Питтсбургом» старику Джиму Рутерфорду, с которым выиграл два Кубка Стэнли. Именно получивший повышение Герин должен был разобрать бардак, учинённый Фентоном, начать долгожданную перестройку и вылепить из «Уайлд» претендента на чемпионство. Однако, глядя на последние телодвижения нового босса «Миннесоты», иной раз хочется банально покрутить пальцем у виска и пожелать Кириллу Капризову безграничной удачи в новой команде.

Обычно любая перестройка в НХЛ начинается с драфта. Самый простой, свежий и банальный пример строительства новый команды через распределитель — это нынешняя «Оттава», обменявшая почти все ценные активы на высокие драфт-пики. Герин, как генменеджер «Сенаторз» Пьер Дорион, тоже не стал изобретать велосипед и принялся коллекционировать выборы на драфты. Однако если канадец грамотно обложился пиками первого-второго раунда, то американец собрал не самые высокие позиции на драфте, меняя их на редкие ценные активы прошлогодней «Миннесоты».

Крэйг Леопольд Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Смотрите сами. Только за сентябрь Герин сразу 4 хоккеиста «Миннесоты», которые ещё могли бы пригодиться новой команде. Голкипер Деван Дубник уехал в «Сан-Хосе» в обмен на мусорный выбор в пятом раунде. В дополнение «Миннесота» удержит в платёжке 50% от его зарплаты. Да, канадец завалил минувший сезон. Но во многом причиной этого стали проблемы со здоровьем жены и Дубник ещё мог бы пригодиться «Дикарям». С другой стороны, у «Уайлд» есть талантливый финн Каапо Кяхкёнен, созревший для НХЛ и достаточно места под потолком для подписания опытного вратаря с рынка свободных агентов. Во всяком случае идти в новый сезон с тандемом Кяхкёнен – Стэлок Герин не собирается.

Но куда больше смущают обмены полевых. К тем же «Акулам» уехал 24-летний дешёвый край Райан Донато, игравший невероятно продуктивно при очень скудном айстайме. Взамен же «Дикарям» прилетел только третий пик. Контрольным выстрелом себе по ногам виделся обмен в «Нэшвилл» молодого нападающего Люка Канина на 32-летнего Ника Бонино и выборы во втором и третьем раунде драфта, но у этого обмена есть логичное объяснение от босса «Миннесоты». Однако о нём чуть позже. Вспомните о том, что Герин в середине сентября обменял первого центра команда Эрика Стаала на мягкотелого шведа Маркуса Юханссона, от которого за последние несколько лет открестились сразу три клуба, и просто ужаснитесь, взглянув на центральную ось «Миннесоты» до драфта. С кем будет Кирилл Капризов тащить «Дикарей» до этой среды было неясно.

Где точно усилилась «Миннесота» при Герине, так это в офисе. Летом менеджер пригласил в Сент-Пол на должность главного скаута американца Джадда Брэкетта, занимавшего аналогичный пост на протяжении пяти сезонов в «Кэнакс». Именно при нём «Ванкувер» задрафтовал Бо Хорвата, Брока Бёзера, Элиаса Петтерссона, Куинна Хьюза и стал командой, которая в обозримом будущем сможет побороться за Кубок Стэнли. Теперь Брэкетт будет вылепливать претендента из «Миннесоты».

Свой первый пик в среду «Уайлд» предсказуемо потратили на центра. Под девятым номером Герин и Брэкетт увели с драфта чумового малыша Марко Росси. В прошлом сезоне австриец разнёс юниорскую лигу Онтарио, набрав 120 очков в 56 матчах, а в следующем можно не просто начать сезон в составе «Миннесоты», а сходу попасть в звено к Капризову. Обозреватель The Athletic Скотт Уиллер и вовсе назвал выбор Росси — лучшим в первом раунде. Чем же так хорош наследник Ванека?

Фото: Mike Stobe/Getty Images

«Росси — потрясающий игрок. У него огромный запас мастерства и высокое хоккейное IQ. Он невероятно работает клюшкой в ​​труднодоступных местах и ​​не избегает борьбы. Это отличный плеймейкер, который умеет играть очень креативно. У Марко хорошее катание, но он скорее юркий, чем быстрый хоккеист. Он не самый быстрый среди низкорослых нападающих, но у него хорошая стартовая скорость. Хотя Росси и низкорослый, он невероятно конкурентоспособен. Он очень хорошо играет в меньшинстве и его можно использовать в сложных оборонительных ситуациях. Он не поднялся выше на драфте из-за его габаритов и скорости, но он может стать одним из лучших форвардов НХЛ», — так охарактеризовал сильные стороны австрийца главный аналитик The Athletic по драфту Кори Пронман.

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Показательно и то, что Росси хвалят партнёры по амплуа. В интервью «Чемпионату» российский центр «Шовинигана» и юниор «Каролины» Василий Пономарёв признался, что прошлой зимой во время матча лучших проспектов CHL его поразил не канадский Next One Алексис Лафренье, а именно крышесносный малыш из Австрии. И удивила его не столько техника, сколько рабочая этика Росси. Чем Марко не идеальный центр для Капризова? Тем более, что у россиянина и австрийца в целом схожий набор сильных качеств — оба не обладают запредельной взрывной скоростью, но компенсируют этот недостаток хорошим катанием и юркостью, имеют поставленный бросок и технику, прекрасно видят площадку, а также любят сыграть на партнёра и не боятся марать руки в черновой работе. Капризов и Росси вполне могут облегчить друг другу первый сезон в НХЛ.

Однако на будущее для Капризова есть ещё и запасной вариант из России. Во втором раунде «Миннесота» прикарманила центра СКА Марата Хуснутдинова, который стал уже седьмым россиянином, выбранным «Дикарями» за последние три года. Брэкетт уговорил Герина подняться выше на драфте дабы не допустить уход одного из сильнейших российских центров к конкурентам и менеджеру пришлось пожертвовать Канином. До начала второго раунда тот же Пронман называл Хуснутдинова — лучшим из доступных центров. Изначально у «Уайлд» во втором раунде был только 39 пик, но после обмена Канина в «Нэшвилл» они получили в довесок 37 пик, который и потратили на ещё одного крутого плеймейкера. Всё было довольно просто: Канин был нужен «Нэшвиллу», а «Миннесоте» — дополнительный патрон для скаутов во втором раунде.

«Я доверяю парню, сидящему рядом со мной. Джадд проделал потрясающую работу на драфте. Я даю ему информацию, которой мы обмениваемся с другими менеджерами и он, анализируя её, задает направление», — прокомментировал Герин решение обменять Канина и получить сразу три пика в топ-40.

О том, насколько талантлив нападающий СКА и воспитанник «Белых Медведей» говорит хотя бы то, что его брал на ЮЧМ со старшими пацанами Владимир Филатов, у которого Марат играл третьего центра, а в сборной 2002 года рождения Хуснутдинов капитанил у Сергея Голубовича и был одним из лидеров «юниорки» на победном для россиян Кубке Глинки/Гретцки.

Если не развозить, то Хуснутдинов — это идеально сбалансированный двухсторонний центр без слабых мест. Он может как сыграть тонко и технично, так и топорно продавить защитников или банально объехать их, просто включив ноги. Марат прекрасно видит поляну и чаще играет на партнёров, чем бросает сам. Этот тот самый центр, который делает игроков вокруг себя лучше и развязывает им руки, забирая на себя огромный объём черновой работы.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Сколько я видел Хуснутдинова в сборной и в МХЛ, я не могу вспомнить ни одного его явно провального матча. Марат — это мотор, который не выключается всю игру и играет с нереальной отдачей. Тоже самое я увидел и во время его дебютной игры в КХЛ с «Сибирью».

В матче против новосибирцев произошло то, что высоко характеризует его ментальные качества. Уже в одной из первых смен шайба после рикошета от его конька залетела в ворота СКА. Казалось, что 18-летний пацан должен был сникнуть и прокручивать в голове этот момент, но вместо этого он все 60 минут душил оборону «Сибири» и был одним из лучших «питерских детей» на льду. Сейчас из молодёжки СКА Хуснутдинов ближе всех к основе «армейцев» и если бы не проблемы со здоровьем, то Марат сыграл бы в КХЛ больше, чем два матча. Он не только физически, но и ментально готов ко взрослому хоккею.

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В «Миннесоте» ждут Марата уже в 2022 году, когда у него закончится контракт со СКА. Талантливый центр не скрывает, что следующий сезон проведёт в России, а после постарается рвануть в Сент-Пол, где «Миннесота» к тому времени может стать одной из самых русских команд в НХЛ — помимо Кирилла Капризова, Дмитрия Соколова и Александра Хованова, в системе «Уайлд» должны будут появиться Матвей Гуськов, Владислав Фирстов, а также Андрей Светлаков, который может поехать перезагружаться в Северную Америку. Для Марата полноценный сезон в КХЛ лишним точно не будет. Если Росси — это уже настоящее, то Хуснутдинов — будущее.

Несмотря на начавшуюся перестройку, Герин сразу же после драфта заявил, что «Миннесота» в следующем сезоне не будет превращаться в что-то вроде «Оттавы» и не считаться за соперника, побьётся за плей-офф и постарается пройти как можно дальше. Тем не менее, совершенно непонятно на что будет претендовать «Миннесота» через несколько лет. Летом босс «Уайлд» прямо скажем переплатил шведскому домоседу Юнасу Бродин, дав ему 6 миллионов за сезон. Получается, что Бродин вместе с Джаредом Спаржоном и Райаном Суттером будут, минимум до 2025 года, сжирать 21 миллион платёжки. И только одному Герину известно, как он будет перестраиваться с возрастными переплаченными защитниками на длиннющих контрактах.

Нынешняя «Миннесота» — ужасна и Капризову придётся тащить её на своём горбу в своём первом сезоне. Однако на прошедшем драфте «Уайлд» решили главную проблему — нашли русской звезде классного плеймейкера и усилили центральную ось. Причём завезли Кириллу центров, которые будут играть на него. Теперь остаётся надеяться, что Брэкетт будет поставлять Герину правильных проспектов так же стабильно, как делал это в «Ванкувере».